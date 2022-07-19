Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
История
Распад империи и революции 1917 года
Россия и мир накануне Первой мировой войны Идеология и культура периода Гражданской войны Октябрьская революция Гражданская война Февральская революция "Военный коммунизм"
Апогей сталинизма
Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» Идеология, наука и культура в послевоенные годы Изменения в политической системе в послевоенные годы Восстановление и развитие экономики
СССР во второй половине ХХ века
Внешняя политика Н.С.Хрущёва СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг Внешняя политика Л.И.Брежнева Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг. Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — середине 1960-х гг.
СССР в 1920-1930-е годы
Индустриализация в СССР Внешняя политика СССР в 1920-е гг. СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Первый этап культурной революции в СССР (1920-е гг.) НЭП Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Образование СССР Коллективизация в СССР Второй этап культурной революции в СССР (1930-е гг.)
История современной России
Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. Российская экономика на пути к рынку Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Внешняя политика России в начале XXI века Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Политическая жизнь России в начале XXI века Россия в 2008—2014 гг. Межнациональные конфликты в 1990-е гг.
СССР в годы Великой Отечественной войны
Первый этап войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.) Второй этап Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.) Конференции Антигитлеровской коалиции Место и роль СССР в послевоенном мире Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Человек и война: единство фронта и тыла СССР накануне Великой Отечественной войны Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома
Перестройка и распад СССР
Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике Реформа политической системы

Внешняя политика СССР в условиях начала «Холодной войны»

Разделение Европы

В процессе ужесточения противостояния в рамках Холодной войны, форсируется ход утверждения социалистических правительств в странах Восточной Европы: первоначально создавались коалиционные правительства, где коммунисты играли одну из ролей, наравне с другими силами. Однако теперь коммунисты взяли власть в свои руки.

Европа в годы Холодной войны

Капиталистический блок Социалистический блок

Великобритания

Франция

Нидерланды

Италия

Португалия

Бельгия

Позднее:

Испания

Турция

Греция

СССР

Польша

Венгрия

Румыния

Болгария

Чехословакия

ГДР

Берлинский кризис (1948-1949)

В послевоенный период территория Германии будет разбита на зоны оккупации стран-союзниц, при этом имело место чёткое разделение на западную и восточную части. В 1948 г. в западных зонах Германии была проведена денежная реформа, которая ухудшала экономическое положение в советской зоне оккупации – в восточной части. В ответ советское правительство ввело запрет на перевоз товаров в западные сектора Берлина, однако ещё сохранялась возможность перемещаться по воздуху, и капиталистические страны наладили авиационное сообщение с восточной частью Германии. Данный кризис стал свидетельством ухудшения взаимоотношений между востоком и западом, однако не перерос в открытое военное столкновение.

Западный Берлин — Википедия

Зоны оккупации Берлина в послевоенный период

Создание НАТО

В апреле 1949 г. США, Канада и западноевропейские государства подписали договор о создании военно-политического союза, который вскоре получил название «Организация Североатлантического договора» (НАТО).

NATO – North Atlantic Treaty Organization (НАТО – Организация Североатлантического договора).

Страны НАТО в 1949 году

Уже в 1949 году будут образованы сначала ФРГ (Федеративная Республика Германия) на западе, а чуть позднее – ГДР (Германская Демократическая Республика). Германия была поделена на капиталистическую и социалистическую части и, по сути, оказалась границей двух разных миров.

Создание СЭВ и ситуация с Югославией

Вместе с окончательным приходом к власти в странах Восточной Европы коммунистов в этих странах были проведены реформы по образцу СССР: национализация промышленности, коллективизация в сельском хозяйстве, ужесточение идеологического контроля.

В 1949 году образуется СЭВ – Совет Экономической Взаимопомощи, объединивший СССР и его европейских союзников с целью организации экономического сотрудничества. В него вошли все социалистические страны Европы, за исключением Югославии – к этому времени у неё испортились отношения с СССР. Причиной тому стал конфликт между двумя лидерами: И. Сталиным и югославским лидером И. Броз Тито. Самостоятельная политика последнего привела к недовольству советского правительства, однако попытки отстранения руководителя ни к чему не привели. Всё это привело к разрыву отношений, а также усилению давления на другие социалистические страны.

Образование КНР

В 1949 году в гражданской войне в Китае побеждают коммунисты, что приводит к образованию КНР (Китайской Народной Республики) и заключению договора о службе и взаимопомощи между СССР и КНР. Советский Союз активно помогает Китаю в восстановлении экономики.

Тем не менее, взаимоотношения с Китаем складываются совсем не так как с коммунистическими правительствами в Восточной Европе: Китай уже тогда был крупнейшей державой мира, занимающей первое место по численности населения. Лидеры Китая, несмотря на активное сотрудничество с советскими властями, демонстрировало намерение руководствоваться своими интересами и сохранять самостоятельность.

Русский с китайцем Русский с китайцем братья навек ...

И. Сталин и китайский лидер Мао Цзедун

Русский с китайцем — братья навек! - Владимир Васильев - ИА REGNUM

Корейская война

Для судьбы Кореи послевоенные годы оказались переломными: война 1950 – 1953 годов расколола государство на два идеологически противостоящих лагеря, что впоследствии привело к образованию двух независимых государств: Северной Кореи (с установлением коммунистического режима при поддержке СССР и лидером по имени Ким Ир Сен) и Южной Кореи (с победой капитализма при поддержке США). Этот военный конфликт часто рассматривается как опосредованное противостояние СССР и США.

Забытая" война 1950-1953 годов

Карта Корейской войны

Гонка вооружений

Одной из важнейших характеристик периода Холодной войны становится гонка вооружений. Это явление включает в себя три характеристики:

Характеристики гонки вооружений

  • Высокий темп роста численности войск

  • Развитие производства вооружений

  • Создание и совершенствование ядерного оружия

Гонка вооружений требовала всё новых затрат от Советского государства, научно-технические достижения находили применение, прежде всего, в оборонной промышленности.

Итоги

Развязывание «холодной войны» положило начало разделению Европы и всего мира на два враждующих военно-политических лагеря.