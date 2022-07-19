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Как подготовиться к ОГЭ по русскому языку за 6 шагов за 6 шагов
1. Определите пробелы в знаниях
ОГЭ по русскому языку проверяет знания с 5 по 9 класс. Это 34 темы школьной программы, умение писать изложения и сочинения. Начните подготовку с диагностики знаний, чтобы на старте выявить пробелы и сильные стороны. Это поможет составить индивидуальный план подготовки и в дальнейшем отслеживать прогресс. Так вы точно успеете разобрать все темы, улучшите школьные оценки и сдадите ОГЭ.
2. Найдите мотивацию
3. Учитесь по актуальным материалам
4. Готовьтесь к формату ОГЭ
5. Отслеживайте прогресс
6. Изучите формальности ОГЭ
ОГЭ по русскому языку проверяет знания с 5 по 9 класс. Это 34 темы школьной программы, умение писать изложения и сочинения. Начните подготовку с диагностики знаний, чтобы на старте выявить пробелы и сильные стороны. Это поможет составить индивидуальный план подготовки и в дальнейшем отслеживать прогресс. Так вы точно успеете разобрать все темы, улучшите школьные оценки и сдадите ОГЭ.
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Что нужно знать об ОГЭ по русскому языку??
- ОГЭ по русскому состоит из трех частей: изложение, 7 заданий с кратким ответом и сочинение-рассуждение. Максимально за экзамен можно набрать 33 балла.
- По статистики ФИПИ, ученики теряют больше всего баллов на изложении и сочинении. К ним надо готовиться заранее. Также затруднения вызывают орфографический анализ слова и синтаксис.
- ОГЭ по русскому языку длится 3 часа 55 минут. Чтобы уложиться в отведенное время, выделите на изложение не более 40 минут; на задания с кратким ответом — 45 минут; на сочинение — 60-70 минут. Освойте приемы сжатия текста и лайфхаки, которые помогут сэкономить время.
Изучим все темы ОГЭ 2023 из Кодификатора ФИПИ
- Языковые нормы: грамматика, лексика, орфоэпия (задания № 4—8)
- Орфография (задания № 9—15)
- Пунктуация (задания № 16—20)
- Работа с текстом (задания № 1—3 и № 21—26)
- Сочинение и его 12 критериев оценки (задание № 27)
- Итоговое сочинение
Вопрос – ответ
- Почему онлайн курсы подготовки к ОГЭ по русскому языку эффективнее самоподготовки и репетиторов?
- Как проходит обучение?
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- Можно ли сменить преподавателя?
- Как восполнить пропущенный урок?
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