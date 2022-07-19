Русь при Ярославичах (1060 – 1080е гг.)

Народные восстания в 60 – 70-х гг. XI в.

Ярослав Мудрый умер в 1054 году, оставив Русь сильным государством, имеющим широкие международные связи. Его сыновья, к сожалению, не отличались такой силой характера и не были столь харизматичны и талантливы, как их отец. Внутриполитическая ситуация осложнялась еще и новой внешнеполитической угрозой. В 1061 г. К русским границам впервые подошли половцы.

И снова юг оказался под угрозой, население было обеспокоено военной угрозой, возлагая надежды на великого князя, которым стал Изяслав, старший сын Ярослава Мудрого. Поражения от половцев способствовали увеличению числа массовых народных выступлений, волной прокатившихся по всей Руси в период с 1068 по 1072 гг. Наиболее крупное выступление случилось в Киеве в 1068 году.

Начиналось все довольно мирно, киевляне сперва собрались на вече, где обсуждались вопросы организации отпора врагам, после того, как народное собрание закончилось, жители Киева обратились к Изяславу, требуя выдать им оружие для организации отпора половцам. Посыл был очевиден: раз князь с войском не может защитить и обезопасить жителей, то надеяться более не на кого, кроме как на себя. Князь не внял требованию жителей города, опасаясь, что оружие может быть в конечном счете в случае неудачи направлено против него же. Тогда разгневанный народ начал громить дворы богатых бояр. Изяслав, испугавшись своего народа, бежал в Польшу, вернуть престол ему удалось лишь в 1069 году.

Междоусобица на Руси в 70-е гг. XI в.

Тяжелое положение Киевской Руси, обостренное народными восстаниями, усугубилось внутренними междоусобицами между князьями. Умирая, Ярослав Мудрый разделил территорию державы между пятью своими сыновьями и племянником от умершего старшего сына Владимира. Он завещал наследникам жить мирно и слушаться старшего из братьев, который становился «в отца место» - Изяслава.

Такой порядок передачи престола к старшему в роду, т. е. от брата к брату, а после смерти последнего из княживших братьев старшему племяннику, получил название «очередного» или «лествичного» (от слова «лестница»). Киевский престол, таким образом, должен был занимать старший в роду Рюриковичей князь.

Однако недолго продлились на Руси мирные времена, в 1073 году началась очередная междоусобная война. Дело было в том, что двое младших Ярославичей — братья Святослав и Всеволод — открыто выступили против старшего брата Изяслава, который якобы захотел править единовластно по примеру отца и деда и согласно слухам хотел даже умертвить своих братьев. Братья с дружинами подступили к Киеву, Изяслав по уже отработанной во время народных волнений в Киеве схеме сбежал в Польшу, прихватив с собой золото, серебро и прочие ценные вещи из государственной казны в надежде нанять там войско. Король Польши Болеслав II принял богатые подношения от Изяслава, но в помощи опальному князю отказал. Изяслав, видимо, уж очень хотел вернуть себе престол, поэтому стал скитаться по Европе, прося помощи. Дошел Изяслав до самого папы Римского и до германского императора Генриха IV, который после долгих уговоров и богатых даров согласился стать посредником в разрешении конфликта между братьями. Генрих IV направил письмо Святославу и Всеволоду, в котором просил вернуть трон законному правителю Руси — Изяславу. Однако послание германского императора не возымело действия. В сложившихся условиях нужно было действовать исключительно с позиций силы.

В то время на Руси сел править Святослав, он занял престол по старшинству, так как был средним братом. Святославу понравился вкус власти, и он посадил своих сыновей во всех крупных русских городах, отодвинул брата Всеволода в тень.

В 1076 г. Святослав организовал поход в Центральную Европу, выступив в поддержку Польши, которая чуть раньше не поддержала его политического противника и по совместительству — родного брата Изяслава. Русское войско пошло войной на чехов, одержало победу и заключило мир. Среди командующих русской ратью особенно выделялись два двоюродных брата — Владимир Мономах (сын Всеволода) и Олег (сын Святослава), во многом благодаря их военным талантам русская армия впервые заявила о себе в Европе.

В 1076 г. Святослав внезапно умирает. На престол садится Всеволод, однако в это время к границам подходит опальный Изяслав, которому все-таки удалось собрать войско. Всеволод добровольно отдает брату Киев, видимо, политических амбиций и честолюбия у него было поменьше, чем у Святослава, а сам отправляется в Чернигов.

Теперь на Руси на политический олимп вышли два сына Ярослава Мудрого: Изяслав и Всеволод, а также их сыновья: сын Изяслава — Святополк, сын Всеволода — Владимир. Сыновья же Святослава после смерти отца остались не у дел и без земель. Так, например, Олег — старший сын Святослава — продолжал жить в Чернигове, принадлежавшем некогда его отцу, однако там уже правил Всеволод. Все другие крупные города Руси были также поделены между Изяславом и Всеволодом, что зарождало в Олеге чувства несправедливости, гнева и, в конце концов, ненависти к ближайшим родственникам.

Через два года, в 1078 г., Олег собрал верную дружину и отправился в Тмутаракань, где жил его брат Роман, поклявшись, что вернет отцовский Чернигов. Начало очередной междоусобице было положено.

В чем же крылись причины междоусобной борьбы? Что заставляло родных братьев и племянников враждовать друг с другом?

Во-первых, камнем преткновения был сам порядок престолонаследия, установленным Ярославом Мудрым. Согласно этому порядку — престол получал «старший в роду», что приводило к тому, что сыновья великих князей не хотели отдавать власть старшим по возрасту своим дядям, а те не пускали племянников к власти, ставя на их место своих сыновей, хотя те и были моложе. камнем преткновения был сам порядок престолонаследия, установленным Ярославом Мудрым. Согласно этому порядку — престол получал «старший в роду», что приводило к тому, что сыновья великих князей не хотели отдавать власть старшим по возрасту своим дядям, а те не пускали племянников к власти, ставя на их место своих сыновей, хотя те и были моложе. Во-вторых, надо признать, что среди преемников Ярослава Мудрого не нашлось такой волевой и харизматичной личности, которая смогла бы объединить вокруг себя всех враждующих. В-третьих, внешняя угроза от половцев усугубляла и без того нестабильное внутреннее положение.

Вернемся к Олегу и его маниакальному желанию отвоевать отцовский Чернигов. Объединив свое войско с ратью тмутараканского брата Романа, Олег пошел на шаг, который ни современники, ни потомки не смогли ему простить — заключил союз с половцами.

С точки зрения получения быстрого результата и достижения краткосрочной цели, это было разумным и, пожалуй, единственно верным решением. Однако репутация Олега как среди князей, так и среди населения была полностью испорчена, пойдя на союз с главными врагами Руси, Олег уничтожил себя как политика. Автор «Слова о полку Игореве» назвал Олега — «Гориславичем», то есть персонажем, принесшим много горя Руси.

На реке Сожица, рядом с Черниговым, 25 августа 1078 г. Олег одержал победу над войском киевского князя и завладел Черниговом. Опасность в лице Олега Святославича способствовала объединению вчерашних соперников: Изяслава с сыном Святополком и Всеволода с Владимиром Мономахом. Им удалось собрать сильное объединенное войско и после победы в битве на Нежатиной ниве 3 октября 1078 г. вытеснить Олега из Чернигова. Однако в этой битве погиб великий князь Изяслав, на престол сел последний из оставшихся в живых сыновей Ярослава Мудрого — Всеволод, который правил до 1093 года. Чернигов он отдал своему сыну Владимиру Мономаху.

«Русская правда» Ярославичей

В годы правления сыновей Ярослава свод законов «Русская Правда» была дополнена рядом статей, получивших название «Правда Ярославичей» (в отличие от первой части кодекса — «Правда Ярослава»).

Смысл дополнений — защитить имущество феодала и его вотчину. Из «Правды Ярославичей» можно получить информацию об устройстве княжеской вотчины. Центр вотчины - княжеский двор. На дворе располагались хоромы князя или боярина. Заведовал вотчиной княжеский управляющий — огнищанин (от слова «огнище» — дом). Княжеский подъездной занимался сбором налогов.

Главным богатством вотчины считалась земля, вредительство в отношении княжеской земли наказывалось высоким штрафом.

Руководили полевыми работами ратайные старосты и сельские старосты.

«Правда Ярославичей» отменила кровную месть и увеличила разницу в плате за убийство различных категорий населения.

Самый большой штраф платили за убийство старших дружинников, огнищан, княжеских подъездных, жизнь которых оценивалась в 80 гривен. Жизнь свободного населения — людей (мужей) — оценивалась в 40 гривен; жизнь сельских и ратайных старост, а также ремесленников — в 12 гривен; жизнь смердов, живших в вотчинах, и рабов — в 5 гривен.

Рабыня-кормилица была приравнена к старосте, и за неё платилась та же вира. Жизнь старшего дружинника оценивалась в размере 120 гривен, и для одного человека это была огромная сумма, которую можно сравнить с сегодняшними ценами на недвижимость в центре Москвы.

Новый свод законов также продолжал Русскую Правду Ярослава Мудрого, и, в первую, очередь был направлен на защиту состоятельных людей. Однако этот источник права защищал жизнь и имущество любого жителя Руси.

За оскорбления и ранения также были положены штрафы. Всегда наказывали того, кто первый начинал драку. Любопытно, то, что за холопа отвечал сам хозяин. Начал действовать институт свидетелей, стали браться свидетельские показания, переработан порядок судопроизводства.