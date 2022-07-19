Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3
Средневековый период
Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Эпоха Ивана III Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова
Древняя Русь
Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Отечественная война 1812 г. Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Советская культура второй половины ХХ в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Культура Руси X-XIII вв. Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в.
Формат ЕГЭ
Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ
Россия в Новое время
Начало эпохи дворцовых переворотов Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.)
Всеобщая история
XIV-XV вв.: что происходило на Востоке США в XIХ веке Европейская культура в XIV-XV вв. Англия в XVII веке Реформация и её последствия Англия в XVIII веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Страны Азии в XIX веке Тридцатилетняя война Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Англия в XV-XVI вв. Великие географические открытия Восточная Европа в XVI в. Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Эпоха Крестовыых походов Церковь в Средневековье Франция в XIX веке Франция в XV-XVI вв. Основные события всеобщей истории ХХ в. Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Америка в XVIII веке Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Эпоха Эллинизма Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Образование независимых государств в Латинской Америке Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Древняя Греция Англия в XIХ веке Древний Рим Франция в XVIII веке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Объединительные движения в Италии XIV-XV вв.: что происходило на Западе Международные отношения в XVIII веке Франция в XVII веке
Новейшая история России
Образование СССР Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) Конференции Антигитлеровской коалиции Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Октябрьская революция СССР накануне Великой Отечественной войны Индустриализация и коллективизация в СССР СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Внешняя политика Н.С.Хрущёва Февральская революция Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Основные этапы ВОВ "Военный коммунизм" Гражданская война Внешняя политика Л.И.Брежнева НЭП Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Политическое развитие СССР в 1930-е гг. 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Герои ВОВ и их подвиги

НОВОЕ ВРЕМЯ

Страны Латинской Америки в XIX – начале XX века

1. Образование независимых государств в Латинской Америке


К XIX веку Латинская Америка (все, что южнее США) была зависима в основном от Испании. Бразилия была под Португалией. Некоторые другие незначительные территории находились под властью других европейских государств. Местное население находилось под гнетом налогов в пользу метрополий. Креолы – потомки белых переселенцев, также были недовольны – они владели огромными латифундиями (земельными наделами) и производили множество продуктов и сырья, Испания не могла поглотить все эти товары, а с другими странами торговать запрещала.

  • В 1804 году на острове Гаити вспыхнуло восстание рабов (их было много, и они трудились на латифундиях) под главенством Туссена Лувертюра, здесь образовалось первое независимое в Латинской Америке государство.

  • В 1808 году Испания была разгромлена Наполеоном и в ее колониях повсеместно началась борьба за независимость (1810–1826).

  • В 1811 году под руководством офицера С. Боливара независимости добилась Венесуэла.

  • Священник М. Идальго возглавил восстание в Мексике.

  • Генерал Х. Сан-Мартин поднял восстание на юге Южной Америке. Испании удалось сохранить власть только над Кубой и Пуэрто-Рико.

  • В 1822 году независимость от Португалии получила Бразилия.


Колонии Испании (желтым) и Португалии (зеленым) в Латинской Америке; образование независимых государств в Латинской Америке