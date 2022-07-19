ДРЕВНИЙ МИР

В первой половине 2 тысячелетия на севере Индии появился говоривший на санскрите народ ариев, который стал доминирующим этносом этого региона. Арии исповедовали индуизм, который лег в основу деления общества на особые разряды – варны. Высшая варна состояла из брахманов – жрецов, которые занимали наиболее благоприятное положение в обществе. За ними шла варна кшатриев – воинов и правителей. Чуть ниже по социальной лестнице стояли вайшьи – земледельцы. На социальном дне находились шудры – слуги. В 6 веке до н.э. в царской семье, принадлежавшей к варне кшатриев, родился ребенок, которого назвали Гаутама. Первоначально Гаутама вел праздную жизнь, однако однажды, покинув свой дворец, он увидел, как несчастно живут люди. Он решил понять, почему жизнь наполнена страданием и стал скитальцем-отшельником. Через некоторое время ему открылись четыре истины:
Гаутама Будда и физическая карта полуострова Индостан
Как в Месопотамии Тигр и Ефрат, в Индии Ганг и Инд, на Дальнем Востоке реки Хуанхэ и Янцзы стали местом создания первых цивилизаций. На рубеже 3-2 тысячелетия до н.э. здесь возникли города-государства. В 3 веке до н.э., после нескольких столетий непрекращающихся войн между мелкими царствами, Китай был объединен в первое единое централизованное государство под главенством династии Цинь. Царь из этой династии принял титул хуанди – «император» и вошел в историю как Шихуанди – первый император Цинь. Он вел нескончаемые войны с соседями, а от кочевников на востоке своей империи построил Великую китайскую стену. После смерти Шихуанди империя Цинь пала в следствии народного восстания.
Цинь Шихуанди и империя Цинь на пике могущества
Древние китайцы подарили миру много изобретений и философских учений. Самое известное учение связано с мудрецом Конфуцием, который жил в 6 веке до н.э. в одном из Китайских государств. Он считал, что в мире существуют незыблемый порядок, система. Человек должен найти свое место в этой системе и наилучшим образом исполнять свои обязанности. Мудрец Лао-цзы создал свое учение о дао, которое теперь называют даосизмом. Суть его сводится к тому, что в мире существует закон бытия, путь, по которому движется и развивается этот мир. Человек должен познать путь этого мира и слиться с ним.
Конфуций и карта Великого шелкового пути