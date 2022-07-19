Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв.

XVII в.

1618 – 1648 гг. — Тридцатилетняя война.

Тридцатилетнюю войну иногда называют нулевой мировой: в этом конфликте приняли участие практически все государства Европы. Вооруженный конфликт был следствием ряда назревших проблем самого разного свойства: от далеко идущих последствий Реформации до разнообразных геополитических противоречий между участниками. На сегодняшний день русско-польская война 1632 – 34 гг. зачастую рассматривается в контексте Тридцатилетней войны. Завершивший её Вестфальский мир окончательно разрешил ряд политических и социальных конфликтов, в частности, это касалось правового положения реформатских конфессий. Были выработаны определенные принципы международного права, так, с 1648 года многие исследователи говорят об оформлении первой, Вестфальской, системы международных отношений.

1624 – 1642 гг. — деятельность кардинала Ришелье на посту первого министра Франции.

С 1624 по 1642, будучи первым министром Людовика XIII, он являлся фактическим правителем Франции. Политика Ришелье была направлена на укрепление абсолютизма и международного положения королевства. В интересах внешней политики была проведена реорганизация армии, создан военный флот, что помогло удержать позиции Франции в Тридцатилетней войне 1618—48 гг. и даже остаться в выигрыше. Сторонник абсолютизма, Ришелье жестоко подавлял многочисленные народные восстания. При нем были основаны французская академия, ряд лицеев, реорганизована Сорбонна.

1640 г. — начало деятельности Долгого парламента в Англии, начало Английской буржуазной революции.

Долгий парламент – название пятого и последнего парламента при короле Англии Карле I. Он был созван 3 ноября 1640, а распущен уже после казни монарха в 1653 г. Оливером Кромвелем. В 1640 и 1641 парламент вступил в острый конфликт с королем, вынудив его пойти на уступки, а когда в январе 1642 г. король покинул Лондон, парламент взял на себя управление страной. К 1640 году обстановка накалилась настолько, что парламент составил решительную оппозицию королю и являлся ядром революции на первом её этапе. Одной из своеобразных черт Английской буржуазной революции XVII века было то, что органом революции здесь на первом этапе стал парламент, в котором подавляющее большинство представляло интересы буржуазии и нового дворянства.

1641 г. — принятие английским парламентом «Великой ремонстрации».

Программным документом Английской революции стала Великая Ремонстрация, принятая 1 декабря 1641 г. Она содержала, в частности, новое требование о том, чтобы король впредь назначал только тех должностных лиц, которым парламент имел основание доверять. Это означало политическую ответственность должностных лиц перед парламентом и было воспринято королем как вторжение в его неотъемлемые права монарха. С этого момента переход конфликта в открытую фазу стал неизбежен.

1642 – 1648 гг. — гражданская война в Англии.

Гражданская война в Англии началась в августе 1642, и непосредственной ее причиной явился парламентский кризис, разразившийся за год до того. Основной причиной перехода к открытому противостоянию явилось обострение противоречий «двора» и «страны», происходившее в правление Якова I и его сына Карла I. «Двор» охватывал тех, кто извлекал выгоду или средства к существованию близостью к короне, – министров, придворных, фаворитов и т. д. «Страну» представляло сельское дворянство, а также зажиточные горожане, входившие в городские советы. В 1630-е годы у «страны» накопилось немало претензий к «двору»: долгое единоличное (при отсутствии парламента) правление короля; налоги, установленные без согласия парламента; терпимое отношение к папской церкви и неприятие пуританства, одного из радикальных реформатских течений, распространенных на территории Англии; происпанская внешняя политика и многое другое.

1643 – 1715 гг. — правление французского короля Людовика XIV.

Людовик XIV де Бурбон, также известный как «король-солнце» — король Франции и Наварры с 14 мая 1643 г. Людовик, в детские годы переживший Фронду (гражданскую войну с представителями старой аристократии), стал убеждённым сторонником принципа абсолютной монархии и божественного права королей. Это ему приписывают выражение «Государство — это я!». Укрепление личной власти он сочетал с удачным подбором государственных деятелей на ключевые политические посты. Царствование Людовика — время значительной централизации Франции, роста её военной мощи, политического веса и интеллектуального престижа, расцвета культуры, вошло в историю как Великий век. Именно Людовик XIV заложил Версаль, королевскую резиденцию под Парижем, символ французского абсолютизма. Вместе с тем многолетние военные конфликты, в которых Франция участвовала во время его правления, приводили к постоянному повышению налогов, что вызывало многочисленные народные восстания.

1648 г. — Вестфальский мир.

Вестфальский мир – мирный договор, завершивший Тридцатилетнюю войну, заключенный после длительных переговоров между враждующими сторонами. Переговоры проходили в северогерманских городах Вестфалии. Мир состоял из двух объединенных трактатов, подписанных в Оснабрюке и Мюнстере. Окончательный вариант Вестфальского мирного договора был подписан 24 октября 1648 в Мюнстере.

1649 г. — казнь английского короля Карла I. Провозглашение Англии республикой.

Карл I – король (1625-1649) из династии Стюартов. Проводил недальновидную политику, резко противоречившую интересам буржуазии и нового дворянства. Карл неоднократно распускал парламенты, еще больше настроив против себя различные социальные слои. Положение ещё больше ухудшилось в период беспарламентского правления Карла I (1629-1640 гг). Созыв в ноябре 1640 года, в условиях революционной ситуации в стране, нового парламента, с целью изыскать финансовые средства для продолжавшейся войны, послужил началом английской буржуазной революции. В гражданских войнах 1642-1646 гг. и 1648 г. Карл I потерпел поражение. 26 января 1649 года Верховным судебным трибуналом, созданным парламентом специально для суда над королем Карл I был приговорен к смертной казни и 30 января обезглавлен. 17 марта парламент объявил об упразднении английской монархии как «ненужной, обременительной и опасной для блага народа». 19 мая 1649 года парламент торжественно принял «Акт об объявлении Англии республикой», где провозглашалось, что страна управляется парламентом и назначенными им должностными лицами. Фактически власть же принадлежала армейской верхушке во главе с Оливером Кромвелем, обеспечившим победу революции над войсками короля.

1653 – 1658 гг. — протекторат Оливера Кромвеля.

В апреле 1653 года члены Долгого парламента, не переизбиравшегося с 1640 года, решили сделать своё членство пожизненным. Армейский генерал Кромвель с группой мушкетёров явился на заседание и разогнал собравшихся, после чего стал править страной единолично. 16 декабря 1653 года новоизбранный парламент объявил Кромвеля пожизненным «лордом-протектором» (Верховным защитником) страны, фактически с королевскими полномочиями. Был избран новый парламент, который просуществовал немногим более года и в январе 1655 г. был распущен. Формально Англия оставалась республикой. Несмотря на это, по принятому закону Кромвель имел титул «Его Высочество», руководил военными действиями и иностранными делами, назначал и смещал государственных чиновников, подписывал законы, учреждал титулы лордов, имел право назначить своего преемника. Он скончался от болезни в 1658 году, после чего парламент быстро принудил сына и наследника Кромвеля, не пользовавшегося столь сильным личным влиянием и авторитетом, оставить пост лорда-протектора. Так начался процесс реставрации монархии.

1660 г. — реставрация династии Стюартов в Англии.

Восстановление королевской власти в Англии произошло мирным путем. Реставрация 1660 г. объясняется усилением консервативных настроений в рядах самой английской буржуазии, а также в среде английского нового дворянства, чьи требования были удовлетворены. Победившие боялись новых массовых движений, угрожавших их собственности. Для этих слоев имело значение и то обстоятельство, что Карл II Стюарт возвращался в Англию не в качестве абсолютного монарха, а на договорных условиях. Прибыв в Англию, он подтвердил ряд важнейших конституционных актов, таких, как «Великая хартия вольностей» и статуты об исключительном праве парламента утверждать налоги. Карл II обещал править страной совместно с парламентом и не должен был иметь постоянного войска. Лишенный коронных земель, конфискованных и распроданных во время революции, Карл в финансовом отношении целиком зависел от парламента, назначившего на содержание короля и его двора определенную сумму.

1688 – 1689 гг. — «Славная революция» в Англии.

«Славная революция» – принятое в исторической литературе название государственного переворота 1688–1689 гг. в Англии (смещение с престола Якова II Стюарта и провозглашение королем Вильгельма III Оранского), в результате которой были ограничены права короны. Последствия английской революции имели важное значение. В результате революции и переворота 1688 г. новое дворянство и буржуазия получили возможность использовать государственную власть для ускорения капиталистического развития страны путем проведения массовых огораживаний и сгона крестьян с земли, выгодных государственных займов, налогового обложения, колониальных завоеваний, поощрения торговли и промышленности. Последствием этого было то, что Англия первой пережила промышленную революцию и в дальнейшем превратилась в великую промышленную державу, намного опередив в своем развитии другие государства Европы. Главный итог переворота – упрочение конституционной монархии – означал передачу высшей власти парламенту, в руках которого сосредоточились законодательные и частично исполнительные функции, отобранные у короля. Окончательным устранением абсолютизма переворот закрепил в политической области главные достижения революции середины XVII в.

XVIII в.

1715-1774 – правление Людовика XV во Франции

Людовик XV из династии Бурбонов, наследовал своему прадеду Людовику XIV в несовершеннолетнем возрасте. Долгое время управление королевством находилось в руках его родственников и министров. В 1725 году Людовик XV женился на Марии Лещинской (дочери Станислава Лещинского, проигравшего войну за Польское наследство). Хотя в 1743 году Людовик XV объявил о своем намерении править самостоятельно, он и в дальнейшем государственными делами не занимался, а властью завладели его фаворитки (маркиза Помпадур, графиня Дюбарри), по собственному усмотрению назначавшие и смещавшие министров. Сам же Людовик XV был поглощен охотой, празднествами и иными развлечениями. Расточительность Людовика XV привела в расстройство казну. В его правление резко обострился кризис французского абсолютизма.

1712-1768 – правление Фридриха II в Пруссии

Фридрих II Великий – прусский король с 1740, из династии Гогенцоллернов, крупный полководец; в результате его завоевательной политики (Силезские войны 1740-42 и 1744-45, участие в Семилетней войне 1756-63, в 1-м разделе Польши в 1772) территория Пруссии почти удвоилась. Один из главных представителей «просвещенного абсолютизма», идея которого была ему внушена Вольтером. «Философ на троне», последователь рационалистической философии XVIII века, он ограничил свои прогрессивные убеждения областью отвлеченных идей, на практике же следовал старым деспотическим традициям Гогенцоллернов. Свое отношение к философии он очень удачно определяет следующими словами: «Я покровительствую только таким свободным мыслителям, у которых приличные манеры и рассудительные воззрения».

60-е гг. XVIII в. – движение луддитов в Англии

Луддиты (luddites) — участники стихийных протестов первой четверти XIX века против внедрения машин в ходе промышленной революции в Англии. С точки зрения луддитов, машины вытесняли из производства людей, что приводило к безработице. Это движение берет свое начало одновременно с промышленным переворотом, в 1760-е гг.

1773 – «Бостонское чаепитие»

Начало Американской революции и войны за независимость от британской короны положил следующий эпизод. Переодетые индейцами жители Бостона совершили налет на три судна британской Ост-Индской компании и выбросили за борт 342 ящика чая в знак протеста против беспошлинного ввоза английского чая в Северную Америку. Правительство Великобритании постановило закрыть порт Бостона до полного возмещения ущерба и направило в Новую Англию военные корабли. Эти меры послужили сигналом к всеобщему сопротивлению североамериканских колоний и, в конечном итоге, образованию США. Причины столь острого конфликта назревали давно и в самом общем виде их можно сформулировать как требование жителей североамериканских колоний быть представленными в парламенте, чтобы иметь возможность декларировать свои интересы и требования, а не соглашаться в одностороннем порядке с постановлениями из Лондона, порой чрезвычайно убыточные для колонистов. Английское правительство, однако, навстречу им не пошло, что и привело в конечном счете к эскалации конфликта и объявлению американскими колониями независимости.

1776 – принятие Декларации независимости США

Декларация независимости США — исторический документ, в котором британские колонии в Северной Америке объявили независимость от Великобритании, принят единогласно Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 1776 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. День принятия (но не подписания) Декларации независимости, 4 июля, празднуется в США как День независимости. Декларация стала первым официальным документом, в котором колонии именовались «Соединёнными Штатами Америки».

1787 – принятие конституции США

Конституция США — основной закон Соединённых Штатов Америки. Конституция США была принята 17 сентября 1787 года на Конституционном Конвенте в Филадельфии и впоследствии ратифицирована всеми тринадцатью существовавшими тогда американскими штатами. Считается первой в мире конституцией в современном понимании. В основе Конституции США лежит принцип разделения властей между законодательной (конгресс), исполнительной (президент) и судебной (верховный суд и нижестоящие суды) ветвями.

1789 — начало революции во Франции

Революция началась летом 1789 г. восстанием парижан и штурмом королевской тюрьмы Бастилии и закончилась установлением военной диктатуры Наполеона Бонапарта в 1804 году. За шесть наиболее насыщенных событиями лет революции, с 1789 по 1795 г., Франция глубоко изменилась. В мае 1789 г. король Людовик XVI после 175-летнего перерыва созвал старый орган сословного представительства — Генеральные штаты с целью получить от них согласие на новые налоги. Однако Генеральные штаты, не считаясь с волей короля, объявили себя Национальным собранием, воплощающим волю народа, и постановили не расходиться, пока во Франции не будет принята конституция. Очень скоро конфликт между королем и народом перешел в открытую фазу.

1789 — принятие Декларации прав человека и гражданина

Важнейший документ Великой французской революции, определяющий индивидуальные права человека, основанный на идеях Просвещения. Декларация была принята Национальным учредительным собранием 26 августа 1789 года. В основу идей Декларации прав человека и гражданина положена концепция равноправия и свободы, принадлежащей каждому от рождения. Естественными правами человека и гражданина объявлялись свобода личности, свобода слова, свобода убеждений, право на сопротивление угнетению.

1791 — принятие Билля о правах в США

Билль о правах — первые 10 поправок к Конституции США 1787 года, принятые в 1789 году. Провозглашал свободу слова, печати, собраний, религиозного исповедания, отделение церкви от государства, неприкосновенность личности и др. Билль о правах – основной юридический документ, гарантирующий личные политические права и свободы граждан США.

1789-1797 — президентство Дж. Вашингтона в США

В 1789 году главнокомандующий американской Континентальной армией стал национальным героем и был избран первым президентом Соединенных Штатов Америки. Став президентом США, Дж. Вашингтон проводил консервативную политику. От соотечественников он получил почетный титул «Отца Отечества». Как глава государства он много сделал для усиления военного могущества США и их расцвета. Вашингтон стал известен как прогрессивный политический деятель, став ключевой фигурой в вооруженной борьбе за независимость английских колоний в Северной Америке. Являлся сторонником постепенной отмены рабства в штатах, своим завещанием освободил лично ему принадлежавших рабов-негров. Его именем названа современная столица США.

1792 — начало революционных войн Франции

Французские революционные войны — это серия конфликтов с участием Франции, проходивших в Европе в период с 1792 года, когда французское революционное правительство объявило войну Австрии, по 1802 год. Великая французская революция 1789 года произвела впечатление на европейских монархов, побудив их пойти на решительные меры против революционного правительства. С одной стороны, это было вызвано призывами французских эмигрантов, аристократической элиты, с другой, опасностью распространения революционных идей и самой революции. Император Священной Римской Империи Леопольд II и прусский король Фридрих-Вильгельм II первыми выступили против революции, однако инициатором начала военных действий выступила сама Франция, которая 20 апреля 1792 года объявила войну Австрии за её неприязненные действия против Франции. Австрия и Пруссия заключили между собой оборонительный и наступательный союз, к которому постепенно присоединились почти все прочие германские государства, а также Испания и короли сардинский и неаполитанский.

1792 — крушение монархии во Франции

Восстание 10 августа 1792 — одно из знаковых событий Великой Французской революции. Этот день привел к падению французской монархии после штурма Тюильри силами восставших. Король Людовик XVI был низложен. Восстание 10 августа продемонстрировало крах попыток установить конституционную монархию во Франции с начала революции 1789 года. Формальный конец монархии произошёл шесть недель спустя, зафиксированный одним из первых актов нового Национального конвента.

1793 – приход к власти во Франции якобинцев

Якобинская диктатура, революционно-демократическая диктатура, кульминация Великой французской революции. Она была установлена в результате народного восстания 31 мая - 2 июня 1793. К этому времени революционная Франция оказалась в тяжелом положении: сторонники монархии подняли мятежи в нескольких провинциях, уже начались революционные войны, в условиях острого политического кризиса последовал и кризис экономический. Попытки революционных властей удержать контроль сопровождались террором, что также вызывало волны недовольства. В этой ситуации к власти в столице пришли представители наиболее радикального из революционных течений, представители так называемого якобинского клуба. Социальной опорой якобинцев была мелкая и средняя буржуазия, бедное крестьянство и городские низы. В стране было введено чрезвычайно положение, лидеры якобинцев сразу же развернули широкомасштабный террор, стремясь удержать достижения революции. Многие из них и сами были гильотинированы в этот период. Якобинская диктатура продолжалась немногим более года, после чего к власти вновь пришли умеренные силы, Директория.

1793 — казнь короля Людовика XVI во Франции

С начала революционных событий король Людовик XVI тайно боролся против революции и добивался вооруженного выступления Австрии и Пруссии против Франции. В результате народного восстания 10 августа 1792 года Людовик XVI был свергнут с престола и вместе с семьей заключен под стражу в Тампль. 11 января 1793 года за контрреволюционные и изменнические действия Людовик XVI был предан суду Конвента, осужден большинством голосов (якобинцев и части других депутатов) на смерть и гильотинирован.

1796-1797 – Итальянский поход Наполеона Бонапарта

Первый итальянский поход, Итальянская кампания Бонапарта — поход французских революционных войск в итальянские земли во главе с Наполеоном Бонапартом. Именно тогда впервые проявился его полководческий талант. Итальянская кампания подвела итог 5-летнему противостоянию Франции и коалиции европейских держав, прежде всего Австрии и Пруссии, известному как революционные войны. Под командованием генерала Бонапарта французская армия одержала ряд побед, после чего австрийская сторона вынужденно пошла на переговоры, сделав ряд существенных уступок революционной Франции и её недавно образованным дочерним республикам.

1798-1801 — Египетский поход Наполеона Бонапарта

Египетский поход или Египетская экспедиция — кампания, предпринятая в1798—1801 годах по инициативе и под непосредственным руководством Наполеона Бонапарта, главной целью которой была попытка завоевания Египта. Наполеон стремился к тому, чтобы и дальше наращивать свой политический капитал, для чего ему необходимы были блестящие военные победы, а следовательно, поле битвы. Таким образом, он разработал план экспедиции для занятия Египта, что должно было стать серьезным ударом для Англии, осуществлявшей сообщение с Индией через Красное море. Правительство Директории, опасавшееся растущей популярности военного, сочло разумной идеей на время удалить его из столицы, и предоставило Бонапарту армию и флот.

1799 – государственный переворот Наполеона Бонапарта 18–19 брюмера

К 1799 году правительство Директории потеряло весь авторитет в глазах общества. Несколькими влиятельными политиками, среди которых был и популярный генерал Наполеон Бонапарт, был осуществлен переворот, в итоге которого Директория была низложена, а высшая власть в государстве перешла к трем консулам. Дата 18 брюмера считается формальным концом Французской революции.

XIX в.

1804 – провозглашение Наполеона императором Франции

После переворота 1799 года личный авторитет Наполеона, подкрепляемый военными успехами, неуклонно возрастал. Кульминацией его политической карьеры стало принятие императорского титула. Указом от 18 мая 1804 года сенат провозгласил Наполеона Бонапарта императором французов. Не довольствуясь титулом императора Франции, Наполеон 18 марта 1805 года объявил себя королем Италии, а в июне того же года присоединил к Франции Геную и Лукку.

1799-1815 — Наполеоновские войны

Наполеоновские войны – войны с участием Франции в период правления Наполеона Бонапарта в период Консулата (1799 – 1804) и Империи (1804 – 1815).

1814 — свержение Наполеона

31 марта 1814 года российский император Александр I и прусский король Фридрих Вильгельм III во главе своих войск торжественно вступили на улицы французской столицы. Наполеон вынужден был отказаться от продолжения борьбы и отрекся от престола в пользу своего сына; позднее он покорно направился на юг Франции, чтобы следовать дальше морем на остров Эльбу, предоставленный ему союзниками в пожизненное владение. 30 мая 1814 года в Париже был подписан мир, по условиям которого Франция отказывалась от всех завоеваний, возвращаясь к границам 1792 года. Власть Бурбонов была восстановлена, а для выработки новых границ и принципов международных отношений был созван Венский конгресс.

1 марта-7 июля 1815 — «Сто дней» Наполеона

В марте 1815 года Наполеон предпринял отчаянную попытку восстановить свою власть. Высадившись на юге Франции во главе отряда из 1000 человек, он с триумфом прошел за три недели через всю страну и без единого выстрела занял Париж. У Наполеона был разумный замысел разбить союзников поодиночке, прежде чем соберутся вместе их основные силы. Он выступил против британского полководца герцога Веллинггона, и 18 июня 1815 года у деревни Ватерлоо, неподалеку от Брюсселя, потерпел поражение от англо-прусских войск. В октябре 1815 года Наполеон был доставлен к месту пожизненного заключения, острову Святой Елены.

1823 — провозглашение доктрины Монро в США

Джеймс Монро – президент США в 1817-1825 гг. Суть провозглашенной им доктрины выражалась в лозунге «Америка американцам». США отказывались от вмешательства в политические дела Старого света и настаивали на том, чтобы европейские государства аналогичным образом не пытались оказывать влияние на взаимоотношения государств Северной и Южной Америк. Доктрина Монро была направлена против Священного союза в его борьбе с революциями, в частности, с со странами Латинской Америки, провозгласившими независимость от метрополий. В дальнейшем она использовалась для вмешательства США в дела других государств американских континентов. США отказались от доктрины Монро в начале XX века, официально вступив в Первую мировую войну.

1830 — революция во Франции

Июльская революция или Французская революция 1830 года, Вторая французская революция, «Три славных дня» — восстание в июле 1830 года во Франции, приведшее к свержению Карла Х, проводившего курс на восстановление Старого порядка, и возведению на престол его «кузена» (фактически дальнего родственника) Луи-Филиппа, герцога Орлеанского. Она означала переход от одной конституционной монархии — реставрации Бурбонов к другой — Июльской монархии, переход власти от дома Бурбонов к его младшей ветви, Орлеанскому дому, торжеством принципа народного суверенитета над принципом Божественного права короля, а также установление либерального режима и окончательное торжество буржуазии над земельной аристократией. В смысле внешнеполитическом Июльская революция оказалась сильным ударом по принципам Священного Союза.

1836 – 1848 – чартистское движение в Англии

Чартизм — социальное и политическое движение в Англии 1836 – 1848-е гг, получившее название от поданной в 1839 году парламенту петиции, называвшейся хартией или Народной хартией. Непосредственной причиной, обусловившей появление и развитие чартизма, были промышленные кризисы 1825 и 1836 годов, приведшие к росту безработицы 1825 – 1830 и 1836 – 1840 годов. Еще в 1820-х схожие экономические кризисы вызывали ряд протестов, зачастую сопровождавшиеся насильственными действиями.

Одним из главных политических требований чартистов было всеобщее избирательное право (существовал имущественный ценз), чтобы интересы всех слоев населения равным образом были представлены в парламенте. Также критике подвергались наиболее суровые и нерациональные, по оценкам общества, экономические меры правительства: т. н. хлебные законы, работные дома, законы о бедных и т. п. Чартизм расценивается как предтеча социал-демократии, так как представители движения стремились к формированию рабочего законодательства и к защите политико-экономических прав рабочего класса.

1848 – 1849 — «весна народов»: революции в европейских странах

«Весна народов» — общее наименование революционных движений, выразившихся в форме неповиновения власти, вооружённых восстаниях, декларирования новой государственности в европейских странах в середине XIX века. Вспыхнувшие сразу в нескольких государствах движения носили в основном национально-освободительный характер. Участники выступлений требовали демократизации общественной жизни; в зависимости от местных условий они также выдвигали лозунги национального объединения (Германия, Италия) или выделения из существовавших государств (Венгрия).

1861 – 1865 — Гражданская война в США

Гражданская война в США (война Севера и Юга) — гражданская война 1861-1865 годов между Союзом 20 нерабовладельческих штатов и 4 пограничных штатов Севера, с одной стороны, и Конфедерацией 11 рабовладельческих штатов Юга. Война закончилась победой Севера, более развитого экономически. В этой войне граждан США погибло больше, чем в любой другой из войн, в которых участвовали США.

1870 — объединение Италии

В середине XIX века для Италии начался период её истории, известный как эпоха Рисорджименто (Возрождение), в самом названии которой отразилась связь итальянского национального движения с предшествующей историей. Это был сложный процесс, включавший в себя как политико-территориальный, так и общественно — политический аспект, процесс, в конечном итоге приведший к появлению единого национального государства, королевства Италия.

1862 – 1890 — деятельность Бисмарка во главе Пруссии и Германии

В 1862 году король Вильгельм I назначил Отто фон Бисмарка министром-председателем правительства Пруссии, наделив его широкими полномочиями. Бисмарк сформировал министерский кабинет из консервативных политиков и объявил новый политический курс страны. Он заявил, что демократический принцип принятия решений большинством голосов был большой ошибкой в 1848 – 1849 годах, когда правительство пошло на уступку революции. Важнейшие решения должны приниматься в декларативной форме, опираясь на «железо и кровь». При этом, как и революционеры конца 1840-х, он имел в виду в первую очередь объединение ряда немецких государств и княжеств в единую Германию. Деятельность Бисмарка была направлена на объединение Германии по т. н. «малогерманскому» пути (под эгидой Пруссии. В противовес «великогерманскому» варианту, объединению вокруг Австрии), создание и укрепление нового национального государства.

1868 – 1889 — революция Мэйдзи в Японии

Революция или Реставрация Мэйдзи — комплекс политических, военных и социально-экономических реформ в Японии 1868—1889 годов, превративший отсталую аграрную страну в одно из ведущих государств мира. Политика реставрации существенно повлияла на государственный строй, законодательство, Императорский двор, провинциальную администрацию, финансы, промышленность, дипломатию, образование, религию и другие сферы жизни японцев. С реставрацией Мэйдзи связывается формирование японского национального государства нового времени и японской национальной идентичности. Годы Мэйдзи характеризовались ломкой японского традиционного образа жизни и ускоренным внедрением в стране достижений западной цивилизации.

1870 – 1871 — франко-прусская война

Франко-прусская война 1870 – 1871 гг. была вызвана рядом противоречий между Францией и рядом немецких государств. Прежде всего участники преследовали сугубо политические цели: Пруссия стремилась завершить объединение Германии, для чего требовалась наглядная демонстрация военной мощи, а также к ослаблению Франции, препятствовавшей этому процессу. Помимо этого, именно император Франции, Наполеон III, на тот момент располагал наибольшим влиянием в Европе, будучи гарантом Парижского мира 1856 г. В интересах же французского императора было нанести решающее поражение Пруссии, исключить возможность создания единой и сильной Германии, сохранить своё положение на Европейском континенте, остановить рост революционного движения и предотвратить политический кризис Второй империи.

1871 – провозглашение Германской империи

Объединение Германии — создание в 1871 году вокруг королевства Пруссия федеративного государства Германская империя из нескольких десятков независимых государств Северогерманского союза. Объединение Германии традиционно рассматривают как политический процесс на протяжении 1864—1870 годов, в ходе которого Пруссия провела ряд успешных военных кампаний против Дании, Австрии и Франции. Датой объединения Германии считается 18 января 1871 года, когда после провозглашения Германской империи прусский король Вильгельм I принял присягу в качестве германского императора.

1882 — создание Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия и Италия)

Тройственный союз — военно-политический блок, сложившийся в 1882 году, который положил начало разделу Европы на враждебные лагеря и сыграл важную роль в подготовке и развязывании Первой мировой войны (1914 – 1918).