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Как подготовиться к ЕГЭ по обществознанию за 7 шагов
1. Поставьте цель в баллах
Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. ЕГЭ по обществознанию — самый популярный ЕГЭ по выбору, его сдают более 50% выпускников, поэтому проходные баллы на направления с обществознанием высоки. Многие ученики опираются на интуицию и бытовые знания, поэтому средний балл по России в 2020-м году — всего 56,1. При этом в ЕГЭ по обществознанию самый высокий пороговый балл среди всех ЕГЭ: 42 балла по 100-балльной шкале.
2. Определите уровень знаний
3. Учитесь по актуальным материалам
4. Готовьтесь к формату ЕГЭ
5. Отслеживайте прогресс
6. Победите стресс и лень
7. Изучите формальности ЕГЭ
Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. ЕГЭ по обществознанию — самый популярный ЕГЭ по выбору, его сдают более 50% выпускников, поэтому проходные баллы на направления с обществознанием высоки. Многие ученики опираются на интуицию и бытовые знания, поэтому средний балл по России в 2020-м году — всего 56,1. При этом в ЕГЭ по обществознанию самый высокий пороговый балл среди всех ЕГЭ: 42 балла по 100-балльной шкале.
Больше курсов подготовки к ЕГЭ
Наши преподаватели
- Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
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Что нужно знать о ЕГЭ по обществознанию?
- 9,7% выпускников 2020 сдали ЕГЭ по обществознанию на 80+ баллов. Число высокобалльников выросло на 2% в сравнении с 2019-м годом, это означает, что повысился и средний балл в вузах
- ФИПИ делят задания 1-й части с кратким ответом на 2 категории. Форматные задания № 1—3, 20 во всех КИМах одинаковые по условию, но проверяют знания по разным темам. Тематические задания № 4—19, строго закреплены за конкретной темой, но их формат может быть разным. Суммарно задания 1-й части принесут 34 балла из 64 первичных
- Задания 2-й части с развёрнутым ответом принесут 30 баллов из 64 первичных. Это работа с текстом, анализ жизненных ситуаций и терминов, мини-сочинение
Изучим все темы из Кодификатора ФИПИ
- Человек и общество — задания № 4—6
- Экономика — задания № 7—10
- Социальные отношения — задания № 11—12
- Политика — задания № 13—15
- Форматные задания: анализ таблиц или схемам (№ 1), поиск обобщающего понятия (№ 2), поиск двух лишних понятий (№ 3), вставка терминов в текст (№ 20)
Вопрос – ответ
- Почему онлайн курсы подготовки к ЕГЭ по обществознанию эффективнее самоподготовки и репетиторов?
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