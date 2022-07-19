Бунты второй половины XVII в.

1. Причины народных выступлений

XVII в., по ёмкому выражению современников, вошёл в историю как «бунташный», и действительно – в это время в России происходит немало масштабных бунтов и народных выступлений.

причинами народных выступлений были: Главныминародных выступлений были: Закрепощение крестьян и рост их повинностей

Усиление налогового гнёта, ведение почти непрерывных войн (что сказывалось на благосостоянии населения)

Усиление приказной волокиты

Попытки ограничения казачьей вольности

Всё это объясняло участие в выступлениях против власти представителей не только крестьянства (как это было прежде), но и казачества (которое зачастую оказывается в авангарде бунтов), городских низов, стрельцов. Стрельцы и казаки, кроме прочего, имели оружие и опыт ведения боевых действий, что придавало народным выступлениям этой эпохи характер ожесточённой внутренней борьбы, приводившей к серьёзным последствиям и значительным жертвам.

Наиболее серьёзные народные восстания приходятся на середину XVII столетия.

2. Соляной бунт (1648)

Соль – это важнейший ресурс для XVII века, который использовался не только для приготовления пищи, но также для сохранения продуктов на долгий срок. Этим и решило воспользоваться царское правительство для пополнения казны: на соль была введена дополнительная пошлина.

1 июня 1648 г. царь Алексей Михайлович возвращался с богомолья из Троице-Сергиева монастыря в Кремль. Толпа москвичей попыталась подать ему жалобу на столичного градоначальника, которого обвиняли в казнокрадстве, приказной волоките, потворстве богатым горожанам и населению белых слобод, во введении высоких цен на хлеб и соль.

Выступление оказалось настолько серьёзным, что царь был вынужден отдать на расправу народу не только Плещеева, но и главу Пушкарского приказа. Был отправлен в отставку и выслан из Москвы боярин Б. И. Морозов — воспитатель Алексея Михайловича, фактически управлявший государством. Вслед за Москвой восстания вспыхнули и в других городах — Курске, Соли-Вычегодской, Великом Устюге.

Восстание стало предпосылкой к упорядочиванию законов и судебной системы, что выразилось в принятии нового Соборного уложения.

3. Восстания в Пскове и Новгороде (1650)

Упомянутое Соборное уложение будет принято в 1649 году, что вызовет недовольство и начало волнений в некоторых городах, но наиболее крупные восстания вспыхнули в Пскове и Новгороде (1650). Поводом для начала бунта в Пскове стало повышение цен на хлеб: воевода был взят под стражу, а горожане и стрельцы сформировали своё собственное правительство, которое возглавил торговец хлебом Гаврила Демидов. Спустя две недели восстание вспыхнуло и в Новгороде, жители которого также прогнали местного воеводу.

Царь Алексей Михайлович направил войска во главе с князем Хованским, чтобы усмирить бунтовщиков. Только через месяц был захвачен Новгород, Псков держался полгода. Правительству Демидова удалось наладить снабжение населения хлебом и создать воинские формирования, оборонявшие город от царских войск. Пример псковичей мог быть вдохновляющим и для других городов (т.ч. и для Москвы), а потому ситуация становилась критической.

Для того, чтобы решить проблему был созван Земский собор, который принял решение направить в Псков представителей для улаживания конфликта. Псковичи пошли на сделку и сложили оружие, однако вскоре их руководители были арестованы и сосланы. Крестьянские же выступления в Псковской земле продолжались и в дальнейшем.

4. Медный бунт (1662)

Постоянные войны истощили царскую казну. Для её пополнения решено было чеканить монету не из серебра, как прежде, а из меди, но важно учитывать, что в то время стоимость монет определялась стоимостью металла, из которого они изготовлены. Стоимость новых денег оказалась в 12‒15 раз меньше, чем старых. Торговцы отказывались принимать медные монеты, и постепенно недовольство было вызвано у населения и части армии, которые получали жалование новой монетой.

В 1662 г. толпы горожан, разорив усадьбы многих царских бояр, двинулись прямо к дворцу в Коломенском. Алексей Михайлович, оказавшись в уязвимом положении, пошёл на переговоры и пообещал отменить медные деньги. Толпа повернула назад, но по дороге встретила тысячи новых восставших, объединившись с которыми, вновь направилась в Коломенское. За это время царь успел собрать войска, которые и обратили в бегство безоружных восставших. Начались жестокие расправы над восставшими: зачинщиков повесили в центре Москвы, многие участники лишились рук, ног, языков. Тем не менее чеканка медных денег прекратилась, а уже готовые были переплавлены на другие изделия из меди.

5. Восстание Степана Разина (1667/1670-1671)

Однако самым крупным народным выступлением XVII в. стало восстание казаков и крестьян под предводительством донского атамана Степана Тимофеевича Разина.

Предпосылки восстания: Введение Соборного уложения: бессрочный розыск беглых крестьян и расправа над ними

Разорение многих селян и горожан

Активное переселение жителей центральной России на окраины страны, на Дон

К середине 1660-х гг. на Дону скопилось большое число беженцев из центральных районов страны. Бедственным было положение и многих донских казаков. 700 из них (во главе с атаманом Василием Усом) в 1666 г. направились к царю с просьбой поступить на службу, однако получили отказ и взбунтовались. К казакам присоединились недовольные крестьяне, восстание протянулось на юг, где объединилось с отрядами Степана Разина.

Первый этап выступления Разина (1667-1669) определяют как т. н. поход «за зипунами» (за кафтанами) – иными словами, грабительский рейд на территории, прилегающие к русским землям (турецкие владения, Поволжье, Урал, Крым и др.). Отряд Разина блокировал Волгу и атаковал русские и персидские купеческие суда. Захватив Яицкий городок и одержав победу над персидским флотом, казачьи отряды вернулись на Дон с богатой добычей. Почуяв силу, Разин решил идти на Москву, обещая поквитаться с российской знатью.

В 1670 г. начался второй этап выступления – непосредственно восстание под предводительством С. Разина. Был захвачен Царицын, Астрахань, а затем сформировано правительство во главе с казачьими атаманами. Значительный успех восстания привлёк на сторону Разина население многих поволжских городов (Саратова, Самары, Пензы и др.). Помимо казаков и крестьян, присоединялись представители местных народов, недовольные национальной политикой царя. Привлекательным для восставших было то, что, став частью войска Разина, ты становился казаком – т.е. свободным человеком. Общая численность бунтовщиков возросла до 200 тыс. человек.

К осени того же 1670 г. восставшие осадили Симбирск, но взять его не смогли и отошли на Дон. Для подавления восстания было снаряжено войско под командованием князя Ю. Барятинского. Зажиточные казаки, опасавшись поражения и расправы, сами схватили Разина и выдали его властям. После пыток и суда он был четвертован в Москве.

Степан Разин

Тем не менее, несмотря на смерть предводителя, выступление не закончилось, и лишь в ноябре 1671 года царские войска смогли занять Астрахань и подавить восстание полностью. После этого началась волна расправы над восставшими, всего было убито и замучено до 100 тыс. восставших, что стало небывалым прецедентом для России. Степан Разин превратился в легенду героя народных песен, ставшего жертвой предательства, а также символ народного недовольства.

Итоги

XVII век вошёл в историю России как бунташный. Усиление феодального гнёта, закрепощение крестьянства, попытки ликвидировать остатки казачьего самоуправления вели к массовым народным выступлениям. Самым мощным из них стало восстание Степана Разина. Несмотря на то, что все народные волнения были подавлены, властям приходилось учитывать причины недовольства народа: снижать налоги и т. п.