Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)

Внутренняя политика Николая I

Царствование Николая I многие историки называют «апогеем самодержавия».

Уже в первые годы правления императора Николая Павловича по инициативе А. Х. Бенкендорфа было учреждено III отделение Собственной Его Императорского величества Канцелярии (1826), главная задача которого включала в себя политический сыск. Главой III отделения и шефом жандармов стал сам А. Х. Бенкендорф.

Учреждение III отделения преследовало несколько целей, ключевыми из которых были:

1. Укрепление самодержавия; 2. Усиление борьбы с революционными настроениями в обществе; 3. Усиление контроля и централизации государства.

В том же 1826 году в России был введен новый «чугунный» цензурный устав.

Усилению контроля за идеологической и духовной жизнью общества также способствовал рост бюрократического аппарата (по сравнению с началом XIX века к его середине число чиновников выросло в пять раз). Был усилен контроль за деятельностью дворянских собраний, ограничены функции государственных органов власти (Государственного совета и Кабинета министров) в пользу личной канцелярии императора, через которую он пытался лично контролировать происходящие процессы в стране. Одним словом, Николай I стремился максимально подчинить общество государственной опеке.

Хотя были и положительные преобразования на начальном этапе правления Николая I. Так, в 1830-х годах М. М. Сперанским была проведена кодификация законов и издано «Полное собрание законов Российской империи» (в котором были собраны все изданные законы начиная с Соборного Уложения 1649 года), а также «Свод законов Российской империи» (в котором были только действующие законы).

Особую остроту в правление Николая I приобретает так называемый «крестьянский вопрос» (крепостная зависимость крестьян от помещиков, выражавшаяся в разорительных барщине либо оброке). Передовые общественные деятели требовали его немедленного решения. Крестьяне также выражали свое недовольство.

Понимая это, шеф жандармов А. X. Бенкендорф отмечал, что «крепостное состояние есть пороховой погреб под государством». Однако правительство опасалось гласности при обсуждении крестьянского вопроса. Для изыскания средств к улучшению положения крестьян несколько раз создавались Секретные комитеты, деятельность которых свелась к бесплодным дискуссиям. Общее направление политики на консервацию старых порядков мешало освобождению крестьян. Как и в первой, так и во второй четверти XIX века правительство предпринимало меры, направленные на смягчение крепостного права.

Было запрещено отдавать крепостных на заводы и ограничено право помещиков ссылать крестьян в Сибирь. В 1841 году принят закон, не разрешавший продавать крестьян поодиночке и без земли. В 1843 году безземельных дворян лишили права приобретать крестьян. Так было покончено с самыми уродливыми формами крепостничества, когда разрушались крестьянские семьи, а их члены использовались как домашние рабы.

В 1842 году был издан указ «Об обязанных крестьянах». Он продолжил линию, намеченную указом 1803 года. Новый указ сохранил рекомендательный характер. Он разрешал помещикам отпускать крестьян на свободу с предоставлением им земельного надела, но не в собственность, а в пользование. За данный надел крестьяне обязаны были выполнять прежние повинности, то есть работать на барщине или платить оброк.

Правительство также пыталось вмешаться во взаимоотношения помещиков и крестьян. В западных губерниях вводились инвентари, регламентировавшие размеры крестьянских наделов и повинностей, способы возможного наказания крестьян. Однако все это были частичные меры, не менявшие сути крепостнических отношений в деревне.

Также была проведена реформа П. Д. Киселева (1837 – 1841), которая распространялась не на крепостных, а на государственных крестьян: часть крестьян переселили из центральных в отдаленные российские губернии, увеличив их земельные наделы.

Павел Дмитриевич Киселёв.

В эпоху Николая I в 1830-1840-е годы начался промышленный переворот (который завершится к концу XIX века). Ручной труд заменялся машинным, росло число заводов и фабрик, произошел значительный рост объемов производства.

В 1837 году была открыта первая в России железная дорога Петербург — Царское Село.

Однако несмотря на это сохранялось технико-экономическое отставание России от ведущих стран Западной Европы. Среди причин этого явления:

1. Сохранение крепостного права, которое препятствовало созданию рынка вольнонаемной рабочей силы; 2. Незаинтересованность помещиков в техническом развитии своих помещичьих хозяйств (зачем менять то, что и так работает?); 3. Промышленный переворот в Российской империи начался намного позже, чем в странах Западной Европы, что также способствовало отставанию.

Надо заметить, что несмотря на отсутствие рынка вольнонаемного труда, в первой половине XIX века в России активно развивается отходничество (когда крестьяне уходят на заработки в промышленные центры страны; чем то похоже на современный вахтовый метод работы). Однако даже такое явление, как отходничество, не могло полностью решить проблему модернизации страны.

В 1839-1843 годы была проведена финансовая реформа Е.Ф. Канкрина: введен серебряный рубль и Кредитные билеты взамен потерявших свою фактическую стоимость ассигнаций.

Егор Францевич Канкрин.

Внешняя политика Николая I

Ко времени правления Николая I относится кризис и фактический распад Венской системы международных отношений, которая, по - сути обеспечивала коллективную безопасность в Европе после Наполеоновских войн (Венский конгресс проходил в 1814 – 1815 годы).

Новые силы, выходившие на европейскую арену в процессе “индустриальной революции”, еще не смогли разрушить гегемонию старой элиты, но очевидно, что Европа после бурных событий 1848 – 1849 годов (в некоторых странах произошли революции) стала уже не той, какой она была в период расцвета Венской системы. Развитие европейской цивилизации неизбежно рождало новые проблемы, и найти их развязку в рамках прежнего миропорядка становилось все сложнее.

В области внешней политики Россия решала две проблемы: охрана Европы от революционной опасности и восточный вопрос (комплекс международных конфликтов конца XVIII-XIX веков, связанных с борьбой балканских народов против турецкого ига и с соперничеством великих держав (России, Австрии, Великобритании, Франции) за раздел слабеющей Османской империи).

Борьба с революционным движением в Европе стала одним из острых вопросов как внутренней, так и внешней политики. Патриоты, недовольные постановлениями Венского конгресса и реакционной политикой «Священного союза», начали упорную борьбу за национальное объединение и народную свободу.

В 1830 году в Варшаве началось открытое восстание, было принято решение о низложении династии Романовых с польского престола. В ответ на это Николай I отправил в Польшу войско под командованием графа Дибича. Восстание было подавлено, а его результатом стало введение «Органического статута», который значительно урезал автономию царства Польского (были упразднены конституция и польский сейм, прекращала свое существование польская армия). Обширная власть вместе с титулом князя Варшавского и постом наместника была вручена графу Паскевичу. Россия также активно способствовала подавлению революции в Венгрии, которая стремилась выйти из состава Австрийской империи в 1849 году. В правление Николая I Россия получила прозвище «жандарма Европы».

Вторым и главным направлением внешней политики России стало решение «восточного вопроса».

В результате Русско-иранской войны (1826 – 1828) по Туркманчайскому договору к России отошли Эриванское и Нахичеванское ханства (Армения). В итоге Русско-турецкой войны (1828 – 1829) по Адрианопольскому договору Турция признала присоединение к России Эриванского и Нахичеванского ханств, русским торговым судам предоставлялось право прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Особое значение в решении «восточного вопроса» имела Крымская война (1853 – 1856).

Николай I считал, что в начале 1850-х годов сложилась благоприятная международная обстановка для борьбы с Турцией: во Франции произошел государственный переворот, подорвавший ее государственную стабильность. Кроме того, Николай I рассчитывал на поддержку Австрийского императора, которому он помог подавить Венгерское восстание 1849 года.

Однако такой взгляд на вещи оказался иллюзией. Австрия, имевшая свои интересы на Балканах, не могла допустить усиления России в этом регионе лишь из чувства «благодарности», а президент Франции Луи Бонапарт, в 1852 году совершивший переворот и провозгласивший себя императором, жаждал победоносной войны для укрепления своего режима.

Основными причинами войны стала поддержка со стороны Николая I освободительной борьбы балканских народов против Османского владычества, а также обострение отношений между Россией, Турцией, Англией и Францией из-за черноморских проливов. Поводом стал спор между католиками и православными из-за «Палестинских святынь» (Турция отдала христианские святыни под покровительство католической Франции).

Россия выступила против коалиции держав: Турции, Англии и Франции.

Ход войны: 4 октября 1853 года — начало Крымской войны. 18 ноября 1853 года — победа русского флота под руководством Нахимова в сражении при Синопе. 15-16 марта 1854 года — объявление Англией и Францией войны России. Сентябрь 1854 – август 1855 года — оборона Севастополя. 8 сентября 1854 года — битва на реке Альма — первый бой русских с англо-французами. 16 ноября 1855 года — взятие Карса русскими войсками. В феврале 1856 года открывается Парижский конгресс с целью завершения войны, его итогом стало подписание Парижского мирного договора.

По итогам этого договора Россия потеряла право держать на Черном море военный флот и иметь крепости, потеряла часть Южной Бессарабии. России были возвращены Севастополь, Евпатория и другие города в Крыму в обмен на турецкую крепость Карс с областью. Черноморские проливы были объявлены закрытыми в мирное время для военных судов всех стран.

Полководцы в этой войне: адмиралы В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин, военный инженер Э. И. Тотлебен.

Основной причиной поражения в войне была экономическая отсталость России, вызванная существованием крепостного права (у Англии и Франции, например, были паровые суда, в то время как у России были парусные).

Последствия Крымской войны:

Россия оказалась в международной дипломатической изоляции;

Южные границы России стали беззащитными перед врагом, так как теперь было запрещено иметь флот и укрепления на Черном море;

Произошел подрыв влияния России на Балканах и Ближнем Востоке.

Общественное движение в России при Николае I

Общественное движение в эпоху Николая I развивалось по трем идейным направлениям.

1.Консервативное

Его идеологи разработали теорию «официальной народности». В основу ее была положена «триединая» формула российской жизни: «православие, самодержавие, народность». Этот незыблемый фундамент отличал Россию как от Запада, так и от Востока и был призван предохранить страну от революционных катаклизмов. Непосредственным автором данной теории считают министра народного просвещения С. С. Уварова.

Портрет графа Сергея Уварова. Вильгельм Август Голике, 1833.

2.Либеральное

После того, как в печати появились «Философические письма» Чаадаева, осуждавшего путь России и говорившего о том, что Православие является тормозящим фактором развития культуры, русское общество разделилось на два либеральных лагеря — западников (поддерживающих идеи Чаадаева) и славянофилов (осуждавшего «Философические письма»). И те и другие на протяжении своего существования в 1830-1840-х годах осуждали крепостничество как проявление несовершенства России и искали пути модернизаций существующего строя. Однако подход к прошлому и будущему был противоположен.

Славянофилы (А. С. Хомяков, братья Аксаковы, Ю. Ф. Самарин) считали необходимым вернуться к идеалам допетровской Руси: патриархальности, истинной православной вере, практике Земских соборов (выступали за участие народных представителей в делах государства). Несмотря на общую либеральную направленность, некоторые положения славянофилов были консервативны. Так, некоторые представители этого течения были за сохранение самодержавия (как присущего историческому развитию России явления), сохранение патриархального уклада в русской деревне. Движение славянофилов было достаточно слабым, развивалось в узких кругах образованной части общества. Им так и не удалось создать своей политической организации.

Западники (К. Д. Кавелин, Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев) считали, что в России должен развиваться порядок жизни, принятый в странах Запада.

3. В 1840-х годах оформилось радикальное течение — революционно-демократическое.

Это кружок А. И. Герцена — Н. П. Огарева, развивавший идеи русского утопического социализма; кружок М. В. Петрашевского (Ф. М. Достоевский, А. Н. Майков, А. Н. Плещеев, М. Е. Салтыков), участники которого были арестованы в 1849 году; кружок Н. В. Станкевича (М. А. Бакунин, В. П. Боткин, В. Г. Белинский, М. Н. Катков, Ю. Ф. Самарин).



Революционер-демократы считали, что только путем революции можно добиться коренных перемен в общественной жизни.

Александр Иванович Герцен.