Внешняя политика России при Екатерине II

Условно внешнюю политику Екатерины II можно разделить на три направления:

Северо-западное (укрепление позиций России в Прибалтике и противодействие Швеции, желавший вернуть территории, потерянные по Ништадскому миру). Западное (присоединение Украины и Белоруссии к России). Южное (получение выхода к Черному морю).

Первый крупный военный конфликт в правление Екатерины II — русско-турецкая война — произошел в 1768 – 1774 годах.

Решающие сражения: взяты Хотин, Яссы, Бухарест, Молдавия и Кабарда присягнули России (1769), произошли победы русского флота при Чесме и сухопутных войск при Ларге и Кагуле (1770).

Полководцы в этой войне: А. М. Голицын, А. В. Суворов, П. А. Румянцев, адмирал Г. А. Спиридов.

Суворов Александр Васильевич.

Итоги войны: был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор (1774), по которому Крымское ханство объявляется независимым от Османской империи (раньше оно было вассально зависимым от Турции), крепости Керчь, Еникале и Кинбурн переходили к России, Черное море объявлялось свободным для торговых судов России.





переходе под протекторат России.

А 1783 году был издан Манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России. Крымское Ханство перестало существовать и вошло в состав Российской империи. Желая укрепить вновь присоединенные территории Потемкиным был создан Черноморский флот с базой в Севастополе.

Таврический вояж Екатерины II.

Чтобы быть в курсе состояния дел в провинциях, Екатерина II время от времени предпринимала путешествия по стране. Целью таврического путешествия была инспекция Новороссии, присоединённой к России в результате недавних войн с турками и переданной под управление Г. Потёмкина, а также встреча с австрийским императором Иосифом для обсуждения дальнейших планов совместных действий против Османской империи. Путешествие в Крым в 1787 году было беспрецедентным по масштабам, числу участников, стоимости и времени в пути путешествие Екатерины II и её двора, длившееся в итоге более полугода.

Турция не смогла смириться с потерей Крыма и поражением в войне 1768-1774 годов, что стало поводом для еще одной русско-турецкой войны (1787 – 1791).

Решающие сражения: победа на море у Кинбурна (1787), взятие Очакова (1788), победа при Фокшанах и у р. Рымник (1789), взятие крепости Измаил (1790), морское сражение у мыса Калиакрия (1791).

Полководцы в этой войне: А. В. Суворов, П. А. Румянцев, Г. А. Потемкин, адмирал Ф. Ф. Ушаков.

Итоги войны: был подписан Ясский мирный договор (1791), по которому Турция уступала России все земли Причерноморья до реки Днестр, отдавала Очаков; Молдавия, Бессарабия и Валахия оставались по-прежнему в руках Османской империи.





закончилась Верельским миром, по которому между странами сохранялись довоенные границы.

Три раздела Речи Посполитой.

Помимо северного и южного направлений внешней политики, Российская империя расширялась на западе. В результате трех разделов Польши Россия получила такие территории, как:

В 1772 году — Восточную Белоруссию и часть Ливонии; В 1793 году — Центральную часть Белоруссии и Правобережную Украину; В 1795 году — Западную Белоруссию, Литву, Курляндию.

Одним из эпизодов разделов Речи Посполитой стало восстание Т. Костюшко 1794 года в борьбе за её независимость. Восстание провалилось, а через год вся территория Польши была разделена между Россией, Австрией и Пруссией.

В целом внешняя политика Екатерины II была успешна. За 34 года своего правления ей удалось присоединить к Российской империи Крым, Правобережную Украину, Белоруссию, часть Грузии, часть Северного Причерноморья, Литву и Курляндию.

«Греческий проект» Екатерины II

Одной из интересных и малоизвестных страниц царствования Екатерины II стала идея «греческого проекта», предполагавшего сокрушение Османской империи и раздел её территории между Россией, Священной Римской империей и Венецианской республикой. В Константинополе предполагалось возродить Византийскую державу во главе с внуком российской императрицы, которому было дано имя основателя города — Константин (Константин Павлович). Однако лелеемые в Петербурге планы воссоздания Византийской империи на руинах Османской вызвали серьёзную озабоченность некоторых иностранных держав, в том числе Франции, которая была связана с Турцией вековым союзом, и Англии, которая опасалась нарушения «баланса сил» в Европе и установления российской гегемонии в Восточном Средиземноморье. Патовая ситуация, при которой христианские государства Западной Европы поддерживали существование крупнейшей исламской державы, притеснявшей христиан на Балканах, получила название «восточного вопроса», который со всей остротой проявится уже в XIX веке.