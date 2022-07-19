НОВОЕ ВРЕМЯ

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Культура России VIII-XX вв.
Советская культура первой половины ХХ в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Русская культура в XVIII в. Культура Руси XIII-XV вв. Советская культура второй половины ХХ в. Культура современной России Русская культура в XVI-XVII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в.
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3
Всеобщая история
Эпоха Эллинизма Реформация и её последствия Тридцатилетняя война Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Древняя Греция Франция в XVIII веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа XIV-XV вв.: что происходило на Западе Великие географические открытия Франция в XVII веке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Англия в XVIII веке Эпоха Крестовыых походов Англия в XVII веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Страны Азии в XIX веке Восточная Европа в XVI в. Церковь в Средневековье США в XIХ веке Образование независимых государств в Латинской Америке Объединительные движения в Италии Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Международные отношения в XVIII веке Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Англия в XV-XVI вв. Америка в XVIII веке Англия в XIХ веке Франция в XIX веке XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Европейская культура в XIV-XV вв. Франция в XV-XVI вв. Основные события всеобщей истории ХХ в. Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Древний Рим
Средневековый период
Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Русское государство в первой половине XVI в. Правление Бориса Годунова Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества
Древняя Русь
Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.)
Формат ЕГЭ
Задание 18 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ
Россия в Новое время
Восстание Е. Пугачёва Восстание Степана Разина Россия накануне преобразований Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины
Новейшая история России
СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Основные этапы ВОВ Октябрьская революция Гражданская война Внешняя политика Л.И.Брежнева СССР накануне Великой Отечественной войны Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Индустриализация и коллективизация в СССР 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Внешняя политика Н.С.Хрущёва Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. "Военный коммунизм" Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Февральская революция Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Конференции Антигитлеровской коалиции Образование СССР Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. НЭП
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Россия в Первой мировой войне Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)

НОВОЕ ВРЕМЯ

Международные отношения в XVIII веке

1. Основные военные конфликты XVIII века

Тридцатилетняя война, окончившаяся в 1638 году, завершила эпоху религиозных войн.

В XVIII веке конфликты начинались исходя из желаний монархов «округлить» свои территории, что порождало многочисленные «войны за наследство».

  • Первой такой значимой войной стала война за испанское наследство 1701–1714 годов: бездетный Карл II умер и французский король Людовик XIV с императором Священной Римской империи Леопольдом I начали борьбу за «испанский пирог», так как оба имели тесные династические связи с испанскими Габсбургами. Началась война, завершившаяся подписанием Утрехтского мира 1713 года. Королем Испании признавался внук Людовика IV. Однако новоявленные испанские Бурбоны лишались многих прежних владений в Европе. Австрии переходили испанские Нидерланды, а также испанские владения в Италии.

  • Еще одним значимым конфликтом XVIII века стала Северная война (1700–1721), по итогам которой Россия получала Прибалтийские земли от Выборга до Риги.

  • В 1740–1748 годах развернулась война за австрийское наследство, начавшееся с захвата Силезии со стороны Пруссии. По Аахенскому миру 1748 года Пруссия сохраняла за собой эту область.

  • Общеевропейским конфликтом стала Семилетняя война (1756–1763). В ней Пруссия и Англия воевали против Австрии, Франции, Саксонии, России и Швеции. По итогам конфликта европейские границы остались без изменения, однако Англия получила французские земли в Америке (Канаду и Луизиану). Кроме того, Англия стала ведущей торговой и колониальной державой в мире.

  • Во второй половине XVIII века произошли три раздела Речи Посполитой между Пруссией, Австрией и Россией. Польша потеряла свою государственность.

Войны 18 века | Новая история. Реферат, доклад, сообщение, кратко, презентация, лекция, шпаргалка, конспект, ГДЗ, тест