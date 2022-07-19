Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.

Советский внешнеполитический курс в 1920-е годах характеризуется непоследовательностью и противоречивостью, объяснить это несложно. С одной стороны, для советского руководства в условиях ужасающего социально-экономического кризиса 1920-х было необходимо выбраться из политической и, что важнее, экономической изоляции, получить материальную помощь и признание нового государства со стороны ведущих мировых держав. С другой стороны, идеология пролетарского государства требовала бороться за мировую революцию (поэтому еще в 1919 году был создан Коминтерн – Коммунистический интернационал – советский орган, поддерживающий коммунистические партии и группировки в других странах). Экономическая необходимость одержала победу над идеологией.
В 1920 году был подписан первый договор новой советской России с европейским государством, им стала Эстония.
В 1921 году были установлены политические и экономические отношения с Германией, в этом же году Советскую Россию признала де-факто и Великобритания.
В этом же 1921 году были заключены мирные договора с прибалтийскими странами – Латвией и Литвой, а также с Польшей (Рижский мир) и Финляндией. Получили юридическое оформление договоры с правительствами Афганистана, Персии (Ирана) и Турции, с которыми были решены спорные территориальные вопросы.
Самой щекотливой для Советской России темой было признание долгов царского и Временного правительств, сумма которых насчитывала более 18,5 миллиардов рублей золотом. Для обсуждения этого вопроса в апреле 1922 года была организована Генуэзская конференция, советскую делегацию на ней возглавил нарком иностранных дел Г. В. Чичерин. Он выступил с контртребованиями к западным державам: компенсировать ущерб, нанесенный интервенцией в годы Гражданской войны (а это 59 миллиардов рублей). Договориться участникам конференции по этому животрепещущему вопросу так и не удалось.
Однако, успех Советской России в рамках этой конференции заключался в том, что в пригороде Генуи Рапалло между СССР и Германией был заключен Рапалльский договор, по которому страны отказывались от взаимных претензий и устанавливали дипломатические отношения с возможностью военного сотрудничества.
В 1924 году официальные дипломатические отношения были установлены с Великобританией, а после и с другими ведущими странами Европы: Италией, Францией. Для Советского государства началась «полоса признания». К концу 1920-х годов только США не признала СССР.
В начале 1927 года, Великобритания, опасаясь потерять свои позиции в Китае в результате развернувшейся в этой стране революции 1925 – 1927 годов, потребовала от СССР прекратить военную и политическую поддержку гоминьдановско-коммунистического правительства. Отказ СССР выполнить условия «ноты Чемберлена» привел к резкому ухудшению отношений между Британией и СССР. Китайский налет на политическое представительство СССР в Пекине и обыск, произведенный английской полицией в советско-английском АО "Аркос" в Лондоне предоставили в распоряжение консервативного правительства С. Болдуина секретные советские документы, подтвердившие «подрывную деятельность» московского Коминтерна в Великобритании и Китае, после чего Британия разорвала торговые и дипломатические отношения с СССР вплоть до 1929 года. Эти события вошли в историю под названием «Военной тревоги» 1927 года.
В 1930-е годы в Европе усилилась международная напряженность. Мировой экономический кризис обострил противоречия между странами. В январе 1933 года к власти в Германии пришел А. Гитлер, который стремился разрушить версальско-вашингтонскую систему международных отношений, установившуюся после Первой мировой войны. Она по своей сути, изначально внеся раздор между победителями и проигравшими, побуждала последних к пересмотру мирового порядка. Все это усиливало опасность новой войны. А. Гитлер выказывал желание искать новое «жизненное пространство на Востоке», поэтому Запад не препятствовал милитаризации Германии. Более того, в марте 1935 года, односторонне расторгнув военные статьи Версальского договора, немцы ввели всеобщую воинскую повинность, а в 1936 года ввели войска в демилитаризованную Рейнскую зону и вышли к границе Франции.
В начале 1930-х годов СССР ограничивался осторожным лавированием для избегания конфликтов. В декабре 1933 году пришедший на смену Чичерину нарком иностранных дел М. М. Литвинов заявил о новых целях советской внешней политики. Главным ее приоритетом становилось создание системы коллективной безопасности в Европе, включавшей в себя и прекращение отношений с Берлином (система коллективной безопасности – это заключение стран Запада друг с другом двусторонних договоров о взаимопомощи; при появлении агрессора и нападении его на одну из стран, договоры должны были сработать и против агрессора бы ополчилась вся Европа).
В 1933 году были установлены дипломатические отношения СССР и США. В сентябре 1934 года СССР по просьбе Франции был принят в Лигу Наций и сразу стал постоянным членом ее Совета. Советский Союз становился полноправным субъектом международных отношений. В 1935 году был заключен советско-французский договор о взаимопомощи в случае агрессии в Европе.
В ответ, в октябре 1936 года Германия и Италия заключили соглашение о военно-политическом сотрудничестве. Затем Германия объединилась в военно-политический блок (Антикоминтерновский пакт) с Японией, к которому год спустя присоединилась Италия. Блок действовал под лозунгом борьбы с коммунизмом для нового передела мира. Первой пробой пера была аннексия Австрии со стороны Германии в марте 1938 года (Гитлер решил, что все этнические немцы должны жить в одном государстве).
В 1936-1939 годах в Испании шла гражданская война между сторонниками республики и сторонниками военно-националистической диктатуры. Последних активно поддерживали Германия и Италия.
Эта война стала одним их этапов и следствий развязывающейся борьбы стран Антикоминтерновского пакта и сторонников коллективной безопасности.
С мая 1937 года И. В. Сталин стал активно вмешиваться в политическую борьбу. СССР предоставил Испанской республике внушительный кредит, поставлял оружие, военную технику, боеприпасы, продовольствие, медикаменты и одежду. Для этого в СССР развернулась массовая кампания сбора средств. Кроме того, много добровольцев из Союза воевало за сторонников республики.
Карта боевых действий с 29 июля по 11 августа 1938 г.
Возраставшая агрессия Японии реально обозначала возможность ведения войны для СССР на два фронта.
Захватив Маньчжурию, Северный и Центральный Китай, Япония 29 июля 1938 года вторглась на советскую территорию в районе озера Хасан. В начале августа в результате серьезных боев японцы были вытеснены.
11 мая 1939 года японские войска вторглись в район реки Халхин-Гол, пытаясь захватить территорию Монгольской Республики. Согласно Протоколу 1936 года о взаимной помощи между СССР и Монголией, для отпора Японии была создана первая объединенная армейская группа из советских и монгольских войск под командованием Г. К. Жукова.
Война шла все лето. Первый этап войны складывался в пользу японцев. Нужны были резервы. Тогда из Испании были вызваны воевавшие там советские летчики, набравшиеся достаточного опыта. В результате было создан перелом в воздушных боях и господство в воздухе. В середине сентября Япония потерпела сокрушительное поражение, что заставило ее пересмотреть военные планы и сосредоточиться на южном направлении. Победа способствовала тому, что Япония не стала участвовать в войне против СССР на стороне Германии ни в 1941 году, ни в 1942.
Во время подписания Мюнхенского соглашения. Слева направо: Чемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини и Чиано
Это событие является ярким примером того, как Англия и Франция стремились стравить Германию и СССР.
30 сентября 1938 года на конференции глав правительств и министров иностранных дел в Мюнхене представители четырех государств (Англии, Франции, Германии и Италии) Н. Чемберлен, Э. Даладье, А. Гитлер и Б. Муссолини, удовлетворяя требования немецкого правительства, предписали Чехословакии, под предлогом защиты прав немецкого населения, передать Германии в 10-дневный срок Судетскую область и ряд других районов страны, принадлежавших Германии до версальских решений! Звучит абсурдно, но так и было. Западные страны готовы были пойти на все, чтобы «усмирить агрессора».
Мюнхенское соглашение 1938 года. Кукрыниксы
В обмен на это соглашение через два дня Германия подписала с Великобританией и 6 декабря — с Францией декларации о разрешении спорных вопросов между ними путем мирных переговоров, фактически представляющие собой пакты о ненападении.
Лишь СССР оказался против таких решений по Чехословакии. Все предложения Кремля по совместной защите этой страны, оказании военной помощи были проигнорированы. Правительство Чехословакии также никак не отреагировало на предложения Москвы. В итоге, через полгода Германия полностью оккупировала Чехословакию, не получив никакого отпора, нарушив статьи уже Мюнхенского соглашения.
Мюнхенский договор разрушил систему коллективной безопасности. Никто не пришел на помощь Чехословакии (хотя по договору Франция должна была помочь; а при военной помощи Франции должен был помочь СССР, который уже готовил войска и готов был помочь и без Франции, но правительство Чехословакии отказалось). Западные страны (Великобритания и Франция) предпочли проводить политику «умиротворения агрессора», надеясь, что Гитлер направит свой удар на восток, где схлестнется с СССР. Борьба фашизма и коммунизма устраивала западные демократии.
В апреле 1939 года СССР начал переговоры с Англией и Францией о взаимных обязательствах и оказании помощи в случае агрессии в Европе против любой из договаривающихся сторон. Договоры зашли в тупик, ибо Лондон вел тайные переговоры с Германией с целью направить Гитлера против Москвы.
В августе Кремль также предложил Франции и Англии военную конвенцию, предусматривающую совместные действия в случае агрессии Берлина. СССР предлагал провести свои войска через территорию Польши, чтобы выйти к границе Германии. Польское правительство, имевшее уже на тот момент гарантии Англии и Франции о ее защите в случае нападения Германии, ответило категорическим отказом. Англичане и французы не хотели брать на себя какие-либо военные обязательства.
Причина неудачи в переговорах лежит в глубоком недоверии западных стран к Советскому Союзу, их желание держать Москву в резерве. Этому способствовал массовый террор в стране.
В. Молотов и И. фон Риббентроп пожимают руки после подписания пакта
В сложившейся ситуации для предотвращения угрозы войны Советское руководство приняло решение о начале переговоров с Германией в ответ на ее предложение об улучшении отношений. Политика А. Гитлера, по мнению И. В. Сталина, была более ясной и предсказуемой, чем политика Англии и Франции. У Кремля представилась возможность расколоть участников Мюнхенского сговора на два лагеря при помощи этих переговоров.
Доктрина безопасности СССР предполагала расширение сфер влияния и новые территориальные приобретения. Союз с Парижем и Лондоном не давал таких возможностей, как и не давал необходимый нейтралитет в возможном военном конфликте.
А. Гитлеру нужен был хороший тыл на Востоке для войны с Францией и Англией. И. В. Сталин же хотел оттянуть начало войны, нарастить военный и индустриальный потенциал. Было понятно, что страна не готова к войне.
Переговоры начались 15 августа 1939 года. 23 августа министр иностранных дел Германии И. Риббентроп и В. М. Молотов (сменивший в мае М. М. Литвинова на посту наркома иностранных дел) подписали в Москве Пакт о ненападении сроком на десять лет. Одновременно был подписан секретный протокол, где разграничивались сферы интересов в отношении соседних суверенных государств (Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии). В протоколе, наконец, была реализована внешнеполитическая доктрина СССР. Союзу были возвращены земли, отошедшие к Польше по Рижскому договору 1921 года (Западная Белоруссия и Украина).
Слева: раздел сфер интересов в Восточной Европе по дополнительному протоколу.
Оценки решения И. В. Сталина:
2. Это предательство западных демократий и развязывание рук Берлину. Сталин пошел на соглашение с фашизмом.
3. СССР стремился к дальнейшему революционному переделу мира (так как по секретному протоколу СССР получил новые сферы влияния и смог к 1941 году захватить Прибалтику, Бессарабию, на двоих с Гитлером Сталин захватил Польшу и получил ее часть).
Нет сомнений, что подписание Пакта нанесло удар по международному престижу СССР, активно выступавшего до этого против фашизма. СССР выступил как агрессор по отношению к Польше, Прибалтике, Финляндии (что в будущем замедлило создание антигитлеровской коалиции), а население насильственно присоединенных территорий поддержало гитлеровские войска в будущей Великой Отечественной войне. Советские граждане были немного дезориентированы.
Конечно, И. В. Сталин получил два года на подготовку к войне, но и А. Гитлер использовал это время с пользой: для накопления боевого опыта и создания экономической базы Германии.
Тем не менее, Пакт Молотова-Риббентропа оттянул вступление СССР в войну, подорвал доверие Японии к Германии как союзнику и помог избежать войны на два фронта.
Важно учитывать, что страны Прибалтики, попавшие в сферу влияния Советского Союза, имели антисоветские позиции и тяготели к союзу с Германией.
В ноябре 1939 года СССР предложил Финляндии отодвинуть границу от Ленинграда (она проходила в 20 км от города, в котором производилась почти половина военной продукции Союза) за пределы действия дальнобойной артиллерии и создать советские военные базы на финской территории. Взамен предлагались вдвое большие по площади земли в Карелии. На самом деле, планы Сталина были намного масштабнее, ибо скоро в городе Териоки на Карельском перешейке было сформировано правительство «народной Финляндии» во главе с О. В. Куусиненом (в декабре СССР установил с этим «правительством» дипломатические отношения). Финляндия отвергла все предложения.
При содействии западных государств, на Карельском перешейке была создана мощная система долговременных укреплений — «линия Маннергейма» — протяженностью 135 км, глубиной до 90 км. Она состояла из железобетонных и земляных сооружений. Армия финнов составляла около полумиллиона человек. Советское руководство считало, что с ней легко справится один Ленинградский военный округ.
30 ноября 1939 года Красная Армия перешла в наступление, успех которого был недолгим. Линию Маннергейма прорвать не удалось. Потери были весьма серьезными. Положение осложнялось сильными морозами. Тем не менее, после подготовки и перегруппировки части Красной Армии вновь перешли в наступление и 13 марта 1940 года прорвали финскую оборону. Потери СССР составили 126 тысяч человек (убитыми, ранеными и пропавшими без вести). Финны потеряли около 23 тысяч убитыми и 43 тысяч ранеными.
Угроза интервенции со стороны Англии и Франции заставили И. В. Сталина отказаться от части своих планов. Финляндия сохранила независимость, избежав судьбы своих южных соседей. В соответствии с советско-финляндским договором от 12 марта к СССР отошел Карельский перешеек с Выборгом и Выборгский залив, западное и северное побережье Ладожского озера, часть территории на севере Карелии, часть полуостровов Рыбачий и Средний на побережье Северного Ледовитого океана. Финны согласились также отдать в аренду СССР полуостров Ханко для создания там советской военно-морской базы.
Военные действия СССР в Финляндии вызвали бурю протеста на Западе. 14 декабря 1940 года СССР был признан агрессором и исключен из Лиги Наций.