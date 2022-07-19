ДРЕВНИЙ МИР

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Новейшая история России
1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Октябрьская революция Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Политическое развитие СССР в 1930-е гг. СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) "Военный коммунизм" СССР накануне Великой Отечественной войны Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Внешняя политика Н.С.Хрущёва Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Конференции Антигитлеровской коалиции Основные этапы ВОВ Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) НЭП Февральская революция Индустриализация и коллективизация в СССР История современной России (1991 - 2014 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Образование СССР Гражданская война Внешняя политика Л.И.Брежнева Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.)
Средневековый период
Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Правление Бориса Годунова Феодальная раздробленность Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Русское государство в первой половине XVI в. Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского
Древняя Русь
Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси
Варианты ЕГЭ
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Формат ЕГЭ
Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ
Россия в Новое время
Восстание Е. Пугачёва Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Восстание Степана Разина Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.)
Всеобщая история
Европейская культура в XIV-XV вв. Америка в XVIII веке Восточная Европа в XVI в. Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Франция в XIX веке Церковь в Средневековье США в XIХ веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Древняя Греция Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Реформация и её последствия Тридцатилетняя война Древний Рим XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Франция в XV-XVI вв. Основные события всеобщей истории ХХ в. Великие географические открытия Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Англия в XVIII веке Англия в XIХ веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Эпоха Крестовыых походов Международные отношения в XVIII веке Образование независимых государств в Латинской Америке Англия в XV-XVI вв. Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Объединительные движения в Италии Франция в XVIII веке Франция в XVII веке Эпоха Эллинизма Англия в XVII веке XIV-XV вв.: что происходило на Западе Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Страны Азии в XIX веке Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Первая русская революция Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Общественные движения в пореформенной России Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов
Культура России VIII-XX вв.
Советская культура первой половины ХХ в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Русская культура в XVI-XVII вв. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVIII в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в.

ДРЕВНИЙ МИР

Цивилизации полуострова Индостан и Древний Китай

1. Возникновение и распространение буддизма


В первой половине 2 тысячелетия на севере Индии появился говоривший на санскрите народ ариев, который стал доминирующим этносом этого региона. Арии исповедовали индуизм, который лег в основу деления общества на особые разряды – варны. Высшая варна состояла из брахманов – жрецов, которые занимали наиболее благоприятное положение в обществе. За ними шла варна кшатриев – воинов и правителей. Чуть ниже по социальной лестнице стояли вайшьи – земледельцы. На социальном дне находились шудры – слуги. В 6 веке до н.э. в царской семье, принадлежавшей к варне кшатриев, родился ребенок, которого назвали Гаутама. Первоначально Гаутама вел праздную жизнь, однако однажды, покинув свой дворец, он увидел, как несчастно живут люди. Он решил понять, почему жизнь наполнена страданием и стал скитальцем-отшельником. Через некоторое время ему открылись четыре истины:
1) Все в мире страдают
2) Причина страдания – желания человека, его стремление к приятному
3) Можно достичь состояния, свободного от страдания – нирваны
4) Путь достижения нирваны – правильное поведение, отказ от насилия, совершенствование души.
Когда Гаутама отрыл эти истины, он получил имя Будда, что значит «просветленный». Его учение распространилось по всему полуострову Индостан, однако не вытеснило индуизм. До сих пор эти религиозные учения сосуществуют друг с другом.


Гаутама Будда и физическая карта полуострова Индостан

2. Древний Китай и создание империи Цинь в III веке до н.э.

Как в Месопотамии Тигр и Ефрат, в Индии Ганг и Инд, на Дальнем Востоке реки Хуанхэ и Янцзы стали местом создания первых цивилизаций. На рубеже 3-2 тысячелетия до н.э. здесь возникли города-государства. В 3 веке до н.э., после нескольких столетий непрекращающихся войн между мелкими царствами, Китай был объединен в первое единое централизованное государство под главенством династии Цинь. Царь из этой династии принял титул хуанди – «император» и вошел в историю как Шихуанди – первый император Цинь. Он вел нескончаемые войны с соседями, а от кочевников на востоке своей империи построил Великую китайскую стену. После смерти Шихуанди империя Цинь пала в следствии народного восстания.


Цинь Шихуанди и империя Цинь на пике могущества

3. Развитие культуры Древнего Китая

Древние китайцы подарили миру много изобретений и философских учений. Самое известное учение связано с мудрецом Конфуцием, который жил в 6 веке до н.э. в одном из Китайских государств. Он считал, что в мире существуют незыблемый порядок, система. Человек должен найти свое место в этой системе и наилучшим образом исполнять свои обязанности. Мудрец Лао-цзы создал свое учение о дао, которое теперь называют даосизмом. Суть его сводится к тому, что в мире существует закон бытия, путь, по которому движется и развивается этот мир. Человек должен познать путь этого мира и слиться с ним.

Что касается изобретений и открытий, то следует заметить, что китайцы первыми стали разводить шелковичных червей и производить шелк, который они распространяли по другим странам через великий шелковый путь. Также китайцы изобрели лак, которым покрывали деревянные изделия, делая из водонепроницаемыми. В середине 1 тысячелетия до н.э. они открыли порох.


Конфуций и карта Великого шелкового пути