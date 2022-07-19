Франция в XVIII-XIX веках

1. Революция XVIII века во Франции

Как вы помните, во Франции в конце XVI века в основном закончились религиозные войны и на протяжении XVII-XVIII веков усиливался абсолютизм (Генеральные штаты, например, не созывались с 1614 года). Вместе с абсолютизмом усиливались и становились все острее государственные проблемы:

Крестьяне не владели землей, они были арендаторами участков и должны были нести сеньориальные повинности в пользу феодала, а также уплачивать многочисленные налоги в пользу государства, что вело к их обнищанию.

В XVIII веке развивались капиталистические отношения, росло число буржуа и мануфактур, однако сословное деление общества оставалось старым (духовенство, дворянство и третье сословие: крестьяне, горожане, буржуазия). Буржуазия усиливалась экономически, однако была лишена политической силы (на духовные, офицерские и государственные должности назначались в основном дворяне). Также существовало множество внутренних таможенных пошлин, торговцы нередко облагались сборами со стороны феодалов (когда проезжали по их территории с товаром).

В век Просвещения начались нападки на абсолютистские порядки. Королей обвиняли в чрезмерных растратах и некомпетентности.

Все эти глубинные проблемы обострились в 1760-1770-х годах: именно в этот период Франция проиграла Семилетнюю войну и отдала Англии Канаду и Луизиану; 1774 год оказался для страны неурожайным, цены на хлеб резко возросли, то же самое произошло и в 1787-1788 годах, в стране начался голод; аппетиты короля Людовика XVI и двора, однако, не убавлялись, вследствие чего казна опустела. Выходом был созыв Генеральных штатов, который мог ввести новые налоги и решить финансовую проблему государства. В 1789 году Людовик XVI открыл заседание парламента, что и стало точкой отсчета революции.

Людовик XVI повелел Генеральным штатам утвердить новые налоги, что закономерно вызвало возмущение представителей третьего сословия (дворянство и духовенство налогов не платили).

Затем между депутатами разгорелся спор: как будет проводится голосование в парламенте – все три сословия будут голосовать по отдельности или же вместе (представителей третьего сословия было больше, чем депутатов от духовенства и дворянства вместе взятых, если бы голосование происходило вместе, третье сословие смогло бы продавливать свои решения).

Не придя к единому решению по этому вопросу, депутаты третьего сословия объявили себя представителями всей нации – Национальным собранием (это было закономерно, так как из 25 миллионного населения Франции дворяне и духовенство составляли 3 миллиона человек, а все остальные были из третьего сословия).

Король велел распустить Национальное собрание, но оно и не думало расходиться. Вместо этого оно объявило себя Учредительным собранием – то есть устанавливающим новый государственный порядок.

Людовик XVI начал стягивать войска к Парижу. Прошел слух, что они будут сосредоточены в Бастилии (парижской крепости-тюрьме).

14 июля 1789 года возбужденная толпа парижан взяла Бастилию штурмом.

Людовик, не желавший пролития крови, признал Учредительное собрание, которое после этого начало принимать декреты, меняющие старый порядок (например, были отменены повинности крестьян в пользу феодалов).

26 августа 1789 года Учредительное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина : отменялись феодальные и сословные привилегии, источником власти объявлялся народ. Однако по политическим вопросам у депутатов единства не было. Шли споры о том, какой должна быть Франция – конституционной монархией или республикой.

В 1791 году Учредительное собрание приняло Конституцию , по которой абсолютизм ликвидировался, а власть короля ограничивалась. Теперь монарх был лишь главой исполнительной власти. Законодательная же власть вручалась однопалатному Законодательному собранию .

Законодательное собрание было неоднородно. Большую его часть составляли жирондисты – сторонники реформ, выступавшие за развитие промышленности и ликвидацию монархии (названы так, потому что основу жирондистов составляли депутаты округа Жиронд). Им противостояли фейяны , которые были за конституционную монархию.

Законодательное собрание под влиянием жирондистов и Людовика XVI в 1792 году объявило революционную войну с Австрией (жирондисты считали, что победоносная война может укрепить их авторитет и влияние, Людовик XVI хотел того же).

Однако французов ждали поражения на фронте. Плачевная ситуация усугубилась тем, что в столице не хватало хлеба. Поражения начали связывать с именем короля, который выступал за начало данного конфликта.

Санкюлоты (так называли не дворян, то есть это горожане, крестьяне), испытывавшие лишения военного времени, в 1792 году штурмом взяли королевский дворец. Людовика XVI арестовали и поместили в тюрьму. Законодательное собрание объявило о создании нового верховного органа власти – Национального конвента (это было необходимо, ведь монархия оказалась свергнутой, а значит Конституция 1791 года – недействительной).

Если в Законодательном собрании преобладали умеренные жирондисты, то избранные в Национальный конвент депутаты были более радикальны (в Конвент входили якобинцы – члены политического клуба, названного так потому, что они собирались на собрания в библиотеке монастыря Святого Якоба; якобинцев и других радикалов, которые участвовали в работе Конвента и сидели во время его работы на верхних скамьях, называли монтаньярами , по-французски «гора»). В 1792 году Конвент провозгласил Францию республикой.

Радикальный Конвент принял решение о суде над Людовиком XVI. Его обвинили в измене и казнили в 1793 году.

После этого Австрия возобновила наступление на фронте. Военные неудачи и проблемы с продовольствием увеличили социальное напряжение. Якобинцы требовали ограничения роста цен и этим заслужили авторитет у населения.

В 1793 году жирондисты под угрозой физической расправы над ними были удалены из Конвента, власть в стране перешла к радикальным якобинцам.

Законодательным органом власти при них остался Конвент. Исполнительная власть перешла к Комитету общественного спасения во главе с Робеспьером . Для «спасения революции» якобинцы развернули в стране террор . Был издан закон о «подозрительных» , по которому всех «врагов революции» без состава преступления могли держать в тюрьме.

В этот момент среди самих якобинцев случился раскол, так как они были неоднородны по своим политическим воззрениям (их объединяла борьба против монархистов, как только в стране была учреждена республика и снизилась опасность контрреволюции, якобинцы осознали противоречия в своем лагере).

Стоящий во главе Конвента якобинец Робеспьер сначала расправился с наиболее радикальным крылом – «бешеными» во главе с Жаком Ру , который выступал против частной собственности. Затем был казнен один из лидеров «умеренных» Дантон , требовавший отказа от террора.

Такими жесткими мерами Робеспьера и нескончаемым террором были недовольны многие, против него сложился заговор. 27 июля 1794 года ( 9 термидора II года Республики по революционному календарю) во время работы Конвента Робеспьер был арестован, а затем казнен.

К власти пришли те, кто организовал «переворот 9 термидора» – термидорианцы (преимущественно представители буржуазии, выступавшие за республику, собственность, свободу предпринимательства).

Термидорианский Конвент в 1795 году принял новую Конституцию, отменяющую всеобщее избирательное право.

Законодательная власть переходила Законодательному корпусу, а исполнительная – Директории (пяти директорам).

Директория, однако, была неустойчива. В 1799 году против нее созрел заговор во главе с популярным генералом Наполеоном Бонапартом. 9 ноября (18 брюмера по революционному календарю) 1799 года Директорию заставили сложить с себя полномочия. Законодательный корпус заставили подписать декрет о передаче власти трем консулам (одним из которых стал Бонапарт).

Открытие Генеральных штатов (сверху слева); взятие Бастилии (сверху справа); казнь Людовика XVI (снизу слева); Термидорианский переворот (снизу справа)

2. Наполеоновские войны

Так как с 1792 года Франция вела революционные войны, инициированные жирондистами, в политике возрастало влияние армии и ее руководителей. Особенно возросло влияние искусного полководца Наполеона Бонапарта.

В 1796 году он был назначен командиром Итальянской армии, во главе которой сумел завоевать Северную Италию и Швейцарию.

Затем Бонапарт отправился в Египетский поход и завоевал эту страну, добыв для французов выход к Красному морю и Индии (поход, правда, в целом оказался не слишком удачным: французский флот был разгромлен английским адмиралом Нельсоном и французы в Египте оказались отрезаны от Франции; Наполеон по сути бросил свои войска и уплыл в Париж с 500 лучшими солдатами).

Вернувшись во Францию, Наполеон все равно был встречен как победитель. Поддержав заговор против Директории, он стал первым консулом (главой государства).

В это время европейские державы пытались объединяться в коалиции, чтобы не допустить распространения влияния наполеоновской Франции. В 1805 году Наполеону удалось разбить австрийские и русские войска III коалиции в битве под Аустерлицем. Австрия вышла из войны.

Была создана IV антифранцузская коалиция с Пруссией, но войска этого государства были быстро разгромлены Бонапартом. В 1807 году, победив русских в битве при Фридлянде , Наполеон навязал Российской империи Тильзитский мир .

Побежденные страны Наполеон заставлял вступать в Континентальную блокаду Англии , чтобы подорвать экономическое могущество этой страны (но от запрета торговли с англичанами страдали и разгромленные Бонапартом страны).

Россия регулярно нарушала эту блокаду, что стало поводом для вторжения французских войск в 1812 году.

В 1813 году покоренная Европа восстала против Бонапарта, он был разгромлен коалицией держав в битве при Лейпциге («битве народов»). Во Франции восстановили монархию, Наполеона же сослали на остров Эльбу.

Битва народов; остров Эльба

3. «Сто дней» Наполеона

Не все во Франции приняли реставрацию Бурбонов (престол занял брат Людовика XVI – Людовик XVIII). Воспользовавшись случаем, Наполеон в 1815 году бежал с Эльбы и высадился во Франции, восстановив свою власть на сто дней. Однако фортуна отвернулась от полководца, 18 июня 1815 года его армия была разбита при Ватерлоо. Наполеона сослали на остров Святой Елены, где он и умер в 1821 году.

Битва при Ватерлоо, Наполеон на острове Святой Елены

4. Июльская революция во Франции

После ста дней Наполеона власть оказалась в руках у Людовика XVIII Бурбона (1814-1824), который пытался сгладить противоречия французского общества. При нем существовал Законодательный корпус – двухпалатный парламент. Однако этого было мало, так как избираться в этот парламент из-за цензов могло 90 тысяч человек из 26 миллионного населения Франции. При следующем правителе Карле X (1824-1830) так и вовсе были изданы указы, согласно которым палата депутатов распускалась. В ответ на это началась Июльская революция, «три славных дня», во время которых Париж покрылся баррикадами, а Карл X бежал в Англию. Итогом революции стала смена правящей династии: к власти пришел Луи Филипп Орлеанский (1830-1848), банкир, поощрявший развитие промышленности и железных дорог.

Июльская революция во Франции

5. Революция 1848 года во Франции и установление второй республики

Однако главную проблему – ограниченное избирательное право – Луи Филипп не смог решить (либералы, выражавшие интересы буржуазии, требовали расширения избирательных прав при сохранении конституционной монархии, демократы и социалисты были за всеобщее избирательное право и республику). В 1846-1847 годах неурожаи привели к голоду и восстанию, Луи Филипп был свергнут. К власти пришли либералы, которые под давлением вооруженных низов все таки ввели республику и всеобщее избирательное право для мужчин с 21 года. Для помощи безработным создавались Национальные мастерские. Однако вторая республика просуществовала недолго, как только давление на либералов уменьшилось, они отменили введенные против из воли преобразования. Национальные мастерские были закрыты, выборы президента выиграл Луи Наполеон Бонапарт, который в 1852 году объявил себя императором Наполеоном III и установил режим личной власти в стране.

Наполеон III

6. Деятельность парижской коммуны

Наполеон III старался вести множество «маленьких победоносных войн», чтобы укрепить собственный авторитет во Франции. Однако франко-прусская война 1870-1871 годов обернулась для страны катастрофой. Наполеон III после поражения под Седаном попал в плен, Вторая империя пала (1852-1870) и власть перешла к Временному правительству во главе с А. Тьером. В Париже в это время было неспокойно – горожане испытывали проблемы с продовольствием, большинство заводов не работало (Париж был осажден немцами во время войны, а потом и вовсе взят). Последней каплей стало то, что Временное правительство в условиях кризиса отказалось выплачивать жалование Национальной гвардии – городскому ополчению, состоящему из рабочих. Гвардейцы восстали, власть в столице перешла к городскому совету Парижа – Коммуне. Она в целом была радикальна и видела свою задачу в борьбе против немцев и Временного правительства, которое бежало в Версаль. Однако Парижане остались без поддержки населения – крестьянам был чужд радикализм, кроме того, они хотели скорейшего мира в войне. Во время «кровавой недели» 1871 года правительство подавило Коммуну, уничтожив около 30 тысяч человек. В 1875 году была принята новая Конституция, во Франции создавалась Третья Республика, просуществовавшая до 1940 года.

А. Тьер и плакат в честь годовщины Парижской коммуны