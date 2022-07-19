Развитие общества

Идея эволюционного развития:
Постепенность изменений
Преемственность в развитии различных сторон общества
Следование традициям, которые существуют в каждом обществе (например, традиция обращения главы государства к гражданам в Новый Год)
Идея социальной революции (К. Маркс):
Наличие непримиримого конфликта между различными «социальными силами»
В ходе революции «передовой класс» свергает «реакционный строй»
Качественный скачок в развитии общества
Важнейшей характеристикой современного общества является процесс глобализации.
Проявление глобализации:
Объединение национальных компаний в международные транснациональные корпорации
Появление электронных денег
Процесс информационной революции (резкий скачок научно-технических открытий и изобретений)
Приобщение людей из разных стран к мировым культурным ценностям (находясь в любой точке мира вы можете посетить Эрмитаж или Лувр)
Общие черты глобальных проблем:
Масштабность (затрагивают все человечество)
Предполагают международное сотрудничество различных стран (невозможно решить в одной отдельно взятой стране)
Острота (от их решения зависит дальнейшая судьба цивилизации)
Настоятельно требуют решения и др.
Главные глобальные проблемы:
Проблема войны и мира
Перед цивилизацией стоит задача создания всеобъемлющей системы безопасности, поэтапной ликвидации ядерных арсеналов, сокращения торговли вооружением и др.
Демографическая
Распадается на два аспекта: демографический взрыв (перенаселение) в ряде стран и регионов развивающегося мира и демографическое старение населения развитых и переходных стран.
Сырьевая
Проблема обеспечения человечества топливом и сырьем. Топливно-энергетические ресурсы постоянно истощаются, и через несколько сот лет могут вообще исчезнуть. Огромные возможности для решения этой проблемы открывают достижения научно-технического прогресса.
Экологическая
Истощение окружающей среды в результате нерационального природопользования, загрязнения ее твердыми, жидкими и газообразными отходами, отравление радиоактивными отходами.
Проблема «Север-Юг»
Преодоление отсталости развивающихся стран и сокращение разрыва в уровне развития между ними и передовыми постиндустриальными странами (Экономическая развитость стран Европы и экономическая осталось ряда стран Африки, что приводит к голоду и болезням в этих странах)
Проблема мирового терроризма
Основными целями международного терроризма является дезорганизация государственного управления, нанесение экономического и политического ущерба, нарушение устоев общественного устройства, которые должны побудить, по замыслу террористов, правительство к изменению политики.
Основные направления разрешения глобальных проблем:
Воспитание человека на принципах гуманизма. Широкое информирование людей о глобальных проблемах
Всеобъемлющее изучение причин и противоречий, условий, приводящих к возникновению и обострению проблем
Наблюдение и контроль над глобальными процессами на планете;
Четкая международная система прогнозирования
Развитие новых технологий (ресурсосберегающих, использующих вторсырье, природные источники энергии)
Вывод международного сотрудничества на новый качественный уровень и др.