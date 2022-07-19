Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг

Итоги и значение «великого десятилетия» Н.С. Хрущёва

В течение десятилетия СССР совершил стремительный скачок в своём развитии: по темпам роста производства и ВВП он находился на первом месте в мире, были построены тысячи новых предприятий, миллионы людей переехали в собственные квартиры, втрое вырос уровень жизни населения. Численность населения выросла почти на 40 млн человек, и впервые число жителей города превысило села.

Значительными были достижения советской науки и техники: советские космонавты начали покорять космос, были созданы предпосылки для реализации многих идей.

Всё это позволяет сказать, что 1950-е годы – это время не только западногерманского и японского, но и советского «экономического чуда». В советском случае ключевую роль сыграл «человеческий фактор»: формирование совершенно иной, чем прежде, общественной атмосферы, использование (хотя и в ограниченном объёме) материальных стимулов к труду.

Вместе с тем темпы сельскохозяйственного роста оставались низкими, не все хрущёвские реформы в этой сфере удались – всё это замедляло рост национального дохода в целом и требовало закупки продовольствия за рубежом.

Экономические стимулы к труду использовались слабо, идеологические ограничения сохранялись, общество устало от неработающих реформ – всё это привело к нарастанию разочарования в обществе. Кроме того, начавшийся при Хрущёве курс политического реформирования (т. ч. отказ от массовых репрессий) требовал своего закрепления и дальнейшего развития. Страна, несмотря на все достижения, нуждалась в реформах.

Л. И. Брежнев и смена политического курса

В годы Брежнева наступил «золотой век» для партийно-государственной номенклатуры: была выдвинута идея «стабильности кадров», главным критерием в назначении на должность была личная лояльность кандидата в чиновники. Такая стабильность вела к консервации и застаиванию режима.

Начало брежневской эпохи показало стремление руководства вернуться к привычным методам управления. Так, были упразднены совнархозы (введённые при Хрущёве) и восстановлены отраслевые министерства (как было при Сталине). Число министерств всё росло – к середине 1980-х существовало более ста министерств союзного уровня, в которых работало немало чиновников, что требовало больших затрат. Отсутствие сменяемости кадров привело к их «застареванию», к началу восьмидесятых средний возраст представителя высшего руководства составил более 70 лет.

Основные характеристики:

Усилился контроль партии и государства за всеми сферами жизни общества (фактически возрождение сталинизма).

Отмена сменяемости (ротации) партийной номенклатуры, что способствовало в итоге появлению «геронтократии» (власть старцев).

Возрождена система льгот и привилегий партийной и государственной номенклатуры.

Усиление нападок на критику И. В. Сталина и сталинизма.

Кампания в прессе по возвеличиванию Л. И. Брежнева (неосталинизм).

Преследование инакомыслящих (более мягкими методами, чем при И. В. Сталине).

Укрепление роли армии и органов безопасности

В это время возрастает роль армейских генералов и армии как таковой, а также органов госбезопасности. С приходом к власти Брежнева увеличилось в несколько раз финансирование оборонных программ.

С 1967 года руководителем КГБ становится секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андропов, который начал уделять особое внимание борьбе с инакомыслием. По его предложению создается пятое управление КГБ, цель которого – борьба с диссидентством.

Диссиденты – граждане СССР, открыто выражавшие свои политические взгляды, которые существенно отличались от господствующей в то время коммунистической идеологии

Сотрудники пятого управления внедрялись в общественные и государственные организации, должны были наблюдать, прослушивать телефонные звонки попавших под подозрение лиц, подсматривать и подслушивать в поисках информации.

Диссидентов не расстреливали и не отправляли в лагеря, их лечили в специализированных психиатрических лечебницам («ведь только сумасшедший человек может быть недоволен советским строем»). Органы госбезопасности контролировали даже научные дискуссии в университетах, ведь в них тоже могла содержаться крамола.

Массовый террор ушел в прошлое, но политические преследования приобрели более изощренный характер.

Ю.А. Андропов

Принятие Конституции СССР 1977 года





Приближался 1980 год, а вместе с ним и тот момент, когда должен наступить коммунизм, но на горизонте его пока не было видно. Это нужно было как-то объяснить советскому народу, для чего и была придумана концепция «развитого социализма» (промежуточной стадии между социализмом и коммунизмом)

Общие положения

Закреплено понятие развитого социализма («Конституция развитого социализма»).

Объявлено о построении общенародного государства.

В Конституции было закреплено руководящее положение коммунистической партии (статья 6 гласила: «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза»).

Усиление экономической и политической роли союзного центра и ущемление прав республик.

Расширены права общественных организаций в политической жизни (разумеется, только формально).

Введены принципы межгосударственного общения (в основе Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе «Хельсинки-75»).

Конституция 1977 г. в целом носила демократический характер. Так, именно в этой конституции впервые появились международные обязательства СССР (положения Хельсинкского акта о принципах межгосударственных отношений). Однако многие зафиксированные в Конституции права и свободы либо так и остались на бумаге (например, право на свободу демонстраций), либо нарушались.

Итоги

Главной особенностью политического развития СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. стала консервация политического режима, усиление господства партийного аппарата, наметившийся кризис официальной идеологии.