Правление Василия III

1. Василий III

Василий III

В 1505 г., после смерти Ивана III, на престол взошёл Василий III (1505— 1533). Он завершил начатую ещё отцом перестройку Кремля: к 1508 г. были сооружены его новые стены, построен Архангельский собор, ставший усыпальницей московских государей. Также для Василия был выстроен новый каменный дворец.

Архангельский собор Московского кремля

2. Завершение процесса объединения русских земель

Новый государь продолжил политическую линию своего отца, закончив собирать земли вокруг Москвы. Так в 1510 году Василий присоединил Псков. Наиболее активно протестующие против присоединения к Москве псковские бояре были выселены из города, на их место переселили лояльных бояр из московских городов.

Так же, как и в случае с Новгородом, в Пскове был упразднен вечевой строй. Управление городом было отдано в руки наместников.

В 1514 году к Московскому государству был присоединен Смоленск, который удалось отвоевать у Литвы. В 1521 году произошло присоединение Рязани.

Так при Василии III завершился длительный процесс объединения русских земель в московское государство.

Завершение процесса объединения русских земель при Иване III и Василии III

3. Особенности управления государством

Василий III завершает процесс объединения русских земель, и теперь предстояло выстроить такую систему молодого государства, которая позволила бы ему сохранить свои территории и единство: предстояло провести централизацию.

Данный процесс начался ещё при Иване III: во главе государства находился великий князь и государь всея Руси, который обладал исключительными правами (издавать законы, вести переговоры с другими государствами, объявлять войну, заключать мир и чеканить монету). Представители знатных родов составляли Боярскую думу – совещательный орган при царе (5-10 человек). Опорой власти государя являлись представители старых боярских родов, а также перешедшие на московскую службу князья присоединённых территорий (Ярославля, Ростова и др.).

Во главе территориальных единиц ставились наместники и волостели. Наместники находились на «кормлении» - местное население предоставляло чиновнику деньги и продукты в количестве, установленном уставной грамотой.

В это же время формируется единая армия, в основе которого находятся дворяне-помещики. Поместье (участок земли) они получали за службу и на время службы, что постепенно превращало дворян в одно из наиболее лояльных государю сословий.

4. Концепция «Москва – третий Рим»

Особого внимания в правление Василия III заслуживает появление концепции «Москва — третий Рим» — политической теории, обосновывавшей всемирно-историческое значение столицы Русского государства — Москвы как политического и церковного центра.

Третий Рим: Рим – Константинополь – Москва

Теория была изложена в характерной для средневекового мышления религиозной форме и утверждала, что исторической преемницей Римской и Византийской империй, павших, по мнению теоретиков, из-за уклонения от «истинной веры», является Московская Русь — «Третий Рим» (Два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не бысти). Теория «Москва — Третий Рим» была сформулирована в начале XVI века в посланиях монаха Спасо-Елизарова монастыря Филофея к московскому великому князю Василию III Ивановичу.

Теория была подготовлена предшествующим развитием политической мысли на Руси, ростом национального самосознания в годы воссоединения русских земель, окончательного освобождения от татарского ига и утверждения независимости Русского государства. Она сыграла значительную роль в оформлении официальной идеологии Русского централизованного государства и в борьбе против попыток Ватикана распространить свое влияние на русские земли.

В XVI-XVII веках в славянских странах Балканского полуострова теория «Москва — Третий Рим» служила обоснованием идеи славянского единства и имела большое значение в борьбе южного славянства с турецким гнетом. Вместе с тем теория содержала и негативные черты — идею богоизбранности и национальной исключительности великоруссов.

5. Иосифляне и нестяжатели

В эпоху Василия III продолжилось противостояние иосифлян и нестяжателей. Царь, как и его отец Иван III, поддержал иосифлян. На это были причины: последователи Иосифа Волоцкого развивали идею о божественном происхождении власти, а также возводили родословную русских царей к Византийским императорам, что существенно поднимало авторитет власти.

Итоги:

При Василии III с присоединением Пскова, Смоленска и Рязани завершилось объединение земель Северо-Восточной и Северо-Западной Руси вокруг Москвы. Главной задачей государя стало превращение некогда самостоятельных земель в единое Российское государство. Были созданы первые общегосударственные учреждения, появилось единое войско — дворянское поместное ополчение, система связи. Страна была разделена на уезды, во главе которых были поставлены московские наместники.