Государственное устройство России в XVII в.

Первый царь из династии Романовых Михаил отличался тем, что в его правление важные роли продолжали играть Земский собор и Боярская дума, однако со временем происходит значительное укрепление царской власти и уменьшение роли сословно-представительных органов власти.
Сам факт усиления упомянутых органов в правление Михаила Романова связан не только с неопытностью юного царя, но также и с тем, что в условиях разорения страны после Смуты и слабости царской власти важно было найти поддержку у всех слоёв населения. Символом поддержки и стал Земский собор – собор примирения. Значительную роль на таких соборах играли представители дворян и посадских людей, но с усилением крепостного права представительство низших слоёв населения стало незначительным.
В правление первых Романовых меняется численность и состав Боярской думы: теперь, вместо пары десятков бояр, собирается до ста человек, в том числе и представителей менее знатных родов, нежели раньше.
Увеличение численности Боярской Думы, однако, негативно сказалось на её деятельности, и вынудило царя искать иной совещательный орган, состоявший из наиболее доверенных лиц – т.н. «ближнюю» Думу, которая оказалась более важной, нежели «большая», которая стала созываться всё реже. Всё важнейшие вопросы стали заботой «ближней» Думы.
Боярская дума при Михаиле Романове. Художник А. П. Рябушкин
В XVII в. значительно увеличивается территория страны, новых темпов развития достигает экономика – всё это приводит к росту числа приказов (в разное время существовало около ста приказов). Увеличение территории страны и развитие экономики привели к значительному росту числа приказов. В разное время в стране существовало около 100 приказов.
Приказ в Москве. А. Янов
Особую роль играл Челобитный приказ, который рассматривал прошения и жалобы от подданных и по своему статусу находился несколько выше других. Отдельного внимания также заслуживает Приказ тайных дел, который контролировал деятельность государственных учреждений и ведал хозяйством царской семьи. Царь на фоне этой системы являлся абсолютной, не ограниченной ничем властью.
Рост числа приказов негативно сказывался на качестве их работы: усложнялась система управления, не хватало чётко прописанных функций приказов и их служащих, усиливалась бюрократическая волокита и коррупция. Функции настолько были запутанными, что в одно время существовали, к примеру, Разрядный, Стрелецкий, Пушкарский, Иноземский, Рейтарский, Казачий приказы – все занимались армейскими делами. Всё это свидетельствовало о необходимости реформирования приказной системы, её упрощения.
Здания приказов в Москве. Гравюра XVII в.
Главными административными единицами в XVII в. были уезды, число которых по всей стране превышало 250. Уезды делились на станы и волости – более мелкие административные единицы.
Во главе уездов находились воеводы, в функции которых входило не только командование военными отрядами, но также административные и судебные дела. Именно воеводы отвечали перед государем за сбор налогов и выполнение повинностей населением. Воеводская власть ограничивала значение полномочий органов местного самоуправления (земских и губных изб), введённых в правление Ивана IV.
Во второй половине века формируются новые, более крупные военно-административные единицы – разряды. Они объединяли уезды и группы городов-крепостей в пограничных районах страны для обороны от возможных нападений.
В течение XVII в. усиливалась самодержавная власть царя, опиравшаяся не на сословное представительство, а на государственный аппарат и армию; произошло окончательное оформление крепостничества; значительно выросли права и привилегии дворянства — социальной опоры царского самодержавия. Начала формироваться регулярная армия, построенная по европейскому образцу.