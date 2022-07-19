Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.)

Вступая на русский престол, Михаил Романов был молод и не имел хоть какого-нибудь опыта государственного управления. Вокруг молодого царя образовалась группа сторонников, опытных князей, бояр, дьяков. А вскоре из польского плена вернулся отец царя — патриарх Филарет, которому удалось стать соправителем сына и сосредоточить в своих руках колоссальную как духовную, так и светскую власть.

С самого начала правления Михаила Федоровича Романова монархия в России формировалась по примеру предшественников, то есть как сильная самодержавная власть.

Если в первые десятилетия правления правительство Михаила Федоровича серьезную опору для своих действий видело в Боярской Думе и Земских соборах, то позднее, когда самодержавная власть Романовых окончательно укрепилась, необходимость в этих органах государственного управления отпала и их роль заметно упала.

Для того чтобы усилить центральную власть на местах, искоренить взяточничество правительство стало вместо наместников назначать в города временных (на 1 – 2 года) воевод, в селах появились выборные старосты.

Смутное время закончилось, однако вести речь о стабильности и о переходе жизни в мирное русло было еще очень рано. По территории России в тот период бродили вольные казацкие отряды (не подчинялись никому), польские отряды, да и просто разбойники, ищущие, где бы им поживиться. В 1612 – 1613 годах на Москву двинулся атаман донских казаков Иван Заруцкий вместе с Мариной Мнишек и ее сыном Иваном. Однако войско Заруцкого было разбито под Воронежем, сам он был схвачен и казнен. Казни был подвергнут и Иван, а Марину Мнишек посадили в темницу, где через год она умерла.

Продолжалась война между Польшей и Россией, ведь польский король Сигизмунд III не признал выбора царем Михаила Романова на Земском Соборе в Москве и считал, что его сын Владислав имеет все права на русский престол.

В 1613 году русская армия, которой незадолго до этого удалось отбить у поляков ряд русских городов, подошла к Смоленску. Но вернуть город было непростой задачей для ослабленного войска. Начались длительные переговоры.

В то же самое время еще одно русское войско было отправлено на Новгород, однако в этом направлении воеводы оказались не слишком удачливыми и потерпели ряд поражений. Шведам удалось осадить Псков и захватить, сверх того, ряд русских городов. Единственное, что спасало положение, так это враждебное отношение местного населения к шведам, что делало весьма ненадежным их положение на этих территориях.

Переговоры с Польшей, казалось, зашли в тупик. Король отказывался возвращать Смоленск. Более того, весной 1617 года поляки двинулись в Россию. Польскую армию возглавлял королевич Владислав, который по-прежнему считал, что имеет права на российский престол. На помощь Владиславу спешил гетман Петр Сагайдачный.

Однако часть польской армии была разгромлена на подступах к Москве. В конце сентября 1617 года Владислав с оставшейся частью войска подошел к столице Русского царства и осадил город. Героическая оборона Москвы изменила планы королевича, поляки согласились на переговоры.

В декабре 1618 года в селе Деулино было подписано перемирие на 14,5 лет. Россия получала обратно всех пленных, включая патриарха Филарета, Смоленск оставался за поляками. Владислав не отказывался от борьбы за право на русский престол.

Немного раньше, в феврале 1617 года, в деревне Столбово был подписан мир со Швецией. Шведский король отказывался от претензий на русский трон, возвращал России Новгород, однако за Швецией оставалось Балтийское побережье со старинными русскими городами Ям, Копорье, Орешек, Ивангород. Россия потеряла выход в Балтийское море.

Правление Михаила Романова: налаживание мирной жизни

В 1619 году царь созвал очередной Земский собор, который ставил своей главной целью выработать стратегию возрождения страны после Смуты. Для начала правительство решило выслушать представителей различных слоев населения, чтобы понять, какие проблемы на сегодняшний день имеются в обществе и затем выработать подходящие меры для их решения.

А. Васнецов. Сцены русского быта. XVII век «В русской горнице».

По итогам заседаний Земского Собора был принят ряд решений:

1) Налоговая реформа

1. Были отменены чрезвычайные налоги;

2. Введено новое налогообложение, которое учитывало доходы населения в различных уездах. Разоренные уезды получали льготы, налоги с них уменьшались. Процветающие уезды, напротив, лишались всяких льгот и вынуждены были платить повышенные налоги;

3. Были возвращены в число налогоплательщиков те горожане, которые в трудные годы переселились с посадов в белые слободы, которые были свободны от уплаты налогов. Эта мера способствовала увеличению притока денежных средств в казну.

2) Указ о наказании за бесчестье

Теперь запрещалось безнаказанно оскорблять и бить людей (то есть бесчестить), это наказывалось большим штрафом.

3) Восстановление заповедных и урочных лет

Был восстановлен срок сыска беглых крестьян и зафиксирован запрет их перехода от одного помещика к другому. Срок сыска постепенно увеличивался: если сначала он составлял 5 лет, то позднее — 15 лет.

Полным ходом при Михаиле Федоровиче шло развитие производства:

1. На Пушечном дворе изготавливались пушки и колокола.

2. Оружейная палата занималась производством огнестрельного и холодного оружия.

3. На Монетном дворе чеканились монеты.

4. На Хамовном дворе, где работало около 100 ткацких станков, изготовлялась продукция для царского двора и на экспорт.

5. На Печатном дворе, который был восстановлен в 1620-е годы, стали печатать светские книги (раньше только богослужебные).

6. Появляются предприятия, которые строились на средства иностранцев.

7. Вновь заработали оружейные заводы в Туле.

8. В России появляются иностранные мастера горного дела, которые вместе с царскими чиновниками отправлялись в Сибирь и Приуралье, где строили первые медеплавильные и железорудные мануфактуры (например, Нерчинская мануфактура).

Постепенно происходило восстановление и укрепление международных связей России с другими странами. Были установлены добрососедские отношения с Англией, Голландией, Швецией, Турцией, Францией, Персией, Данией. Что было особенно важно для России, так это то, что многие соседние европейские страны признали легитимность избрания новой династии и обещали помощь в борьбе с Польшей.

Правительство Михаила Федоровича изо всех сил стремилось восстановить внешнюю торговлю. Так разнообразные льготы были предоставлены англичанам и голландцам. Однако Михаил проводил также протекционистскую политику по отношению к русским купцам, запретив, например, беспошлинный проезд для англичан и французов в Персию.

Правление Михаила Романова: Смоленская война

Королевич Владислав не отказался окончательно от претензий на русский престол, поэтому положение на западной границе продолжало оставаться неспокойным. С юга же угрозой был крымский хан.

В конце 1620-х годов экономика России в целом восстановилась, поэтому излишек средств, появившийся в казне, власть потратила на усиление армии, было повышено жалование служилым людям.

Михаил Федорович. Копия Ведекинда с прижизненного портрета.

При Михаиле Федоровиче на русскую службу начинают приглашаться иностранные офицеры, что было распространенной в Европе практикой. Русской армии было чему поучиться у Европы, ведь военная наука и техника были более передовыми в западных странах. Русские стали закупать за границей оружие: мушкеты, шпаги, ядра для пушек.

В Москве образовывались конные рейтарские и драгунские полки, которые состояли из наемников-иностранцев. Такие полки носили название «полки иноземного строя». Драгуны имели возможность вести бой, как находясь на коне, так и в пешем строю. Рейтары были видом тяжелой кавалерии, вооруженной мощными копьями и мечами.

Параллельно шло формирование и новых пехотных полков, состоящих из рот, командовали которыми иностранные офицеры. Все вооружение для этих полков приобреталось за границей. «Полки иноземного строя» вводились с осторожностью, их целью было, в первую очередь, познакомить русское дворянство с достижениями европейской военной мысли.

Боевое снаряжение воеводы Русского государства XVII века.

Велось масштабное строительство оборонительных крепостей как на западе, так и на юге и на востоке. В 1620-х годах была полностью восстановлена Заокская оборонительная Засечная черта — линия обороны, которая уже с XVI века помогала сдерживать набеги крымцев. На юге была построена Белгородская оборонительная линия, длина которой составила 800 км.

Весной 1632 года умер Сигизмунд III и в Польше началась борьба за престол. В Москве появились сторонники начала войны с Польшей. Летом 1632 года Михаил созвал Земский собор, на котором представители всех сословий высказались за войну с Польшей.

Этот конфликт получил название Смоленская война 1632—1634 годов. Возглавлял русскую армию воевода Михаил Борисович Шеин, герой обороны Смоленска в 1609—1611 гг. Начались военные действия против давнего врага весьма успешно, русской армии удалось захватить ряд городов: Дорогобуж, Новгород-Северский, Стародуб. Вскоре армия приблизилась к Смоленску, началась нерешительная осада города.

В это время поляки избрали на престол Владислава, который медлить не стал, а в короткие сроки собрал армию и с помощью нескольких быстрых маневров захватил все продовольственные запасы русских в Дорогобуже, после чего подошел к Смоленску. Армия Шеина попала в окружение. Воевода, рассматривая свое положение, как безвыходное, согласился на переговоры. Их результаты оказались позором для русского царя и для армии: армия, боеприпасы, знамена были сданы неприятелю.

Владислав на радостях от неожиданно огромной удачи попытался двинуться на Москву, но путь ему преградили вновь сформированные войска. Русские крепости, осажденные поляками, стояли не на жизнь, а на смерть. Сам Владислав был ранен в одном из боев.

В таких обстоятельствах Россия и Речь Посполитая в 1634 году заключили Поляновский мир. Ни одной, ни другой стороне не хватало пока сил, чтобы одержать победу в многолетней борьбе.

Результаты войны были фактически ничтожными: Россия так и не смогла вернуть себе Смоленск. Однако Владислав отказался окончательно от прав на русский престол, что, несомненно, укрепило престиж России и стабильность династии Романовых.

Таким образом, авторитет царя медленно, но все же стабильно рос. А в семье Михаила Романова уже подрастал наследник Алексей.