Россия и мир накануне Первой мировой войны

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
История
Апогей сталинизма
Восстановление и развитие экономики Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» Идеология, наука и культура в послевоенные годы Изменения в политической системе в послевоенные годы
СССР во второй половине ХХ века
Внешняя политика Л.И.Брежнева Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг. Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — середине 1960-х гг. Внешняя политика Н.С.Хрущёва Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.)
СССР в 1920-1930-е годы
НЭП Индустриализация в СССР Образование СССР Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Коллективизация в СССР Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Внешняя политика СССР в 1920-е гг. СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. Первый этап культурной революции в СССР (1920-е гг.) Второй этап культурной революции в СССР (1930-е гг.)
История современной России
Россия в 2008—2014 гг. Межнациональные конфликты в 1990-е гг. Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. Российская экономика на пути к рынку Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Внешняя политика России в начале XXI века Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Политическая жизнь России в начале XXI века
СССР в годы Великой Отечественной войны
Второй этап Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.) Конференции Антигитлеровской коалиции Место и роль СССР в послевоенном мире Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Человек и война: единство фронта и тыла СССР накануне Великой Отечественной войны Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома Первый этап войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.)
Перестройка и распад СССР
Реформа политической системы Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике
Распад империи и революции 1917 года
"Военный коммунизм" Россия и мир накануне Первой мировой войны Идеология и культура периода Гражданской войны Октябрьская революция Гражданская война Февральская революция

Россия и мир накануне Первой мировой войны

Изменение соотношения сил в начале ХХ века и возвышение Германии

Entries tagged with пресса

Символическая карта Европы 1914-1915 гг. – один из инструментов пропаганды

Начало ХХ века – это время, когда постепенно начал меняться баланс сил в мире. В частности, на смену Англии в качестве ведущей промышленной страны в мире приходит Германия, которая с момента образования империи (1871) становится всё более сильной. Не отстаёт и Россия: в это время она становится первой по темпам экономического роста.

В то же время мир оказывается в ситуации, при которой значительная часть территорий всей планеты принадлежит нескольким европейским державам. Поскольку усилившаяся Германия «опоздала» к территориальному разделу мира, ей приходится навёрстывать: с помощью угроз удаётся укрепить своё влияние в китайских землях, приобретаются острова в Тихом океане, а также захватываются земли в Восточной и Западной Африке. Активная колониальная экспансия приводит к постепенному столкновению интересов ведущих европейских держав.

Колония — зависимая территория, находящаяся под властью иностранного государства.

Особую роль в ухудшении этой ситуации сыграет политика Германии в отношении Османской империи: немцы активно спонсируют Турцию и всячески способствуют её модернизации. Наиболее заметным проектом становится строительство Багдадской железной дороги, которая должна была соединить Берлин и Багдад (через Стамбул). Эта дорога, а затем и предполагаемое освоение окрестных территорий Германией привели к опасениям со стороны Англии, Франции и России, а также подтолкнули их к сближению. Англия видела в этом угрозу для своих владений в Египте, Индии и на Среднем Востоке, Франция уже вложила немало средств в турецкую экономику, а Россия опасалась за близкие к турецкой территории проливы Босфор и Дарданеллы, через которые вывозила почти 90% своего хлеба.

Военно-политические блоки

К началу ХХ века уже существовал Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и русско-французский союз, а стремительное усиление Германии вынудило Англию поддержать своих давних соперников: было заключено соглашение с Англией, а затем и с Россией, уже в 1907 году будет образована Антанта.

Антанта (1907) Тройственный союз (1882)

- Россия

- Франция

- Англия

- Германия

- Австро-Венгрия

- Италия

Промежуточный итог

Начало ХХ века:

- Почти весь мир разделён между несколькими европейскими державами;

- В европейской и мировой политике большую роль начинает играть Германия, которая «опоздала» к территориальному разделу мира и не имела таких колоний, как Англия или Франция;

- Активные действия Германии вызывают опасения у Англии, Франции и России, что способствует их сближению.

Новые виды вооружения и перемены в тактике ведения войны

Длительная индустриальная эпоха привела к возникновению принципиально новых видов вооружения, которые полностью меняли методы ведения войны.

Пулемёт Мáксима – первый скорострельный пулемёт, позволявший значительно усилить интенсивность ведения огня.

Во второй половине XIX века появляются подводные лодки, скрытное передвижение которых делало надводный флот уязвимым. В 1908 году была спущена на воду первая в мире дизельная подлодка – российская «Минога».

Минога (подводная лодка) — Википедия

«Минога»

В 1903 году братья Райт подняли в воздух первый в мире самолёт. В течение нескольких лет в мире были разработаны и испытаны новые виды уже военных самолётов – такой вид вооружения открывал принципиально новые перспективы для атаки и разведки.

Сикорский Илья Муромец

«Илья Муромец» - первый и самый большой в мире самолёт-бомбардировщик

Также во второй половине XIX века появляются бронепоезда, в 1872 г. в США изобретена колючая проволока, которая позволяла сделать целые участки земли недоступными для пехоты. В это же время разрабатывается химическое оружие – первое в мире оружие массового поражения.

В ожидании вероятного конфликта участники военно-политических блоков всё активнее модернизируют своё вооружения, уделяя особое внимание флоту и артиллерии. Германия опережала другие страны в этом процессе.

Предвоенные международные кризисы

Напряжённая обстановка в начале ХХ века приводит к ряду международных кризисов, то постепенно ведёт мир к началу крупной войны: марокканские кризисы едва не привели к франко-германской войне, аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины спровоцировало Боснийский кризис 1908-1909 гг.

Анне́ксия — насильственное присоединение государством всей или части территории другого государства в одностороннем порядке.

В 1911 г. начинается итало-турецкая война, в ходе которой Италия оккупирует часть турецких территорий. Германия поддерживает в войне Турцию (поскольку интересы Германии в Турции носили стратегический характер), что привело к началу распада Тройственного союза.

Эта война зачастую воспринимается прологом к Первой Мировой войне, поскольку она разожгла национализм на Балканах, а также продемонстрировала слабость турецкой армии – всё это привело к нападению на Турцию стран Балканского союза (Сербия, Черногория, Греция и Болгария) и, следовательно, Балканским войнам (1912-1913).

Балканские войны (1912-1913)

Балканский союз (Сербия, Черногория, Греция и Болгария) против Турции

Причины: стремление Балканского союза лишить Турцию территорий в Европе

Итоги: Турция проигрывает и теряет европейские владения (за исключением Константинополя), обострение русско-австрийских противоречий, сближение Болгарии и Тройственного союза, Румынии и Антанты.

Ранее соперничество великих держав проявлялось вдалеке от Европы, в колониях, то теперь перенеслось в Европу, что в любой момент могло привести к началу войны.

Сараевский инцидент

Повод к началу Первой Мировой войны

28.06.1914, Сараево

Убийство боснийским гимназистом Г. Принципом (сербом по национальности) наследника престола Австро-Венгрии эрцгерцога Франца-Фердинанда.

При поддержке Германии Австро-Венгрия обвинила в инциденте Сербию, которой был выдвинут ультиматум. Сербия поддержала все условия, кроме одного (проведения австрийскими властями на её территории расследования), в ответ на что Австро-Венгрия объявила ей войну.

Россия вступилась за Сербию и начала мобилизацию, Германия объявила войну России, а затем и Франции, после чего в войну включилась и Англия.

Планы сторон

Война, ставшая Первой Мировой, изначально воспринималась участниками как краткосрочная. Германия предполагала в начале вывести из строя Францию, после чего перейти к России, а затем и Англии. Франция предполагала одновременное наступление на Германию с запада и с востока. Россия стремилась к разгрому Австро-Венгрии и сосредоточению сил на борьбу с Германией следом.

Однако война, в планах считавшаяся краткосрочной, в скором времени стала затяжной, что потребовало от участников нового планирования.

Итог

К началу Первой Мировой войны привело чрезмерное усиление Германии и стремление Англии, Франции и России не допустить этого, сохранив свои былые позиции.