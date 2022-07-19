Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность.

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Социальные отношения
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Семья и брак Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Социальный конфликт Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальная роль Виды социальных норм Социальный контроль Социальные группы Социальная стратификация и мобильность
Формат ЕГЭ
Задание 24 Задание 20 Задание 22 Политика: Задания 10, 11 Задание 18 Задание 17 Задание 25 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 23 Экономика: Задания 5, 6, 7 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 19 Задание 1 Задание 21
Право
Понятие и виды юридической ответственности Законодательство РФ о выборах Конституция РФ Международное право Особенности административной юрисдикции Гражданство РФ Права и обязанности налогоплательщика Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Система российского права Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Организационно-правовые формы Правоохранительные органы. Судебная система Законотворческий процесс Право в системе социальных норм Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Особенности уголовного процесса Воинская обязанность
Экономика
Спрос и предложение Налоги Государственный бюджет Факторы производства и факторные доходные Экономические системы Экономика и экономическая наука Основные источники финансирования бизнеса Рынок труда. Безработица Предпринимательство Финансовые институты. Банковская система Рынок и рыночный механизм Роль государства в экономике Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Постоянные и переменные затраты Торговля и обмен Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Виды, причины и последствия инфляции Мировая экономика Ценные бумаги
Политика
Политическая система Гражданское общество и государство Понятие власти Федеративное устройство Российской Федерации Типология политических режимов Политические партии и движения Политический процесс Органы государственной власти Российской Федерации Государство, его функции Политическая элита Демократия, ее основные ценности и признаки Избирательная кампания в Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Политическое участие граждан РФ
Человек и общество
Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Мировоззрение, его виды и формы Виды знаний Образование, его значение для личности и общества Понятие общественного прогресса Основные институты общества Природное и общественное в человеке. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Потребности и интересы Мораль Мышление и деятельность Искусство Понятие истины, её критерии Многовариантность общественного развития (типы обществ) Системное строение общества элементы и подсистемы Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Религия
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность.

Свобода личности

Свобода ― это специфический способ бытия человека, связанный с его способностью выбирать модель поведения и совершать поступок в соответствии со своими целями, интересами, идеалами и оценками, основанными на осознании объективных свойств и отношений вещей, закономерностей окружающего мира.

В истории общественной мысли проблема свободы всегда была связана с поиском разного смысла. Чаще всего она сводилась к вопросу о том, обладает ли человек свободной волей или все его поступки обусловлены внешней необходимостью (предопределением, Божьим промыслом, судьбой, роком и т. д.). В связи с решением данных вопросов существуют две идеи:

  1. Фатализм (лат. fatalis — роковой) — мировоззренческая концепция, согласно которой все процессы в мире подчинены судьбе и року. Трактовка всякого действия человека как предопределенного заранее, исключающего всякую возможность выбора и случайности.

  2. Волюнтаризм (лат. voluntas — воля) — мировоззренческая концепция, признающая волю как первооснову всего сущего. Пренебрежение объективными историческими процессами, принятие решения, сообразуясь лишь с субъективными оценками и желаниями.

Ответственность личности

Свобода есть там, где есть выбор. Есть понимание свободы как вседозволенности, но оно неверно. Ведь свобода выбора порождает ответственность личности за принятое решение и поступки, являющиеся его следствием.

Свобода и ответственность — две стороны сознательной деятельности человека. Свобода порождает ответственность, ответственность направляет свободу и предполагает определенные обязанности.

Ответственность — это социально-философское понятие, характеризующее возможность субъекта (человек, социальная группа и др.) ответить за свои действия, поступки, последствия своих поступков.

Ответственность порождает обязанности.

Ответственность во многом определяет нравственную позицию личности в обществе, и ложится в основу поведения человека, становится фундаментом его мотивации.

Выделяют следующие виды ответственности:

  • Историческая ответственность — ответственность людей перед будущими поколениями.

Например, за вырубку лесов на текущем поколении Земли лежит ответственность перед будущим поколением.

  • Политическая ответственность — ответственность государства за выполнение международных договоров, ответственность выборных органов власти перед народом, ответственность органов гос. власти перед друг другом.

Например, ответственность правительства перед парламентом.

  • Нравственная ответственность — ответственное поведение по отношению к другим людям: уважение к личности другого человека, помощь людям и т.д.

  • Юридическая ответственность — это применение мер государственного принуждения к нарушителю за совершение противоправного деяния.

Например, за кражу на гражданина К. возлагается юридическая ответственность.

  • Индивидуальная ответственность — ответственность одного человека.

Например, на гражданине Н. лежит индивидуальная ответственность за правильное воспитание дочери.

  • Коллективная ответственность — ответственность группы людей.

Например, за загрязнение окружающей среды на россиянах лежит коллективная ответственность.

Регулятором ответственного поведения является совесть.

Совесть — способность субъекта самостоятельно формулировать нравственные обязанности и реализовывать самоконтроль.

По мере развития человеческой свободы ответственность усиливается. Но ее направленность постепенно смещается с коллектива (коллективная ответственность) на самого человека (индивидуальная, персональная ответственность).

Только свободная и ответственная личность может полноценно реализовать себя в социальном поведении и тем самым раскрыть свой потенциал в максимальной степени.