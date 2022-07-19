Объединительные движения в Италии и Германии: создание национальных государств

1. Объединение Италии

В XVIII – начале XIX века Италии как единого государства не существовало, на Апеннинском полуострове сосуществовали Неаполитанское королевство, герцогства Парма, Модена, Тоскана, Папское государство, Пьемонт. Итальянские Ломбардия и Венеция так и вовсе находились под властью Австрии. Политическая раздробленность усугублялась экономической: юг был отсталой экономической областью, существовали многочисленные таможенные границы. С конца XVIII века начинается движение за объединение Италии – Рисорджименто (Возрождение). Появляются тайные общества карбонариев (выступали за независимость Италии и ее территориальную целостность). В 1831 году демократ Дж. Мадзини создал общество «Молодая Италия», члены которого пропагандировали среди населения идею единого государства. В 1848 году в Италии началась революция. Сражались против Австрийского господства на севере и за введение Конституции, объединение государства. Сражались против австрийцев повстанцы под руководством Дж. Гарибальди, однако революционное движение было подавлено уже в 1849 году (Папа Пий IX призвал английские и французские войска, опасаясь радикализма толпы). Объединительное движение, однако, не потухло.

В 1850 году правительство Пьемонта возглавил граф К. Кавур , который хотел объединить Италию «сверху», не затрагивая народные массы и избегая радикализма.

Пообещав Наполеону III Савойю и Ниццу, Кавур совместно с Францией разгромил Австрию, присоединил Ломбардию.

После этого в Тоскане, Модене и Парме произошли восстания, они также присоединились к Пьемонту.

В 1860 году Гарибальди с 1000 добровольцев помогли восставшим в Неаполитанском королевстве, которое также присоединилось к новой Италии.

В 1861 году король Сардинии Виктор Эммануил II был провозглашен королем Италии.

В 1866 году Италия, объединившись с Пруссией, разгромила Австрию и присоединила к себе Венецию.

В 1870 году Франция потерпела поражение от немцев в рамках франко-прусской войны, Папа Римский уже не мог рассчитывать на поддержку французских католиков. Рим вошел в состав в состав Италии.

Карта объединения Италии вокруг Сардинского королевства (фактически вокруг Пьемонта) и Дж. Гарибальди

2. Объединение Германии

Германия в XIX веке так же не была едина. До 1806 года здесь существовала Священная Римская империя германской нации, император этого государства имел лишь номинальную власть, реальная сила была у местных князей, входивших в состав империи (империя объединяла около 300 мелких государственных образований). Победоносный Наполеон I уничтожил империю, ликвидировал большую часть малых государств и в 1806 году объединил их в Рейнский союз, зависимый от Франции. После разгрома Наполеона, по решению Венского конгресса, в 1815 году был создан Германский союз из 35 государств и 4 вольных городов. Самыми мощными частями нового государственного образования были Пруссия и Австрия, которые начали соперничество за лидерство в Германии. В Германском союзе возникло движение буршей – студентов, которые требовали создания единой конституционной Германии. В 1848 году здесь вспыхнула революция – люди требовали демократизации политического устройства. Пойдя на уступки, было создано Франкфуртское национальное собрание – общегерманский парламент. Это собрание приняло Конституцию и провозгласило Германию конституционной монархией. Однако проблема заключалась в определении границ этой монархии. Великогерманцы выступали за создание большой Германии посредством включения в ее состав Австрии. Малогерманцы же выступали за исключение Австрии из Германии. В итоге собрание качнулось в сторону малогерманцев, прусскому королю Фридриху Вильгельму IV была предложена корона, однако он от нее отказался. Парламент был распущен, революция подавлена прусскими войсками.

Территория Германского союза (Австрия и Пруссия входили в него только теми территориями, которые были раньше в Священной римской империи) и карикатура на Фридриха Вильгельма IV, отказавшегося от короны

3. Франко-германская война

В 1862 году канцлером в Пруссии (главой правительства) стал Отто фон Бисмарк. Он, как и Кавур в Пьемонте, хотел объединить страну сверху.

В 1866 году началась австро-прусская война. Пруссия победила и объединила вокруг себя соседние государства в Северо-Германский союз. Вне его остались Австрия, Бавария, Вюртемберг и Гессен-Дармштадт.

В 1870-1871 годах произошла франко-прусская война (или как ее еще называют франко-германская война). Северо-Германскому союзу удалось одержать победу над Наполеоном III.

Северо-Германский союз (красные границы) и Отто фон Бисмарк

4. Образование Германской империи

После победы над Францией, 18 января 1871 года в Зеркальном зале Версальского дворца была провозглашена Германская империя, объединившая все немецкие земли вокруг Пруссии (сюда не вошла только Австрия). В состав империи вошли 22 монархии и 3 свободных города. Прусский король являлся кайзером (императором) и назначал главу правительства – канцлера. Парламент состоял из верхней палаты (представители отдельных земель) и нижней (рейхстага). На выборах в рейхстаг вводилось всеобщее избирательное право, однако сохранялся имущественный ценз. Не надо забывать, что любое решение рейхстага могло быть заблокировано верхней палатой парламента.

Карта, иллюстрирующая то, что присоединилось к Северо-Германскому союзу при создании Германской империи; провозглашение Германской империи в Версальском дворце