Февральская революция

1917 год вошел в историю как «год двух революций». И первая из них – Февральская.

Среди причин, ее вызвавших, можно выделить следующие:

Расходы на ведение боевых действий в рамках Первой мировой войны вызывали инфляцию. Поражения на фронте, общее падение дисциплины и дезертирство, нехватка вооружения провоцировали рост недовольства в обществе. Кризисное положение в экономике – сокращение промышленного производства, падение производства в сельском хозяйстве, уменьшение посевных площадей – негативно сказывалось на благосостоянии населения. Сохранение помещичьего землевладения и нерешенность аграрного вопроса порождали недовольство в среде крестьян. Беспощадная эксплуатация рабочих, ужесточение дисциплины на фабриках и заводах, отсутствие социальных гарантий и социальной защиты работников порождали волнения среди пролетариата. Наблюдалось обострение национального вопроса (особенно высок градус недовольства был в Финляндии и Польше вследствие насильственной русификации этих регионов в эпоху Александра III и Николая II). Перебои в снабжении продовольствием Петрограда, отсутствие императора в столице в опасный момент, нежелание солдат Петроградского гарнизона идти на фронт порождали напряженную обстановку в сердце страны – в столице.

Революционные события февраля 1917 года в Петрограде:

Все эти причины породили февральские события. По характеру революция получилась буржуазно-демократической (хоть и началась с выступления рабочих, власть в итоге оказалась у либерального по составу Временного правительства).

Движущие силы: буржуазия, крестьяне, рабочие, интеллигенция, часть армии.

Хронология событий:

18 февраля — начало забастовки на крупнейшем в Петрограде Путиловском заводе;



23 февраля — начало политических стачек и демонстраций в Петрограде;

Демонстрация работниц Путиловского завода

25 февраля забастовка стала всеобщей, начались митинги;

26 и 27 февраля — попытки командующего Петроградским военным округом Хабалова навести порядок: вызов дополнительных воинских частей, расстрел демонстрации рабочих, массовые аресты.

27 февраля Николай II получает телеграммы от императрицы и председателя Думы Родзянко о положении в городе;

Николай II возлагает ответственность за беспорядки на IV Государственную Думу и предписывает ее распустить;

Солдаты Петроградского гарнизона переходят на сторону восставших, захвативших ключевые объекты в городе;

Дума, несмотря на указ Николая II, не думает расходиться. Образуется временный комитет Государственной Думы (председатель М. В. Родзянко). Параллельно этому возникает Петроградский совет рабочих депутатов (председатель Н. С. Чхеидзе) – орган власти пролетариата, состоящий из представителей революционных партий – эсеров, меньшевиков, большевиков. Был создан для координации стачечного движения. В столице возникает режим двоевластия. Властные структуры находятся в руках у либералов, сила революционных масс – у Петроградского совета.

Воззвание Исполкома Петросовета. 27 февраля (12 марта) 1917 г.

1 марта 1917 года Исполком (Исполнительный комитет) Петросовета издает «Приказ №1» о подчинении армии Совету. Согласно этому приказу в армии созданы комитеты из представителей солдат и матросов, установлено подчинение воинских частей солдатским комитетам. Это послужило стимулом для дальнейшего разложения русской армии. Солдаты, получившие реальную власть на фронте, больше не видели в лице офицерства силы и авторитета. Началось массовое дезертирство.

Отречение Николая II

В начале марта члены Временного комитета Государственной думы – А. И. Гучков и В. В. Шульгин отправились к Николаю II, который в это время находился во Пскове. Приехав к императору, они осветили ему сложившуюся в Петрограде ситуацию, после чего Николай II подписал отречение от престола за себя и за своего сына в пользу брата Михаила. Почему так получилось? Каковы причины того, что императору пришлось отречься от престола? В начале марта члены Временного комитета Государственной думы – А. И. Гучков и В. В. Шульгин отправились к Николаю II, который в это время находился во Пскове. Приехав к императору, они осветили ему сложившуюся в Петрограде ситуацию, после чего Николай II подписал отречение от престола за себя и за своего сына в пользу брата Михаила. Почему так получилось? Каковы причины того, что императору пришлось отречься от престола?

Причины:

Военные неудачи и кризис снабжения армии привели в начале 1917 года к нарастанию протестных настроений в обществе, активизации антимонархических и оппозиционных сил, падению престижа царской власти и лично царя. Николай II осознавал это и предполагал, что в случае сохранения за ним престола события могут приобрести более радикальных характер; Император был лишён достоверной информации о ситуации в Петрограде после 23 фев­раля 1917 года. Он не мог адекватно оценить политический риск и последствия принимае­мых им решений в изоляции от центра власти и правительства, а недееспособность остав­шихся верными императора частей и соединений и стремительное распространение заба­стовки сделали невозможным возвращение Николая II в Петроград; Николай II особенно доверял командующим фронтами, поэтому в критической обста­новке он запросил их мнение о положении в стране. Командующие фронтами убеждали императора, что отречение от престола будет единственным способом предотвратить раз­растание беспорядков и гражданскую войну в России.

Все эти причины предопределили отречение Николая II в ночь со 2 на 3 марта 1917 года в пользу своего брата Михаила.



3 марта Великий князь Михаил Александрович заявил о своем отречении от престола, так как он не имел военной поддержки.

Таким образом, самодержавие в России было свергнуто.



Одновременно с отречением Николая II, 2 марта 1917 года, после переговоров Петросовета и Временного комитета Государственной думы, был создан высший орган государственной власти в стране – Временное правительство. Первоначально оно состояло преимущественно из представителей либеральных партий (кадетов, октябристов, прогрессистов). Петросовет же выражал поддержку Временному правительству.

Первый состав (2 марта – 2-3 мая 1917 г. ): Беспартийные Г. Е. Львов (председатель) и М. И. Терещенко;

Кадеты П. Н. Милюков, Н. В. Некрасов, А. А. Мануйлов, А. И. Шингарев, Д. И. Шаховской;

Октябристы А. И. Гучков и И. В. Годнев;

Прогрессист А. И. Коновалов;

Центрист В. Н. Львов;

Эсер А. Ф. Керенский. Кадеты П. Н. Милюков, Н. В. Некрасов, А. А. Мануйлов, А. И. Шингарев, Д. И. Шаховской;Октябристы А. И. Гучков и И. В. Годнев;Прогрессист А. И. Коновалов;Центрист В. Н. Львов;Эсер А. Ф. Керенский.

Для Временного правительства характерно принятие половинчатых мер по острым вопросам:

Национальный: рекомендации Финляндии, Польше, Украине, Прибалтике и Закавказью ждать созыва Учредительного собрания (представительный орган власти с депутатами со всей территории Российской империи, призванный решить самые главные вопросы государства).

Аграрный: решение вопроса откладывалось до созыва Учредительного собрания. Тем не менее, был издан закон от 11 апреля 1917 года «Об охране посевов», защищавший интересы помещиков.

Военный: война до победного конца.

Рабочий: отклонен закон о введении 8-часового рабочего дня по причине продолжения войны.

Для решения вопроса о форме правления в России Временное правительство также считало необходимым созыв Учредительного собрания.



Во многом половинчатость принимаемых мер и нерешительность Временного правительства и погубили этот орган власти.

Период двоевластия

После отречения Николая II, создания Временного правительства и Петросовета сложилась система двоевластия. Государственные структуры были под властью министров. Однако реальная сила, а также представительство рабочих и крестьян находились в руках Петросовета, который первоначально поддерживал правительство. Однако день ото дня ситуация накалялась.

1. После событий Февраля активизировались политические силы страны:

Черносотенные союзы – прекратили свое существование, хотя В.М. Пуришкевич и пытался какое-то время создать монархическую организацию, однако лозунги о реставрации самодержавия были заведомо провальными, поэтому бывшие активисты правых партий решились на сотрудничество с кадетами и правыми эсерами.

«Союз 17 Октября» — прекратил свое существование, хотя его члены — М. В. Родзянко, А. И. Гучков — входили в состав Временного правительства.

Кадеты — упрочили свои позиции, вошли в состав Временного правительства, на VII съезде уточнили программу, объявив, что новая Россия должна быть парламентарной республикой. Однако в аграрном вопросе никаких изменений не было сделано. Призывали к привлечению иностранного капитала для восстановления экономики. Приняли государственное регулирование экономики в условиях глубокого социально-экономического кризиса. Отстаивали линию на продолжение войны с Германией, чем способствовали падению авторитета партии. Это привело к кризису правительства в апреле 1917 года и отставке П. Н. Милюкова с поста министра иностранных дел.

На VIII съезде было решено согласиться на сотрудничество с социалистами. Позже кадеты поддержали генерала Корнилова и его попытку установить военную диктатуру.

Партия социалистов-революционеров (эсеров) — упрочила свое влияние после Февральской революции, имела широкую поддержку населения (преимущественно крестьян). Эсеры вошли в состав Петроградского Совета рабочих депутатов, а также во Временное правительство. Ключевым органом видели Временное правительство, а Совет рассматривали, как центр народных сил, задача которого подталкивать правительство на проведение реформ и следить за его деятельностью. Возлагали большие надежды на Учредительное собрание, которое должно было решить будущее государства. Социалисты-революционеры выступали за прекращение войны, однако правые эсеры войну поддерживали, твердя о верности союзникам и необходимости уйти в сторону от большевизма. Были против насильственного захвата власти, считали, что мирным путем необходимо отстранить от власти буржуазные партии. Руководство партии пыталось сохранить ее целостность и единство, однако это сделать не удалось: левые эсеры, имевшие очень категоричную позицию по войне, перестали подчиняться партийной дисциплине, стали действовать самостоятельно. Вскоре партия распалась.

Анархисты — не оказывали какого-либо существенного влияния на политическую жизнь страны, так как были разрозненны.

Меньшевики заняли ведущее место в Петроградском и других Советах. Сначала меньшевики на власть не претендовали, но позже под давлением общественности вошли в состав коалиционных правительств, однако не могли повлиять существенно на принятие решений. Потеряли авторитет. На съезде 19 – 25 августа 1917 года окончательно отделились от большевиков.

Большевики не смогли сразу выработать новый план действий после Февральской революции. По ряду вопросов фактически выступили с поддержкой меньшевиков и эсеров: условная поддержка Временного правительства, давление на него с целью развития революции. Входили в Петросовет. Ситуация изменилась, когда В. И. Ленин вернулся из эмиграции изложил свои «Апрельские тезисы», в которых высказался за диктатуру пролетариата, которая повлечет за собой мировую революцию. Он также высказался за разрыв с социал-демократами как на российском, так и на международном уровне. Популярность партии большевиков значительно выросла после их участия в антикорниловском выступлении. Полным ходом в это время шла большевизация Советов. В сентябре 1917 года В. И. Ленин заявил о необходимости подготовки вооруженного восстания. Захват власти должен был быть осуществлен до открытия II Всероссийского съезда Советов, который мог отказать большевикам в поддержке.

10 октября был взят курс на подготовку вооруженного восстания.

2. Кризисы Временного правительства.

Апрельский кризис:

18 апреля П. Н. Милюков (министр иностранных дел) послал ноту странам Антанты, в которой говорилось о намерении новых властей России продолжать войну.

После публикации данного обращения в Петрограде прошла демонстрация протеста населения с лозунгами об отставке «министров-капиталистов». В итоге постов лишился сам П. Н. Милюков, а также военный министр А. И. Гучков.

5 мая было образовано новое (первое коалиционное) правительство (2 мая – 2 июля 1917 года), в состав которого вошли представители Петросовета: меньшевики Скобелев, Церетели, эсеры Чернов и Керенский (военный министр).

Июньский кризис:

С 3 по 24 июня 1917 года состоялся I Всероссийский съезд Советов (представители Советов со всей России съехались, чтобы выработать единую политику).

Состав съезда: эсеры, большевики, меньшевики.

Параллельно работе съезда в Петрограде накалялась обстановка. Ходили слухи о готовящемся наступлении на фронте. Ситуация была такова, что вот-вот могла начаться стихийная демонстрация. Большевики, которые в большинстве своем уже приняли «Апрельские тезисы», отказались от поддержки Временного правительства и нацелились на совершение социалистической революции, захотели воспользоваться этим и приняли решение организовать демонстрацию 10 июня под лозунгами «Вся власть Советам», «Долой министров-капиталистов». Узнавший об этом Петросовет не мог этого допустить, так как поддерживал Временное правительство. Демонстрация была перенесена на 18 июня. Члены Петросовета (меньшевики и эсеры) надеялись, что она пройдет в поддержку существующего правительства, но она прошла под лозунгами большевиков. Это был очень важный момент. Между рабочими, солдатами и крестьянами столицы с одной стороны и Петросоветом, выражавшим их интересы с другой стороны, назрела пропасть. Массы все больше склонялись к поддержке радикальных большевиков.

Июльский кризис:



18 июня, в день демонстрации, началось русское наступление на фронте. Уже через несколько дней оно захлебнулось. 2 июля, когда стало известно о провале наступления, а также о том, что Керенский вел переговоры с Украинской Радой о признании независимости Украины (она в итоге стала национально-территориальной автономией), министры-кадеты подали в отставку, вызвав новый правительственный кризис.

Радикально настроенный большевики (Н. Подвойский, Ф. Раскольников) призвали к захвату власти.

3 июля их сторонники устроили демонстрации, в результате которых был захвачен Таврический дворец.

С помощью солдат правительству удалось подавить выступления в городе (убито и ранено около 700 человек). Большевики перешли на нелегальное положение, некоторых из них арестовали. Масло в огонь «подлил» министр юстиции Переверзев: он обнародовал сведения, якобы изобличающие В. И. Ленина как шпиона Берлина.

8 июля Г. Е. Львов подал в отставку и новым главой Временного правительства стал А. Ф. Керенский, который обновил состав министров, собрав новую коалицию (уже вторую), состоящую в основном из социалистов. Наступил конец двоевластия.

12-15 августа 1917 года прошло Государственное совещание в Москве, организованное Временным правительством с целью информирования граждан о политической обстановке в стране. На Совещании произошёл раскол между умеренными и революционными группами. В выступлениях Л. Г. Корнилова, А. М. Каледина, П. Н. Милюкова, В. В. Шульгина и других была сформулирована следующая программа: ликвидация Советов, упразднение общественных организаций в армии, война до победного конца, восстановление смертной казни, суровая дисциплина в армии и в тылу — на фабриках и заводах.



Партийная разобщенность внутри правительства; Сохраняющиеся пережитки двоевластия (необходимость все время ориентироваться на Советы); Отсутствие лидера, твердой власти; Отсутствие широкой социальной поддержки у правительства.

В частности, генерал А. М. Каледин, делегированный на Совещание от казачества, отметил, что в грозный час тяжких испытаний на фронте и в тылу, от полного политического и экономического развала и разрухи, от гибели страну может спасти только действительно твёрдая власть, не связанная узкопартийными групповыми интересами, свободная от необходимости после каждого шага оглядываться на всевозможные комитеты и советы, и отдающая себе ясный отчёт в том, что источником суверенной государственной власти является воля всего народа, а не отдельных партий и групп. То есть Каледин и его странники считали, что

А ведь поводы для беспокойства действительно были. К августу 1917 года:

Произошел развал армии, нарастало дезертирство; Началось стихийное аграрное движение, самозахваты земли; Начался развал государства (например, на Украине возникла Центральная Рада, взявшая курс на отделение от России).

3. Выступление генерала Корнилова:

Ситуация внутри государства и на фронте становилась все хуже.



Сторонники сильной власти стали выступать с мнениями о необходимости назначения военного диктатора. Выбор пал на Л. Г. Корнилова, назначенного А. Ф. Керенским Верховным главнокомандующим русской армией.

Постепенно между ними возникли разногласия, в результате чего они объявили друг друга врагами народа и изменниками родины. 25 августа Л. Г. Корнилов делает попытку захватить власть, направив на Петроград 3-й корпус генерала Крымова. Целями Л. Г. Корнилова были: установление военной диктатуры, уничтожение большевизма, преодоление разрухи в экономике, победа в войне.

Корпус Крымова не дошел до места назначения из-за противодействия правительства, Петросовета и социалистических партий (большую роль в подавлении Корниловского мятежа сыграли большевики, которые отправляли агитаторов в идущие в Петроград военные части).



И те, и другие боялись установления диктатуры; Керенский боялся потерять лидирующие позиции в государстве в пользу будущего диктатора Корнилова; Большевики же боялись разгона Советов.

Удивительно, но Корнилову своим выступлением удалось сплотить различные силы – от Керенского до большевиков.

После удачного подавления мятежа произошел ряд политических изменений:

Усилилось влияние Советов, так как правые силы себя дискредитировали попыткой установить диктатуру; Позиции большевиков в Советах укрепились, началась их большевизация (так как большевики сыграли решающую роль в подавлении мятежа); Большевики взяли курс на вооруженный захват власти;

30 августа А. Ф. Керенский отстранил Л. Г. Корнилова от занимаемой должности и занял его пост сам.

Чтобы как - то снизить политический накал в стране и приобрести симпатии и поддержку общества, Керенский 1 сентября 1917 года провозгласил Россию республикой (хотя первоначально этот вопрос откладывался до Учредительного собрания). Так как во время мятежа второе коалиционное правительство снова распалось, с 1 по 25 сентября действовала так называемая Директория («совет пяти») – коллегия из пяти министров Временного правительства, временный чрезвычайный орган власти, созданный до момента создания третьего коалиционного правительства, которое было собрано 25 сентября.



Группа арестованных генералов и офицеров во главе с Корниловым в период Быховского заточения.1. Л. Г. Корнилов, 2. А. И. Деникин. Осень 1917 г.