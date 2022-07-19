Освоение Сибири и Дальнего Востока

1. Местное население и взаимовлияние культур

Большинство исследователей сходятся на том, что процесс присоединения и освоения Сибири проходил преимущественно мирным путём.

К началу XVII в. на территории от Урала до восточных границ Евразии проживало около 200 разных народов, самым многочисленным из которых были якуты и буряты (не более 30 тыс. каждый). На западе Сибири жили татары, на левом берегу Иртыша – манси, по Оби – ханты, в районе Крайнего Севера – ненцы. Образ жизни большинства народов был преимущественно традиционным: ханты и манси занимались охотой и рыбной ловлей, ненцы – оленеводством. Территория от Енисея и далее на восток была занята эвенками, чьим главным занятием была охота на пушного зверя. В Прибайкалье обитали буряты-скотоводы, якуты – на берегах Лены.

Многие народы, находившиеся в зависимости от русских князей (а затем и царей) платили налог в форме ясака.

Ясак – натуральный налог, которым облагались в Московской Руси и царской России некоторые народности Поволжья, Сибири и Дальнего Востока.

Освоение Сибири и Поволжья в XVI в.

К концу XVII столетия за Уралом проживало уже около 200 тыс. переселенцев — почти столько же, сколько аборигенов. Приезжие крестьяне обеспечили Сибирь хлебом, специалисты составляли первые карты и начинали находить богатые месторождения цветных и драгоценных металлов на Урале и в Сибири. Происходило взаимопроникновение разных культур: приезжие стали одеваться и перемещаться на собачьих и оленьих упряжках – так, как это делали местные жители, а они, в свою очередь стали жить в рубленых избах, пользоваться новыми орудиями труда и питаться новой едой.

Однако мы отметим, что европейцы принесли с собой не только изобретения, но также и болезни, к которым у местных не было иммунитета, а также алкоголь и табак, которые были особенно губительны для коренных жителей Сибири и Дальнего Востока.

2. Кто и зачем отправлялся в Сибирь

Именно в XVII веке Россия совершает ряд важнейших шагов по освоению Сибири и Дальнего Востока, что значительно увеличивает её территорию и приближает к современным границам.

Территории, вошедшие в состав России в XVII в.

Первыми землепроходцами были казаки и предприниматели, промышлявшие дорогой пушниной. Ещё со времён раздробленности Новгород, а затем и Москва начинают активное продвижение на Восток, что было связано с необходимостью экспорта пушнины (чрезвычайно дорогого и популярного в Европе товара – основы экспорта русских княжеств). Позднее на восток стали отправляться полноценные экспедиции с царскими воеводами и солдатами. Именно они закладывают ряд поселений для дальнейшего продвижения: Тюмень (1586), Тобольск (1587), Сургут (1593), Нарым (1596), Томск (1604) и многие другие. Ещё позднее в Сибирь отправлялись даже крестьяне и старообрядцы, искавшие лучшей доли.

В конце XVI в. посадский человек по имени Артемий Бабинов проложил путь от Соликамска через Уральские горы на Восток, который получил название «Бабиновская дорога». Именно она стала важнейшим «мостом» между Европой и Азией для России.

3. Семён Дежнёв

Семён Дежнёв

Семён Дежнев, уроженец севера России, в числе прочих «вольных» людей отправился в Сибирь. В 1640-е годы он отправляется в морскую экспедицию, два выживших судна из которой огибают крайнюю северо-восточную точку Евразии (впоследствии названную именем Дежнёва).

При попытке совершить высадку на берег мореходы были атакованы местным населением, а затем два судна потеряли друг друга во время бури. Дежнёв и его спутники были вынуждены провести тяжёлую зимовку южнее реки Анадырь, куда выбросило корабль. Оставшиеся в живых весной основали Анадырский острог, просуществовавший вплоть до конца XVIII вв.

Путешествие С. Дежнёва

4. Походы на Дальний Восток

Продолжалось освоение территорий и южнее: на Ангаре были поставлены Братский и Иркутский остроги, в 1640-е Курбат Иванов вышел к Байкалу. В Забайкалье появились Чита, Удинский острог (ныне – Улан-Удэ), Нерчинск. Буряты, жившие в районе Байкала, согласились принять российское подданство, чтобы быть защищёнными от вероятных монгольских набегов.

Путешественник Василий Поярков (дворянин по происхождению) в 1640-е годы возглавил экспедицию на Амур, спустился по нему к Охотскому морю, а затем вернулся в Якутск. Потеряв в ходе экспедиции две трети своего отряда, он сумел собрать сведения о местных народах и богатстве исследованных земель.

Истории о богатстве и обширности новых земель привлекали и новых путешественников, среди них – Ерофей Хабаров, отправившийся со своим отрядом на Амур. Там он подчинил местные «городки» дауров и нанайцев, обложил их данью. В 1652 г. Хабаров сумел отразить атаку тысячного отряда маньчжур, потеряв при этом убитыми лишь 10 казаков. Столкновение с Китаем показало, что на данной территории есть серьёзный противник, что заставило Хабарова с отрядом повернуть в Якутск. Тем не менее, Хабаров подготовил «Чертёж реке Амуру», что сделало возможным дальнейшее освоение и заселение Дальнего Востока.

Памятник Е. Хабарову в Хабаровске

Итоги

Уже в первой половине XVII в. походы русских землепроходцев очертили круг русских владений, которые ещё предстояло освоить. За Россией были закреплены богатые природными ресурсами земли; важнейшим ресурсом стала пушнина. Поставленные землепроходцами крепости-остроги превращались в города. Отнюдь не просто в процессе колонизации формировались мирные добрососедские отношения между местными народами и пришлыми русскими людьми.