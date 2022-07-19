Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР

Политика гласности и ослабление центральной власти вследствие демократизации системы привели к обострению национальных конфликтов в СССР (национальные противоречия были всегда, но они сдерживались центральный властью).



Одним из наиболее значимых этнонациональных конфликтов, приобрётших особую остроту в годы Перестройки стал1987 – 1988 годов между Армений и Азербайджаном за контроль над Нагорным Карабахом. Неготовность советского руководства к адекватным политическим действиям в обстановке обострившихся межнациональных распрей, противоречивость принимаемых мер, декларирование центральными властями равной степени вины Армении и Азербайджана в создании кризисной ситуации привели к зарождению и укреплению в обеих республиках радикальной антикоммунистической оппозиции.

На самом деле в этом регионе и раньше происходили кровопролитные межэтнические конфликты, наиболее серьезные из которых приходились на время ослабления метрополии: в 1905 и 1917 годах. После революции в Закавказье появились три государства: Грузия, Армения и Азербайджан, в состав которого и входил Карабах. Однако данный факт абсолютно не устраивал армян, которые в то время составляли большинство населения этого региона. В Карабахе началась первая война. Армяне одержали тактическую победу, но понесли стратегическое поражение: большевики включили Нагорный Карабах в состав Азербайджана.

В советский период в регионе поддерживался мир, вопрос о передаче Карабаха Армении периодически поднимался, но не находил поддержки у руководства страны. Любые проявления недовольства жестко подавлялись. В 1987 году на территории Нагорного Карабаха начинаются первые столкновения между армянами и азербайджанцами, которые приводят к человеческим жертвам. Депутаты Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обращаются с просьбой присоединить их к Армении.

В 1991 году провозглашается создание Нагорно-Карабахской республики (НКР) и начинается широкомасштабная война с Азербайджаном. Результатом войны стало фактическое получение НКР независимости, а также оккупация нескольких районов Азербайджана, прилегающих к границе с Арменией.



Обострение национальных конфликтов при ослаблении центральной власти привел к возникновению сепаратизма в разных частях СССР.



Россия также не осталась в стороне от этого процесса. 12 июня 1990 года в РСФСР также принимается Декларация о государственном суверенитете.

Республики одна за одной начинают принимать Декларации о государственном суверенитете. Этот процесс, начавшийся с 1988 года вошел в историю под названием. Начинается «война законов» - республики объявляют, что их местные республиканские Конституции выше по значению, чем общесоюзная Конституция СССР.

Помимо провозглашения суверенитета РСФСР и намерения создать новое демократическое правовое государство в составе обновлённого Союза ССР, в декларации также утверждались:

Приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР;

Равные правовые возможности для новообразованных политических партий, общественных организаций и объединений, в том числе и неформальных;

Принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной власти;

Необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краёв в составе РСФСР.

Принятие декларации стало ключевым событием в процессе распада СССР.



Среди путчистов были:

12 июля 1991 года был избран президент РСФСР. Им стал Б. Н. Ельцин. Концентрация власти в его руках также способствовала ускорению распада СССР.Видя, что Советский союз разваливается на глазах, Горбачев решил остановить этот процесс. 17 марта 1991 года был организован референдум, на котором большинство граждан СССР высказалось за сохранение государства. Получив поддержку народа, Горбачев начал предпринимать меры для сохранения Союза. Он предложил заключить новый союзный договор, который должен был быть мягче существующего (у республик было бы больше прав, однако общая президентская власть бы сохранялась). Выработка этого союзного договора вошла в историю под названием(обсуждение договора с главами республик происходило в резиденции Ново-Огарево).Подписание договора было намечено на 20 августа 1991 года. Однако 19-21 августа 1991 года была предпринята попытка остановить реализацию этой перспективы.Высшие государственные деятели, не желавшие распада СССР (а подписание нового союзного договора мыслился ими именно как распад государства, так как подписать договор согласились лишь 9 из 15 республик) организовали путч (государственный переворот, совершенной небольшой группой заговорщиков).

Г. И. Янаев – вице-президент СССР; В. А. Крючков – глава КГБ; В. С. Павлов – глава правительства (премьер-министр СССР); Б. К. Пуго – министр внутренних дел СССР; Д. Т. Язов – министр обороны СССР; И другие.

Воспользовавшись тем, что Горбачев находился на отдыхе в Крыму, они объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положения в СССР (ГКЧП). По радио и телевидению было оглашено «Заявление Советского руководства», которое содержало срочную новость об отстранении М.С. Горбачева от должности в связи с тяжелым состоянием здоровья и о передаче его полномочий вице-президенту Г. И. Янаеву. Также было заявлено, что в стране вводится чрезвычайное положение.



Остановить деятельность ряда властных структур, а также оппозиционных партий и движений;

Закрыть ряд оппозиционных СМИ.

ГКЧП, согласно объявленному положению, ввел войска в Москву, а также

Б. Н. Ельцин, стоящий во главе руководства РСФСР, организовал отпор путчистам. Первым шагом Ельцина стало издание указа о незаконности действий ГКЧП.

В Москве стали возводить баррикады, граждане вышли на защиту Белого дома.

21 августа Государственный комитет по чрезвычайному положению потерпел поражение. 22 августа была приостановлена деятельность КПСС, все участники ГКЧП арестованы.

Итоги путча были печальны для сторонников сохранения СССР. Путчисты не предотвратили, а укорили распад Советского Союза. Вернувшийся из Крыма Горбачев попытался все же заключить союзный договор с республиками (еще более мягкий). Подписание договора было назначено на 9 декабря 1991 года, однако 8 декабря главы России, Украины и Белоруссии заключили «Беловежские соглашения», которые фактически означали ликвидацию Советского союза.



Согласно «Беловежским соглашениям» создавалось Содружество Независимых Государств (СНГ) в составе России, Украины и Белоруссии. Ключевое слово здесь «независимых». Руководящий центр отсутствовал, республики оказались полностью суверенны.





Позже, 21 декабря 1991 года была подписана Алма-Атинская декларация и к СНГ присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Алма-Атинская декларация подтвердила Беловежские соглашения и указала, что с образованием СНГ СССР прекращает свое существование.

Страны СНГ

Горбачеву ничего не оставалось сделать, кроме как сложить с себя обязанности Президента СССР, что он и сделал 25 декабря 1991 года.