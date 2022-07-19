Курсы подготовки к ЕГЭ по обществознанию для 10 класса

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Для кого
ученики 10-го класса
Длительность
5 месяцев
Старт групп
21 января - 6 февраля
Формат обучения
в классе или онлайн

Готовьтесь к ЕГЭ 2023 по актуальным материалам с MAXIMUM Education !

Мы изучили все изменения, ловушки и тонкости формата ЕГЭ, чтобы ученики получили максимум баллов на ЕГЭ. А ещё преподаватель поддерживает и мотивирует учеников, показывает прогресс и разбирает ошибки, чтобы вы точно поступили на бюджет.
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360 экспертов создают и ежегодно обновляют курсы
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Вы:
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Как подготовиться к ЕГЭ по обществознанию за 7 шагов

  • 1. Поставьте цель в баллах

    Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. ЕГЭ по обществознанию — самый популярный ЕГЭ по выбору, его сдают более 50% выпускников, поэтому проходные баллы на направления с обществознанием высоки. Многие ученики опираются на интуицию и бытовые знания, поэтому средний балл по России в 2020-м году — всего 56,1. При этом в ЕГЭ по обществознанию самый высокий пороговый балл среди всех ЕГЭ: 42 балла по 100-балльной шкале.

    Выберите направление и вуз на бесплатной консультации с экспертом MAXIMUM

  • 2. Определите уровень знаний

  • 3. Учитесь по актуальным материалам

  • 4. Готовьтесь к формату ЕГЭ

  • 5. Отслеживайте прогресс

  • 6. Победите стресс и лень

  • 7. Изучите формальности ЕГЭ

Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. ЕГЭ по обществознанию — самый популярный ЕГЭ по выбору, его сдают более 50% выпускников, поэтому проходные баллы на направления с обществознанием высоки. Многие ученики опираются на интуицию и бытовые знания, поэтому средний балл по России в 2020-м году — всего 56,1. При этом в ЕГЭ по обществознанию самый высокий пороговый балл среди всех ЕГЭ: 42 балла по 100-балльной шкале.

Выберите направление и вуз на бесплатной консультации с экспертом MAXIMUM

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Наши преподаватели

  • Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
  • Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
  • Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
  • Выступают на образовательных форумах и в школах, ведут курсы для школьных учителей
  • Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
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Поступите на бюджет, или мы вернём деньги за курсы

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  • Любой выпускник может поступить на бюджет, если готовиться к ЕГЭ правильно
  • Поэтому мы берём на себя юридическую ответственность за ваш результат
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Что нужно знать о ЕГЭ по обществознанию?

  • 9,7% выпускников 2020 сдали ЕГЭ по обществознанию на 80+ баллов. Число высокобалльников выросло на 2% в сравнении с 2019-м годом, это означает, что повысился и средний балл в вузах
  • ФИПИ делят задания 1-й части с кратким ответом на 2 категории. Форматные задания № 1—3, 20 во всех КИМах одинаковые по условию, но проверяют знания по разным темам. Тематические задания № 4—19, строго закреплены за конкретной темой, но их формат может быть разным. Суммарно задания 1-й части принесут 34 балла из 64 первичных
  • Задания 2-й части с развёрнутым ответом принесут 30 баллов из 64 первичных. Это работа с текстом, анализ жизненных ситуаций и терминов, мини-сочинение

Изучим все темы из Кодификатора ФИПИ

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  • Человек и общество — задания № 4—6
  • Экономика — задания № 7—10
  • Социальные отношения — задания № 11—12
  • Политика — задания № 13—15
  • Форматные задания: анализ таблиц или схемам (№ 1), поиск обобщающего понятия (№ 2), поиск двух лишних понятий (№ 3), вставка терминов в текст (№ 20)

Вопрос – ответ

  1. Почему онлайн курсы подготовки к ЕГЭ по обществознанию эффективнее самоподготовки и репетиторов?
  2. Как проходит обучение?
  3. Как начать учиться?
  4. Можно ли сменить преподавателя?
  5. Как восполнить пропущенный урок?
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Вы:
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