Внешняя политика СССР в условиях начала «Холодной войны»

Разделение Европы

В процессе ужесточения противостояния в рамках Холодной войны, форсируется ход утверждения социалистических правительств в странах Восточной Европы: первоначально создавались коалиционные правительства, где коммунисты играли одну из ролей, наравне с другими силами. Однако теперь коммунисты взяли власть в свои руки.

Европа в годы Холодной войны

Капиталистический блок Социалистический блок Великобритания Франция Нидерланды Италия Португалия Бельгия Позднее: Испания Турция Греция СССР Польша Венгрия Румыния Болгария Чехословакия ГДР

Берлинский кризис (1948-1949)

В послевоенный период территория Германии будет разбита на зоны оккупации стран-союзниц, при этом имело место чёткое разделение на западную и восточную части. В 1948 г. в западных зонах Германии была проведена денежная реформа, которая ухудшала экономическое положение в советской зоне оккупации – в восточной части. В ответ советское правительство ввело запрет на перевоз товаров в западные сектора Берлина, однако ещё сохранялась возможность перемещаться по воздуху, и капиталистические страны наладили авиационное сообщение с восточной частью Германии. Данный кризис стал свидетельством ухудшения взаимоотношений между востоком и западом, однако не перерос в открытое военное столкновение.

Зоны оккупации Берлина в послевоенный период

Создание НАТО

В апреле 1949 г. США, Канада и западноевропейские государства подписали договор о создании военно-политического союза, который вскоре получил название «Организация Североатлантического договора» (НАТО).

NATO – North Atlantic Treaty Organization (НАТО – Организация Североатлантического договора).

Страны НАТО в 1949 году

Уже в 1949 году будут образованы сначала ФРГ (Федеративная Республика Германия) на западе, а чуть позднее – ГДР (Германская Демократическая Республика). Германия была поделена на капиталистическую и социалистическую части и, по сути, оказалась границей двух разных миров.

Создание СЭВ и ситуация с Югославией

Вместе с окончательным приходом к власти в странах Восточной Европы коммунистов в этих странах были проведены реформы по образцу СССР: национализация промышленности, коллективизация в сельском хозяйстве, ужесточение идеологического контроля.

В 1949 году образуется СЭВ – Совет Экономической Взаимопомощи, объединивший СССР и его европейских союзников с целью организации экономического сотрудничества. В него вошли все социалистические страны Европы, за исключением Югославии – к этому времени у неё испортились отношения с СССР. Причиной тому стал конфликт между двумя лидерами: И. Сталиным и югославским лидером И. Броз Тито. Самостоятельная политика последнего привела к недовольству советского правительства, однако попытки отстранения руководителя ни к чему не привели. Всё это привело к разрыву отношений, а также усилению давления на другие социалистические страны.

Образование КНР

В 1949 году в гражданской войне в Китае побеждают коммунисты, что приводит к образованию КНР (Китайской Народной Республики) и заключению договора о службе и взаимопомощи между СССР и КНР. Советский Союз активно помогает Китаю в восстановлении экономики.

Тем не менее, взаимоотношения с Китаем складываются совсем не так как с коммунистическими правительствами в Восточной Европе: Китай уже тогда был крупнейшей державой мира, занимающей первое место по численности населения. Лидеры Китая, несмотря на активное сотрудничество с советскими властями, демонстрировало намерение руководствоваться своими интересами и сохранять самостоятельность.

И. Сталин и китайский лидер Мао Цзедун

Корейская война

Для судьбы Кореи послевоенные годы оказались переломными: война 1950 – 1953 годов расколола государство на два идеологически противостоящих лагеря, что впоследствии привело к образованию двух независимых государств: Северной Кореи (с установлением коммунистического режима при поддержке СССР и лидером по имени Ким Ир Сен) и Южной Кореи (с победой капитализма при поддержке США). Этот военный конфликт часто рассматривается как опосредованное противостояние СССР и США.

Карта Корейской войны

Гонка вооружений

Одной из важнейших характеристик периода Холодной войны становится гонка вооружений. Это явление включает в себя три характеристики:

Характеристики гонки вооружений

Высокий темп роста численности войск

Развитие производства вооружений

Создание и совершенствование ядерного оружия

Гонка вооружений требовала всё новых затрат от Советского государства, научно-технические достижения находили применение, прежде всего, в оборонной промышленности.

Итоги

Развязывание «холодной войны» положило начало разделению Европы и всего мира на два враждующих военно-политических лагеря.