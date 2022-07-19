НОВОЕ ВРЕМЯ

Франция в XIX веке

1. Наполеоновские войны





С 1792 года Франция вела революционные войны, инициированные жирондистами, в политике возрастало влияние армии и ее руководителей. Особенно возросло влияние искусного полководца

В 1796 году он был назначен командиром Итальянской армии, во главе которой сумел завоевать Северную Италию и Швейцарию.

Затем Бонапарт отправился в Египетский поход и завоевал эту страну, добыв для французов выход к Красному морю и Индии (поход, правда, в целом оказался не слишком удачным: французский флот был разгромлен английским адмиралом Нельсоном, и французы в Египте оказались отрезаны от Франции; Наполеон, по сути, бросил свои войска и уплыл в Париж с 500 лучшими солдатами).

Вернувшись во Францию, Наполеон все равно был встречен как победитель. Поддержав заговор против Директории, он стал первым консулом (главой государства).

В это время европейские державы пытались объединяться в коалиции, чтобы не допустить распространения влияния наполеоновской Франции. В 1805 году Наполеону удалось разбить австрийские и русские войска III коалиции в битве под Аустерлицем. Австрия вышла из войны.

Была создана IV антифранцузская коалиция с Пруссией, но войска этого государства были быстро разгромлены Бонапартом. В 1807 году, победив русских в битве при Фридлянде , Наполеон навязал Российской империи Тильзитский мир .

Побежденные страны Наполеон заставлял вступать в Континентальную блокаду Англии , чтобы подорвать экономическое могущество этой страны (но от запрета торговли с англичанами страдали и разгромленные Бонапартом страны).

Россия регулярно нарушала эту блокаду, что стало поводом для вторжения французских войск в 1812 году.

В 1813 году покоренная Европа восстала против Бонапарта, он был разгромлен коалицией держав в битве при Лейпциге («битве народов»). Во Франции восстановили монархию, Наполеона же сослали на остров Эльбу.





Битва народов; остров Эльба

2. «Сто дней» Наполеона





Не все во Франции приняли реставрацию Бурбонов (престол занял брат Людовика XVI –). Воспользовавшись случаем, Наполеон в 1815 году бежал с Эльбы и высадился во Франции, восстановив свою власть на сто дней. Однако фортуна отвернулась от полководца,его армия была разбита. Наполеона сослали на, где он и умер в 1821 году.





Битва при Ватерлоо, Наполеон на острове Святой Елены

3. Июльская революция во Франции





После ста дней Наполеона власть оказалась в руках у(1814–1824), который пытался сгладить противоречия французского общества. При нем существовал– двухпалатный парламент. Однако этого было мало, так как избираться в этот парламент из-за цензов могло 90 тысяч человек из 26 миллионного населения Франции. При следующем правителе(1824-1830) так и вовсе были изданы указы, согласно которым палата депутатов распускалась. В ответ на это началась, «три славных дня», во время которых Париж покрылся баррикадами, а Карл X бежал в Англию. Итогом революции стала смена правящей династии: к власти пришел(1830-1848), банкир, поощрявший развитие промышленности и железных дорог.





Июльская революция во Франции

4. Революция 1848 года во Франции и установление второй республики





Однако главную проблему – ограниченное избирательное право –не смог решить (либералы, выражавшие интересы буржуазии, требовали расширения избирательных прав при сохранении конституционной монархии, демократы и социалисты были за всеобщее избирательное право и республику). В 1846-1847 годах неурожаи привели к голоду и восстанию, Луи Филипп был свергнут. К власти пришли либералы, которые под давлением вооруженных низов все-таки ввели республику и всеобщее избирательное право для мужчин с 21 года. Для помощи безработным создавались. Однако вторая республика просуществовала недолго, как только давление на либералов уменьшилось, они отменили введенные против из воли преобразования. Национальные мастерские были закрыты, выборы президента выиграл Луи Наполеон Бонапарт, который в 1852 году объявил себя императороми установил режим личной власти в стране.





Наполеон III

5. Деятельность парижской коммуны





Наполеон III старался вести множество «маленьких победоносных войн», чтобы укрепить собственный авторитет во Франции. Однакообернулась для страны катастрофой. Наполеон IIIпопал в плен, Вторая империя пала (1852-1870) и власть перешла к. В Париже в это время было неспокойно – горожане испытывали проблемы с продовольствием, большинство заводов не работало (Париж был осажден немцами во время войны, а потом и вовсе взят). Последней каплей стало то, что Временное правительство в условиях кризиса отказалось выплачивать жалование– городскому ополчению, состоящему из рабочих. Гвардейцы восстали, власть в столице перешла к городскому совету Парижа –. Она в целом была радикальна и видела свою задачу в борьбе против немцев и Временного правительства, которое бежало в Версаль. Однако Парижане остались без поддержки населения – крестьянам был чужд радикализм, кроме того, они хотели скорейшего мира в войне. Во времяправительство подавило Коммуну, уничтожив около 30 тысяч человек., во Франции создавалась Третья Республика, просуществовавшая до 1940 года.





А. Тьер и плакат в честь годовщины Парижской коммуны