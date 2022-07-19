НОВОЕ ВРЕМЯ

С 1792 года Франция вела революционные войны, инициированные жирондистами, в политике возрастало влияние армии и ее руководителей. Особенно возросло влияние искусного полководца Наполеона Бонапарта.
В 1796 году он был назначен командиром Итальянской армии, во главе которой сумел завоевать Северную Италию и Швейцарию.
Затем Бонапарт отправился в Египетский поход и завоевал эту страну, добыв для французов выход к Красному морю и Индии (поход, правда, в целом оказался не слишком удачным: французский флот был разгромлен английским адмиралом Нельсоном, и французы в Египте оказались отрезаны от Франции; Наполеон, по сути, бросил свои войска и уплыл в Париж с 500 лучшими солдатами).
Вернувшись во Францию, Наполеон все равно был встречен как победитель. Поддержав заговор против Директории, он стал первым консулом (главой государства).
В это время европейские державы пытались объединяться в коалиции, чтобы не допустить распространения влияния наполеоновской Франции. В 1805 году Наполеону удалось разбить австрийские и русские войска III коалиции в битве под Аустерлицем. Австрия вышла из войны.
Была создана IV антифранцузская коалиция с Пруссией, но войска этого государства были быстро разгромлены Бонапартом. В 1807 году, победив русских в битве при Фридлянде, Наполеон навязал Российской империи Тильзитский мир.
Побежденные страны Наполеон заставлял вступать в Континентальную блокаду Англии, чтобы подорвать экономическое могущество этой страны (но от запрета торговли с англичанами страдали и разгромленные Бонапартом страны).
Россия регулярно нарушала эту блокаду, что стало поводом для вторжения французских войск в 1812 году.
В 1813 году покоренная Европа восстала против Бонапарта, он был разгромлен коалицией держав в битве при Лейпциге («битве народов»). Во Франции восстановили монархию, Наполеона же сослали на остров Эльбу.
Битва народов; остров Эльба
Не все во Франции приняли реставрацию Бурбонов (престол занял брат Людовика XVI – Людовик XVIII). Воспользовавшись случаем, Наполеон в 1815 году бежал с Эльбы и высадился во Франции, восстановив свою власть на сто дней. Однако фортуна отвернулась от полководца, 18 июня 1815 года его армия была разбита при Ватерлоо. Наполеона сослали на остров Святой Елены, где он и умер в 1821 году.
Битва при Ватерлоо, Наполеон на острове Святой Елены
После ста дней Наполеона власть оказалась в руках у Людовика XVIII Бурбона (1814–1824), который пытался сгладить противоречия французского общества. При нем существовал Законодательный корпус – двухпалатный парламент. Однако этого было мало, так как избираться в этот парламент из-за цензов могло 90 тысяч человек из 26 миллионного населения Франции. При следующем правителе Карле X (1824-1830) так и вовсе были изданы указы, согласно которым палата депутатов распускалась. В ответ на это началась Июльская революция, «три славных дня», во время которых Париж покрылся баррикадами, а Карл X бежал в Англию. Итогом революции стала смена правящей династии: к власти пришел Луи Филипп Орлеанский (1830-1848), банкир, поощрявший развитие промышленности и железных дорог.
Июльская революция во Франции
Однако главную проблему – ограниченное избирательное право – Луи Филипп не смог решить (либералы, выражавшие интересы буржуазии, требовали расширения избирательных прав при сохранении конституционной монархии, демократы и социалисты были за всеобщее избирательное право и республику). В 1846-1847 годах неурожаи привели к голоду и восстанию, Луи Филипп был свергнут. К власти пришли либералы, которые под давлением вооруженных низов все-таки ввели республику и всеобщее избирательное право для мужчин с 21 года. Для помощи безработным создавались Национальные мастерские. Однако вторая республика просуществовала недолго, как только давление на либералов уменьшилось, они отменили введенные против из воли преобразования. Национальные мастерские были закрыты, выборы президента выиграл Луи Наполеон Бонапарт, который в 1852 году объявил себя императором Наполеоном III и установил режим личной власти в стране.
Наполеон III
Наполеон III старался вести множество «маленьких победоносных войн», чтобы укрепить собственный авторитет во Франции. Однако франко-прусская война 1870-1871 годов обернулась для страны катастрофой. Наполеон III после поражения под Седаном попал в плен, Вторая империя пала (1852-1870) и власть перешла к Временному правительству во главе с А. Тьером. В Париже в это время было неспокойно – горожане испытывали проблемы с продовольствием, большинство заводов не работало (Париж был осажден немцами во время войны, а потом и вовсе взят). Последней каплей стало то, что Временное правительство в условиях кризиса отказалось выплачивать жалование Национальной гвардии – городскому ополчению, состоящему из рабочих. Гвардейцы восстали, власть в столице перешла к городскому совету Парижа – Коммуне. Она в целом была радикальна и видела свою задачу в борьбе против немцев и Временного правительства, которое бежало в Версаль. Однако Парижане остались без поддержки населения – крестьянам был чужд радикализм, кроме того, они хотели скорейшего мира в войне. Во время «кровавой недели» 1871 года правительство подавило Коммуну, уничтожив около 30 тысяч человек. В 1875 году была принята новая Конституция, во Франции создавалась Третья Республика, просуществовавшая до 1940 года.
А. Тьер и плакат в честь годовщины Парижской коммуны