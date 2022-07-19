Идеология, наука и культура в послевоенные годы

Первые идеологические кампании

В условиях зарождавшейся холодной войны важным становится формирование образа внешнего врага и, связанная с этим, борьба с низкопоклонством по отношению ко всему западному. Холодная война, не перерастая в открытое военное противостояние, тем не менее, отличалась особым характером информационного противостояния, что выразится в критических статьях, речах и художественных произведениях.

Советских писателей обвиняли в «безыдейности, беспринципности, формализме, низкопоклонстве перед гниющей, упадочной буржуазной культурой». Данное постановление ЦК изучалось на собраниях партактивов на заводах, фабриках, школах, в обязательном порядке. Через некоторое время были выпущены подобные постановления, которые касались кинематографа, театра. Во многом репрессии в области культуры были обусловлены тем, что после войны обострились отношения с Западом, поэтому советское руководство пыталось сохранить внутреннюю коммунистическую монолитность. Не допускалось издание произведений, не отвечавших задачам официальной идеологии.

Еще одна идеологическая кампания конца 1940-х годов — кампания по борьбе с «низкопоклонством и раболепием перед иностранщиной и современной реакционной культурой буржуазного Запада», которая была запущена после того, как профессор Н. Клюев, написавший исследование по проблемам лечения рака, отправил свою книгу в США для публикации. Профессор получил 25 лет тюрьмы. Участники этой истории широко осуждались в прессе, обвинялись в космополитизме.



Клюевой и профессора Г. И. Роскина, которые создали эффективный, по их мнению, препарат от рака — «КР» (круцин). Открытием заинтересовались американцы, пожелавшие издать их книгу и предложившие программу совместных исследований. В конце 1940-х произошло «Дело КР» – кампания против «низкопоклонства», поводом для которой послужило дело члена-корреспондента Академии медицинских наук СССР Н. Г.люевой и профессора Г. И.оскина, которые создали эффективный, по их мнению, препарат от рака — «КР» (круцин). Открытием заинтересовались американцы, пожелавшие издать их книгу и предложившие программу совместных исследований. Соответствующая договоренность (с разрешения властей) была достигнута, и в ноябре 1946 года командированный в США академик-секретарь АМН СССР В. В. Парин по указанию заместителя министра здравоохранения передал американским ученым рукопись их книги и ампулы с препаратом. Это, однако, вызвало резкое недовольство Сталина. По возвращении Парин был арестован и осужден на 25 лет за «измену Родине», а Сталин лично занялся организацией кампании.

С 1947 года советским руководством принимается ряд жестких мер: начинают глушиться иностранные радиостанции, вводятся запреты на браки с иностранцами.

Еще одним громким политическим процессом в период с 1948 – 1952 годов стало дело Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) против группы еврейских общественных деятелей под руководством актера и режиссера С. М. Михоэлса, который был убит сотрудниками МГБ (министерство государственной безопасности). В послевоенные годы высокая известность комитета и его зарубежные связи стали мешать Сталину. К концу войны, а также и после неё, ЕАК был вовлечён в документирование событий Холокоста. Это шло вопреки официальной советской политике представления преступлений нацистов как злодеяния против всех советских граждан и не акцентируя внимание на геноциде евреев. Видную роль в разгроме ЕАК сыграл Г. И. Маленков.

В этот период все сферы культуры находились под тотальным контролем. И. В. Сталин лично определял список лауреатов Сталинских премий во всех сферах культуры, писал разгромные статьи о генетике.

Восстановление и развитие системы образования

Сложившиеся в послевоенный период обстоятельства усложняли развитие образования: как минимум, не хватало даже зданий для организации школ и других учебных заведений, поскольку значительная часть страны была разрушена. Ещё сохранялась введённая накануне войны плата за обучение в старших классах, техникумах, вузах. При всём этом активно продвигался вопрос о всеобщем семилетнем образовании, и уже в 1950/51 учебном году на семилетние и средние (8—10 классы) школы приходилось около 80% учащихся, что было большим достижением.

Примечательно, что школьное образование в те годы было преимущественно раздельным, а мальчики и девочки учились порознь. Постепенно в стране растёт число специалистов в тех или иных сферах, но на данном этапе было сложно достичь поставленных целей и добиться высокого уровня квалификации каждого выпускника.

Развитие науки

В послевоенные годы советская власть активно вкладывается в науку: растут научные центры, число учёных, особое значение приобретают исследования прикладного характера. Наиболее перспективными сферами были атомная энергетика, ракетостроение, электроника, радиотехника. Отмечается, что в это время в стране было не очень много научных работников высших степеней, но работа этих немногих хорошо финансировалась.

Однако больше всего внимания уделялось развитию направлений, связанных с военными разработками, и здесь мы наблюдаем ряд значительных достижений: быстро развивался ядерный проект, двигалось вперёд ракетостроение.

Исследования химика Н. Н. Семёнова, физиков Л. Д. Ландау, П. А. Черенкова, И. Е. Тамма, И. М. Франка послужили основой для перспективных научных разработок, в будущем отмеченных Нобелевскими премиями. В 1951 г. была создана первая советская электронно-вычислительная машина.

Л. Ландау

Тем не менее, жёсткая цензура, идеологический диктат и положение чрезвычайной секретности оказывали негативное воздействие на процесс развития науки. Определённые сферы развивались хуже, т.к. не считались приоритетными, не соответствовали идеологическим задачам или принципам, проводились репрессии против отдельных представителей научного мира.

Вероятно, более всего страдали гуманитарные науки, которые сталкивались с необходимостью работы в рамках идеологической парадигмы, исследования регулярно подвергались критике, причём критике не столько научного характера, сколько идеологического. Всё это накладывало отпечаток на результаты исследований.

Основные тенденции развития искусства

Кампании 1948 – 1952 года стали для творческой интеллигенции тяжелым временем, ведь сразу после окончания Великой Отечественной войны у многих деятелей культуры и искусства появилась робкая надежда на трансформацию тоталитарного режима и его смягчение.

Борьба с космополитизмом коснулась также театральной критики и литературоведения. Масштабная кампания развернулась против литературных критиков, которые при оценке произведений руководствуются профессиональными критериями, а не идеологией. Кампания в значительной степени носила антисемитский характер и вскоре охватила другие сферы культуры.

Характерной чертой развития культуры в послевоенные годы было усиление вмешательства партийно-государственного аппарата в культурную жизнь общества.

Требования к работам творческой интеллигенции нашли отражение в постановлениях ЦК партии второй половины 40-хгодов по вопросам литературы и искусства.

постановление «О журналах "Звезда" и "Ленинград"» (1946 г.). Поводом для него послужила публикация в журнале «Мурзилка» рассказа М. М. Зощенко «Приключения обезьянки», перепечатанного затем литературным журналом «Звезда». М. М. Зощенко был обвинен в безыдейности, вульгарности и аполитичности. В постановлении и в разъясняющих его публикациях содержались политические обвинения и оскорбления в адрес А. А. Ахматовой, М. М. Зощенко и других советских литераторов. В числе первых появилосьПоводом для него послужила публикация в журнале «Мурзилка» рассказа М. М. Зощенко «Приключения обезьянки», перепечатанного затем литературным журналом «Звезда». М. М. Зощенко был обвинен в безыдейности, вульгарности и аполитичности. В постановлении и в разъясняющих его публикациях содержались политические обвинения и оскорбления в адрес А. А. Ахматовой, М. М. Зощенко и других советских литераторов. В конце 40-х годов развернулась борьба за советскую национальную культуру, против космополитизма. Космополитами были объявлены представители науки, литературы и искусства, в творчестве которых усматривалось «преклонение перед всем западным».

В официальной культуре особое место занимали сочинения на военную тематику (В. Панова, А. Фадеев, Б. Полевой, В. Некрасов, А. Твардовский). Как и ранее, большую роль продолжили играть сочинения на производственную и историческую тематику.

Кинематограф в данный период развивается, но фильмов снимается немного, и выход каждого из них становится большим событием (к примеру, в 1949 г. было выпущено всего 10 художественных фильмов). Примечательно, что советским зрителям были показаны т. н. «трофейные фильмы», которые достались Советскому Союзу после войны. К ним относились не только немецкие фильмы, но и многие другие – в том числе и голливудские.

Продолжали свою работу театры, и наиболее интересными в них считались постановки классических произведений, однако внимания заслуживали и пьесы современных драматургов (К. Симонова, А. Корнейчука, Б. Лавренёва). В концертных залах звучали также произведения современных композиторов: Д. Шостаковича, С. Прокофьева, А. Хачатуряна.

К 1950 году (по количественным показателям) была восстановлена музейная сеть, действовавшая до войны, однако для восстановления, в частности, музейных комплексов под Ленинградом всё ещё требовалось время и значительные затраты.

Цензура и идеологический контроль ограничивали советских деятелей искусства. Оказалась запрещена к показу вторая часть фильма «Иван Грозный» режиссёра Сергея Эйзенштейна, критике подвергались композиторы Шостакович и Прокофьев, а также литераторы А. Ахматова, М. Зощенко, А. Платонов и другие.

Кадр из кинофильма «Иван Грозный» (С. Эйзенштейн)

Итоги

В послевоенные годы имели место достижения в развитии отечественной науки и культуры. Вместе с тем усиливался контроль со стороны государства над духовной сферой.