Современные подходы к пониманию права

Сегодня существует множество подходов к пониманию права. В качестве наиболее известных можно выделить естественно-правовой, исторический, социологический, позитивистский, либертарно-юридический подходы к пониманию права. Мы разберем два основных подхода – позитивное право и естественное право.

Позитивистский подход к пониманию права

Представители: К. Бергбом, Т. Гоббс, Г. Ф. Шершеневич, Дж. Остин, Дж. Бентам.

Для начала стоит разобраться с названием. Позитивным называют право положительное, но не в смысле со знаком «+», а положительное от слова «положить», т.е. право – то, что «положено».

История позитивистского подхода к пониманию права начинается с возникновением римского права. Само римское право было позитивным, и его сущность иллюстрировала крылатая латинская цитата «Dura lex sed lex» (закон суров, но это закон). Идеи римского права не исчезли с падением Западно-Римской империи, а перекочевали в государства, которые образовались на римских территориях. Такой процесс усвоения новыми государствами римской правовой мысли назывался рецепцией римского права, а вместе с рецепцией в западноевропейские государства пришёл юридический позитивизм.

Настоящий бум позитивизма и оформление его в чёткую правовую концепцию правопонимания пришёлся на раннее Новое время, когда шёл активный процесс абсолютизации власти (абсолютная монархия) и формирования светских государств. Право как продолжение политики должно было не просто оправдать абсолютизацию власти, но и разработать новую систему мировоззрения, при которой не возникало бы вопросов. В этой связи, право срослось с государством, а основным источником права стал лично Глава государства (Суверен), волеизъявление которого имело высшую юридическую силу (приравнивалось к значению конституции). Такой подход, когда Суверен и его волеизъявление являются источником права, демонстрирует цитата французского короля Людовика XIV „Государство – это я“.

Второй виток позитивизма пришёлся на XIX в. и на последствия Великой французской революции. Революционные и наполеоновские войны показали европейским государствам, что любой государственный порядок может рухнуть. В таких условиях появился запрос на доработку правовых концепций, которые бы в целях сохранения целостности государства давали бы свободу законотворчества. В первой трети XIX в. позитивисты обосновали монопольное право государства на законотворчество, частью которого становились популярные в том время права и свободы человека и гражданина, с этого времени право стало исключительной сферой государственного ведения.

Суть позитивистского подхода заключается в том, что право – это «приказ Суверена» (главы государства), в широком толковании под правом понимается всё то, что исходит от государства, государство есть единственный субъект, создающий право. Получается, что государство и право неразрывно связаны, поскольку без одного невозможно наличие другого.

В позитивизме происходит слияние и отождествление понятий «право» и «закон». Государство – это единственный субъект, создающий право, и нет особой надобности в разграничении этих двух понятий, так как и право, и закон – продукт воли государства.

Естественно-правовой подход к пониманию права

Представители: Сократ, Аристотель, Г. Гроций, Дж. Локк, Вольтер, Шарль Луи де Монтескьё, Жан-Жак Руссо, А. Н. Радищев

Естественно-правовое правопонимание возникло в ответ на позитивизм. В основе данной концепции лежит теория естественного права или юснатурализма (от лат «ius» – право, «naturale» – естественный),

Естественно-правовое понимание право такое же древнее, как и юридический позитивизм. Зачатки юснатурализма прослеживаются в греческой философии, где под правом понимали нечто божественное и справедливое. Естественное право не получило должного распространения, так как древнегреческие полисы стали римскими провинциями, где наличествовал юридический позитивизм.

Только в Средние века о естественном праве начинают писать. Так, Фома Аквинский, отражая в теистической (религиозной) форме воззрения Аристотеля, писал, что право имеет божественное и справедливую природу. В эпоху Средневековья естественное право приобретает богословскую форму.

Лишь к концу XVIII в. идеи юснатуралистов приобрели реальный характер. Ряд ключевых исторических правовых памятников закреплял положения естественного права. Так, Конституция США и Конституция Франции содержали в себе нормы о важности человеческой жизни и свободе мнений, а также свободе совести и вероисповедания. Предтечей революционных событий, которые повлекли за собой фиксацию естественно-правовых положений в законах, считается Жан-Жак Руссо.

После окончания эпохи революционных и наполеоновских войн либеральная и демократическая мысль, а равно и естественно-правовой подход к пониманию права ослаб. В это же время в основном английские философы и правоведы доработали концепцию позитивного права.

Настоящий бум естественного права пришелся на вторую половину XX в. После завершения Второй Мировой войны против стран оси мировое сообщество осознало нужность в новом понимании права. Этот период в истории назовут возрождением естественного права, когда будут приняты основные международно-правовые акты, закрепляющие ценность человеческой жизни и основные, неотъемлемые права и свободы человека: Всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция прав человека, Пакт о гражданских и политических правах и т.д.

Суть естественно-правового подхода к пониманию права сводится к тому, что, что право – это один из видов социальных регуляторов, которые не лишены таких категорий, как духовное, идейное и нравственное. Право должно основываться на этих началах, которые будут иметь приоритет над нормами права. Если в позитивизме право – это «приказ Суверена», то в юснатурализме право – это возведённая в закон справедливость. Понятие «право» и «государство» разделены, поскольку право возникает «естественным путём» раньше государства, право даруется природой или Богом, что является высшей точкой, государство находится ниже, поэтому должно соблюдать естественные права и свободы человека.