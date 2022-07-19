НОВОЕ ВРЕМЯ

Страны Латинской Америки в XIX – начале XX века

1. Образование независимых государств в Латинской Америке





К XIX веку Латинская Америка (все, что южнее США) была зависима в основном от Испании. Бразилия была под Португалией. Некоторые другие незначительные территории находились под властью других европейских государств. Местное население находилось под гнетом налогов в пользу метрополий.– потомки белых переселенцев, также были недовольны – они владели огромными(земельными наделами) и производили множество продуктов и сырья, Испания не могла поглотить все эти товары, а с другими странами торговать запрещала.

В 1804 году на острове Гаити вспыхнуло восстание рабов (их было много, и они трудились на латифундиях) под главенством Туссена Лувертюра , здесь образовалось первое независимое в Латинской Америке государство.

В 1808 году Испания была разгромлена Наполеоном и в ее колониях повсеместно началась борьба за независимость (1810–1826).

В 1811 году под руководством офицера С. Боливара независимости добилась Венесуэла .

Священник М. Идальго возглавил восстание в Мексике .

Генерал Х. Сан-Мартин поднял восстание на юге Южной Америке. Испании удалось сохранить власть только над Кубой и Пуэрто-Рико.

В 1822 году независимость от Португалии получила Бразилия.





Колонии Испании (желтым) и Португалии (зеленым) в Латинской Америке; образование независимых государств в Латинской Америке