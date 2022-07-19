Развитие общества

Подходы к развитию общества

Идея эволюционного развития:

Постепенность изменений

Преемственность в развитии различных сторон общества

Следование традициям, которые существуют в каждом обществе (например, традиция обращения главы государства к гражданам в Новый Год)

Идея социальной революции (К. Маркс):

Наличие непримиримого конфликта между различными «социальными силами»

В ходе революции «передовой класс» свергает «реакционный строй»

Качественный скачок в развитии общества

Реформа и революция

Революция — это попытка внесения резких изменений в ход общественного развития снизу вверх, влекущая изменение всех или большинства сторон общественной жизни.

Великая Французская революция 1789 года, которая привела к свержению монархии.

Реформа — это процесс внесения поэтапных изменений в общественной жизни сверху вниз, не влекущий существенных, фундаментальных изменений в обществе.

Реформа 1861 года, проведённая Александром II, которая привела к отмене крепостного права в Российской Империи.

Развитие общества в XXI веке

Важнейшей характеристикой современного общества является процесс глобализации.

Глобализация - усиления связей и взаимозависимостей среди людей во всём мире.

Проявление глобализации:

Объединение национальных компаний в международные транснациональные корпорации

Появление электронных денег

Процесс информационной революции (резкий скачок научно-технических открытий и изобретений)

Приобщение людей из разных стран к мировым культурным ценностям (находясь в любой точке мира вы можете посетить Эрмитаж или Лувр)

Глобальные проблемы современности

Глобальные проблемы - совокупность проблем человечества, которые встали перед ним во второй половине XX века и от решения которых зависит дальнейшее существование цивилизации.

Общие черты глобальных проблем:

Масштабность (затрагивают все человечество)

Предполагают международное сотрудничество различных стран (невозможно решить в одной отдельно взятой стране)

Острота (от их решения зависит дальнейшая судьба цивилизации)

Настоятельно требуют решения и др.

Главные глобальные проблемы:

Проблема войны и мира

Перед цивилизацией стоит задача создания всеобъемлющей системы безопасности, поэтапной ликвидации ядерных арсеналов, сокращения торговли вооружением и др.

Демографическая

Распадается на два аспекта: демографический взрыв (перенаселение) в ряде стран и регионов развивающегося мира и демографическое старение населения развитых и переходных стран.

Сырьевая

Проблема обеспечения человечества топливом и сырьем. Топливно-энергетические ресурсы постоянно истощаются, и через несколько сот лет могут вообще исчезнуть. Огромные возможности для решения этой проблемы открывают достижения научно-технического прогресса.

Экологическая

Истощение окружающей среды в результате нерационального природопользования, загрязнения ее твердыми, жидкими и газообразными отходами, отравление радиоактивными отходами.

Проблема «Север-Юг»

Преодоление отсталости развивающихся стран и сокращение разрыва в уровне развития между ними и передовыми постиндустриальными странами (Экономическая развитость стран Европы и экономическая осталось ряда стран Африки, что приводит к голоду и болезням в этих странах)

Проблема мирового терроризма

Основными целями международного терроризма является дезорганизация государственного управления, нанесение экономического и политического ущерба, нарушение устоев общественного устройства, которые должны побудить, по замыслу террористов, правительство к изменению политики.

Основные направления разрешения глобальных проблем: