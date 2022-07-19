Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Обществознание
Социальная сфера
Отклоняющееся поведение Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Межнациональные отношения Семья как малая группа. Отношения между поколениями Социальная структура общества
Экономика
Рыночная экономика Главные вопросы экономики Предпринимательская деятельность Роль государства в экономике Мировое хозяйство и международная торговля Рынок труда и безработица Страховые услуги Экономика и ее роль в жизни общества Банковские услуги Инфляция и семейная экономика Производство – основа экономики
Сфера духовной культуры
Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Наука в жизни современного общества Моральный выбор — это ответственность Образование и его значимость в условиях информационного общества.
Человек и общество
Что делает человека человеком Общество как форма жизнедеятельности людей Развитие общества Человек, общество, природа

Развитие общества

Подходы к развитию общества

Идея эволюционного развития:

  • Постепенность изменений

  • Преемственность в развитии различных сторон общества

  • Следование традициям, которые существуют в каждом обществе (например, традиция обращения главы государства к гражданам в Новый Год)

Идея социальной революции (К. Маркс):

  • Наличие непримиримого конфликта между различными «социальными силами»

  • В ходе революции «передовой класс» свергает «реакционный строй»

  • Качественный скачок в развитии общества

Реформа и революция

Революция — это попытка внесения резких изменений в ход общественного развития снизу вверх, влекущая изменение всех или большинства сторон общественной жизни.

Великая Французская революция 1789 года, которая привела к свержению монархии.

Реформа — это процесс внесения поэтапных изменений в общественной жизни сверху вниз, не влекущий существенных, фундаментальных изменений в обществе.

Реформа 1861 года, проведённая Александром II, которая привела к отмене крепостного права в Российской Империи.

Развитие общества в XXI веке

Важнейшей характеристикой современного общества является процесс глобализации.

Глобализация - усиления связей и взаимозависимостей среди людей во всём мире.

Проявление глобализации:

  • Объединение национальных компаний в международные транснациональные корпорации

  • Появление электронных денег

  • Процесс информационной революции (резкий скачок научно-технических открытий и изобретений)

  • Приобщение людей из разных стран к мировым культурным ценностям (находясь в любой точке мира вы можете посетить Эрмитаж или Лувр)

Глобальные проблемы современности

Глобальные проблемы - совокупность проблем человечества, которые встали перед ним во второй половине XX века и от решения которых зависит дальнейшее существование цивилизации.

Общие черты глобальных проблем:

  • Масштабность (затрагивают все человечество)

  • Предполагают международное сотрудничество различных стран (невозможно решить в одной отдельно взятой стране)

  • Острота (от их решения зависит дальнейшая судьба цивилизации)

  • Настоятельно требуют решения и др.

Главные глобальные проблемы:

  1. Проблема войны и мира

Перед цивилизацией стоит задача создания всеобъемлющей системы безопасности, поэтапной ликвидации ядерных арсеналов, сокращения торговли вооружением и др.

  1. Демографическая

Распадается на два аспекта: демографический взрыв (перенаселение) в ряде стран и регионов развивающегося мира и демографическое старение населения развитых и переходных стран.

  1. Сырьевая

Проблема обеспечения человечества топливом и сырьем. Топливно-энергетические ресурсы постоянно истощаются, и через несколько сот лет могут вообще исчезнуть. Огромные возможности для решения этой проблемы открывают достижения научно-технического прогресса.

  1. Экологическая

Истощение окружающей среды в результате нерационального природопользования, загрязнения ее твердыми, жидкими и газообразными отходами, отравление радиоактивными отходами.

  1. Проблема «Север-Юг»

Преодоление отсталости развивающихся стран и сокращение разрыва в уровне развития между ними и передовыми постиндустриальными странами (Экономическая развитость стран Европы и экономическая осталось ряда стран Африки, что приводит к голоду и болезням в этих странах)

  1. Проблема мирового терроризма

Основными целями международного терроризма является дезорганизация государственного управления, нанесение экономического и политического ущерба, нарушение устоев общественного устройства, которые должны побудить, по замыслу террористов, правительство к изменению политики.

Основные направления разрешения глобальных проблем:

  • Воспитание человека на принципах гуманизма. Широкое информирование людей о глобальных проблемах

  • Всеобъемлющее изучение причин и противоречий, условий, приводящих к возникновению и обострению проблем

  • Наблюдение и контроль над глобальными процессами на планете;

  • Четкая международная система прогнозирования

  • Развитие новых технологий (ресурсосберегающих, использующих вторсырье, природные источники энергии)

  • Вывод международного сотрудничества на новый качественный уровень и др.