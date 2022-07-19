Внутренняя политика Анны Иоанновны

1. Приход к власти и кондиции

После неожиданной гибели молодого царя Петра II в 1730 году Верховный тайный совет задумался о том, кого сейчас следует посадить на русский престол. В этой ситуации верховники вспомнили о Милославской ветви потомков Алексея Михайловича и из всех возможных претендентов пригласили на престол Анну Иоанновну (дочь Ивана V, племянницу Петра I).

Генеалогическое древо Романовых с Милославской ветвью

Анна на момент приглашения на престол была вдовой Курляндского герцога. Дабы ограничить её самостоятельность и не допустить потери власти верховниками, было решено предложить Анне Иоанновне особые условия – «кондиции», которые ограничили бы её права как императрицы.

Чего не могла делать Анна (в случае принятия кондиций):

Ни с кем войны не всчинять.

Миру не заключать.

Верных наших подданных никакими новыми податми не отягощать.

В знатные чины, как в статцкие, так и в военные, сухопутные и морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, и гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета

У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать.

Вотчины и деревни не жаловать.

В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совету Верховного Тайного совета не производить.

Государственные доходы в расход не употреблять — и всех верных своих поданных в неотменной своей милости содержать. А. буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской.

Анна Иоанновна

Анна Иоанновна согласилась принять эти условия, но после приезда в столицу её решение изменилось: она почувствовала, что дворяне и гвардия поддерживают её, а потому публично разорвала кондиции. Попытка ограничения императорской власти в России провалилась.

Тем не менее, положение императрицы было непростым, она не имела сторонников, готовых её поддержать, и в течение всего своего правления опасалась переворота. Для поддержки в столицу приезжает Эрнст Иоганн Бирон – фаворит императрицы. В течение всего её правления он был фактическим правителем государства, потому этот период вошёл в историю как «бироновщина».

Эрнст Иоганн Бирон

2. Реформы Анны Иоанновны

При Анне Иоанновне был уничтожен Верховный Тайный совет в 1730 году, создан Кабинет министров в 1731. Поначалу императрицы регулярно посещала собрания, но затем стала приходить значительно реже. Функции и сфера деятельности Кабинета расширялись, а его члены могли издавать законы и указы, в результате чего этот орган стал значительнее даже Сената, что привело в его упадок, а затем в 1735 г. появился и указ, в соответствии с которым Сенат подчинился Кабинету министров. В том же году подпись императрицы стала приравниваться к трём подписям членов Кабинета.

В тот же период улучшается положение дворян., учрежден Шляхетский корпус — учебное заведение для дворян (1731), а срок дворянской службы ограничивался 25 годами (1736), до этого срок службы был пожизненным. Один из сыновей в принципе мог не идти на службу, а оставался управлять поместьем.

Также был отменён ненавистный дворянами указ о единонаследии, принятый ещё в 1714 г. Теперь дворянство вернуло себе право распоряжаться вотчинами и делить их между детьми на своё усмотрение.

Чтобы создать надежную опору трону, Анна Иоанновна повелела сформировать из верных людей два новых гвардейских полка — Измайловский и Конный (конногвардейский). Для борьбы с возможными бунтовщиками и революционерами будет возвращена Канцелярия тайных розыскных дел. В правление Анны Иоанновны репрессиям и гонениям подверглось более 30 000 человек.

3. «Бироновщина»

Эрнст И. Бирон – фигура, игравшая исключительную роль в управлении страной при Анне Иоанновне. Само понятие «бироновщина» ассоциировалось у людей, прежде всего, с казнокрадством, злоупотреблением властью и репрессиями. Бирона неоднократно обвиняли в неуважении по отношению к русским традициям, однако известно, что он в целях сохранения своей популярности он старался чтить русские обряды и традиции.

Термин «бироновщина» также связывают и с тем, что в этот период у власти находилось множество немцев – т. е. иностранцев. Всё это сильно подрывало авторитет императрицы и её фаворита.