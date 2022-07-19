Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
История
Всеобщая история
Древний мир - цивилизации Ближнего Востока Франция в XVI-XVII вв. Азия и Латинская Америка в XVIII-XIX вв. Объединительные движения в Италии Англия в XVIII-XIX вв. XI-XIV вв. Что происходило на Востоке Франция в XVIII-XIX вв. Великие географические открытия VIII-XI вв. Европа VIII-XI вв. Восток Реформация в Европе Древний мир - цивилизации Азии Англия в XVI-XVII вв. Церковь в Средневековье История Древней Греции Европейские конфликты Нового времени Восточная Европа в XVI веке XI-XIV вв. Что происходило на Западе XIV-XV вв. Европейская культура Крестовые походы Америка в XVIII-XIX вв. Мир на пороге Первой мировой войны История Древнего Рима
Россия в Новое время
Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Внешняя политика Петра I Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Восстание Е. Пугачёва Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Начало эпохи дворцовых переворотов Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Степана Разина
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Эпоха Ивана III Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная война второй четверти XV в. Феодальная раздробленность Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Правление Бориса Годунова Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Начало возвышения Москвы Русское государство в первой половине XVI в. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Александр Невский и отражение агрессии с Запада
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Общественные движения в пореформенной России Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Восстание декабристов Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.)
Древняя Русь
Хозяйство и религия восточных славян Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Происхождение славян, их соседи и враги Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Первые русские князья Восточнославянские племена в VIII-IX вв.
Культура
Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность во второй половине XIX в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в. Русская культура в XVI-XVII вв. Русская культура в XVIII в. Культура Руси X-XIII вв.

Реформация в Европе

1. Реформация в Германии

В XVI веке европейское общество открыло для себя новые континенты. Однако не только Великие географические открытия создали «человека нового времени». В это же время произошла Реформация – раскол единой римско-католической церкви и образование новых христианских церквей. Вы помните, что еще в XV веке в Священной Римской империи существовали проповедники, которые критиковали католицизм (например, Ян Гус). В начале XVI века эта тенденция лишь усилилась, ведь поводы были – нравы некоторых священников и монахов оставляли желать лучшего. Распространены были индульгенции, которые в это время и миряне, и некоторые священнослужители ошибочно понимали как прощение грехов за деньги. В 1517 году монах Тецель, разъезжая по Германии, бесстыдно возглашал: «Гоните монету, спасайте ваших близких! Как только монета окажется в моей кружке, душа грешника попадет в рай!». В ответ на это монах и преподаватель теологии Мартин Лютер выставил на всеобщее обозрение свои 95 тезисов против индульгенций, в которых содержалась критика католической церкви. Лютер учил, что

  • Спасти душу за плату невозможно.

  • Священники в этом процессе не помощники. Человек должен сам обрести спасение, ориентируясь на свою совесть.

  • Священником может стать каждый. Им не обязательно придерживаться безбрачия.

  • Также Лютер отрицал монашество.

  • Ратовал за то, чтобы богослужение велось на национальном языке, было избавлено от излишней пышности и длительных обрядов.

  • Полагал, что Церковь не должна владеть землями и большим имуществом, так как это ведет к развращению.

  • Ну и наконец, Лютер считал, что Церковь должна подчиняться не Папе Римскому, а светским правителям.

За свою позицию Мартин был отлучен от церкви и вызван на императорский суд в Вормс. На нем от Лютера потребовали отречься от своего учения (лютеранства), но Мартин отказался. Многие после этого думали, что его казнят, как сделали это в свое время с Яном Гусом, однако саксонский князь Фридрих помог Лютеру бежать и укрыл его в своем замке. Лютеранство получило большой отклик в народе и стало одной из причин Крестьянской войны в Германии в 1524-1525 годах. Лютер, однако, выступления народных масс не поддержал и заклеймил их, назвав «разбойничьими шайками».

95 тезисов Лютера и картина, изображающая его выступление в Вормсе

2. Аугсбургский религиозный мир

Но активные меры предпринимали не только крестьяне. В Реформаторское движение включились и светские князья Священной Римской империи (не будем забывать, что империя фактически была раздроблена на множество мелких государственных образований, формально объединенных под властью императора). Император Священной Римской империи Карл V в 1529 году подтвердил решение Вормского сейма о запрете лютеранства, в ответ на это сторонники Лютера выразили ему протест (отсюда и пошло название «протестант», то есть сторонник Реформации). Начались религиозные войны между лютеранами и католиками, закончившиеся только в 1555 году, когда был подписан Аугсбургский религиозный мир, согласно которому

  • Устанавливалось равноправие католиков и протестантов

  • Светские князья получали право определять религию своих подданных (принцип «чья страна, того и вера…»)

  • Главой церкви в каждом немецком княжестве, таким образом, признавался местный князь

Таким образом Священная Римская империя (и без того раздробленная политически) стала раздробленной в религиозном отношении.

Картина Карла V; карта, иллюстрирующая религиозную раздробленность Европы в целом и империи в частности (фиолетовым – католики, желтым – лютеране, зеленым – кальвинисты)

3. Реформация в Швейцарии

Идеи Реформации, возникшие в XVI веке в Священной Римской империи, распространились по всей Европе. Во Франции они охватили умы многих деятелей интеллектуального труда, одним из которых был Жан Кальвин. В 1533 году он объявил себя протестантом, за что подвергся гонениям и вынужден был бежать в Швейцарию. Здесь он написал книгу, где изложил свое понимание Христианства, чем породил возникновение еще одного протестантского учения – кальвинизма. Согласно Жану

  • Человек заранее предопределен к спасению или к погибели

  • Но узнать свою учесть тебе не дано до самой смерти, поэтому в течении жизни надо идти навстречу к своей судьбе, трудиться и пытаться реализовать заложенный в тебе потенциал

  • Успех в твоих делах, в таком случае, будет свидетельствовать о том, что Бог находится на твоей стороне

Кальвин обосновался в швейцарском городе Женеве, где приобрел невиданное влияние на умы горожан. Здесь фактически установилась его духовная диктатура: уменьшилось количество праздничных дней, люди стали больше посвящать себя молитвам и работе. Кальвинизм пользовался поддержкой швейцарского дворянства и буржуазии, ведь трудовая этика этого религиозного учения поощряла работу и накопительство, которые теперь считались Богоугодными делами, а успех и богатство были свидетельствами того, что на твоей стороне Бог.

Женевский папа» – Weekend – Коммерсантъ

Жан Кальвин

4. Реформация в Англии

В Англии в XVI веке также произошла Реформация. Только если в Германии и Швейцарии она зародилась снизу, в среде гуманистов и народных масс, то здесь Реформацию в стране осуществил сам монарх – Генрих VIII (1509-1547) – сверху, своими постановлениями. Сделано это было по личным мотивам. Первой женой Генриха VIII была испанская принцесса Екатерина Арагонская (дочь тех самых Фердинанда и Изабеллы, при которых завершилась Реконкиста). С ней он захотел развестись, однако в лоне католической церкви это было проблематично (нужна была веская причина, например измена). Папа Римский, не видя оснований для расторжения брака, в разводе отказал, однако Генрих VIII все равно развелся, получив одобрение епископа Кентерберийского. После этого, в 1534 году парламент издал закон, по которому главой английской церкви объявлялся король, а не Папа Римский. Став главой Англиканской церкви, Генрих казнил всех несогласных с этим, закрыл тысячи монастырей, конфисковал множество церковных земель и ее имущество. Реформация в Англии, таким образом, была направлена на удовлетворение нужд короля, серьезной духовной перестройки не произошло. Как реакция на это возникло движение пуритан – английских протестантов, которые ратовали за духовную трансформацию англиканской церкви, избавление ее от «католического налета» (они выступали против пышного богослужения, оставшегося от католических времен, боролись за больший аскетизм).

Генрих VIII и Екатерина Арагонская

5. Религиозные войны во Франции

Францию в XVI веке Реформация также не обошла стороной. Здесь стал распространяться кальвинизм, сторонников которого во Франции стали называть гугенотами. Они вели себя достаточно активно – собирались вместе в городах, распевали религиозные гимны, молились, распространяли листовки по всей стране. В 1562 году произошла первая серьезная стычка между католиками и протестантами: герцог Гиз, лидер католиков, проезжая со свитой через местечко Васси увидел, как гугеноты совершают свое богослужение. Решив проучить «еретиков», свита с оружием в руках напала на гугенотов, было убито более 20 и ранено около 100 человек. Эта резня вызвала возмущение у протестантов и послужила отправной точкой для религиозных войн во Франции (1562-1598).

  • Католиков поддерживал король из династии Валуа Карл IX (1560-1574). До 1570 года католики и гугеноты вырезали друг друга в многочисленных стычках по всей стране.

  • В 1570 году власть пошла на уступки и в Сен-Жермене был подписан эдикт о примирении, протестантам разрешалось осуществлять богослужение и даже занимать государственные должности наравне с католиками.

  • Чтобы окончательно примирить две враждующие стороны, Карл IX решил отдать свою дочь за лидера гугенотов короля Наваррского Генриха Бурбона.

  • Свадьба должна была пройти в Париже, куда съехались лидеры протестантов. Этим решила воспользоваться Екатерина Медичи – мать Карла IX. Она убедила своего слабохарактерного сына в необходимости покончить с «еретиками». В ночь перед праздником святого Варфоломея началась резня гугенотов, продолжавшаяся три дня (сначала в Париже, потом она перекинулась в провинции).

  • Генрих Бурбон, чтобы спастись, принял католичество, протестантизм опять оказался вне закона, Сен-Жерменский эдикт был уничтожен.

  • При следующем короле Генрихе III (1574-1589) религиозные войны продолжались. Сам король был убит религиозным деятелем Жаком Клеманом. Раненый ножом Генрих III успел благословить на правление Генриха Бурбона.

Екатерина Медичи и инициированная ей Варфоломеевская ночь

6. Издание Нантского эдикта

Генрих Бурбон принял корону и стал королем Генрихом IV (1594-1610). Симпатизируя протестантам, он старался достичь компромисса между ними и католиками. Чтобы прекратить религиозные войны, король издал в 1598 году Нантский эдикт, по которому

  • Католичество признавалось государственной религией

  • Однако в стране провозглашалась веротерпимость

Генрих IV и изданный им Нантский эдикт

7. Контрреформация в Европе

Во время Реформации Католическая церковь не могла остаться в стороне и пыталась всячески бороться с протестантами. Это движение получило название Контрреформации, в рамках которой:

  • Все протестанты были объявлены еретиками.

  • В Риме был опубликован «Индекс запрещенных книг» (протестантская литература, попавшая в «Индекс…», сжигалась).

  • В 1540 году для противодействия протестантам был учрежден орден Иезуитов. Его первым лидером стал Игнатий Лойола. Члены ордена жили в миру, читали интересные проповеди для людей на их национальном языке (а не на латыни, как это было раньше), проводили пышные богослужения, создавали школы, где преподавание также велось на национальных языках и все желающие могли получить бесплатное образование с религиозным уклоном.

Эмблема общества иезуитов и изображение Игнатия Лойолы