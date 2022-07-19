Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Россия в Новое время
Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Начало эпохи дворцовых переворотов Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Россия накануне преобразований Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.)
Средневековый период
Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Эпоха Ивана III Русское государство в первой половине XVI в. Начало возвышения Москвы Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Александр Невский и отражение агрессии с Запада Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Феодальная раздробленность
Культура России VIII-XX вв.
Советская культура первой половины ХХ в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв.
Формат ЕГЭ
Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ
Всеобщая история
Эпоха Эллинизма Франция в XIX веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Международные отношения в XVIII веке Основные события всеобщей истории ХХ в. Америка в XVIII веке Франция в XVII веке Реформация и её последствия Тридцатилетняя война Франция в XVIII веке Великие географические открытия Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Древний Рим США в XIХ веке Англия в XVII веке Англия в XV-XVI вв. Древняя Греция Страны Азии в XIX веке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Образование независимых государств в Латинской Америке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Эпоха Крестовыых походов Европейская культура в XIV-XV вв. Франция в XV-XVI вв. XIV-XV вв.: что происходило на Западе Англия в XIХ веке XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Церковь в Средневековье Восточная Европа в XVI в. Англия в XVIII веке Объединительные движения в Италии Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке
Новейшая история России
История современной России (1991 - 2014 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Конференции Антигитлеровской коалиции Основные этапы ВОВ Внешняя политика Л.И.Брежнева СССР накануне Великой Отечественной войны Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Индустриализация и коллективизация в СССР Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Образование СССР Октябрьская революция Гражданская война Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Политическое развитие СССР в 1930-е гг. СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) "Военный коммунизм" Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма НЭП Внешняя политика Н.С.Хрущёва Февральская революция
Древняя Русь
Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Отечественная война 1812 г. Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Восстание декабристов Россия в Первой мировой войне Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3

Феодальная война второй четверти XV в.

Начиная с эпохи Ивана Калиты и его Духовной грамоты, престол в Московском княжестве передавался от отца к сыну. Так было и при Василии I – престол он передал своему сыну Василию II. Однако лествичный принцип наследования престола, при котором власть получал старший в роду, никто не отменял, что и дало о себе знать в начале XV века. Распри, получившие название феодальной войны второй четверти XV века, начались после смерти Василия I в 1425 году. К концу XIV века в Московском княжестве образовалось несколько удельных владений, принадлежавших сыновьям Дмитрия Донского.

Крупнейшими из них были Галицкое и Звенигородское, которые получил младший сын Дмитрия Донского Юрий. Он же по завещанию Дмитрия должен был наследовать после брата Василия I великокняжеский престол. Однако завещание было написано, когда у Василия I еще не было детей. Такая неоднозначность и противоречивость текста завещания послужили одной из причин политического катаклизма.

После смерти великого князя Юрий как старший в княжеском роду начал борьбу за великокняжеский престол с племянником — Василием II (1425 1462), которому Василий I передал престол в обход законного наследника Юрия.

Борьбу после смерти Юрия продолжили его сыновья — Василий Косой и Дмитрий Шемяка.

Если на начальном этапе феодальной войны ей еще можно было дать разумное объяснение — было нарушено «старинное право» наследования от брата к брату, т. е. к старшему в роду, то после смерти Юрия Звенигородского в 1434 г. справедливая, казалось бы, борьба перешла в столкновение сторонников и противников государственной централизации.

image_description

П. Чистяков. Софья Витовтовна срывает драгоценный пояс с Василия Косого на свадьбе сына.

Борьба шла по всем негласным «правилам средневековья» с ослеплениями, заговорами и обманами. Юрию удалось дважды захватить Москву, однако удержаться в Москве ему уже не хватало сил.

Только после того как московское боярство и церковь поддержали Василия II, который был ослеплен своими политическими противниками, за что получил прозвище «Темный», Дмитрий Шемяка бежал в Новгород, где умер.

Архиепископ Евфимий II поддержал князя Дмитрия Шемяку на начальных этапах борьбы с Василием II за великое княжение Московское. Утратив Москву, Шемяка обратился в 1449 г. к Евфимию с просьбой принять в Новгороде его жену и сына и получил положительный ответ. Семья Шемяки поселилась в Юрьевом новгородском монастыре, туда же была привезена казна Шемяки. 2 апреля 1450 г., после поражения под Галичем, Дмитрий прибыл в Новгород, где союз двух сторон был скреплен крестоцелованием; Однако вскоре Евфимий отказался от прямой поддержки Шемяки и стал искать пути примирения с Василием II. Митрополит Иона, ставший на сторону Василия II, обратился в 1451 – 1452 гг. с посланием к Новгородскому архиепископу, в котором требовал не только отказать Шемяке в поддержке, но и вообще не иметь с ним никакого общения как с отлученным от Церкви.

image_description

Ослепление Василия Васильевича. Миниатюра из летописного свода XVI века.

Феодальная война второй четверти XV века закончилась победой сил централизации. В процессе борьбы Юрий Галицкий со своими сыновьями не получили поддержки ни митрополита, ни московского боярства, что предопределило исход борьбы. В конце правления Василия II Московская Русь была по своим размерам в 30 раз больше, чем в начале XIV века.