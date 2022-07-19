Опричнина

Иван IV был приверженцем сильной самодержавной власти, для установления которой в России было необходимо, в первую очередь, расправиться с сильным боярством, а также ликвидировать остатки раздробленности, как считал русский царь.

Сделать это можно было разными методами, но Иван Васильевич выбрал метод насилия и террора.

Царь Иван Васильевич Грозный. В. М. Васнецов.

1. Недовольство царя Избранной радой и предпосылки кардинальных перемен

К 1560-м годам всё больше растёт недовольство царя членами Избранной рады, и отдельные факты лишь ухудшали положение. Отказ присягнуть наследнику-младенцу в 1553 г. во время болезни Ивана, растущие разногласия из-за отсутствия скорых результатов реформ, неудачные советы Адашева в годы Ливонской войны, а также смерть супруги царя Анастасии и слухи о причастности к этому Сильвестра и Адашева укрепили недоверие Ивана Грозного.

В дальнейшем Адашев будет арестован и скончается, находясь под стражей, Сильвестр будет отправлен в ссылку в один из северных монастырей и также скончается, а в 1563 году умирает и митрополит Макарий, венчавший на царство Ивана IV.

Иной была судьба Андрея Курбского: в 1564 году он бежит в Литву и оттуда обращается напрямую к царю с требованием прекратить казни невинных людей. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского сегодня является для нас важнейшим письменным источником.

А. Курбский

В то же время резко ухудшается положение дел в стране: Ливонская война требовала чрезвычайных усилий, народ устал от войн, а победы начали сменяться поражениями. Ответственность за это царь возлагает на «изменников-воевод» и стремится окончательно ликвидировать самостоятельность бояр и стать единовластным правителем-самодержцем.

2. Отъезд царя в Александровскую слободу

Всё это приводит к решительным действиям со стороны Ивана Васильевича. В январе 1565 года царь выехал в Александровскую слободу, откуда отправил в столицу два послания: первое было адресовано Боярской Думе и всему духовенству, а второе — населению. В своем первом послании царь объявлял о своем отказе от власти из-за измен бояр. Во втором послании к посадским людям столицы царь снова озвучивал свое решение и заявлял, что не имеет претензий к горожанам. В Москве начинается паника, и люди направляют делегации к царю с просьбой вернуться.

Со стороны Ивана Васильевича это был продуманный политический шаг, однако это было и опасно, так как на кон была поставлена верховная власть в государстве. Царь рассчитывал, что его будут просить вернуться на трон, и когда это произошло, Иван Васильевич озвучил свои условия: неограниченной власть и учреждение опричнины (от слова «опричь» — кроме; раньше так назывался удел, выделявшийся вдове при разделе имущества мужа).

3. Явление опричнины

В результате страна была поделена на две части: опричнину и земщину. В опричнине даже создавались параллельные земщине органы власти, а столицей (в противовес «земской» Москве) была объявлена Александровская слобода. На землях опричнины поселились дворяне, составившие опричное войско, на первоначальном этапе это было 1000 человек. Содержание опричного войска ложилось тяжелым бременем на плечи жителей земщины.

Территория страны в период опричнины

Опричники имели характерный внешний вид: носили черную одежду, а к седлам их лошадей были привязаны метлы и собачьи головы, что символизировало собачью преданность царю и готовность выметать измену с русской земли.

Опричник

Если политика Избранной рады отличалась характером медленных, постепенных преобразований и построение сословно-представительной монархии, в рамках которой удалось бы достичь консолидации между различными группами верхов российского общества, то опричнина принесла с собой жесткие методы централизации, репрессии, опалы и преобразования, направленные на создание самодержавной монархии.

Задача Ивана Грозного была ясна — любой ценой искоренить стремления феодальной знати к самостоятельности. Начался кровавый опричный террор.

Главный опричник и любимец царя Малюта Скуратов задушил московского митрополита Филиппа (Федор Колычев), который осмелился публично осудить опричную политику царя. Князь Владимир Старицкий, двоюродный брат царя, его жена и дочь были вызваны в Москву и там отравлены. Насилию подвергался каждый, кто хоть в чем-то был не согласен с политикой царя. Зачастую страдали ни в чем не повинные люди, на которых случайно падало подозрение в измене.

Последние минуты митрополита Филиппа. А. Н. Новосильцев. 1890 год.

В декабре 1569 года Иван отправился в поход на Новгород, который, согласно поступившему доносу, хотел войти в состав Литвы. По дороге до Новгорода Иваном Грозным были разгромлены Клин, Тверь, Торжок. Погром Новгорода продолжался шесть недель, были замучены и убиты сотни человек, разрушены церкви. Опричнина способствовала значительному ухудшению положения крестьян и их закрепощению.

В 1571 году опричному войску не удалось отразить набег крымских татар на Москву, татарам удалось подойти совсем близко к Москве и даже сжечь посад. Этот факт продемонстрировал неспособность опричников бороться с внешними врагами, низкий уровень их военной подготовки и неэффективность опричной системы в целом.

В 1572 году у села Молоди крымчаки потерпели поражение на этот раз от русского войска, возглавляемого опытным полководцем М. И. Воротынским. В этом же году царь отменил опричнину.

Итоги и последствия опричнины

Разорение и опустошение земель (уменьшение площади обрабатываемых земель), рост налогов, сокращение населения;

Ужесточение крепостного права (в 1581 году были введены «заповедные лета», в которые запрещался переход от одного владельца к другому в Юрьев день; мера была введена из-за бегства крестьян на окраины Московского государства вследствие запустения земель);

Раскол политической элиты на сторонников проводимой политики и ее противников;

Усиление самодержавной тенденции российской государственности, утверждение деспотического характера власти царя;

Ослабление обороноспособности государства вследствие хозяйственного упадка и опричного террора, уничтожившего многих бояр – воевод (сожжение Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем в 1571 году, поражение в Ливонской войне в 1583 году);

Создание предпосылок Смутного времени – кризиса Российского государства в начале XVII в.

Хотя следует отметить, что свою цель – повышение централизации государства – она выполнила. Оппозиционное боярство было либо уничтожено, либо подавлено. Новгород – город, в котором были сильны сепаратистские тенденции еще со времен Ивана III, навсегда забыл об идеи отделения от Москвы и переходе под власть Литвы.