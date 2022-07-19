Внешняя политика Ивана IV

1. Направления внешней политики Ивана IV

Основные направления внешней политики России в XVI веке: на западе — борьба за выход к Балтийскому морю, на юго-востоке и востоке — борьба с Казанским и Астраханским ханствами и начало освоения Сибири, на юге — защита страны от набегов крымского хана.

Казанское и Астраханское ханства, которые были образованы после распада Золотой Орды, стали постоянной угрозой для русских пограничных территорий. Более того, это были весьма плодородные районы, на которые начинало с завистью посматривать русское дворянство. Местные народы, проживающие на территории ханств, стремились к освобождению от ханской зависимости.

Существовало два способа решения проблемы с ханствами: посадить туда своих наместников, или просто завоевать эти территории и присоединить их к русскому государству.

2. Взятие Казани (1552) и Астрахани (1556)

Иван IV выбрал для себя второй путь. В 1552 году русское войско Ивана IV осадило Казань.

Казань взяли штурмом, который начался 1 октября 1552 года. Казанского хана Ядигира-Магмета русские взяли в плен. Пройдет немного времени, и этот хан примет православие и получит имя Симеон Касаевич, после чего он станет управлять Звенигородом.

Осада и взятие Казани 2 октября 1552 года.

В 1556 году Иван IV присоединит Астрахань. Зависимость от России признает также Ногайская Орда. В 1557 году бей Ногайской Орды признал себя вассалом Ивана Грозного. В связи с этим, Ногайская Орда разделилась на Большую Ногайскую Орду (Большие Ногаи), оставшуюся в Степном Заволжье, и на не пожелавшую признать московский сюзеренитет Малую Ногайскую Орду (Кубанская Орда).

3. Покорение Сибири

Это были годы больших внешнеполитических успехов Ивана IV. После присоединения Казани и Астрахани открывался путь в Сибирь, к Сибирскому ханству.

Походы на Казань и Астрахань. В северо-восточной части карты выделены владения Строгановых.

Богатые промышленники Строгановы, получив от Ивана IV Грозного грамоты на владение землями по Реке Тоболу, собрали отряд в более чем 800 человек из вольных казаков во главе с Ермаком Тимофеевичем.

В 1581 году Ермак с войском вошел на территорию Сибирского ханства, в 1582 году разбил войска хана Кучума. Население присоединенных земель обязано было платить дань ценным мехом, такая дань называлась — ясак. Окончательно Сибирское ханство присоединится к Москве лишь в 1598 году.

Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем. В. И. Суриков.

XVI век стал временем освоения территории Дикого поля, которым считались все земли, находящиеся южнее современной Тулы. Русское государство стояло теперь перед необходимостью организовать эффективную оборону своих южных границ от набегов крымского хана. Для этого были построены Тульская, а позднее Белгородская (в XVII веке) засечные черты, которые стали оборонительными линиями и состояли из завалов леса.

4. Ливонская война (1558 – 1583)

Любая война, которая длится 25 лет, изнурительна для войска и больно бьет по обществу, потому что требуются средства (порой немалые) для ведения военных кампаний.

Почему Иван Васильевич начал войну с Ливонским орденом? На юге Крымское ханство регулярно тревожило границы Русского Царства, многие члены Избранной рады были за приоритет именно южного направления. Но царь решил иначе. Целью Ивана IV в Ливонской войне было получение выхода в Балтийское море. Кроме того, присоединение ливонских земель представлялось более легкой задачей в отличие от покорения Крыма, защищенного безводной степью.

Поводом к войне послужила, как это обычно и бывает, сущая безделица — Ливония вот уже 50 лет кряду не платила дань за город Дерпт (Юрьев) с прилегающей к нему территорией.

В начале войны удача была на стороне Ивана Васильевича, русскими было взято 20 городов. Русские войска продвигались к Риге и Ревелю (Таллину). В 1560 году Орден был разбит, а его магистр оказался в плену, что привело к распаду Ливонского ордена (1561), земли которого перешли под власть Польши, Дании и Швеции. Последний значительный успех России на первом этапе войны - взятие в 1563 году Полоцка. В 1564 году в битве при Чашниках (битва при Уле) русское войско потерпело поражение, что ознаменовало собой переход стратегической инициативы в руки Литвы.

Среди ближайшего окружения царя уже тогда велись нескончаемые споры о том, стоит ли продолжать войну, которая постепенно приобретала характер затяжной кампании. Люди из ближайшего круга царя - А. Адашев и Сильвестр - считали войну бесперспективной. Были и те, кто продвигал южное направление внешней политики как основное, твердя о бесполезности войны на северо-западе.

В это самое время в личной жизни царя происходили трагические перемены – в 1560 году умерла жена Ивана – Анастасия Романова.

Разногласия с членами Избранной Рады, внутренний кризис после потери близкого человека заставили Ивана IV взять курс на усиление личной власти. В этих непростых обстоятельствах Иван IV пошел на введение опричнины (1565 – 1572).

5. Князь Курбский

А. М. Курбский

В апреле 1564 года царский воевода князь A. М. Курбский бежал под покровом ночи в сопровождении верных ему слуг из новоприсоединенного к Русскому государству ливонского города Юрьева в соседний ливонский город Вольмар, принадлежавший в это время польскому королю Сигизмунду II Августу. Поводом для поспешного бегства послужили полученные Курбским сведения о готовящейся над ним царской расправе. А. М. Курбский — потомок владетельных ярославских князей, был не только видным военачальником Ивана Грозного; сражавшийся под Казанью и в Ливонии, он был также одним из влиятельных государственных деятелей этого времени и был близок к кругу самых близких к царю лиц, которых он впоследствии назвал «Избранной радой». В начале 1560-х годов, после падения «Избранной рады», многие из близких сподвижников царя были подвергнуты опалам и репрессиям. В этих условиях ожидал жестокого наказания и Курбский, и тревоги его не были лишены некоторых оснований. Уже само назначение Курбского воеводой (наместником) в «дальноконный» Юрьев после победоносного похода русской армии на Полоцк 1562 – 1563 гг., в котором он командовал сторожевым полком, могло рассматриваться как предвестие грядущей расправы над ним.

Курбский стал вести тайные переговоры с литовцами с целью своего возможного перехода на службу к польскому королю. Бежав в Вольмар, Курбский обратился к Ивану IV с обличительным посланием, в котором обвинил русского царя в неслыханных гонениях, муках и казнях бояр и воевод, покоривших ему «прегордые царства» и завоевавших «претвердые грады». Иван Грозный, получив обличительное письмо от изменившего ему боярина, не мог удержаться от резкого пространного ответа «государеву изменнику». Так было положено начало знаменитой полемической переписке. Послания обоих политических противников были написаны с конкретными публицистическими целями. Всего известно два послания Ивана Грозного и три послания Курбского царю.

6. Речь Посполитая и окончание войны

В 1569 году Польша и Литва объединились в одно государство — Речь Посполитую (еще в 1385 году между двумя странами была подписана Кревская уния, которая носила лишь династических характер; окончательное объединение двух государств произошло по Люблинской унии 1569 года).

В союзе со Швецией это вновь образованное государство успешно вело военные действия против России. Лишь героическая оборона города Пскова в 1581 году, когда его жители отбили 30 штурмов и совершили около 50 вылазок против войск польского короля Стефана Батория, дала возможность России заключить перемирие на 10 лет в Яме Запольском в 1582 г. В 1583 году было заключено Плюсское перемирие со Швецией, завершившее 25-летний конфликт.

Таким образом, Ливонская войну Россия проиграла. России пришлось отдать Речи Посполитой Ливонию в обмен на возвращение захваченных русских городов, кроме Полоцка. За Швецией оставались освоенное побережье Балтики, города Корела, Ям, Нарва, Копорье. Неудачи в Ливонской войне стали следствием экономической отсталости Россия, которая во многом была обусловлена существованием опричнины.

7. Набег Девлет-Гирея на Москву (1571 год)

В 1570 году крымский хан Девлет-Гирей потребовал от царя восстановить независимость Казани и Астрахани и возобновить выплату дани Крыму, грозя в противном случае разорить все Московское государство. Ханское послание осталось без ответа, и осенью русские разъезды на засечной линии около Донкова и Путивля известили Ивана Грозного о необычном движении в степи. Татары были совсем рядом.

Хан вышел к Москве одновременно с воеводами и разграбил лагерь под Коломенским. Третьего июня крымские отряды разорили незащищенные слободы и деревни вокруг Москвы, а затем подожгли предместья столицы. Благодаря сильному ветру огонь быстро распространился по городу. Гонимые пожаром горожане и беженцы бросились к северным воротам столицы. В воротах и узких улочках возникла давка, люди «в три ряда шли по головам один другого, и верхние давили тех, кто были под ними». Земское войско вместо того, чтобы дать бой татарам в поле или на окраинах города, стало уходить к центру Москвы и, смешавшись с беженцами, утратило порядок; воевода князь Бельский погиб во время пожара, задохнувшись в погребе своего дома. В течение трех часов Москва выгорела дотла. Пожар мешал татарам грабить в предместьях. Осаждать Кремль хан не решился и ушел с множеством пленных (по некоторым данным, до 150 тысяч), услыхав о приближении большого русского войска. На другой день татары и ногайцы ушли по рязанской дороге в степь.

Одним из важных событий в развитии противостояния Русского государства и Крымского ханства стала битва при Молодях — крупное сражение, произошедшее в 1572 году недалеко от Москвы, между русскими войсками под предводительством князя Михаила Воротынского и армией крымского хана Девлета-Гирея, включавшей помимо собственно крымских войск турецкие и ногайские отряды.

Несмотря на двукратное численное превосходство, 120-тысячная крымская армия была наголову разбита и обращена в бегство. Спаслись лишь около 20 тысяч человек.

По своему значению битва при Молодях была сопоставима с Куликовской и другими ключевыми битвами в российской истории. Победа в ней сохранила независимость России и стала поворотным пунктом в противостоянии Московского государства и Крымского ханства, которое отказалось от притязаний на Казань и Астрахань и впредь потеряло значительную часть своей мощи.

Одним из последних конфликтов Русского государства с Крымским ханством в XVI веке стал набег Газы Герая на Москву. Крупный поход 150-тысячной крымско-ногайской армии во главе с Газы Гераем на южнорусские земли, предпринятый в 1591 году. В результате крымское войско потерпело поражение в битве под стенами Москвы и обратилось в бегство, потеряв в итоге до двух третей от своей изначальной численности. Этот поход был последним, в котором войска Крымского ханства сумели подойти к Москве.

Итоги

В царствование Ивана IV Россия заметно расширила свою территорию и укрепила международное положение, присоединив Казанское, Астраханское и Сибирское ханства. Установив союзнические отношения с Ногайской Ордой и кавказскими правителями, Российское государство создало основу для своего продвижения на южном направлении. В то же время усилия Ивана IV на западном направлении не были столь удачными. Ливонская война была проиграна. Вместо завоевания выхода к Балтийскому морю Россия утратила в этом регионе даже те позиции, которые имела раньше.