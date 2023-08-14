Основные события всеобщей истории XX-XXI вв.

XX в.

1907 – создание Антанты (Россия, Англия и Франция)

Антанта (фр. Entente — согласие) — военно-политический союз, созданный в качестве противовеса Тройственному союзу. Сложился в основном в 1904—1907 годах, что завершило процесс размежевания великих держав накануне Первой мировой войны. Термин возник в 1904 году первоначально для обозначения англо-французского союза, причём употреблялось выражение l’Entente cordiale («сердечное согласие») в память кратковременного англо-французского союза в 1840-х годах, носившего то же название. Окончательно этот блок был сформирован в 1907 году, после урегулирования англо-русского противостояния в Афганистане.

1912-1913 – Балканские войны

Балканские войны 1912—1913 гг. - наиболее острая часть балканских кризисов 1908—1913 гг. В означенное время этнические группы на территории Балканского полуострова стремились, во-первых, к независимости от Османской либо Австро-Венгерской империи, во-вторых, к образованию национальных государств. Сплетение разнонаправленных стремлений и давних претензий разных политических сил друг к другу сделали Балканы начала XX века самым нестабильным регионом Европы. Первая из Балканских войн, конфликт 1912 года, представляла собой выступление коалиции из уже образовавшихся государств (Болгарии, Сербии, Греции) против Османской империи. В подготовке войны со своей стороны активно участвовала и Россия, игравшая традиционную роль защитницы православных христиан. Выступление 1912 года было успешным, Турция лишилась почти всех европейских территорий, что обусловило и следующую войну, в которой почти все балканские государства выступили против Болгарии. Предметом спора стали прежде всего отвоеванные территории. Мирный договор не разрешил назревших противоречий. К тому же великие державы, поддерживая ту или иную балканскую страну, зачастую преследовали исключительно собственные интересы и стремились ослабить кого-либо из числа своих соперников. Так, патроном Болгарии выступала Германия, а Сербии покровительствовала Россия. Балканские войны выступили прологом Первой мировой войны.

1914 - «Сараевский инцидент», убийство наследника австрийского престола

эрцгерцога Франца Фердинанда

Сараевское убийство — убийство 28 июня 1914 года эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, и его жены в Сараево сербским террористом Гаврило Принципом. Политической целью убийства было отделение южнославянских территорий от Австро-Венгрии и последующее присоединение их к Великой Сербии или Югославии. Убийство стало поводом к началу Первой мировой войны.

1914-1918 – Первая мировая война

Первая мировая война (28 июля 1914 – 11 ноября 1918), первый военный конфликт мирового масштаба, в который были вовлечены 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Не вдаваясь в детали, можно охарактеризовать Первую мировую войну как конфликт за передел сфер влияния, политического и прежде всего экономического. Произошедшая на рубеже веков техническая революция привела к тому, что мощь индустриального производства существенно возросла. Между развитыми странами началась борьба за рынки сырья и сбыта, за колонии и сферы политического влияния. Изнутри империи старого образца подтачивали с одной стороны, националистические движения, с другой политически активный и многочисленный рабочий класс, объединявшийся в социал-демократические партии. Правительства Европы нуждались в войне, которая позволила бы на время отвлечь население и снизить остроту внутреннего кризиса.

1918 – революция в Германии

Ноябрьская революция — революция в ноябре 1918 в Германской империи, причиной которой явился кризис, вызванный с одной стороны поражением в Первой мировой войне, с другой — вызванной войной социальной напряженностью и коллапсом экономической жизни. Революция привела к установлению в Германии режима парламентской демократии, известного под названием Веймарская республика.

1919-1920 – Парижская мирная конференция

Парижская мирная конференция 1919-1920 годов-международная конференция, созванная державами-победительницами для выработки и подписания мирных договоров с государствами, побеждёнными в Первой мировой войне 1914-1918. Проходила в Париже с перерывами с 18 января 1919 по 21 января 1920. Побеждённые государства (Германия, Австрия, Османская империя, Болгария, Венгрия) в работе конференции не участвовали; их представители приглашались на неё для вручения им уже подготовленных мирных договоров. Ни одно из правительств, претендовавших на суверенитет на территории бывшей Российской империи, на конференцию также не было приглашено.

1919 – учреждение Лиги Наций

Лига Наций — международная организация, основанная в результате Версальско-Вашингтонской системы Версальского соглашения в 1919—1920 годах. Цели Лиги Наций включали в себя: разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путём дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на планете. Прекратила своё существование в 1946 году.

1921-1922 – Вашингтонская конференция

Вашингтонская конференция 1921—1922 годов об ограничении морских вооружений и проблемах Дальнего Востока и бассейна Тихого океана проходила с 12 ноября 1921 года по 6 февраля 1922 года в Вашингтоне. Являлась этапом на пути создания т. н. версальско-вашингтонской системы, т. е. территориального передела мира и сфер влияния между главными империалистическими державами после Первой мировой войны. Была созвана по инициативе США. В работе конференции приняли участие США, Великобритания, Китай, Япония, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Португалия.

1922 – приход фашистов к власти в Италии

Под фашистским режимом в Италии в узком смысле понимают тоталитарную политику государственного капитализма, проводившуюся с 1922 по 1943 год. Её организатором и руководителем был премьер-министр страны Бенито Муссолини. Власть была установлена посредством захвата фашистами Рима.

1930-е гг. – мировой экономический кризис, «великая депрессия»

Великая депрессия — это один из важнейших периодов современной истории США. Она началась в 1929 году с мирового экономического кризиса, который сильнее всего затронул именно Соединенные Штаты. Наиболее острым кризис был в период с 1929 по 1933 гг. В течение десятилетия мировая экономика не могла до конца восстановиться. Поэтому весь этот период получил название Великой депрессии, по причине своей продолжительности и тяжелых последствий для общества.

1933 – приход Гитлера к власти в Германии

30 января 1933 г. лидер национал-социалистической партии в Германии, Адольф Гитлер, занял пост рейхсканцлера, главы правительства. Он пришел к власти как глава коалиционного правительства, так как его партия даже с немногочисленными союзниками не имела большинства в рейхстаге. За Гитлера голосовали самые разные социальные слои и группы населения. Широкая социальная база национал-социалистов создавалась за счет множества людей, не сумевших оправиться от поражения в Первой мировой войне, тяготившихся унизительными условиями Версальского мира, усугубленным затяжным экономическим кризисом. Радикальные реваншистские лозунги сторонников Гитлера привлекали людей больше, чем путь либеральной демократии или коммунистическая модель развития.

1933-1935 - «новый курс» Ф. Рузвельта в США

«Новый курс» – название экономической политики, проводимой кабинетом президента США Франклина Делано Рузвельта с 1933 года с целью выхода из Великой депрессии. Важнейшей задачей было спасение и стабилизация финансовой системы США. В основу политики нового курса легли меры по усилению государственного регулирования экономики, дефицитного финансирования бюджета, важнейшие институциональные преобразования.

1936-1939 – фашистский мятеж и гражданская война в Испании

Гражданская война в Испании — вооруженный конфликт между лево-социалистическим (республиканским) правительством страны, поддерживаемым коммунистами, и поднявшими вооруженный мятеж право-монархическими силами, на сторону которых встала большая часть армии во главе с генералиссимусом Франсиско Франко. Монархистов поддерживали фашистская Италия и нацистская Германия, на стороне республиканцев выступил СССР и добровольцы-антифашисты из многих стран мира. Война закончилась победой правых сил и установлением военной диктатуры Франко.

1936 – Антикоминтерновский пакт Германии и Японии

«Антикоминтерновский пакт» — международный договор, заключённый между нацистской Германией и Японией. Это двусторонний блок этих государств, созданный против стран 3-го Коммунистического Интернационала и направленный на то, чтобы не допустить дальнейшее распространение коммунистической идеологии в мире.

1938 – захват Австрии нацистской Германией (аншлюс)

Аншлюс — включение Австрии в состав Германии, состоявшееся 12—13 марта 1938 года. В переносном значении понятие «аншлюс», из-за его связи с историей нацизма, употребляется в негативном смысле как синоним понятия «аннексия».

1938 – подписание Мюнхенского соглашения

Мюнхенское соглашение (Мюнхенский сговор) — соглашение, подписанное 30 сентября 1938 года премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом Даладье, рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером и премьер-министром Италии Бенито Муссолини. Этот документ фактически оформил передачу Чехословакией Германии Судетской области, с чем согласились ведущие западноевропейские державы. Уступка агрессору, Германии, на которую пошли правительства Великобритании и Франции, повлияла на резкую смену внешнеполитического курса СССР, до того последовательно выступавшего за создание антифашистского блока.

1939-1945 – Вторая мировая война

Вторая мировая война — крупнейшая в истории человечества война, в которую было втянуто 61 государство. Военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанических театрах. Главной причиной Второй мировой войны стал курс Германии и ее союзников на насильственный передел мира.

1941 – японская атака на Пёрл-Харбор и вступление США в войну

Пёрл-Харбор — военно-морская база США, где находились главные силы американского Тихоокеанского флота. Нападением 7 декабря 1941 года на Пёрл-Харбор Япония развязала войну на Тихом океане и вынудила США начать открытые боевые действия.

1944 – высадка англо-американских войск в Нормандии. Открытие Второго фронта

К середине 1944 года положение воюющих государств и коалиций существенно изменилось. Советские войска нанесли крупные поражения вермахту на восточном фронте и приближались к жизненно важным центрам противника. К этому моменту лидеры «Большой тройки» пришли к консенсусу, США и Англия подготовили высадку своих войск в Северной Франции (операция «Оверлорд») 6 июня 1944 г., что приблизило окончание войны.

1945 – атомная бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 года) — единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. Они были осуществлены США на завершающем этапе Второй мировой войны с целью ускорить капитуляцию Японии в рамках тихоокеанского театра военных действий.

1945 – капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны

9 августа — 2 сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии и освобождения захваченных Японией территорий. После её осуществления, а также после демонстрации мощи ядерного оружия Япония лишилась реальных сил и возможностей для продолжения войны. 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури», вошедшего в Токийский залив, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии.

1945-1946 – Нюрнбергский процесс над нацистскими преступниками

Нюрнбергский процесс – судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников. Проходил в г. Нюрнберг (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале.

1949 – образование HATО

Организация Североатлантического договора – международная политическая и военная организация, созданная 4 апреля 1949 года подписанием в Вашингтоне Североатлантического договора. Учредителями и первоначальными членами НАТО были 12 европейских и североамериканских государств: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соединенные Штаты Америки и Франция.

Целью организации является обеспечение коллективной безопасности своих членов в европейско-атлантическом регионе, нападение на одного из членов организации рассматривается как нападение на союз в целом. Согласно уставу НАТО, она открыта для вступления новых членов, способных развивать принципы договора и вносить свой вклад в коллективную безопасность.

1949 – провозглашение Китайской Народной Республики

С 1946 по 1949 год в Китае шла т. н. Народно-освободительная, по сути – гражданская война между коммунистической и националистической партией (Гоминьданом). Перевес сил в результате оказался на стороне первых. Гоминьдановцы бежали на остров Тайвань под защиту вооруженных сил США. 1 октября 1949 было провозглашено образование Китайской Народной Республики.

1959 – победа революции на Кубе

В результате государственного переворота в 1952 году на Кубе была установлена военно-полицейская диктатура профессиональных военных. Переворот вызвал недовольство в среде прогрессивно настроенной молодёжи, наиболее радикальную группу которой возглавил молодой адвокат и начинающий политический деятель Фидель Кастро. Началом кубинской революции считается июль 1953 года. Противостояние завершилось победой левых, коммунистических сил. В феврале 1959 года на Кубе заработало революционное правительство, премьером которого стал Фидель Кастро, и Куба вступила в эпоху революционно-демократических преобразований.

1965-1975 – война США во Вьетнаме

Война во Вьетнаме 1957-1975 гг. стала одним из важнейших событий периода холодной войны. Ход и итоги ее во многом предопределили дальнейшее развитие событий во всей Юго-Восточной Азии. Конфликт начался как гражданская война во Вьетнаме, где одну из сторон поддерживали коммунистические СССР и КНР, а другую – США и другие члены НАТО. Первый этап борьбы был партизанским, открытое вмешательство США в войну произошло в 1964/65 гг. и длилось вплоть до окончания боевых действий в 1975 г. Борьба окончилась победой сил Северного Вьетнама и объединением страны под руководством компартии.

1966-1976 - «Культурная революция» в Китае

«Культурная революция» в Китае – серия идейно-политических кампаний 1966—1976 гг., развёрнутых и руководимых лично Председателем Мао Цзэдуном, в рамках которых под предлогами противодействия возможной «реставрации капитализма» в КНР и «борьбы с внутренним и внешним ревизионизмом» дискредитировалась и уничтожалась политическая оппозиция.

1989-1990 - «бархатные» революции в странах Центральной и Восточной Европы

В 1989 году в странах Центральной и Юго-Восточной Европы наступила пора глобальных перемен — в этих странах началась политическая и социально-экономическая трансформация после сорока с лишним лет господства коммунистической системы. Это было одним из следствий и проявлений Перестройки, в частности, отказа от «доктрины Брежнева». В странах ОВД один за другим пали социалистические режимы, по большей части эти революции прошли бескровно и быстро, почему и называются «бархатными».

1990 – объединение ГДР и ФРГ

31 августа 1990 года в Берлине представители ФРГ и ГДР подписали Договор об установлении германского единства между двумя государствами (Договор об объединении), предусматривавший воссоединение включением ГДР в состав ФРГ. Объединение Германии, наряду с падением Берлинской стены, считается одним из символов окончания Холодной войны.

1991 г. – война коалиции во главе США против Ирака

После окончания войны с Ираном в 1988 году президент Ирака Саддам Хусейн столкнулся с серьёзными экономическими проблемами — он должен был срочно выплатить Саудовской Аравии и Кувейту долги, накопленные за время войны. 2 августа 1990 года иракские войска вторглись в Кувейт. США и их союзники начали военную операцию против Ирака под названием "Буря в пустыне", которая была направлена на восстановление суверенитета Кувейта.

1992 г. – Маастрихский договор и создание ЕС

Маастрихтский договор был подписан 7 февраля 1992 года в городе Маастрихт странами Европейских сообществ (Бельгией, Великобританией, Грецией, Данией, Ирландией, Испанией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией, Францией и ФРГ) и положил начало возникновению Европейского союза.

1993 г. – падение режима апартеида в ЮАР

26 мая 1948 года на выборах в ЮАР (в то время Южно-Африканском Союзе) победила Национальная партия. С этого момента в стране на государственном уровне начала проводится политика апартеида. Избирательное право темнокожих, потомков от смешанных браков и переселенцев было нарушено. Голосовать имели право лишь те, кто обладал высоким имущественным цензом. 26-29 апреля 1994 года состоялись выборы. Победу одержал Африканский национальный конгресс. Президентом ЮАР стал Нельсон Мандела. Период апартеида в ЮАР завершился.

XXIв.

2001 г., 11 сентября – террористические акты в США

11 сентября 2001 года в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка – башни Всемирного торгового центра, а два других – на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов стали 2 977 человек, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских.

2001 г. – вторжение войск США и их союзников в Афганистан

США и их союзники по НАТО начали военную операцию "Несокрушимая свобода" в ответ на теракты 11 сентября. По началу коалиция ограничивалась нанесением авиаударов, к концу октября США ввели в Афганистан наземные контингенты. На пике военных действий в 2011 году в стране находились более 100 тысяч американских солдат и около 30 тысяч военных из стран НАТО. Коалиция ставила перед собой две основные цели - уничтожение или поимка главарей террористической группировки "Аль-Каида"* и свержение власти движения "Талибан".

2003 г. – вторжение войск США и их союзников в Ирак

Военная операция США и её стран-союзников против Ирака, предпринятая в 2003 году с целью свержения режима Саддама Хусейна. Военные действия против иракской армии начались 20 марта и закончились 9 апреля, когда американские войска заняли столицу Ирака город Багдад. 1 мая президент США Джордж Буш-младший объявил об окончании активных боевых действий. Официальным поводом к началу военных действий послужило заявление США о связи режима с международным терроризмом, в частности движением «Аль-Каида», а также поиск и уничтожение оружия массового поражения.

2020 г. – выход Великобритании из ЕС

Брексит - прекращение членства Великобритании в Европейском союзе и связанная с ним процедура. Основанием для выхода стал результат консультативного референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9 % проголосовавших поддержали выход Великобритании из Европейского союза.