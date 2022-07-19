XI-XIV вв. Что происходило на Западе

1. Столетняя война

Как вы помните, в XII-XIII веках во Франции происходило усиление власти королей из династии Капетингов: они, начиная с Людовика VI и заканчивая Филиппом IV присоединяли к своему домену герцогства и графства. Одним из серьезных врагов монархов были их вассалы Плантагенеты (Генрих II Плантагенет был родом из Анжу, женился на Альеноре и присоединил Аквитанию, а также был английским монархом). После смерти Филиппа IV Красивого во Франции пресеклась династия Капетингов. В 1328 году королем стал племянник Филиппа IV – Филипп VI из династии Валуа. Однако у Филиппа IV была дочь, которая была замужем за английским королем. Ее сын – Эдуард III из династии Плантагенетов, таким образом, был королем Англии и претендентом на французский престол по женской линии. Назревала борьба за власть между Валуа и Плантагенетами. Противостояние вылилось в военный конфликт, который известен нам под названием Столетней войны (1337-1453):

В 1346 году французы были разбиты в сражении при Креси.

В 1356 году они опять таки проиграли англичанам (в битве при Пуатье), причем в плен попал сам король.

Из-за тягот войны во Франции вспыхивает крестьянское восстание – Жакерия .

В 1360 году в Бретиньи заключается мир, по которому Эдуард III получил огромные территории на западе Франции в свое управление.

Однако тяготы войны отразились и на Англии – в ней вспыхивает крестьянское восстание Уота Тайлера .

В 1415 году после передышки король Англии Генрих V вновь разбивает французов при Азенкуре, а затем заключает союз с вассалом французского короля герцогом Бургундии.

В 1420 году был заключен договор между герцогом Бургундии и королем Франции Карлом VI , по которому король Англии Генрих V становился французским монархом. Он брал в жены дочь Карла VI. Сын Генриха V и дочери Карла VI должен был стать правителем и Англии, а Франции. Однако на момент заключения данного договора у Карла VI уже был сын – Карл, который таким образом лишался прав на престол.

После смерти Карла VI его лишенный прав на престол сын объявил себя Карлом VII и продолжил борьбу против англичан.

Борьба, однако, была не в пользу Карла VII. В 1428 году англичане осаждали важную крепость Орлеан , потеря которой означала бы проигрыш Карла VII. Положение спасла Жанна д`Арк – обычная крестьянская девушка, убежденная в том, что она избрана Богом для спасения Франции. Она сумела убедить Карла VII послать ее с отрядом под Орлеан, что и было сделано. В 1429 году ее храбрость и уверенность в собственной Богоизбранности вдохновили французов и они сумели снять осаду с Орлеана.

После этого англичане стали терпеть поражение за поражением и к 1453 году были изгнаны с континента. Англичанам не удалось объединить под своей властью два государства. Французские монархи сумели удержать власть над страной и во второй половине XV века они вновь возобновили тенденцию по укреплению собственной власти и централизации государства.

Генрих V (сверху) – король Англии, Карл VII (снизу) – король Франции и изображении Жанны д`Арк при осаде Орлеана в 1429 году

2. Жакерия

Столетняя война велась на территории Франции, соответственно крестьяне страдали как от повышения налогов со стороны французского короля, так и от грабежей со стороны англичан. Масла в огонь подливали постоянные поражения в битвах. Все это привело к тому, что в 1358 году вокруг Парижа вспыхнуло крестьянское восстание, а так как рыцари презрительно называли крестьян "Жаками", восстание получило название Жакерия. Начались погромы в замках, уничтожение налоговых документов. Целью восставших было "искоренить знатных во всем мире". Восстание, однако, из-за своей неорганизованности было обречено на провал. Сеньоры заманили руководителя восстания Гильома Каля в ловушку и убили его, а затем расправились оставшимися бунтовщиками.

Скульптура Гильома Каля – предводителя восстания и миниатюра, иллюстрирующая подавление восстания

3. Восстание Уота Тайлера

Англию тоже не обошло стороной восстание крестьян. Однако оно произошло позже, так как на первых этапах войны англичане одерживали победы и война не была тяжким налоговым бременем для жителей страны. Однако в период неудач правительство ввело новые налоги, которые спровоцировали бунт. В 1381 году кровельщик Уот Тайлер возглавил восстание, охватившее всю Англию. По своей сути оно мало отличалось от Жакерии: крестьяне жгли замки, убивали сеньоров и сборщиков налогов, добиваясь равенства всех англичан. Пострадал даже Лондон - городская беднота, сочувствуя бунтовщикам, открыла городские ворота. Власти пошли на уступки, были организованы переговоры, во время которых Уот был вероломно убит. Оставшись без лидера, движение было быстро подавлено.

Миниатюра, иллюстрирующая убийство Уота Тайлера

4. Гуситское движение в Чехии

В то время, когда между Англией и Францией шла Столетняя война, Священная Римская империя тоже переживала неспокойные времена. В XIV веке в ее состав входило Чешское королевство (Карл IV был одновременно и императором Священной Римской империи, и королем Чехии). На первый взгляд могло показаться, что здесь царили мир и спокойствие, однако это было не так - в обществе зрело недовольство Церковью и ее богатствами (ей принадлежала треть обрабатываемых земель). Выразителем чешского недовольства стал проповедник Ян Гус (1371-1415), выступавший против засилья немцев и пороков священников. Помимо этого, он отстаивал идею причащения мирян и хлебом, и вином (в католической традиции мирян причащают только хлебом). Яна закономерно обвинили в ереси и вызвали на церковный собор в город Констанц, где он был схвачен, а затем и сожжен как еретик в 1415 году (хотя император и обещал ему безопасность). Сторонники Гуса - гуситы - были возмущены. В 1419 году вспыхнуло восстание, которое перетекло в Гуситские войны, продолжавшиеся до 1434 года. Папа Римский объявил против них Крестовый поход, однако таборитам (наиболее радикальным гуситам) во главе с полководцем Жижкой удалось в 1420 году одержать победу над крестоносцами под Прагой. Однако уже в 1434 году табориты были разбиты и движение гуситов сошло на нет.

Изображение церковного собора в Констанце и миниатюра, иллюстрирующая сожжение Яна Гуса

5. Реконкиста на Пиренейском полуострове

Англия и Франция, закончившие в XV веке Столетнюю войну, продолжили становится все более централизованными. Тенденция по объединению территорий и централизации власти не обошла и пиренейский регион. Как вы помните, еще в VIII веке арабы-мусульмане вторглись на территорию Пиренейского полуострова. Начиная с этого момента и до 1492 года уцелевшие христиане на севере полуострова пытались вернуть эти земли обратно. Данное явление вошло в историю как Реконкиста. В ходе отвоевания земель здесь образовывались различные христианские королевства: Кастилия, Арагон, Португалия. Основные успехи христиан пришлись на XII-XIII века, после чего на Пиренеях под властью арабов остался лишь Гранадский эмират. В 1469 году кастильская принцесса Изабелла вышла замуж за арагонского принца Фернандо - между двумя государствами образовалась династическая уния, что стало важным шагом к созданию единой Испании. Объединив силы двух монархий, Изабелле и Фернандо в 1492 году удалось завоевать Гранадский эмират. Так как эта супружеская пара фанатично относилась к католичеству, началась насильственная христианизация мусульман, сопротивлявшихся преследовала инквизиция, которая действовала с особой жестокостью.

Карта, показывающая этапы Реконкисты; изображение Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской