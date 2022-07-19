НОВОЕ ВРЕМЯ

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Формат ЕГЭ
Задание 20 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3
Всеобщая история
Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Англия в XVII веке Восточная Европа в XVI в. Эпоха Эллинизма Древний Рим Основные события всеобщей истории ХХ в. Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Франция в XVII веке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Древняя Греция Америка в XVIII веке Страны Азии в XIX веке Тридцатилетняя война Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа США в XIХ веке Европейская культура в XIV-XV вв. Объединительные движения в Италии Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток XIV-XV вв.: что происходило на Западе Реформация и её последствия Англия в XVIII веке Англия в XIХ веке Франция в XV-XVI вв. Образование независимых государств в Латинской Америке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Франция в XIX веке Церковь в Средневековье Великие географические открытия Франция в XVIII веке Эпоха Крестовыых походов Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Англия в XV-XVI вв. Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Международные отношения в XVIII веке
Новейшая история России
Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина "Военный коммунизм" Октябрьская революция Внешняя политика Л.И.Брежнева Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Индустриализация и коллективизация в СССР СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) НЭП Февральская революция Внешняя политика Н.С.Хрущёва Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Конференции Антигитлеровской коалиции Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Гражданская война СССР накануне Великой Отечественной войны Основные этапы ВОВ Образование СССР Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.
Средневековый период
Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Русское государство в первой половине XVI в. Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Начало возвышения Москвы Правление Бориса Годунова
Древняя Русь
Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.)
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Общественные движения в пореформенной России Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов
Культура России VIII-XX вв.
Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Культура Руси X-XIII вв. Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв. Советская культура второй половины ХХ в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Культура Руси XIII-XV вв.
Россия в Новое время
Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Восстание Степана Разина Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Е. Пугачёва Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Начало эпохи дворцовых переворотов

НОВОЕ ВРЕМЯ

Америка в XIX веке

1. Рост США


В XIX веке США активно расширялись на Запад. В 1803 году они купили у Франции Луизиану, в 1819 отобрали у Испании Флориду, по итогам войны с Мексикой (1846–1848) США получили Техас, Калифорнию, Нью-Мехико, Юту и Неваду, в 1867 году купили у России Аляску. Чтобы Западные страны не вмешивались в процесс расширения США, в 1823 году в одностороннем порядке была провозглашена «доктрина Монро» - заявление американского президента Монро, в котором отрицалось всякое европейское вмешательство в дела Северной и Южной Америки. В 1845 году к ней добавилась доктрина предопределения судьбы, по которой присоединение новых территорий объявлялось миссией, якобы врученной американцам свыше.

Изображение выглядит как карта Автоматически созданное описание

Территория США в 1789 и в 1912 году

2. Гражданская война в США


Освободившись от английской зависимости и сбросив с себя экономические ограничения, Америка начала быстро развиваться. В 1815 году здесь началась промышленная революция, ведущей стала текстильная отрасль. Это было не спроста, ведь хлопок производился непосредственно в южных плантациях США, где было распространено рабовладение. На севере же Америки преобладали фермерские хозяйства, также здесь располагался торгово-финансовый центр США. Между промышленным севером и рабовладельческим югом постоянно возникали противоречия, особенно по поводу присоединения новых земель на западе – должны ли они быть рабовладельческими или свободными. После избрания президентом США противника рабства А. Линкольна 11 южных штатов заявили о своем выходе из состава государства, в 1861 году между севером и югом началась гражданская война. Ее основными целями были восстановление единства государства и решение проблемы рабства. В 1863 году Линкольн издал указ об освобождении рабов юга, чем обеспечил себе их поддержку. По итогам войны, победителем из которой вышел север, была принята 13-я поправка к конституции США, запрещавшая рабство на территории страны.

Южные рабовладельческие штаты, заявившие о своем выходе из состава США (синим) и А. Линкольн

3. Реконструкция Юга

Победа Севера в Гражданской войне устранила угрозу раскола США. По итогам конфликта в США было отменено рабство и возникла необходимость структурной перестройки Юга, основу которого до войны составляли рабовладельческие хозяйства. Прежние правительства на Юге смещались, вводилось военное управление генералов-северян. Все южные штаты должны были принять новую систему управления, включавшую отмену рабовладения и предоставление негритянскому населению равных прав с белыми. Реконструкция Юга в целом завершилась к 1877 году, однако возникла новая проблема - сегрегации. В южных штатах повсеместно стали приниматься законы о раздельном использовании белыми и черными транспорта, церквей, школ, больниц и кладбищ, запрещались межрасовые браки. Активно действовала тайная организация Ку-клукс-клан, терроризировавшая чернокожее население.

Будто на разных планетах»: почему в современном мире существует сегрегация — РТ на русском

Иллюстрация сегрегации – вода «только для цветных»