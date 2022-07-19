Россия и мир накануне Первой мировой войны

Изменение соотношения сил в начале ХХ века и возвышение Германии

Символическая карта Европы 1914-1915 гг. – один из инструментов пропаганды

Начало ХХ века – это время, когда постепенно начал меняться баланс сил в мире. В частности, на смену Англии в качестве ведущей промышленной страны в мире приходит Германия, которая с момента образования империи (1871) становится всё более сильной. Не отстаёт и Россия: в это время она становится первой по темпам экономического роста.

В то же время мир оказывается в ситуации, при которой значительная часть территорий всей планеты принадлежит нескольким европейским державам. Поскольку усилившаяся Германия «опоздала» к территориальному разделу мира, ей приходится навёрстывать: с помощью угроз удаётся укрепить своё влияние в китайских землях, приобретаются острова в Тихом океане, а также захватываются земли в Восточной и Западной Африке. Активная колониальная экспансия приводит к постепенному столкновению интересов ведущих европейских держав.

Колония — зависимая территория, находящаяся под властью иностранного государства.

Особую роль в ухудшении этой ситуации сыграет политика Германии в отношении Османской империи: немцы активно спонсируют Турцию и всячески способствуют её модернизации. Наиболее заметным проектом становится строительство Багдадской железной дороги, которая должна была соединить Берлин и Багдад (через Стамбул). Эта дорога, а затем и предполагаемое освоение окрестных территорий Германией привели к опасениям со стороны Англии, Франции и России, а также подтолкнули их к сближению. Англия видела в этом угрозу для своих владений в Египте, Индии и на Среднем Востоке, Франция уже вложила немало средств в турецкую экономику, а Россия опасалась за близкие к турецкой территории проливы Босфор и Дарданеллы, через которые вывозила почти 90% своего хлеба.

Военно-политические блоки

К началу ХХ века уже существовал Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и русско-французский союз, а стремительное усиление Германии вынудило Англию поддержать своих давних соперников: было заключено соглашение с Англией, а затем и с Россией, уже в 1907 году будет образована Антанта.

Антанта (1907) Тройственный союз (1882) - Россия - Франция - Англия - Германия - Австро-Венгрия - Италия

Промежуточный итог

Начало ХХ века:

- Почти весь мир разделён между несколькими европейскими державами;

- В европейской и мировой политике большую роль начинает играть Германия, которая «опоздала» к территориальному разделу мира и не имела таких колоний, как Англия или Франция;

- Активные действия Германии вызывают опасения у Англии, Франции и России, что способствует их сближению.

Новые виды вооружения и перемены в тактике ведения войны

Длительная индустриальная эпоха привела к возникновению принципиально новых видов вооружения, которые полностью меняли методы ведения войны.

Пулемёт Мáксима – первый скорострельный пулемёт, позволявший значительно усилить интенсивность ведения огня.

Во второй половине XIX века появляются подводные лодки, скрытное передвижение которых делало надводный флот уязвимым. В 1908 году была спущена на воду первая в мире дизельная подлодка – российская «Минога».

«Минога»

В 1903 году братья Райт подняли в воздух первый в мире самолёт. В течение нескольких лет в мире были разработаны и испытаны новые виды уже военных самолётов – такой вид вооружения открывал принципиально новые перспективы для атаки и разведки.

«Илья Муромец» - первый и самый большой в мире самолёт-бомбардировщик

Также во второй половине XIX века появляются бронепоезда, в 1872 г. в США изобретена колючая проволока, которая позволяла сделать целые участки земли недоступными для пехоты. В это же время разрабатывается химическое оружие – первое в мире оружие массового поражения.

В ожидании вероятного конфликта участники военно-политических блоков всё активнее модернизируют своё вооружения, уделяя особое внимание флоту и артиллерии. Германия опережала другие страны в этом процессе.

Предвоенные международные кризисы

Напряжённая обстановка в начале ХХ века приводит к ряду международных кризисов, то постепенно ведёт мир к началу крупной войны: марокканские кризисы едва не привели к франко-германской войне, аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины спровоцировало Боснийский кризис 1908-1909 гг.

Анне́ксия — насильственное присоединение государством всей или части территории другого государства в одностороннем порядке.

В 1911 г. начинается итало-турецкая война, в ходе которой Италия оккупирует часть турецких территорий. Германия поддерживает в войне Турцию (поскольку интересы Германии в Турции носили стратегический характер), что привело к началу распада Тройственного союза.

Эта война зачастую воспринимается прологом к Первой Мировой войне, поскольку она разожгла национализм на Балканах, а также продемонстрировала слабость турецкой армии – всё это привело к нападению на Турцию стран Балканского союза (Сербия, Черногория, Греция и Болгария) и, следовательно, Балканским войнам (1912-1913).

Балканские войны (1912-1913) Балканский союз (Сербия, Черногория, Греция и Болгария) против Турции Причины: стремление Балканского союза лишить Турцию территорий в Европе Итоги: Турция проигрывает и теряет европейские владения (за исключением Константинополя), обострение русско-австрийских противоречий, сближение Болгарии и Тройственного союза, Румынии и Антанты.

Ранее соперничество великих держав проявлялось вдалеке от Европы, в колониях, то теперь перенеслось в Европу, что в любой момент могло привести к началу войны.

Сараевский инцидент

Повод к началу Первой Мировой войны 28.06.1914, Сараево Убийство боснийским гимназистом Г. Принципом (сербом по национальности) наследника престола Австро-Венгрии эрцгерцога Франца-Фердинанда.

При поддержке Германии Австро-Венгрия обвинила в инциденте Сербию, которой был выдвинут ультиматум. Сербия поддержала все условия, кроме одного (проведения австрийскими властями на её территории расследования), в ответ на что Австро-Венгрия объявила ей войну.

Россия вступилась за Сербию и начала мобилизацию, Германия объявила войну России, а затем и Франции, после чего в войну включилась и Англия.

Планы сторон

Война, ставшая Первой Мировой, изначально воспринималась участниками как краткосрочная. Германия предполагала в начале вывести из строя Францию, после чего перейти к России, а затем и Англии. Франция предполагала одновременное наступление на Германию с запада и с востока. Россия стремилась к разгрому Австро-Венгрии и сосредоточению сил на борьбу с Германией следом.

Однако война, в планах считавшаяся краткосрочной, в скором времени стала затяжной, что потребовало от участников нового планирования.

Итог

К началу Первой Мировой войны привело чрезмерное усиление Германии и стремление Англии, Франции и России не допустить этого, сохранив свои былые позиции.