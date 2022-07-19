Азия и Латинская Америка в XVIII-XIX вв.

1. Образование независимых государств в Латинской Америке

К XIX века Латинская Америка (все, что южнее США) была зависима в основном от Испании. Бразилия была под Португалией. Некоторые другие незначительные территории находились под властью других европейских государств. Местное население находилось под гнетом налогов в пользу метрополий. Креолы – потомки белых переселенцев, также были недовольны – они владели огромными латифундиями (земельными наделами) и производили множество продуктов и сырья, Испания не могла поглотить все эти товары, а с другими странами торговать запрещала.

В 1804 году на острове Гаити вспыхнуло восстание рабов (их было много и они трудились на латифундиях) под главенством Туссена Лувертюра , здесь образовалось первое независимое в Латинской Америке государство.

В 1808 году Испания была разгромлена Наполеоном и в ее колониях повсеместно началась борьба за независимость (1810-1826).

В 1811 году под руководством офицера С. Боливара независимости добилась Венесуэла .

Священник М. Идальго возглавил восстание в Мексике .

Генерал Х. Сан-Мартин поднял восстание на юге Южной Америке. Испании удалось сохранить власть только над Кубой и Пуэрто-Рико.

В 1822 году независимость от Португалии получила Бразилия.

Колонии Испании (желтым) и Португалии (зеленым) в Латинской Америке; образование независимых государств в Латинской Америке

2. Индийское национальное движение и восстание сипаев

К началу XIX века Индия состояла из множества отдельных княжеств, чем воспользовалась Англия и подчинила себе Бенгалию и восточное побережье Индостана. К 1849 году английская Ост-Индская компания покорила всю Индию. Англия управляла этими территориями или напрямую, или через местных князьков, заключая с ними неравноправные договоры. Закономерно против иноземного владычества вспыхивали бунты. <П>В 1857-1858 годах произошло восстание сипаев – наемных солдат из высших индийских каст, которые находились на службе у англичан. Причиной послужило то, что Англия захватила княжество Ауд – родину большинства сипаев. Поводом стал слух о том, что новые патроны, оболочку которых надо было скусывать зубами, были пропитаны коровьим и свиным жиром (солдаты-индусы считали корову священным животным, солдаты-мусульмане не употребляли свинину в пищу). Восстание было подавлено, Англия усилила свое влияние в регионе и централизовала власть – теперь сюда назначался вице-король, при губернаторах отдельных областей назначались совещательные органы власти их местного населения.

Британская Индия (сверху слева); сипаи

3. Опиумные войны

Китай в XVIII веке по уровню развития не уступал европейским странам, однако начавшиеся в Европе промышленная революция и модернизация предопределили его отставание. В XVIII веке он закрылся от европейцев, оставив для торговли с ними только один порт – Кантон. Китайцев не интересовали европейские товары, а вот Европа очень хотела вести с китайцами торговлю – их было больше 300 миллионов человек, это был отличный рынок сбыта. С конца XVIII века торговцы Ост-Индской компании стали продавать в Китае индийский опиум (наркотик). Естественно, продававшийся без ограничения опиум стал популярен, миллионы китайцев превратились в наркоманов. Некоторые пытались противиться проникновению наркотика в Китай: в 1839 году наместник южных китайских провинций уничтожил 1300 тонн опиума. В ответ на это Англия начала Первую опиумную войну (1840-1842), в результате которой Китай заставили открыть для торговли еще четыре порта и передать Англии Гонконг. Рост числа наркоманов, отток серебра заграницу (расплачивались за опиум серебряными монетами), рост числа населения и нехватка земли из-за этого привели к китайскому восстанию тайпинов (1850-1864). Бунтовщики провозгласили на юге создание государства Тайпин («всеобщего мира»). Мирным это движение, однако, не было. Считается, что данное восстание является самым кровавым в мире (30 миллионов жертв). Хаосом в Китае воспользовались Великие державы, Англия и Франция начали Вторую опиумную войну (1857-1860), по итогам которой получили доступ к внутренней торговле в Китае. Китай начал превращаться в полуколонию.

Карикатуры на снабжение Китая опиумом и раздел Китая Великими державами

4. Синхайская революция в Китае

В экономической сфере, как вы видите, Китай был зависим. В политике тоже все было не очень хорошо: у власти находилась маньчжурская династия, которой многие были недовольны. В 1905 году несколько общественных буржуазно-демократических и националистических организаций объединились под главенством такого деятеля, как Суть Янсен. Они выдвинули программу, которая состояла из трех положений: свержение чужеземной маньчжурской династии, ликвидация монархии и установление республики, решение проблемы малоземелья через национализацию земли. В 1911-1912 годах произошла буржуазная революция:

В Нанкине делегаты революционных провинций провозгласили Сунь Янсена президентом.

В это же время в Пекине власть взял генерал Юань Шикай , который добился отречения от престола представителя маньчжурской династии.

После этого Сунь Янсен отказался от президентства в пользу Юань Шикая, но генерал начал устанавливать свою личную власть в государстве.

Таким образом итогом Синхайской революции стало свержение чужеземной династии. От экономической зависимости по отношению к Европе добиться не удалось, земельный вопрос решен не был.

Сунь Ятсен и Юань Шикай

5. Реформы Мейдзи в Японии

Китай в XIX веке не смог модернизироваться, провести промышленную революцию и индустриализацию. Следствием этого стало превращение великой страны в полуколонию европейских держав. Япония же пошла по другому пути. До середины XIX века Япония была такой же «закрытой» страной, как и Китай. В 1854 году американцы насильно «открыли» страну восходящего солнца, чтобы сделать ее рынком сбыта своих товаров. Хлынувшая в Японию американская продукция, сделанная на заводах (а потому дешевая) стала разорять японских ремесленников (которые работали вручную, их продукция из-за этого стоила дорого). В 1867 году власть в стране перешла к императору Муцухито, который принял имя Мэйдзи. Он осознавал, что Японию нужно модернизировать, иначе она превратится в сырьевой придаток развитых стран.

Была проведена аграрная реформа. Крестьяне стали собственниками земли. В итоге одни стали богатеть, другие разоряться и уходить в города, становясь рабочими.

Государство давало льготы на строительство заводов, само строило государственные предприятия, передавая их потом в частные руки.

В 1889 году была принята Конституция, Япония становилась конституционной монархией с двухпалатным парламентом.

Мэйдзи стал активно развивать в стране образование, отправлял в Европу делегации с целью выяснения того, какие элементы политики и экономики европейских держав можно внедрить в собственной стране.

В итоге Япония бешеными темпами модернизировалась и к началу XX века стала великой азиатской державой с железными дорогами, университетами, развитой промышленностью и парламентом.

Мейдзи; аллегория борьбы нового и старого