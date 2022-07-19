Государственное устройство России в XVII в.

Первый царь из династии Романовых Михаил отличался тем, что в его правление важные роли продолжали играть Земский собор и Боярская дума, однако со временем происходит значительное укрепление царской власти и уменьшение роли сословно-представительных органов власти.

1. Земские соборы

Сам факт усиления упомянутых органов в правление Михаила Романова связан не только с неопытностью юного царя, но также и с тем, что в условиях разорения страны после Смуты и слабости царской власти важно было найти поддержку у всех слоёв населения. Символом поддержки и стал Земский собор – собор примирения. Значительную роль на таких соборах играли представители дворян и посадских людей, но с усилением крепостного права представительство низших слоёв населения стало незначительным.

В правление Алексея Михайловича Земские соборы созываются реже и уже не играют былой роли. Последний будет созван в 1684 г., а затем опорой самодержавия станут чиновники и армия, а не собрание представителей разных сословий.

2. Боярская дума

В правление первых Романовых меняется численность и состав Боярской думы: теперь, вместо пары десятков бояр, собирается до ста человек, в том числе и представителей менее знатных родов, нежели раньше.

Боярская дума занимается решением важнейших вопросов – войны и мира, законодательством, налогами и прочим. Руководил деятельностью этого органа лично царь, либо специально назначенный для этого боярин.

Увеличение численности Боярской Думы, однако, негативно сказалось на её деятельности, и вынудило царя искать иной совещательный орган, состоявший из наиболее доверенных лиц – т.н. «ближнюю» Думу, которая оказалась более важной, нежели «большая», которая стала созываться всё реже. Всё важнейшие вопросы стали заботой «ближней» Думы.

Боярская дума при Михаиле Романове. Художник А. П. Рябушкин

3. Приказы

В XVII в. значительно увеличивается территория страны, новых темпов развития достигает экономика – всё это приводит к росту числа приказов (в разное время существовало около ста приказов). Увеличение территории страны и развитие экономики привели к значительному росту числа приказов. В разное время в стране существовало около 100 приказов.

Приказы — органы центрального государственного управления в Русском царстве, заведовавшие особым родом государственных дел или отдельными областями государства.

Приказ в Москве. А. Янов

Внешней политикой занимался Посольский приказ, Приказ Большого дворца ведал имуществом царя, Казённый – сохранял драгоценности и вещи царской семьи, Конюшенный распоряжался царскими конюшнями, Разрядный определял, на какую службу попадёт человек (при дворе, государственном управлении или в армии), Поместный приказ ведал земельными пожалованиями и налогами с землевладений (поместий и вотчин), Ямской занимался почтовой связью. Как реакция на рост числа городов возник Приказ каменных дел.

Особую роль играл Челобитный приказ, который рассматривал прошения и жалобы от подданных и по своему статусу находился несколько выше других. Отдельного внимания также заслуживает Приказ тайных дел, который контролировал деятельность государственных учреждений и ведал хозяйством царской семьи. Царь на фоне этой системы являлся абсолютной, не ограниченной ничем властью.

Рост числа приказов негативно сказывался на качестве их работы: усложнялась система управления, не хватало чётко прописанных функций приказов и их служащих, усиливалась бюрократическая волокита и коррупция. Функции настолько были запутанными, что в одно время существовали, к примеру, Разрядный, Стрелецкий, Пушкарский, Иноземский, Рейтарский, Казачий приказы – все занимались армейскими делами. Всё это свидетельствовало о необходимости реформирования приказной системы, её упрощения.

Здания приказов в Москве. Гравюра XVII в.

4. Местное управление

Главными административными единицами в XVII в. были уезды, число которых по всей стране превышало 250. Уезды делились на станы и волости – более мелкие административные единицы.

Во главе уездов находились воеводы, в функции которых входило не только командование военными отрядами, но также административные и судебные дела. Именно воеводы отвечали перед государем за сбор налогов и выполнение повинностей населением. Воеводская власть ограничивала значение полномочий органов местного самоуправления (земских и губных изб), введённых в правление Ивана IV.

Во второй половине века формируются новые, более крупные военно-административные единицы – разряды. Они объединяли уезды и группы городов-крепостей в пограничных районах страны для обороны от возможных нападений.

Итоги

В течение XVII в. усиливалась самодержавная власть царя, опиравшаяся не на сословное представительство, а на государственный аппарат и армию; произошло окончательное оформление крепостничества; значительно выросли права и привилегии дворянства — социальной опоры царского самодержавия. Начала формироваться регулярная армия, построенная по европейскому образцу.