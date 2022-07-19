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Правление Василия III

1. Василий III

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Василий III

В 1505 г., после смерти Ивана III, на престол взошёл Василий III (1505— 1533). Он завершил начатую ещё отцом перестройку Кремля: к 1508 г. были сооружены его новые стены, построен Архангельский собор, ставший усыпальницей московских государей. Также для Василия был выстроен новый каменный дворец.

Архангельский собор (Москва) — Википедия

Архангельский собор Московского кремля

2. Завершение процесса объединения русских земель

Новый государь продолжил политическую линию своего отца, закончив собирать земли вокруг Москвы. Так в 1510 году Василий присоединил Псков. Наиболее активно протестующие против присоединения к Москве псковские бояре были выселены из города, на их место переселили лояльных бояр из московских городов.

Так же, как и в случае с Новгородом, в Пскове был упразднен вечевой строй. Управление городом было отдано в руки наместников.

В 1514 году к Московскому государству был присоединен Смоленск, который удалось отвоевать у Литвы. В 1521 году произошло присоединение Рязани.

Так при Василии III завершился длительный процесс объединения русских земель в московское государство.

Завершение процесса объединения русских земель при Иване III и Василии III

3. Особенности управления государством

Василий III завершает процесс объединения русских земель, и теперь предстояло выстроить такую систему молодого государства, которая позволила бы ему сохранить свои территории и единство: предстояло провести централизацию.

Данный процесс начался ещё при Иване III: во главе государства находился великий князь и государь всея Руси, который обладал исключительными правами (издавать законы, вести переговоры с другими государствами, объявлять войну, заключать мир и чеканить монету). Представители знатных родов составляли Боярскую думу – совещательный орган при царе (5-10 человек). Опорой власти государя являлись представители старых боярских родов, а также перешедшие на московскую службу князья присоединённых территорий (Ярославля, Ростова и др.).

Во главе территориальных единиц ставились наместники и волостели. Наместники находились на «кормлении» - местное население предоставляло чиновнику деньги и продукты в количестве, установленном уставной грамотой.

В это же время формируется единая армия, в основе которого находятся дворяне-помещики. Поместье (участок земли) они получали за службу и на время службы, что постепенно превращало дворян в одно из наиболее лояльных государю сословий.

4. Концепция «Москва – третий Рим»

Особого внимания в правление Василия III заслуживает появление концепции «Москва третий Рим» политической теории, обосновывавшей всемирно-историческое значение столицы Русского государства — Москвы как политического и церковного центра.

Третий Рим: Рим – Константинополь – Москва

Теория была изложена в характерной для средневекового мышления религиозной форме и утверждала, что исторической преемницей Римской и Византийской империй, павших, по мнению теоретиков, из-за уклонения от «истинной веры», является Московская Русь — «Третий Рим» (Два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не бысти). Теория «Москва — Третий Рим» была сформулирована в начале XVI века в посланиях монаха Спасо-Елизарова монастыря Филофея к московскому великому князю Василию III Ивановичу.

Теория была подготовлена предшествующим развитием политической мысли на Руси, ростом национального самосознания в годы воссоединения русских земель, окончательного освобождения от татарского ига и утверждения независимости Русского государства. Она сыграла значительную роль в оформлении официальной идеологии Русского централизованного государства и в борьбе против попыток Ватикана распространить свое влияние на русские земли.

В XVI-XVII веках в славянских странах Балканского полуострова теория «Москва — Третий Рим» служила обоснованием идеи славянского единства и имела большое значение в борьбе южного славянства с турецким гнетом. Вместе с тем теория содержала и негативные черты — идею богоизбранности и национальной исключительности великоруссов.

5. Иосифляне и нестяжатели

В эпоху Василия III продолжилось противостояние иосифлян и нестяжателей. Царь, как и его отец Иван III, поддержал иосифлян. На это были причины: последователи Иосифа Волоцкого развивали идею о божественном происхождении власти, а также возводили родословную русских царей к Византийским императорам, что существенно поднимало авторитет власти.

Итоги:

При Василии III с присоединением Пскова, Смоленска и Рязани завершилось объединение земель Северо-Восточной и Северо-Западной Руси вокруг Москвы. Главной задачей государя стало превращение некогда самостоятельных земель в единое Российское государство. Были созданы первые общегосударственные учреждения, появилось единое войско — дворянское поместное ополчение, система связи. Страна была разделена на уезды, во главе которых были поставлены московские наместники.