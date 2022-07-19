Иван IV был приверженцем сильной самодержавной власти, для установления которой в России было необходимо, в первую очередь, расправиться с сильным боярством, а также ликвидировать остатки раздробленности, как считал русский царь.
Сделать это можно было разными методами, но Иван Васильевич выбрал метод насилия и террора.
Царь Иван Васильевич Грозный. В. М. Васнецов.
К 1560-м годам всё больше растёт недовольство царя членами Избранной рады, и отдельные факты лишь ухудшали положение. Отказ присягнуть наследнику-младенцу в 1553 г. во время болезни Ивана, растущие разногласия из-за отсутствия скорых результатов реформ, неудачные советы Адашева в годы Ливонской войны, а также смерть супруги царя Анастасии и слухи о причастности к этому Сильвестра и Адашева укрепили недоверие Ивана Грозного.
В дальнейшем Адашев будет арестован и скончается, находясь под стражей, Сильвестр будет отправлен в ссылку в один из северных монастырей и также скончается, а в 1563 году умирает и митрополит Макарий, венчавший на царство Ивана IV.
Иной была судьба Андрея Курбского: в 1564 году он бежит в Литву и оттуда обращается напрямую к царю с требованием прекратить казни невинных людей. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского сегодня является для нас важнейшим письменным источником.
А. Курбский
Всё это приводит к решительным действиям со стороны Ивана Васильевича. В январе 1565 года царь выехал в Александровскую слободу, откуда отправил в столицу два послания: первое было адресовано Боярской Думе и всему духовенству, а второе — населению. В своем первом послании царь объявлял о своем отказе от власти из-за измен бояр. Во втором послании к посадским людям столицы царь снова озвучивал свое решение и заявлял, что не имеет претензий к горожанам. В Москве начинается паника, и люди направляют делегации к царю с просьбой вернуться.
Со стороны Ивана Васильевича это был продуманный политический шаг, однако это было и опасно, так как на кон была поставлена верховная власть в государстве. Царь рассчитывал, что его будут просить вернуться на трон, и когда это произошло, Иван Васильевич озвучил свои условия: неограниченной власть и учреждение опричнины (от слова «опричь» — кроме; раньше так назывался удел, выделявшийся вдове при разделе имущества мужа).
Территория страны в период опричнины
Опричники имели характерный внешний вид: носили черную одежду, а к седлам их лошадей были привязаны метлы и собачьи головы, что символизировало собачью преданность царю и готовность выметать измену с русской земли.
Опричник
Если политика Избранной рады отличалась характером медленных, постепенных преобразований и построение сословно-представительной монархии, в рамках которой удалось бы достичь консолидации между различными группами верхов российского общества, то опричнина принесла с собой жесткие методы централизации, репрессии, опалы и преобразования, направленные на создание самодержавной монархии.
Главный опричник и любимец царя Малюта Скуратов задушил московского митрополита Филиппа (Федор Колычев), который осмелился публично осудить опричную политику царя. Князь Владимир Старицкий, двоюродный брат царя, его жена и дочь были вызваны в Москву и там отравлены. Насилию подвергался каждый, кто хоть в чем-то был не согласен с политикой царя. Зачастую страдали ни в чем не повинные люди, на которых случайно падало подозрение в измене.
Последние минуты митрополита Филиппа. А. Н. Новосильцев. 1890 год.
В декабре 1569 года Иван отправился в поход на Новгород, который, согласно поступившему доносу, хотел войти в состав Литвы. По дороге до Новгорода Иваном Грозным были разгромлены Клин, Тверь, Торжок. Погром Новгорода продолжался шесть недель, были замучены и убиты сотни человек, разрушены церкви. Опричнина способствовала значительному ухудшению положения крестьян и их закрепощению.
В 1571 году опричному войску не удалось отразить набег крымских татар на Москву, татарам удалось подойти совсем близко к Москве и даже сжечь посад. Этот факт продемонстрировал неспособность опричников бороться с внешними врагами, низкий уровень их военной подготовки и неэффективность опричной системы в целом.
В 1572 году у села Молоди крымчаки потерпели поражение на этот раз от русского войска, возглавляемого опытным полководцем М. И. Воротынским. В этом же году царь отменил опричнину.
Разорение и опустошение земель (уменьшение площади обрабатываемых земель), рост налогов, сокращение населения;
Ужесточение крепостного права (в 1581 году были введены «заповедные лета», в которые запрещался переход от одного владельца к другому в Юрьев день; мера была введена из-за бегства крестьян на окраины Московского государства вследствие запустения земель);
Раскол политической элиты на сторонников проводимой политики и ее противников;
Усиление самодержавной тенденции российской государственности, утверждение деспотического характера власти царя;
Ослабление обороноспособности государства вследствие хозяйственного упадка и опричного террора, уничтожившего многих бояр – воевод (сожжение Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем в 1571 году, поражение в Ливонской войне в 1583 году);
Создание предпосылок Смутного времени – кризиса Российского государства в начале XVII в.