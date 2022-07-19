Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
Варианты ЕГЭ
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Россия в Новое время
Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.)
Средневековый период
Эпоха Ивана III Русское государство в первой половине XVI в. Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса
Древняя Русь
Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси
Культура России VIII-XX вв.
Культура современной России Русская культура в XVIII в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв. Советская культура первой половины ХХ в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Русская культура в XVI-XVII вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Наука и словесность во второй половине XIX в.
Формат ЕГЭ
Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ
Всеобщая история
Страны Азии в XIX веке Восточная Европа в XVI в. Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Эпоха Крестовыых походов Международные отношения в XVIII веке Основные события всеобщей истории ХХ в. Объединительные движения в Италии Древняя Греция США в XIХ веке Реформация и её последствия Англия в XVIII веке Англия в XV-XVI вв. Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Англия в XIХ веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Тридцатилетняя война Франция в XVIII веке Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Великие географические открытия Франция в XVII веке Древний Рим Европейская культура в XIV-XV вв. Англия в XVII веке Образование независимых государств в Латинской Америке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Франция в XV-XVI вв. Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Эпоха Эллинизма Церковь в Средневековье XIV-XV вв.: что происходило на Западе Америка в XVIII веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Франция в XIX веке XIV-XV вв.: что происходило на Востоке
Новейшая история России
Октябрьская революция Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) "Военный коммунизм" Основные этапы ВОВ Гражданская война СССР накануне Великой Отечественной войны Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Индустриализация и коллективизация в СССР СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Конференции Антигитлеровской коалиции Внешняя политика Л.И.Брежнева Внешняя политика Н.С.Хрущёва Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Образование СССР Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. НЭП Февральская революция
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Отечественная война 1812 г. Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.)

НОВОЕ ВРЕМЯ

Тридцатилетняя война

1. Тридцатилетняя война

Тридцатилетнюю войну (1618–1648) называют первой общеевропейской.

Ее причинами стали:

  • Религиозные противоречия между католическими и протестантскими державами.

  • Амбиции Священной Римской империи, где в тот момент у власти утвердилась династия Габсбургов, желавшая объединения под собой все Европы (Англия и Франция же отстаивали идею самостоятельных национальных государств).

Началась война с противостояния немецких протестантских и католических князей (напомним, что Священная Римская империя в то время лишь формально единое государство, фактически это группа достаточно самостоятельных государственных образований, объединенных под властью номинального императора; также стоит помнить, что по Аугсбургскому миру в империи сложилась религиозная раздробленность – одни князья, а значит и их подданные, исповедовали католицизм, другие же – одно из направлений протестантизма). Католических князей и императора поддержали Австрия и Испания. Протестантских князей поддержали Дания, Швеция, Англия, Голландия и Франция (да, она была католической, но сражалась против католиков, так как не хотела политического усиления Габсбургов).

Ход войны:

  • Чешские дворяне, возмущенные религиозными преследованиями, в 1618 году выбросили и окон Пражской канцелярии королевских наместников.

  • Император Фердинанд II отправил в Чехию войска, которые разбили повстанцев у Белой горы в 1620 году. Чешское королевство было преобразовано в провинцию Богемия, здесь усилилось влияние иезуитов.

  • Дания, претендуя на северные территории империи, начала против Фердинанда II боевые действия, но ее войска были разбиты наемниками под руководством Альбрехта фон Валленштейна.

  • В войну против империи вступила лютеранская Швеция во главе с Густавом II Адольфом. В 1632 году ему удалось разбить войска императора под Лютценом, но в этой битве погиб и шведский король.

  • В войну открыто вступила Франция, к 1648 году она нанесла ряд поражений императорским войскам.

  • Это вынудило Фердинанда II пойти на заключение Вестфальского мира. Франция получала Эльзас, Швеция – балтийские земли, Голландия окончательно признавалась независимой от Испании. Священная Римская империя же пришла в упадок. По этому миру за князьями закреплялось право вступать в союз друг с другом и с иностранными державами. Таким образом, немецкие князья стали неограниченными монархами в своих княжествах, что еще больше усилило раздробленность государства.


Фердинанд II (слева); битва у Белой горы (сверху); Альбрехт фон Валленштейн (справа); Густав II перед битвой при Лютцене