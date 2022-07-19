НОВОЕ ВРЕМЯ

1. Основные военные конфликты XVIII века

Тридцатилетняя война, окончившаяся в 1638 году, завершила эпоху религиозных войн.

В XVIII веке конфликты начинались исходя из желаний монархов «округлить» свои территории, что порождало многочисленные «войны за наследство».

Первой такой значимой войной стала война за испанское наследство 1701–1714 годов: бездетный Карл II умер и французский король Людовик XIV с императором Священной Римской империи Леопольдом I начали борьбу за «испанский пирог», так как оба имели тесные династические связи с испанскими Габсбургами. Началась война, завершившаяся подписанием Утрехтского мира 1713 года. Королем Испании признавался внук Людовика IV. Однако новоявленные испанские Бурбоны лишались многих прежних владений в Европе. Австрии переходили испанские Нидерланды, а также испанские владения в Италии.

Еще одним значимым конфликтом XVIII века стала Северная война (1700–1721), по итогам которой Россия получала Прибалтийские земли от Выборга до Риги.

В 1740–1748 годах развернулась война за австрийское наследство, начавшееся с захвата Силезии со стороны Пруссии. По Аахенскому миру 1748 года Пруссия сохраняла за собой эту область.

Общеевропейским конфликтом стала Семилетняя война (1756–1763). В ней Пруссия и Англия воевали против Австрии, Франции, Саксонии, России и Швеции. По итогам конфликта европейские границы остались без изменения, однако Англия получила французские земли в Америке (Канаду и Луизиану). Кроме того, Англия стала ведущей торговой и колониальной державой в мире.