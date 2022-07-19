Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
История
Перестройка и распад СССР
Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике Реформа политической системы Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки
Распад империи и революции 1917 года
Февральская революция "Военный коммунизм" Россия и мир накануне Первой мировой войны Идеология и культура периода Гражданской войны Октябрьская революция Гражданская война
Апогей сталинизма
Восстановление и развитие экономики Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» Идеология, наука и культура в послевоенные годы Изменения в политической системе в послевоенные годы
СССР во второй половине ХХ века
Внешняя политика Н.С.Хрущёва СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг Внешняя политика Л.И.Брежнева Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг. Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — середине 1960-х гг. Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.)
СССР в 1920-1930-е годы
НЭП Индустриализация в СССР Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Первый этап культурной революции в СССР (1920-е гг.) Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Внешняя политика СССР в 1920-е гг. Образование СССР СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. Коллективизация в СССР Второй этап культурной революции в СССР (1930-е гг.)
История современной России
Политическая жизнь России в начале XXI века Россия в 2008—2014 гг. Межнациональные конфликты в 1990-е гг. Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. Российская экономика на пути к рынку Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Внешняя политика России в начале XXI века Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг.
СССР в годы Великой Отечественной войны
Человек и война: единство фронта и тыла СССР накануне Великой Отечественной войны Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома Первый этап войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.) Второй этап Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.) Конференции Антигитлеровской коалиции Место и роль СССР в послевоенном мире Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма

Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки

Гласность и плюрализм мнений

Одним из ключевых понятий для эпохи Перестройки стала «гласность» - именно она определила новые границы допустимого в духовной жизни советского общества и выделила новые принципы взаимоотношений между властью и гражданином. По задумке Горбачёва, гласность – это черта партии, которую мы потеряли, потому важно вернуться к изначальной ленинской модели – с её демократией и разнообразием. И именно гласность должна была сформировать «социализм с человеческим лицом», что, впрочем, не означало окончательного утверждения свободы слова.

Отражением перемен в обществе стали различные СМИ: журналисты стали свободнее, поднимали недопустимые ранее темы, часто работали в прямом эфире. Чрезвычайно популярными становятся телепередачи «Взгляд», «До и после полуночи», «Пятое колесо» и др. Кроме того, на всю страну транслировались заседания XIX партконференции КПСС (1988), съезды народных депутатов СССР. Всё это вовлекало жителей страны в политический процесс и способствовало формированию гражданского общества.

Лабиринты - Владислав Листьев: взгляд

Владислав Листьев – журналист, основатель телепередачи «Взгляд», один из символов новой журналистики.

В то же время принимается решение перестать глушить передачи зарубежных радиостанций (которые ранее приходилось ловить в тайне). Провозглашается принцип приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми, издаются новые газеты и журналы, открываются фонды, появляется возможность высказать своё мнение. Всё это приводит к постепенному развенчанию мифов, господствовавших ранее в СССР, а советская идеология лишалась своей главной роли.

Литература

Годы перестройки преобразили художественную жизнь страны, и именно в годы Перестройки начинается современный для России литературный процесс. На страницах журналов «Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и других периодических изданий появились произведения поэтов и прозаиков, погибших в годы революции, во время репрессий. Печатались стихи Н. С. Гумилева, О. Э. Мандельштама. Увидели свет произведения русских зарубежных писателей, покинувших Россию в 20-е годы (И. А. Бунина, Г. В. Иванова, Д. С. Мережковского, В. Ф. Ходасевича, В. В. Набокова и др.). Спустя 40 с лишним лет после принятия было признано ошибочным постановление ЦК партии о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Важнейшим событием начавшегося литературного процесса становится издание «Архипелага ГУЛАГа» Солженицына – вершины запрещённой литературы в СССР.

Публикуются произведения писателей-эмигрантов (Набоков, Бродский, поздний Аксёнов, Алешковский, Довлатов, Лимонов). Также выделяются дебютанты рубежа 1980-1990-х (возможно, известные ранее в неофициальных кругах): В. Сорокин, В. Пелевин, Л. Улицкая, Т. Толстая.

Однако важно отметить, что несмотря на невероятный прорыв в литературном творчестве, именно в годы Перестройки по всей стране публикуется немало разного рода антинаучной и намеренно провокативной литературы.

Кино, театр и музыка

Гласность затронула все сферы искусства. Так, летом 1986 года состоялся съезд Союза кинематографистов СССР, на котором было осуждено давление на творчество.

Стремление к философскому осмыслению прошлого коснулось искусства кино (фильм Т. Абуладзе «Покаяние»). Появляются на экранах смелые, откровенные фильмы, а также показываются запрещённые ранее.

В ведущих театрах страны были поставлены пьесы М. Шатрова «Брестский мир», «Дальше... Дальше... Дальше...», по-новому трактовавшие события революции и Гражданской войны, выводившие на сцену только что реабилитированных или забытых исторических персонажей.

Были организованы выставки художников, малоизвестных широкому кругу зрителей 80-х годов — П. Н. Филонова, В. В. Кандинского, Д. П. Штеренберга.

Символом новой эпохи становится рок-музыка, которая всей своей сутью провозгласила начало перемен. Такая музыка ранее осуждалась и не допускалась к исполнению.

Виктор Цой: история музыки и жизни

Виктор Цой, рок-музыкант, актёр

Наука

Перестройка и распад СССР привели к слому большинства сложившихся научно-производственных структур.

В условиях перехода к рыночным отношениям многие ученые изменили характер своей деятельности, перейдя на работу в предпринимательские и коммерческие организации. Некоторые представители точных наук покинули страну с тем, чтобы продолжить работу в зарубежных исследовательских центрах.

Реабилитация

Политика гласности проводится на фоне нового витка десталинизации, но уже более радикального. Именно в данный период создаётся специальная комиссия, изучающая материалы дел политических репрессий. Будут реабилитированы, в том числе, и партийные деятели (Н. Бухарин, А. Рыков, Л. Каменев, Г. Зиновьев, Г. Сокольников и многие другие).

Время Перестройки стало эпохой переосмысления советского прошлого: широкой публике открылись новые факты, появилась возможность говорить. Всё это повлияло на развитие гуманитарных наук и формирование нового общественного сознания.

Начало поворота в религиозной политике

В эпоху Перестройки происходит переломный момент: празднуется 1000-летний юбилей крещения Руси, а М. Горбачёв лично встречается с патриархом Пименом. Следом начинается процесс возвращения храмов церкви, открываются новые приходы, активно печатается религиозная литература. Меняется отношение власти не только к православию, но и другим распространённым на территории страны религиям.

В июне 1990 г. после смерти патриарха Пимена новым главой Русской православной церкви избирается Алексий II.

Результаты политики гласности

Новый курс советского правительства, связанный, кроме прочего, с критикой сталинизма, нашёл негативный отклик у ряда представителей советского общества. В этот период формируются мнения о чрезмерном влиянии запада на происходящее в стране и намеренной фальсификации истории.

Гласность поспособствовала открытому столкновению принципиально разных точек зрения, а также выходу копившихся десятилетиями конфликтов.

Вместе с тем гласность сделала возможным знакомство советского человека с западным миром, чаще всего посредством массовой культуры. Это в значительной мере повлияло на мировоззрение людей, живших за «железным занавесом», подорвало авторитет правительства и самой идеологии.

Итоги

Гласность, превратившаяся из политического лозунга в мощное средство реформирования общества, во многом определила необратимый характер перемен.