Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 1960-х гг.

Условия развития литературы и других видов искусства

Первое десятилетие советской истории, наступившее после смерти И. В. Сталина, отличается значительными переменами в духовной жизни, среди которых отмечается значительная либерализация внутриполитического курса.

Название произведения И. Эренбурга «Оттепель» дало название всей эпохе.

Возникает новое направление в советской литературе: «Обновленческое», которое обращается к внутреннему миру человека, его заботам, нерешённым вопросам развития страны. Писатели стремятся писать честно – так, как считают нужным, не пытаясь намеренно понравиться читателю.

Большую роль в литературной жизни эпохи играл журнал «Новый мир», руководителем которого был А. Твардовский. В нём публикуются знаковые произведения, которые разительно отличались от официальной советской риторики: В. Овечкин, Ф. Абрамов, И. Эренбурга, В. Пановой, Ф. Панфёров. Их произведения были восприняты властью как идеологически опасные, и Твардовский будет отстранён от руководства журналом.

В это же время назревает вопрос о необходимости перемен в отношениях государство – художник. Попытки руководителя Союза Писателей А. Фадеева добиться потепления в этой сфере заканчиваются его опалой, а затем и самоубийством.

Предсмертное письмо А. А. Фадеева в ЦК КПСС. 13 мая 1956 Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено. <…> Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из жизни. Последняя надежда была хоть сказать это людям, которые правят государством, но в течение уже 3-х лет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять. Прошу похоронить меня рядом с матерью моей.

А. А. Фадеев

Научно-технический прогресс и начало освоения космоса сделали научную фантастику чрезвычайно популярной, романы и повести И. А. Ефремова, А. П. Казанцева, братьев А. Н. и Б. Н. Стругацких и др. через фантастические сюжеты критически переосмысляли существующую действительность. Особое место занимают истории о других обитаемых планетах: встречаются сюжеты о планетах более развитых, чем Земля («Кин-дза-дза», «Отроки во Вселенной», «Через тернии к звездам»), так и наоборот («Трудно быть богом», «Аэлита», «Подземелье Ведьм»).

Военная тема заняла большое место в литературных произведениях, таких как «Повесть о настоящем человеке» Б. Н. Полевого, повесть В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». К теме Отечественной войны обращались писатели «фронтового поколения» - Г. Я. Бакланов, В. В. Быков, скульпторы Е. В. Вучетич («Родина-мать зовёт», «Воин-освободитель» в Берлине), Э. И. Неизвестный.

События военных лет были главной темой в творчестве многих кинодраматургов и кинорежиссеров («Подвиг разведчика» Б. В. Барнета, «Молодая гвардия» С. А. Герасимова, «Летят журавли» М. К. Калатозова, и др.), однако режиссеры обращались и к социальной тематике (С. И. Ростоцкий, «Доживем до понедельника») , экранизировались произведения классической литературы (И. А. Пырьев, «Война и мир» С. Ф. Бондарчука)

Росла популярность молодых поэтов-шестидесятников Е. А. Евтушенко, А. А. Вознесенского, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Тарковского.

Широкий резонанс общественности получил роман В. Д. Дудинцева «Не хлебом единым», где впервые была поднята тема незаконных репрессий в Советском государстве. Н. С. Хрущев подверг резкой критике автора и его роман. Тема репрессий, сталинских лагерей не ушла из литературы. Наиболее значительным произведением на эту ранее запретную тему была повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Власть и интеллигенция

Либерализация общественно-политической жизни не могла не отразиться на развитии литературы и искусства — ослаблено идеологическое воздействие на творчество художественной интеллигенции. Были реабилитированы многие деятели культуры — жертвы политических репрессий; стали издаваться книги А. Веселого. П. Н. Васильева, И. Э. Бабеля и др.

Появились не издававшиеся ранее журналы «Москва», «Нева», «Иностранная литература», «Юность» и др.

Отношения главы государства с деятелями искусства складывались непросто. С одной стороны, работа по восстановлению законности, по реабилитации невинно осужденных лиц принесла Н. С. Хрущеву широкую популярность. С другой стороны, некомпетентность и категоричность в оценках творчества современных писателей и художников привела к потере им авторитета. Определенную роль в этом сыграла организованная не без ведома Н. С. Хрущева травля писателя и поэта Б. Л. Пастернака. В 1958 г. за роман «Доктор Живаго», запрещенный к изданию в СССР и опубликованный за рубежом, Б. Л. Пастернак был удостоен Нобелевской премии по литературе. В том же году его исключили из состава Союза писателей СССР и вынудили отказаться от Нобелевской премии.

В начале 60-х годов усилилось разоблачение «идейных шатаний» деятелей искусства. В конце 1962 г. Н. С. Хрущев посетил выставку работ молодых художников в московском Манеже. В творчестве некоторых живописцев-авангардистов он увидел нарушение «законов красоты» или просто «мазню». Тем не менее важно понимать, что несмотря на критику со стороны руководителя СССР, подобные выставки и публикации стали возможными именно сейчас.

Образование и наука

В данный период появляются школы рабочей молодежи, которые предоставляли возможность завершить школьное образование подросткам, вынужденным в период войны прервать учебу. Был возобновлен прерванный войной переход к всеобщему обязательному семилетнему обучению.

В конце 50-х годов для укрепления связей школы с производством была проведена перестройка народного образования: срок учебы в средней школе увеличился до 11 лет, в процесс обучения старшеклассников был включен труд на производстве. Однако перестройка школы оказалась несостоятельной, неэффективной в связи с чем, в 1964 г. было решено вернуть школу к десятилетнему сроку обучения.

Развитие науки также не стояло на месте. Создавались исследовательские центры, связанные с отраслями, работающими на оборону.

Научно-техническая революция потребовала развития отраслей научных знаний, непосредственно связанных с созданием новой техники, с использованием атомной энергии для нужд народного хозяйства. Уделялось большое внимание развитию радиофизики, электроники, теоретической физики. В 1954 г. в СССР начала действовать первая промышленная электростанция на атомной энергии.

Атомный ледокол «Ленин»

Проектированием новых, сверхскоростных самолетов занимались авиаконструкторы А. Н. Туполев, С. В. Ильюшин и др.

Советские ученые успешно трудились в ракетно-космической области. Под руководством С. П. Королева были созданы баллистическая ракета и пилотируемые космические корабли.

С. П. Королёв

4 октября 1957 г. в СССР был запущен первый в мире искусственный спутник Земли.

12 апреля 1961 г. Ю. А. Гагарин первым совершил полет вокруг земного шара на космическом корабле «Восток».

В последующие годы были проведены несколько полетов многоместных космических кораблей. В 1963 году в космос отправилась В. Терешкова – первая в истории женщина-космонавт.

А уже в 1965 году советским космонавтом А. Леоновым был совершён первый выход в открытый космос.

Власть и церковь

Хрущёвская эпоха отличается новыми гонениями на церковь, что было обусловлено провозглашением курса на скорую победу коммунизма, а также значительными достижениями в науке. Если в 1954-1955 гг. имеет место продолжение начавшегося курса в отношении церкви: печатаются Библии и Евангелия, проводится реабилитация заключённых священников, то позднее сокращается число монастырей, происходит «чистка» церковных библиотек, ограничиваются паломничества верующих к святым местам.

В 1961 году будет проведена церковная реформа: духовенство теперь отстранено от руководства приходами, их возглавили «церковные старосты», назначаемые партией. Устанавливается контроль за посещением церкви.

Зарождение новых форм общественной жизни

Далеко не все произведения поддерживались властями, поэтому возникают такие явления, как самиздат и тамиздат.

Самиздат – способы неофициального и потому неподцензурного производства и распространения литературных произведений, религиозных и публицистических текстов в СССР. Одна из форм противодействия цензуре в СССР. – способы неофициального и потому неподцензурного производства и распространения литературных произведений, религиозных и публицистических текстов в СССР. Одна из форм противодействия цензуре в СССР. Тамиздат – публикация произведений за границей.

В 1961 году на телеэкранах появляется телепередача «Клуб весёлых и находчивых» (КВН).

Сама эпоха Оттепели породила уникальное поколение – шестидесятников.

Шестидесятники («дети XX съезда») — поколение советской интеллигенции, родившееся приблизительно между 1925 и 1945 годами. Историческим контекстом, сформировавшим взгляды «шестидесятников», были годы сталинизма, Великая Отечественная война, итоги XX съезда КПСС и эпоха «оттепели».

Советский спорт

Советские спортсмены добились выдающихся результатов в области футбола (Л.И. Яшин), хоккея (В. Б. Харламов), конькобежного спорта (Л. П. Скобликова), шахмат (М. М. Ботвинник). Примечательны результаты олимпиады в Хельсинки (1952) – советская сборная получила 71 медаль (из них 22 – золотые).

Легендарный советский вратарь Лев Яшин

Итоги

«Оттепель» в духовной жизни, несмотря на все противоречия, готовила почву для демократизации советского общества в последующие годы. В 1953-1964 гг. произошёл заметный рост благосостояния советских людей.