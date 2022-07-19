Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность.

Свобода личности

Свобода ― это специфический способ бытия человека, связанный с его способностью выбирать модель поведения и совершать поступок в соответствии со своими целями, интересами, идеалами и оценками, основанными на осознании объективных свойств и отношений вещей, закономерностей окружающего мира.

В истории общественной мысли проблема свободы всегда была связана с поиском разного смысла. Чаще всего она сводилась к вопросу о том, обладает ли человек свободной волей или все его поступки обусловлены внешней необходимостью (предопределением, Божьим промыслом, судьбой, роком и т. д.). В связи с решением данных вопросов существуют две идеи:

Фатализм (лат. fatalis — роковой) — мировоззренческая концепция, согласно которой все процессы в мире подчинены судьбе и року. Трактовка всякого действия человека как предопределенного заранее, исключающего всякую возможность выбора и случайности. Волюнтаризм (лат. voluntas — воля) — мировоззренческая концепция, признающая волю как первооснову всего сущего. Пренебрежение объективными историческими процессами, принятие решения, сообразуясь лишь с субъективными оценками и желаниями.

Ответственность личности

Свобода есть там, где есть выбор. Есть понимание свободы как вседозволенности, но оно неверно. Ведь свобода выбора порождает ответственность личности за принятое решение и поступки, являющиеся его следствием.

Свобода и ответственность — две стороны сознательной деятельности человека. Свобода порождает ответственность, ответственность направляет свободу и предполагает определенные обязанности.

Ответственность — это социально-философское понятие, характеризующее возможность субъекта (человек, социальная группа и др.) ответить за свои действия, поступки, последствия своих поступков.

Ответственность порождает обязанности.

Ответственность во многом определяет нравственную позицию личности в обществе, и ложится в основу поведения человека, становится фундаментом его мотивации.

Выделяют следующие виды ответственности:

Историческая ответственность — ответственность людей перед будущими поколениями.

Например, за вырубку лесов на текущем поколении Земли лежит ответственность перед будущим поколением.

Политическая ответственность — ответственность государства за выполнение международных договоров, ответственность выборных органов власти перед народом, ответственность органов гос. власти перед друг другом.

Например, ответственность правительства перед парламентом.

Нравственная ответственность — ответственное поведение по отношению к другим людям: уважение к личности другого человека, помощь людям и т.д.

Юридическая ответственность — это применение мер государственного принуждения к нарушителю за совершение противоправного деяния.

Например, за кражу на гражданина К. возлагается юридическая ответственность.

Индивидуальная ответственность — ответственность одного человека.

Например, на гражданине Н. лежит индивидуальная ответственность за правильное воспитание дочери.

Коллективная ответственность — ответственность группы людей.

Например, за загрязнение окружающей среды на россиянах лежит коллективная ответственность.

Регулятором ответственного поведения является совесть.

Совесть — способность субъекта самостоятельно формулировать нравственные обязанности и реализовывать самоконтроль.

По мере развития человеческой свободы ответственность усиливается. Но ее направленность постепенно смещается с коллектива (коллективная ответственность) на самого человека (индивидуальная, персональная ответственность).

Только свободная и ответственная личность может полноценно реализовать себя в социальном поведении и тем самым раскрыть свой потенциал в максимальной степени.