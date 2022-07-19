НОВОЕ ВРЕМЯ

Америка в XIX веке

1. Рост США





В XIX веке США активно расширялись на Запад. В 1803 году они купили у Франции Луизиану, в 1819 отобрали у Испании Флориду, по итогам войны с Мексикой (1846–1848) США получили Техас, Калифорнию, Нью-Мехико, Юту и Неваду, в 1867 году купили у России Аляску. Чтобы Западные страны не вмешивались в процесс расширения США, в 1823 году в одностороннем порядке была провозглашена- заявление американского президента Монро, в котором отрицалось всякое европейское вмешательство в дела Северной и Южной Америки. В 1845 году к ней добавилась, по которой присоединение новых территорий объявлялось миссией, якобы врученной американцам свыше.





Территория США в 1789 и в 1912 году

2. Гражданская война в США





Освободившись от английской зависимости и сбросив с себя экономические ограничения, Америка начала быстро развиваться. В 1815 году здесь началась промышленная революция, ведущей стала. Это было не спроста, ведьпроизводился непосредственно в южныхСША, где было распространено. На севере же Америки преобладали фермерские хозяйства, также здесь располагался торгово-финансовый центр США. Между промышленным севером и рабовладельческим югом постоянно возникали противоречия, особенно по поводу присоединения новых земель на западе – должны ли они быть рабовладельческими или свободными. После избрания президентом США противника рабства11 южных штатов заявили о своем выходе из состава государства,. Ее основными целями были восстановление единства государства и решение проблемы рабства., чем обеспечил себе их поддержку. По итогам войны, победителем из которой вышел север, была принята, запрещавшая рабство на территории страны.

Южные рабовладельческие штаты, заявившие о своем выходе из состава США (синим) и А. Линкольн

3. Реконструкция Юга

Победа Севера в Гражданской войне устранила угрозу раскола США. По итогам конфликта в США было отменено рабство и возникла необходимость структурной перестройки Юга, основу которого до войны составляли рабовладельческие хозяйства. Прежние правительства на Юге смещались, вводилось военное управление генералов-северян. Все южные штаты должны были принять новую систему управления, включавшую отмену рабовладения и предоставление негритянскому населению равных прав с белыми. Реконструкция Юга в целом завершилась к 1877 году, однако возникла новая проблема - сегрегации. В южных штатах повсеместно стали приниматься законы о раздельном использовании белыми и черными транспорта, церквей, школ, больниц и кладбищ, запрещались межрасовые браки. Активно действовала тайная организация Ку-клукс-клан, терроризировавшая чернокожее население.





Иллюстрация сегрегации – вода «только для цветных»