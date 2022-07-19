Общественные движения в пореформенной России

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
Россия в Новое время
Преобразования Петра I Начало эпохи дворцовых переворотов Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I Россия накануне преобразований
Всеобщая история
Реформация и её последствия Страны Азии в XIX веке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Франция в XIX веке Франция в XVIII веке Международные отношения в XVIII веке Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Восточная Европа в XVI в. Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Тридцатилетняя война Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Древний Рим XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток XIV-XV вв.: что происходило на Западе Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Англия в XV-XVI вв. Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Эпоха Эллинизма Франция в XV-XVI вв. Образование независимых государств в Латинской Америке Основные события всеобщей истории ХХ в. Объединительные движения в Италии Великие географические открытия Англия в XVIII веке Англия в XIХ веке Церковь в Средневековье США в XIХ веке Древняя Греция Англия в XVII веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Эпоха Крестовыых походов Европейская культура в XIV-XV вв. Америка в XVIII веке Франция в XVII веке Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке
Древняя Русь
Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв.
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Отечественная война 1812 г. Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.)
Формат ЕГЭ
Задания 13-14 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ
Новейшая история России
Индустриализация и коллективизация в СССР Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) НЭП 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Конференции Антигитлеровской коалиции Образование СССР Октябрьская революция СССР накануне Великой Отечественной войны Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Февральская революция СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) "Военный коммунизм" Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Гражданская война Внешняя политика Л.И.Брежнева Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Герои ВОВ и их подвиги Основные этапы ВОВ Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Внешняя политика Н.С.Хрущёва Политическое развитие СССР в 1930-е гг.
Средневековый период
Феодальная война второй четверти XV в. Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Феодальная раздробленность Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова
Культура России VIII-XX вв.
Наука и словесность во второй половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Культура современной России Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв. Советская культура первой половины ХХ в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в.
Варианты ЕГЭ
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Общественные движения в пореформенной России

В 1860-е годы возникает новое течение в общественной жизни – Народничество.

Народничество — идеология и общественно-политическое движение разночинной интеллигенции в России второй половине XIX века, отражавшее чаяния социального равенства и народовластия.

Идеи, развитые впоследствии народниками, первоначально, в конце 1840-х — начале 1850-х годов, выдвинуты А. И. Герценом и Н. Г. Чернышевским. В народничестве существовало два течения — радикальное (революционное) и умеренное («либеральное»). Радикальное народничество (преобладало в 1870-е — начале 1880-х годов) пыталось выработать национальную модель некапиталистического развития путём свержения самодержавной власти и осуществления на практике идеалов утопического социализма. Умеренное народничество (преобладало в 1880 – 1890-е годы) стремилось выработать способы постепенной адаптации трудового населения к условиям модернизации страны, выступало за ненасильственные меры в проведении социальных, политических и экономических преобразований.

Революционное народничество, в свою очередь, делилось на три направления:

Несмотря на различия, у разных течений в рамках народничества было много общих черт. Они считали, что:

— Необходимо не допустить развития капитализма в России

— Необходимо свергнуть самодержавие

— Необходимо сохранить крестьянскую общину как ячейку будущего социалистического общества

— Необходимо ликвидировать сословное неполноправие

Хождение в народ

Впервые лозунг «В народ!» выдвинул А. И. Герцен в связи со студенческими волнениями 1861 года. Подготовка к массовому «хождению в народ» началась осенью 1873 года: усилилось формирование кружков, среди которых главная роль принадлежала «чайковцам», налаживалось издание пропагандистской литературы, заготовлялась крестьянская одежда. В специально устроенных мастерских молодёжь овладевала ремёслами.

Массовое «хождение в народ» демократической молодёжи в России весной 1874 представляло собой стихийное явление, не имевшее единого плана, программы, организации. «Хождение в народ» потерпело поражение прежде всего потому что оно опиралось на утопическую идею народничества о возможности победы крестьянской революции в России. «Хождение в народ» не имело руководящего центра, большинство пропагандистов не обладало навыками конспирации, что позволило правительству сравнительно быстро разгромить движение.

Второе «хождение в народ» (с 1875 года) организационно было более подготовлено. Был создан координационный центр – тайная организация «Земля и воля» (1876).

В 1879 году произошёл её раскол, вызванный спорами о том, уместен ли террор как инструмент влияния на правительство.

Сторонники прежней тактики пропаганды среди крестьян («деревенщики») объединились в организацию «Чёрный передел» (В. И. Засулич, Плеханов и др.).

Другая часть отказалась от этой тактики и создала крупнейшую организацию революционного народничества, ставшую на путь террора — партию «Народная воля» (А. И. Желябов, С. Л. Перовская, В. Н. Фигнер). Главной целью этой организации стал государственный переворот с последующим установлением парламентской республики. Она вела революционную пропаганду среди различных слоёв общества и в армии, осуществила несколько террористических актов, один из которых привёл к гибели Александра II (1881 год). После разгрома «Народной воли» полицией революционное народничество утратило своё влияние. Цели народовольцев так и не были достигнуты. Скорее наоборот – их действия привели лишь к большей реакции: от власти были отстранены все государственные деятели, связанные с политикой реформ, в стране началась политика контрреформ Александра III.

В 1883 году Г. В. Плеханов, на основе членов «Черного передела», организовал первую марксистскую организацию «Освобождение труда». В отличие от народников, марксисты полагали, что революцию следует совершить не руками разбросанного по всей стране крестьянства, а с помощью сосредоточенного в крупных городах рабочего класса.