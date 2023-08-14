Мировой экономический кризис и выход из него

Мировой экономический кризис (1929–1932 гг.) и выход США из него

1. Мировой экономический кризис, «великая депрессия»

В XIX веке на Западе царили либеральные представления о роли государства в экономике – отстаивались идеи свободного рынка и невмешательства правительства в экономический процесс. Однако с началом XX века такой подход изменился. Возникновение монополий, контролировавших целые отрасли производства и диктовавших свои условия, социальные протесты рабочих, недовольных возрастающей эксплуатацией, заставляло государство регулировать экономические отношения и вмешиваться в деятельность предпринимателей. Окончательный поворот к государственному регулированию экономики наметился в связи с разразившимся Мировым экономическим кризисом (1929–1932), в рамках которого объем промышленного производства в США упал на 50%, число безработных доходило до половины населения Америки.





Безработные мужчины у бесплатной столовой в Чикаго, 1931 год

2. «Новый курс» Ф. Рузвельта в США

Преодолеть последствия «великой депрессии» в США удалось благодаря «Новому курсу» президента Ф. Рузвельта за счет вмешательства государства в экономику:

Был установлен контроль над деятельностью банков и выпуском акций

Началась борьба с искусственным завышением цен на товары

Установлен минимум зарплаты и максимальная продолжительность рабочего дня

Власти начали выделять средства на общественные работы, создавая тем самым рабочие места.

Сходные меры принимались в Англии и Франции. Тем самым была создана социально ориентированная рыночная экономика, теоретиком которой стал экономист Джон Кейнс. Основная идея кейнсианства состояла в том, что вмешательство государства в экономику выгодно для бизнеса. Предприниматели хотят производить больше товара, но рынки сбыта ограничены – мир уже поделен на колонии. Остается другой путь – повышение благосостояния населения при поддержке государства, которое ведет к увеличению покупательной способности граждан.





«Новый курс» Франклина Рузвельта