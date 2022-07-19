Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.

Советский внешнеполитический курс в 1920-е годах характеризуется непоследовательностью и противоречивостью, объяснить это несложно. С одной стороны, для советского руководства в условиях ужасающего социально-экономического кризиса 1920-х было необходимо выбраться из политической и, что важнее, экономической изоляции, получить материальную помощь и признание нового государства со стороны ведущих мировых держав. С другой стороны, идеология пролетарского государства требовала бороться за мировую революцию (поэтому еще в 1919 году был создан Коминтерн – Коммунистический интернационал – советский орган, поддерживающий коммунистические партии и группировки в других странах). Экономическая необходимость одержала победу над идеологией.

В 1920 году был подписан первый договор новой советской России с европейским государством, им стала Эстония.

В 1921 году были установлены политические и экономические отношения с Германией, в этом же году Советскую Россию признала де-факто и Великобритания.

В этом же 1921 году были заключены мирные договора с прибалтийскими странами – Латвией и Литвой, а также с Польшей (Рижский мир) и Финляндией. Получили юридическое оформление договоры с правительствами Афганистана, Персии (Ирана) и Турции, с которыми были решены спорные территориальные вопросы.

Самой щекотливой для Советской России темой было признание долгов царского и Временного правительств, сумма которых насчитывала более 18,5 миллиардов рублей золотом. Для обсуждения этого вопроса в апреле 1922 года была организована Генуэзская конференция, советскую делегацию на ней возглавил нарком иностранных дел Г. В. Чичерин. Он выступил с контртребованиями к западным державам: компенсировать ущерб, нанесенный интервенцией в годы Гражданской войны (а это 59 миллиардов рублей). Договориться участникам конференции по этому животрепещущему вопросу так и не удалось.

Однако, успех Советской России в рамках этой конференции заключался в том, что в пригороде Генуи Рапалло между СССР и Германией был заключен Рапалльский договор, по которому страны отказывались от взаимных претензий и устанавливали дипломатические отношения с возможностью военного сотрудничества.



Во многом налаживание отношений с Германией и приглашение на Генуэзскую конференцию были связаны с переходом к НЭПу (что было воспринято как либерализация от отход от социализма). Кроме того, до 1917 года Российская империя была серьезным экономическим игроком на международной арене – западные страны были заинтересованы в ресурсах страны.

В 1924 году официальные дипломатические отношения были установлены с Великобританией, а после и с другими ведущими странами Европы: Италией, Францией. Для Советского государства началась «полоса признания». К концу 1920-х годов только США не признала СССР.

В начале 1927 года, Великобритания, опасаясь потерять свои позиции в Китае в результате развернувшейся в этой стране революции 1925 – 1927 годов, потребовала от СССР прекратить военную и политическую поддержку гоминьдановско-коммунистического правительства. Отказ СССР выполнить условия «ноты Чемберлена» привел к резкому ухудшению отношений между Британией и СССР. Китайский налет на политическое представительство СССР в Пекине и обыск, произведенный английской полицией в советско-английском АО "Аркос" в Лондоне предоставили в распоряжение консервативного правительства С. Болдуина секретные советские документы, подтвердившие «подрывную деятельность» московского Коминтерна в Великобритании и Китае, после чего Британия разорвала торговые и дипломатические отношения с СССР вплоть до 1929 года. Эти события вошли в историю под названием «Военной тревоги» 1927 года.

Внешняя политика СССР в 1930-е годы

В 1930-е годы в Европе усилилась международная напряженность. Мировой экономический кризис обострил противоречия между странами. В январе 1933 года к власти в Германии пришел А. Гитлер, который стремился разрушить версальско-вашингтонскую систему международных отношений, установившуюся после Первой мировой войны. Она по своей сути, изначально внеся раздор между победителями и проигравшими, побуждала последних к пересмотру мирового порядка. Все это усиливало опасность новой войны. А. Гитлер выказывал желание искать новое «жизненное пространство на Востоке», поэтому Запад не препятствовал милитаризации Германии. Более того, в марте 1935 года, односторонне расторгнув военные статьи Версальского договора, немцы ввели всеобщую воинскую повинность, а в 1936 года ввели войска в демилитаризованную Рейнскую зону и вышли к границе Франции.

1. Внешнеполитический курс СССР и деятельность Коминтерна по созданию единого антифашистского фронта

В начале 1930-х годов СССР ограничивался осторожным лавированием для избегания конфликтов. В декабре 1933 году пришедший на смену Чичерину нарком иностранных дел М. М. Литвинов заявил о новых целях советской внешней политики. Главным ее приоритетом становилось создание системы коллективной безопасности в Европе, включавшей в себя и прекращение отношений с Берлином (система коллективной безопасности – это заключение стран Запада друг с другом двусторонних договоров о взаимопомощи; при появлении агрессора и нападении его на одну из стран, договоры должны были сработать и против агрессора бы ополчилась вся Европа).

В 1933 году были установлены дипломатические отношения СССР и США. В сентябре 1934 года СССР по просьбе Франции был принят в Лигу Наций и сразу стал постоянным членом ее Совета. Советский Союз становился полноправным субъектом международных отношений. В 1935 году был заключен советско-французский договор о взаимопомощи в случае агрессии в Европе.

В ответ, в октябре 1936 года Германия и Италия заключили соглашение о военно-политическом сотрудничестве. Затем Германия объединилась в военно-политический блок (Антикоминтерновский пакт) с Японией, к которому год спустя присоединилась Италия. Блок действовал под лозунгом борьбы с коммунизмом для нового передела мира. Первой пробой пера была аннексия Австрии со стороны Германии в марте 1938 года (Гитлер решил, что все этнические немцы должны жить в одном государстве).



Лишь Советский Союз выступил в защиту Австрии и призвал дать отпор агрессии, но его предложение было отвергнуто. Лондон и Париж конечно были озабочены усилением Германии, но они стремились направить агрессию Берлина на Восток, поэтому ими были опубликованы лишь ноты осуждения. Более того, основываясь на противоположность идеологических направлений СССР и Германии, Франция и Великобритания хотели столкнуть их.

2. Война в Испании и СССР

В 1936-1939 годах в Испании шла гражданская война между сторонниками республики и сторонниками военно-националистической диктатуры. Последних активно поддерживали Германия и Италия.

Эта война стала одним их этапов и следствий развязывающейся борьбы стран Антикоминтерновского пакта и сторонников коллективной безопасности.

С мая 1937 года И. В. Сталин стал активно вмешиваться в политическую борьбу. СССР предоставил Испанской республике внушительный кредит, поставлял оружие, военную технику, боеприпасы, продовольствие, медикаменты и одежду. Для этого в СССР развернулась массовая кампания сбора средств. Кроме того, много добровольцев из Союза воевало за сторонников республики.

3. Политика СССР на Дальнем Востоке:





Возраставшая агрессия Японии реально обозначала возможность ведения войны для СССР на два фронта.

Захватив Маньчжурию, Северный и Центральный Китай, Япония 29 июля 1938 года вторглась на советскую территорию в районе озера Хасан. В начале августа в результате серьезных боев японцы были вытеснены.

11 мая 1939 года японские войска вторглись в район реки Халхин-Гол, пытаясь захватить территорию Монгольской Республики. Согласно Протоколу 1936 года о взаимной помощи между СССР и Монголией, для отпора Японии была создана первая объединенная армейская группа из советских и монгольских войск под командованием Г. К. Жукова.

Война шла все лето. Первый этап войны складывался в пользу японцев. Нужны были резервы. Тогда из Испании были вызваны воевавшие там советские летчики, набравшиеся достаточного опыта. В результате было создан перелом в воздушных боях и господство в воздухе. В середине сентября Япония потерпела сокрушительное поражение, что заставило ее пересмотреть военные планы и сосредоточиться на южном направлении. Победа способствовала тому, что Япония не стала участвовать в войне против СССР на стороне Германии ни в 1941 году, ни в 1942.



4. Мюнхенское соглашение





Это событие является ярким примером того, как Англия и Франция стремились стравить Германию и СССР.



Гитлер решил, что все немцы должны жить в одном государстве, поэтому потребовал от Чехословакии, чтобы она передала Германии Судетскую область, в которой преимущественно жили этнические немцы

30 сентября 1938 года на конференции глав правительств и министров иностранных дел в Мюнхене представители четырех государств (Англии, Франции, Германии и Италии) Н. Чемберлен, Э. Даладье, А. Гитлер и Б. Муссолини, удовлетворяя требования немецкого правительства, предписали Чехословакии, под предлогом защиты прав немецкого населения, передать Германии в 10-дневный срок Судетскую область и ряд других районов страны, принадлежавших Германии до версальских решений! Звучит абсурдно, но так и было. Западные страны готовы были пойти на все, чтобы «усмирить агрессора».



В результате Чехословакия потеряла 20% своей территории, четверть населения, около половины предприятий тяжелой промышленности, мощные укрепления на границе с Германией.





В обмен на это соглашение через два дня Германия подписала с Великобританией и 6 декабря — с Францией декларации о разрешении спорных вопросов между ними путем мирных переговоров, фактически представляющие собой пакты о ненападении.

Лишь СССР оказался против таких решений по Чехословакии. Все предложения Кремля по совместной защите этой страны, оказании военной помощи были проигнорированы. Правительство Чехословакии также никак не отреагировало на предложения Москвы. В итоге, через полгода Германия полностью оккупировала Чехословакию, не получив никакого отпора, нарушив статьи уже Мюнхенского соглашения.

5. Крах системы коллективной безопасности в Европе и советско-англо-французские переговоры

Мюнхенский договор разрушил систему коллективной безопасности. Никто не пришел на помощь Чехословакии (хотя по договору Франция должна была помочь; а при военной помощи Франции должен был помочь СССР, который уже готовил войска и готов был помочь и без Франции, но правительство Чехословакии отказалось). Западные страны (Великобритания и Франция) предпочли проводить политику «умиротворения агрессора», надеясь, что Гитлер направит свой удар на восток, где схлестнется с СССР. Борьба фашизма и коммунизма устраивала западные демократии.



Весной и летом 1939 года будущие участники мировой войны тайно или явно вели переговоры между собой с целью обезопасить собственные границы. У советского руководства было два варианта: договариваться о военной взаимопомощи в случае войны либо с Англией и Францией, поддерживаемых США, либо с Германией. Переговоры начались с обеих сторон, причем более активно — с Парижем и Лондоном. Сталин все еще надеялся заключить с ними договор против фашистской Германии.

В апреле 1939 года СССР начал переговоры с Англией и Францией о взаимных обязательствах и оказании помощи в случае агрессии в Европе против любой из договаривающихся сторон. Договоры зашли в тупик, ибо Лондон вел тайные переговоры с Германией с целью направить Гитлера против Москвы.

В августе Кремль также предложил Франции и Англии военную конвенцию, предусматривающую совместные действия в случае агрессии Берлина. СССР предлагал провести свои войска через территорию Польши, чтобы выйти к границе Германии. Польское правительство, имевшее уже на тот момент гарантии Англии и Франции о ее защите в случае нападения Германии, ответило категорическим отказом. Англичане и французы не хотели брать на себя какие-либо военные обязательства.

Причина неудачи в переговорах лежит в глубоком недоверии западных стран к Советскому Союзу, их желание держать Москву в резерве. Этому способствовал массовый террор в стране.

6. Сближение СССР и Германии. Пакт о ненападении





В сложившейся ситуации для предотвращения угрозы войны Советское руководство приняло решение о начале переговоров с Германией в ответ на ее предложение об улучшении отношений. Политика А. Гитлера, по мнению И. В. Сталина, была более ясной и предсказуемой, чем политика Англии и Франции. У Кремля представилась возможность расколоть участников Мюнхенского сговора на два лагеря при помощи этих переговоров.

Доктрина безопасности СССР предполагала расширение сфер влияния и новые территориальные приобретения. Союз с Парижем и Лондоном не давал таких возможностей, как и не давал необходимый нейтралитет в возможном военном конфликте.

А. Гитлеру нужен был хороший тыл на Востоке для войны с Францией и Англией. И. В. Сталин же хотел оттянуть начало войны, нарастить военный и индустриальный потенциал. Было понятно, что страна не готова к войне.

Переговоры начались 15 августа 1939 года. 23 августа министр иностранных дел Германии И. Риббентроп и В. М. Молотов (сменивший в мае М. М. Литвинова на посту наркома иностранных дел) подписали в Москве Пакт о ненападении сроком на десять лет. Одновременно был подписан секретный протокол, где разграничивались сферы интересов в отношении соседних суверенных государств (Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии). В протоколе, наконец, была реализована внешнеполитическая доктрина СССР. Союзу были возвращены земли, отошедшие к Польше по Рижскому договору 1921 года (Западная Белоруссия и Украина).





раздел сфер интересов в Восточной Европе по дополнительному протоколу.фактические территориальные изменения к 1941 году.цветом изображены территории, отходящие и отошедшие к СССР,— территории, отошедшие к рейху,— территории, оккупированные Германией (Варшавское генерал-губернаторство, Норвегия и протекторат Богемия и Моравия)

Оценки решения И. В. Сталина:

1. Это единственно правильное решение, которое способствовало расколу антисоветского фронта. Франция и Англия заботились только о свое «шкуре», пытались стравить фашизм и коммунизм, проводили политику «умиротворения агрессора», раздавая Гитлеру земли на востоке (аншлюс Австрии, Мюнхенский сговор). У Сталина не было другого выбора. Он заключил договор с агрессором (хоть до последнего пытался создать Антигитлеровскую коалицию). Это единственно правильное решение, которое способствовало расколу антисоветского фронта. Франция и Англия заботились только о свое «шкуре», пытались стравить фашизм и коммунизм, проводили политику «умиротворения агрессора», раздавая Гитлеру земли на востоке (аншлюс Австрии, Мюнхенский сговор). У Сталина не было другого выбора. Он заключил договор с агрессором (хоть до последнего пытался создать Антигитлеровскую коалицию). 2. Это предательство западных демократий и развязывание рук Берлину. Сталин пошел на соглашение с фашизмом. 3. СССР стремился к дальнейшему революционному переделу мира (так как по секретному протоколу СССР получил новые сферы влияния и смог к 1941 году захватить Прибалтику, Бессарабию, на двоих с Гитлером Сталин захватил Польшу и получил ее часть).

Нет сомнений, что подписание Пакта нанесло удар по международному престижу СССР, активно выступавшего до этого против фашизма. СССР выступил как агрессор по отношению к Польше, Прибалтике, Финляндии (что в будущем замедлило создание антигитлеровской коалиции), а население насильственно присоединенных территорий поддержало гитлеровские войска в будущей Великой Отечественной войне. Советские граждане были немного дезориентированы.

Конечно, И. В. Сталин получил два года на подготовку к войне, но и А. Гитлер использовал это время с пользой: для накопления боевого опыта и создания экономической базы Германии.

Тем не менее, Пакт Молотова-Риббентропа оттянул вступление СССР в войну, подорвал доверие Японии к Германии как союзнику и помог избежать войны на два фронта.

Важно учитывать, что страны Прибалтики, попавшие в сферу влияния Советского Союза, имели антисоветские позиции и тяготели к союзу с Германией.

7. Советско-финская война:

В ноябре 1939 года СССР предложил Финляндии отодвинуть границу от Ленинграда (она проходила в 20 км от города, в котором производилась почти половина военной продукции Союза) за пределы действия дальнобойной артиллерии и создать советские военные базы на финской территории. Взамен предлагались вдвое большие по площади земли в Карелии. На самом деле, планы Сталина были намного масштабнее, ибо скоро в городе Териоки на Карельском перешейке было сформировано правительство «народной Финляндии» во главе с О. В. Куусиненом (в декабре СССР установил с этим «правительством» дипломатические отношения). Финляндия отвергла все предложения.

При содействии западных государств, на Карельском перешейке была создана мощная система долговременных укреплений — «линия Маннергейма» — протяженностью 135 км, глубиной до 90 км. Она состояла из железобетонных и земляных сооружений. Армия финнов составляла около полумиллиона человек. Советское руководство считало, что с ней легко справится один Ленинградский военный округ.

30 ноября 1939 года Красная Армия перешла в наступление, успех которого был недолгим. Линию Маннергейма прорвать не удалось. Потери были весьма серьезными. Положение осложнялось сильными морозами. Тем не менее, после подготовки и перегруппировки части Красной Армии вновь перешли в наступление и 13 марта 1940 года прорвали финскую оборону. Потери СССР составили 126 тысяч человек (убитыми, ранеными и пропавшими без вести). Финны потеряли около 23 тысяч убитыми и 43 тысяч ранеными.

Угроза интервенции со стороны Англии и Франции заставили И. В. Сталина отказаться от части своих планов. Финляндия сохранила независимость, избежав судьбы своих южных соседей. В соответствии с советско-финляндским договором от 12 марта к СССР отошел Карельский перешеек с Выборгом и Выборгский залив, западное и северное побережье Ладожского озера, часть территории на севере Карелии, часть полуостровов Рыбачий и Средний на побережье Северного Ледовитого океана. Финны согласились также отдать в аренду СССР полуостров Ханко для создания там советской военно-морской базы.

Военные действия СССР в Финляндии вызвали бурю протеста на Западе. 14 декабря 1940 года СССР был признан агрессором и исключен из Лиги Наций.



Сама же Финляндия во Второй мировой войне станет союзником нацистской Германии и будет вести боевые действия против СССР.