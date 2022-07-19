Курсы подготовки к ОГЭ по русскому языку для 8 класса

Остались вопросы?
Задайте их эксперту по поступлению на бесплатной консультации
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию
Вы:
Выберите класс
Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Для кого
ученики 8-го класса
Длительность
5 месяцев
Старт групп
21 января - 6 февраля
Формат обучения
в классе или онлайн

Готовьтесь к ОГЭ 2023 по актуальным материалам с MAXIMUM Education

Мы изучили все изменения, ловушки и тонкости формата ОГЭ, чтобы ученики получили максимум баллов на ОГЭ. А ещё преподаватель поддерживает и мотивирует учеников, показывает прогресс и разбирает ошибки, чтобы вы точно поступили на бюджет.
260 000 учеников прошли курсы
94% рекомендуют нас
360 экспертов создают и ежегодно обновляют курсы
Остались вопросы?
Задайте их эксперту по поступлению на бесплатной консультации
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию
Вы:
Выберите класс
Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Как подготовиться к ОГЭ по русскому языку за 6 шагов за 6 шагов

  • 1. Определите пробелы в знаниях

    ОГЭ по русскому языку проверяет знания с 5 по 9 класс. Это 34 темы школьной программы, умение писать изложения и сочинения. Начните подготовку с диагностики знаний, чтобы на старте выявить пробелы и сильные стороны. Это поможет составить индивидуальный план подготовки и в дальнейшем отслеживать прогресс. Так вы точно успеете разобрать все темы, улучшите школьные оценки и сдадите ОГЭ.

    Определите уровень знаний на бесплатной диагностике

  • 2. Найдите мотивацию

  • 3. Учитесь по актуальным материалам

  • 4. Готовьтесь к формату ОГЭ

  • 5. Отслеживайте прогресс

  • 6. Изучите формальности ОГЭ

ОГЭ по русскому языку проверяет знания с 5 по 9 класс. Это 34 темы школьной программы, умение писать изложения и сочинения. Начните подготовку с диагностики знаний, чтобы на старте выявить пробелы и сильные стороны. Это поможет составить индивидуальный план подготовки и в дальнейшем отслеживать прогресс. Так вы точно успеете разобрать все темы, улучшите школьные оценки и сдадите ОГЭ.

Определите уровень знаний на бесплатной диагностике

Больше курсов подготовки к ОГЭ

Наши преподаватели

  • Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ОГЭ
  • Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятнох
  • Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
  • Выступают на образовательных форумах и в школах, ведут курсы для школьных учителей
  • Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
Узнайте больше!

Получите оценку «4» или «5» за ОГЭ, или мы вернём деньги за курсы

img.alt
  • Любой выпускник может поступить на бюджет, если готовиться к ЕГЭ правильно
  • Поэтому мы берём на себя юридическую ответственность за ваш результат
  • 97% выпускников MAXIMUM поступили на бюджет по гарантии, присоединяйтесь!
Подробнее стрелка

Что нужно знать об ОГЭ по русскому языку??

  • ОГЭ по русскому состоит из трех частей: изложение, 7 заданий с кратким ответом и сочинение-рассуждение. Максимально за экзамен можно набрать 33 балла.
  • По статистики ФИПИ, ученики теряют больше всего баллов на изложении и сочинении. К ним надо готовиться заранее. Также затруднения вызывают орфографический анализ слова и синтаксис.
  • ОГЭ по русскому языку длится 3 часа 55 минут. Чтобы уложиться в отведенное время, выделите на изложение не более 40 минут; на задания с кратким ответом — 45 минут; на сочинение — 60-70 минут. Освойте приемы сжатия текста и лайфхаки, которые помогут сэкономить время.

Изучим все темы ОГЭ 2023 из Кодификатора ФИПИ

arrow
  • Языковые нормы: грамматика, лексика, орфоэпия (задания № 4—8)
  • Орфография (задания № 9—15)
  • Пунктуация (задания № 16—20)
  • Работа с текстом (задания № 1—3 и № 21—26)
  • Сочинение и его 12 критериев оценки (задание № 27)
  • Итоговое сочинение

Вопрос – ответ

  1. Почему онлайн курсы подготовки к ОГЭ по русскому языку эффективнее самоподготовки и репетиторов?
  2. Как проходит обучение?
  3. Как начать учиться?
  4. Можно ли сменить преподавателя?
  5. Как восполнить пропущенный урок?
Остались вопросы?
Задайте их эксперту по поступлению на бесплатной консультации
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию
Вы:
Выберите класс
Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных