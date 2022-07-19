Правление Петра III

С 1761 по 1762 год Россией правил Петр III, племянник Елизаветы I, в общей сложности около полугода. Часто время его правления рассматривается как «царствование идиота», и эта традиция была заложена ещё в правление Екатерины II и её сторонников – т.е. тех, кто императора и сверг. Однако не всё так однозначно.

А. Антропов. Портрет Петра III.

1. Внутренняя политика Петра III

Уже в начале правления им была уничтожена канцелярия Тайных Розыскных дел, а также прекратилось преследование старообрядцев. Для развития экономики были упразднены торговые монополии, а также провозглашена свобода внешней торговли. Также было объявлено о секуляризации церковных земель.

Секуляризация – это конфискация государством церковных имуществ (т.ч. земли).

Важнейшим событием стало издание «Манифеста о вольности дворянства» (1762). Именно этот документ освободил дворян от обязательной службы государству.

2. Внешняя политика Петра III

Пётр достаточно сильно подрывал свой авторитет своими пропрусскими симпатиями, а также неприятием русских традиций и православия. Особо уважаемой фигурой для императора был прусский монарх Фридрих II.

С целью поддержать Пруссию Пётр подписал мирный договор с ней, выведший Россию из Семилетней войны, в которую Россия вступила в правление Елизаветы и сумела одержать ряд уверенных побед (включая взятие Берлина). К этому же добавились муштра в армии на прусский манер, введение прусской формы. Всё это спровоцировало глобальное недовольство императором, в том числе в дворянской и гвардейской среде, что привело к очередному дворцовому перевороту.