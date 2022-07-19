Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. ЕГЭ по обществознанию — самый популярный ЕГЭ по выбору, его сдают более 50% выпускников, поэтому проходные баллы на направления с обществознанием высоки. Многие ученики опираются на интуицию и бытовые знания, поэтому средний балл по России в 2020-м году — всего 56,1. При этом в ЕГЭ по обществознанию самый высокий пороговый балл среди всех ЕГЭ: 42 балла по 100-балльной шкале.