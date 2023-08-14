Мировой экономический кризис и выход из него

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
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Средневековый период
Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Эпоха Ивана III Начало возвышения Москвы Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная раздробленность От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв.
Древняя Русь
Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг.
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Отечественная война 1812 г. Россия в Первой мировой войне Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Первая русская революция
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Всеобщая история
Англия в XIХ веке Мир в условиях Холодной войны Международные отношения в XVIII веке Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Древний Рим Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Мир в новое тысячелетие (1991–2022 гг.) Первая мировая война Эпоха Крестовыых походов Франция в XIX веке Церковь в Средневековье Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Англия в XVII веке Объединительные движения в Италии Реформация и её последствия Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Англия в XVIII веке США в XIХ веке XIV-XV вв.: что происходило на Западе Мировой экономический кризис и выход из него Древняя Греция Великие географические открытия Франция в XVIII веке Франция в XVII веке Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Образование независимых государств в Латинской Америке Страны Азии в XIX веке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Мир на пороге Первой мировой войны XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Франция в XV-XVI вв. Становление тоталитаризма после Первой мировой войны Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Англия в XV-XVI вв. Вторая мировая война Америка в XVIII веке Тридцатилетняя война Восточная Европа в XVI в. Эпоха Эллинизма Европейская культура в XIV-XV вв. Основные события всеобщей истории XX-XXI вв.
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Мировой экономический кризис (1929–1932 гг.) и выход США из него

1. Мировой экономический кризис, «великая депрессия»

В XIX веке на Западе царили либеральные представления о роли государства в экономике – отстаивались идеи свободного рынка и невмешательства правительства в экономический процесс. Однако с началом XX века такой подход изменился. Возникновение монополий, контролировавших целые отрасли производства и диктовавших свои условия, социальные протесты рабочих, недовольных возрастающей эксплуатацией, заставляло государство регулировать экономические отношения и вмешиваться в деятельность предпринимателей. Окончательный поворот к государственному регулированию экономики наметился в связи с разразившимся Мировым экономическим кризисом (1929–1932), в рамках которого объем промышленного производства в США упал на 50%, число безработных доходило до половины населения Америки.

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Безработные мужчины у бесплатной столовой в Чикаго, 1931 год

2. «Новый курс» Ф. Рузвельта в США

Преодолеть последствия «великой депрессии» в США удалось благодаря «Новому курсу» президента Ф. Рузвельта за счет вмешательства государства в экономику:

  • Был установлен контроль над деятельностью банков и выпуском акций

  • Началась борьба с искусственным завышением цен на товары

  • Установлен минимум зарплаты и максимальная продолжительность рабочего дня

  • Власти начали выделять средства на общественные работы, создавая тем самым рабочие места.

Сходные меры принимались в Англии и Франции. Тем самым была создана социально ориентированная рыночная экономика, теоретиком которой стал экономист Джон Кейнс. Основная идея кейнсианства состояла в том, что вмешательство государства в экономику выгодно для бизнеса. Предприниматели хотят производить больше товара, но рынки сбыта ограничены – мир уже поделен на колонии. Остается другой путь – повышение благосостояния населения при поддержке государства, которое ведет к увеличению покупательной способности граждан.

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«Новый курс» Франклина Рузвельта

Мировой экономический кризис и выход из него