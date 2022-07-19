Итоги реформ Петра I

1. Изменение статуса государства и его порядков

Среди итогов, прежде всего, необходимо отметить преодоление кризиса традиционализма, который охватил Россию в XVII в., и между традициями и новациями Россия выбрала второе. Был модернизирован аппарат управления, изменилась социальная структура (и приобрела потенциал для лучшей социальной мобильности), переменился сам уклад жизни и культура страны, а также ликвидирована техническая отсталость. Петровская Россия – это государство, ставшее полноценным участником мировой политики и крупным игроком на европейской арене.

При этом важно указать, что новый статус государства требовал постоянных усилий и вложений, основным источником здесь становилось эксплуатируемое население. Кроме того, именно в петровскую эпоху разрыв между привилегированными слоями населения и прочими оказался критическим, и это отчуждение принимало особый характер: власть воспринималась как священная, и всё чаще виделась населению как преимущественно репрессивная, подавляющая сила. Закрепление крепостнических порядков, подавление инициативы не способствовали формированию гражданского общества, тормозили развитие страны и готовили угрозу системного кризиса.

Пётр лично подавал пример своей аристократии, обращаясь к европейским манерам и традициям. В печати оказывается первая печатная газета «Ведомости», открывается первый публичный музей «Кунсткамера», за границей закупаются произведения искусства, книги, а также всё чаще приглашаются специалисты.

Здание Кунсткамеры

2. Система управления и социальная структура

Петровская эпоха завершила процесс выстраивания жёсткой вертикали власти и установления абсолютизма. В 1721 г., вместе с ликвидацией патриаршества, будет учреждён Святейший Синод, что означало окончательную победу светской власти над религиозной: церковь теряла самостоятельность, а заодно и снижалась её роль в жизни общества. В том же году Петром стал императором, чем утвердил своё право на всю полноту власти.

Учреждение Сената и коллегий утвердили господство строгой и более стройной, нежели раньше, системы управления государством.

Была проведена областная реформа: вся территория страны делилась на 8 губерний (во главе – губернатор), а губернии поделили на провинции (во главе – воевода).

«Табель о рангах» (1722) ввела новый порядок несения службы, куда большее значение при которой теперь имело личностное начало, а не знатность происхождения.

Именно при Петре окончательно определился исключительный статус дворянства как опоры самодержавия. Указ о единонаследии (1714) уравнивал в правах такие формы собственности, как вотчина и поместье. Ряд других указов монарха должен был разными способами привлечь дворян к службе: помимо привилегий, дворяне получали и определённые обязанности.

3. Экономическое развитие

Важнейшим аспектом деятельности Петра стало развитие экономики: значительно выросло число промышленных мануфактур. Главным предпринимателем оставалось само государство. В то же время усилилась специализация регионов, в частности, значительные перемены коснулись Урала, который стал главным металлургическим и в принципе главным рабочим краем России.

Экономическое развитие России в первой четверти XVIII в.

Выход к Балтийскому морю изменил торговые отношения России с другими странами. Теперь главным портом стал Петербург, важными портами становились города Прибалтики, а роль Архангельска, напротив, снизилась. В первой половине века доля экспорта промышленных товаров выросла, вывозилось немало металлов, в частности, железа. Ввозила же империя, преимущественно, сукно, красители, предметы роскоши – то, что не производила сама. При этом всё больше укоренялась политика протекционизма – защиты отечественного производителя.

4. Указ о престолонаследии

Незадолго до своей смерти Пётр принимает указ о престолонаследии (1722), в соответствии с которым менялся вековой порядок передачи власти в государстве. Если ранее престол передавался от отца к сыну, то теперь преемника определял лично император в своём завещании. Преемником может быть кто угодно, даже человек, не имеющий родственных связей с правящей династией.

Спровоцирован данный указ был, вероятно, разочарованием Петра в своём старшем сыне Алексее (сыне от первой супруги – Евдокии Лопухиной). По своему характеру Алексей не был похож на отца, не поддерживал его взглядов и устремлений. Фигура царевича становится всё более привлекательной для противников петровских реформ, а сам Алексей в 1716 году бежит в Священную Римскую империю. Вскоре он будет возвращён, обвинён в предательстве и подвергнут пыткам, а затем и приговорён к смертной казни. До казни Алексей не доживёт, скончавшись в заключении.

Н. Ге. «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе». 1871 год

Другой вероятный наследник Петра (сын уже Екатерины) умирает в 1719 году, остаётся сын царевича Алексея Пётр, также совсем маленький.

Император не успевает назначить преемника до своей смерти, и потому вопрос определения следующего правителя приходится решать его сподвижникам. Всё это спровоцирует неразбериху, интриги и ознаменует собой начало Эпохи дворцовых переворотов.

Семья Петра I. Миниатюра на эмали Григория Мусикийского. 1716–1717 годы

Итоги

Споры вокруг реформ Петра I продолжаются более двух веков — слишком противоречивыми были его преобразования и их последствия. Реформы помогли мобилизовать силы страны. Созданная в короткий срок промышленная база дала возможность догнать и даже по некоторым показателям перегнать страны Западной Европы. Но оборотной стороной этого рывка стал поворот промышленности (прежде всего тяжёлой) на крепостнический путь развития. Именно в это время Россия сформировалась как имперская держава с модернизированным административным устройством, принципиально изменилась роль страны в международных делах, появился современный тип светской культуры, но одновременно обозначились экономические, социальные, межнациональные проблемы, которые так или иначе должны были решаться в будущем.