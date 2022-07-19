Всеобщая история

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Новейшая история России
Февральская революция Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Герои ВОВ и их подвиги "Военный коммунизм" Основные этапы ВОВ Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. НЭП Индустриализация и коллективизация в СССР Конференции Антигитлеровской коалиции Образование СССР Гражданская война Внешняя политика Н.С.Хрущёва Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) Октябрьская революция Внешняя политика Л.И.Брежнева СССР накануне Великой Отечественной войны
Средневековый период
Начало возвышения Москвы Правление Бориса Годунова Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Русское государство в первой половине XVI в. Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Эпоха Ивана III Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Отечественная война 1812 г. Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Восстание декабристов Россия в Первой мировой войне Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.)
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2
Формат ЕГЭ
Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ
Всеобщая история
Церковь в Средневековье Международные отношения в XVIII веке Великие географические открытия Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Древний Рим Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Англия в XV-XVI вв. Тридцатилетняя война Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Европейская культура в XIV-XV вв. Америка в XVIII веке США в XIХ веке Восточная Европа в XVI в. XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Англия в XVII веке Основные события всеобщей истории ХХ в. Страны Азии в XIX веке Англия в XVIII веке Эпоха Крестовыых походов Франция в XV-XVI вв. Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Объединительные движения в Италии XIV-XV вв.: что происходило на Западе Реформация и её последствия Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Англия в XIХ веке Эпоха Эллинизма Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Франция в XVII веке Древняя Греция Франция в XVIII веке Образование независимых государств в Латинской Америке Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Франция в XIX веке
Древняя Русь
Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв.
Культура России VIII-XX вв.
Советская культура первой половины ХХ в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Русская культура в XVI-XVII вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVIII в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв.
Россия в Новое время
Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Внешняя политика Петра I Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Е. Пугачёва Восстание Степана Разина Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины

Всеобщая история

Раннее средневековье: конец V века – конец XI века: что происходило в Европе

1. Великое переселение народов

В 476 году прекратила свое существование Западная Римская империя, которую погубили нашествия готов, вандалов и гуннов. Все они были частью так называемого «Великого переселения народов» - движения огромного количества племен в IV-VII веках. Эти перемещения народов привели к тому, что в Европу пришли германские племена, осевшие здесь. Германцы безусловно по уровню культурного развития стояли ниже Рима: во главе их племен стояли вожди, в мирное время основным органом управления было народное собрание. Однако захватывая части Римской империи, германцы перенимали политический опыт своих врагов и образовывали собственные государства.

Великое переселение народов и германцы

2. Образование и развитие Франкского государства в VI-VIII веках

Германское племя вестготов основало свое государство в Южной Галлии, бургунды – в Восточной Галлии, вандалы – в Северной Африке. На земли Италии пришли остготы, а затем лангобарды. Практически все из этих государств были недолговечны. Самым успешным племенем были франки, которые под главенством Хлодвига в 486 году захватили Северную Галлию и вытеснили вестготов за Пиренеи. Хлодвиг основал первую франкскую династию Меровингов, в 496 году крестил франкский народ, сблизившись с папой римским и римским населением Галлии, принял свод законов – Салическую правду. Хлодвиг был чуть ли не единственным харизматичным правителем из династии Меровингов. Уже во второй половине VII века королевство было разделено на три части, во главе которых стояли майордомы – управляющие различными регионами единого государства. Майордом Карл при последних Меровингах был фактическим правителем государства. В 732 году он сумел разбить арабов при Пуатье и остановить их экспансию, за что получил прозвище «Мартелл» - то есть молот. Также он провел бенефициальную реформу: стал раздавать воинам землю с крестьянами за службу, требуя, чтобы эти воины служили ему «на коне». Бенефиции позволили увеличить количество всадников в войске. Сын Карла Пипин Короткий сверг последнего Меровинга, а папа римский благословил его стать франкским королем. Таким образом, во главе государства встала династия Каролингов.

Карта роста Франкского королевства с отмеченной битвой при Пуатье, изображения Хлодвига (выше) и Карла Мартелла (ниже)

3. Образование и распад Франкской империи

Наивысшего расцвета держава Каролингов достигла при сыне Пипина – Карле Великом (768-814). Он сумел завоевать Лангобардское королевство в Италии, разгромил государство аваров на Дунае, одержал победу над германским племенем саксов на севере, на границах державы основывал укрепленные зоны – марки. Усилившись, в 800 году он принял титул императора и стал главой огромной христианской империи. При нем произошло так называемое «Каролингское возрождение» - культурный подъем с упором на Античность, в рамках которого при Церквях открывались школы, составлялись учебники. Была образована Академия, куда Карл приглашал выдающихся людей со всей империи. Ближайшим советником Карла стал ученый и богослов Алкуин. Империя просуществовала не долго. В 843 году в Вердене произошел раздел государства на три части между внуками Карла:

Титул императора и узкую полоску земли от Северного моря до Средиземного получил старший внук Лотарь.

Восточная часть (будущая Германия) досталась среднему внуку.

Западная (будущая Франция) – младшему.

Карта раздела Каролингской империи и изображение Карла Великого

4. Образование Священной Римской империи

После распада Каролингской империи западная часть погрузилась в период феодальной раздробленности. В Восточно-Франкском королевстве династия Каролингов продержалась до 911 года. В 919 году королем здесь был избран саксонский герцог Генрих I. Он провел военную реформу, обязав крестьянские хозяйства снаряжать всадников, всегда готовых выступить в поход. С этим увеличенным конным войском сын Генриха Оттон I в 955 году разбил на юге кочевников-венгров на реке Лех. По примеру Карла Великого, Оттон решил восстановить империю: в 962 году он вошел в Италию и в Риме папа провозгласил его императором.

Карта Священной Римской империи и изображение Оттона I

5. Нормандское завоевание Англии

В то время, когда Каролингская империя была поделена на три части, активной стала деятельность норманнов – жителей Скандинавии, викингов, предков будущих шведов, норвежцев, датчан. Скандинавия – регион с суровым климатом, вести земледелие здесь неэффективно. Поэтому норманны по большей части занимались грабительскими и завоевательными походами. Западная часть бывшей Каролингской империи – Франция – также пострадала от викингов. Норманы сумели не только разорить Париж, но и укрепиться на территории Франции – король вынужден был отдать им северную часть государства, где образовалось герцогство Нормандия. В XI веке герцог Нормандии Вильгельм Завоеватель вторгся в Англию и в 1066 году в битве при Гастингсе разбил английского короля Гарольда, после чего короновался на английский престол.

Изображение герцогства Нормандия на карте и иллюстрации нормандского завоевания Англии