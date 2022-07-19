Второй этап культурной революции в СССР (1930-е гг.)

Основные черты развития культуры

С конца 20-х годов — усиление контроля со стороны органов государственной власти за развитием духовной жизни общества; создание отраслевых органов управления культурой — комитетов (по делам высшей школы, по радиофикации и радиовещанию и т. д.). Обсуждение вопросов культурного строительства проходило на съездах и пленумах ЦК партии. Постепенно идеологический контроль за сферой культуры усиливался, вызвав живой отклик у представителей художественной интеллигенции (поэма «Реквием» Ахматовой, стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…» Мандельштама). В 30-е годы были репрессированы многие талантливые писатели, поэты, художники (П. Н. Васильев, О. Э. Мандельштам, Б. А. Пильняк и др.).

Образование и наука

В годы предвоенных пятилеток продолжалась работа по ликвидации неграмотности и малограмотности, по повышению культурного уровня советских людей.

В 1930 г. было введено обязательное всеобщее начальное (четырехклассное) образование. Значительные средства были выделены на школьное строительство.

Для улучшения подготовки кадров была создана сеть производственного обучения: технические школы, курсы и кружки по повышению технической грамотности. Принимались меры по развитию системы среднего специального и высшего образования. Были отменены ограничения для «классово чуждых элементов» при поступлении в вузы. Ликвидировались рабфаки. Расширилась сеть высших учебных заведений.

Одной из черт общественного сознания 30-х годов, отражавшейся на развитии высшей и средней школы, было осмысление своего времени как определенного этапа в отечественной истории.

Продолжалась работа по созданию научно-исследовательских центров, развивалась отраслевая наука. Проводились исследования по проблемам микрофизики (П. Л. Капица), физики полупроводников (А. Ф. Иоффе), атомного ядра (И. В. Курчатов, Г. Н. Флеров, А. И. Алиханов и др.), нефтяной геологии (И. М. Губкин). Работы К. Э. Циолковского в области ракетной техники стали научной основой для создания первых опытных ракет. Н. Е. Жуковским был создан ЦАГИ, крупнейший авиационный научный центр. Исследования ученого-химика С. В. Лебедева позволили организовать промышленный способ получения синтетического каучука. Незадолго до начала Великой Отечественной войны были созданы под руководством А. П. Александрова способы защиты кораблей от магнитных мин. Н. А. Семашко удалось вывести на новый уровень систему всесоюзного здравоохранения.

Коренные изменения в обществе потребовали адаптации в том числе от исторической науки, требовалось осмыслить прошлое страны в русле марксистско-ленинской философии. Лидером нового поколения советских историков 20-х гг. стал М. Н. Покровский. В 1938 г. был выпущен «Краткий курс истории партии ВКП(б)», учебник, составленный при личном участии И. В. Сталина.

Литература и другое искусство

Литература рассматривалась как основной инструмент воспитание «социалистического общества».

Во второй половине 20-х годов увеличилось число литературных объединений. Действовали группы «Перевал», «Леф» (Левый фронт искусства), Всероссийский союз писателей, Союз крестьянских писателей, Литературный центр конструктивистов (ЛЦК) и др. В литературе этих лет получила развитие тема труда.

В 1932 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно- художественных организаций». В соответствии с ним были упразднены все литературные группировки. Писатели и поэты объединялись в единый творческий союз (он насчитывал 2,5 тыс. человек).

В августе 1934 г. состоялся I Всесоюзный съезд советских писателей. На нем с докладом о задачах литературы выступил А. М. Горький. В числе руководителей Союза Писателей СССР в 30-е годы находились А. М. Горький и А. А. Фадеев. Аналогично был создан Союз советских композиторов.

С возникновением творческих союзов ликвидировалась относительная свобода художественного творчества.

Основным творческим методом литературы и искусства становился социалистический реализм, важнейшим принципом которого являлась партийность. Регламентация художественного творчества сдерживала, но не остановила развития литературы, живописи, театрального и музыкального искусства.

Музыкальная культура этих лет была представлена произведениями Д. Д. Шостаковича (оперы «Нос» и «Катерина Измайлова»), С. С. Прокофьева (опера «Семен Котко») и др.

На рубеже 20—30-х годов в литературу и искусство пришло новое поколение поэтов, композиторов. Многие из них участвовали в развитии песенного творчества.

Авторами песен выступали поэты В. И. Лебедев-Кумач, М. В. Исаковский, А. А. Прокофьев.

В песенном жанре работали композиторы И. О. Дунаевский, братья Покрасс, А. В. Александров.

В 30-е годы широкое признание получила поэзия А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, К. М. Симонова, В. А. Луговского, Н. С. Тихонова, Б. П. Корнилова, А. А. Прокофьева.

Лучшие традиции русской поэзии продолжали в своем творчестве П. Н. Васильев и А. Т. Твардовский. Заметным явлением в литературной жизни стали произведения А. Н. Толстого, А. А. Фадеева, А. П. Платонова. В 1930-х гг. вышли в свет знаменитая «Педагогическая поэма» А. С. Макаренко, роман Н. А. Островского «Как закалялась сталь».

Советские режиссеры работали в комедийном жанре («Веселые ребята», музыкально-лирическая комедия А. Г. Александрова, совместно с композитором И. О. Дунаевским), осмыслению подвергались недавние события Гражданской войны («Щорс» А. И. Довженко), первой русской революции («Броненосец Потемкин» С. М. Эйзенштейна). Большой популярностью пользовались фильмы на исторические темы («Александр Невский» режиссера С. М. Эйзенштейна, «Петр Первый» В. М. Петрова, «Суворов» В. И. Пудовкина и др.)

Легендарный кадр из кинофильма «Броненосец Потёмкин» режиссёра С. Эйзенштейна

Значительных успехов достигло театральное искусство. В репертуаре театров прочно утвердились произведения отечественной и зарубежной классики, пьесы советских драматургов (Н. Ф. Погодина, Н. Р. Эрдмана и др.).

В художественной сфере следует упомянуть П. Д. Корина, М. В. Нестерова Р. Р. Фалька и П. Н. Филонова.

П. Филонов «Ударники»

Индустриализация конца 20-х — начала 30-х годов способствовала развитию массового градостроительства и становлению советской архитектуры. Близ заводов сооружались рабочие поселки с системой культурно-бытового обслуживания, школами и детскими учреждениями. Возводились Дворцы культуры, рабочие клубы и здравницы. В проектировании их участвовали архитекторы И. В. Жолтовский, И. А. Фомин, А. В. Щусев, братья Веснины. Зодчие стремились к созданию новых архитектурных форм, которые соответствовали бы задачам построения нового общества.

Результатом поисков новых выразительных средств стали общественные здания, внешний облик которых напоминал гигантскую шестерню — Дом культуры имени Русакова в Москве (архитектор К. С. Мельников), пятиконечную звезду — театр Красной (ныне Российской) Армии в Москве (архитекторы К. С. Алабян и В. Н. Симбирцев).

Дом культуры имени Русакова в Москве (К. С. Мельников)

Широкий размах приобрели работы по реконструкции Москвы — столицы СССР — и других промышленных центров. В ходе строительных работ уничтожались ценнейшие исторические и культурные памятники (Сухарева башня и Красные ворота в Москве, многочисленные храмы и т. д).

Русское зарубежье

Составной частью отечественной культуры 20—30-х годов является творчество представителей художественной и научной интеллигенции, оказавшихся за рубежом. К концу Гражданской войны численность эмигрантов из Советской России достигла 1,5 млн. человек. В последующие годы эмиграция продолжалась.

Почти 2/3 общего числа покинувших Россию лиц обосновались во Франции, Германии и Польше. Многие эмигранты поселились в странах Северной и Южной Америки, в Австралии. Оторванные от родины, они стремились сохранить свои культурные традиции. За рубежом были основаны несколько русских издательств. В Париже, Берлине, Праге и некоторых других городах печатались газеты и журналы на русском языке. Балетные антрепризы С. П. Дягилева продолжали свою деятельность ("Ромео и Джульетта", "Весна священная" и др. постановки).

Выходили в свет книги И. А. Бунина, М. И. Цветаевой, В. Ф. Ходасевича, И. В. Одоевцевой, Г. В. Иванова. Многие представители эмиграции вернулись в конце 30-х годов на родину. Другие остались за рубежом, и творчество их стало известным в России лишь спустя несколько десятилетий.