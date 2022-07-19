Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
История
Распад империи и революции 1917 года
Гражданская война Февральская революция "Военный коммунизм" Россия и мир накануне Первой мировой войны Идеология и культура периода Гражданской войны Октябрьская революция
Апогей сталинизма
Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» Идеология, наука и культура в послевоенные годы Изменения в политической системе в послевоенные годы Восстановление и развитие экономики
СССР во второй половине ХХ века
Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Внешняя политика Л.И.Брежнева Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — середине 1960-х гг. Внешняя политика Н.С.Хрущёва Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг. СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.)
СССР в 1920-1930-е годы
НЭП Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Внешняя политика СССР в 1920-е гг. Первый этап культурной революции в СССР (1920-е гг.) Второй этап культурной революции в СССР (1930-е гг.) Индустриализация в СССР Образование СССР СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Коллективизация в СССР
История современной России
Межнациональные конфликты в 1990-е гг. Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. Российская экономика на пути к рынку Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Внешняя политика России в начале XXI века Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Политическая жизнь России в начале XXI века Россия в 2008—2014 гг.
СССР в годы Великой Отечественной войны
Место и роль СССР в послевоенном мире Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Человек и война: единство фронта и тыла СССР накануне Великой Отечественной войны Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома Первый этап войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.) Второй этап Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.) Конференции Антигитлеровской коалиции
Перестройка и распад СССР
Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике Реформа политической системы

Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг

Итоги и значение «великого десятилетия» Н.С. Хрущёва

В течение десятилетия СССР совершил стремительный скачок в своём развитии: по темпам роста производства и ВВП он находился на первом месте в мире, были построены тысячи новых предприятий, миллионы людей переехали в собственные квартиры, втрое вырос уровень жизни населения. Численность населения выросла почти на 40 млн человек, и впервые число жителей города превысило села.

Значительными были достижения советской науки и техники: советские космонавты начали покорять космос, были созданы предпосылки для реализации многих идей.

Всё это позволяет сказать, что 1950-е годы – это время не только западногерманского и японского, но и советского «экономического чуда». В советском случае ключевую роль сыграл «человеческий фактор»: формирование совершенно иной, чем прежде, общественной атмосферы, использование (хотя и в ограниченном объёме) материальных стимулов к труду.

Вместе с тем темпы сельскохозяйственного роста оставались низкими, не все хрущёвские реформы в этой сфере удались – всё это замедляло рост национального дохода в целом и требовало закупки продовольствия за рубежом.

Экономические стимулы к труду использовались слабо, идеологические ограничения сохранялись, общество устало от неработающих реформ – всё это привело к нарастанию разочарования в обществе. Кроме того, начавшийся при Хрущёве курс политического реформирования (т. ч. отказ от массовых репрессий) требовал своего закрепления и дальнейшего развития. Страна, несмотря на все достижения, нуждалась в реформах.

Л. И. Брежнев и смена политического курса

В годы Брежнева наступил «золотой век» для партийно-государственной номенклатуры: была выдвинута идея «стабильности кадров», главным критерием в назначении на должность была личная лояльность кандидата в чиновники. Такая стабильность вела к консервации и застаиванию режима.

Начало брежневской эпохи показало стремление руководства вернуться к привычным методам управления. Так, были упразднены совнархозы (введённые при Хрущёве) и восстановлены отраслевые министерства (как было при Сталине). Число министерств всё росло – к середине 1980-х существовало более ста министерств союзного уровня, в которых работало немало чиновников, что требовало больших затрат. Отсутствие сменяемости кадров привело к их «застареванию», к началу восьмидесятых средний возраст представителя высшего руководства составил более 70 лет.

Основные характеристики:

  • Усилился контроль партии и государства за всеми сферами жизни общества (фактически возрождение сталинизма).

  • Отмена сменяемости (ротации) партийной номенклатуры, что способствовало в итоге появлению «геронтократии» (власть старцев).

  • Возрождена система льгот и привилегий партийной и государственной номенклатуры.

  • Усиление нападок на критику И. В. Сталина и сталинизма.

  • Кампания в прессе по возвеличиванию Л. И. Брежнева (неосталинизм).

  • Преследование инакомыслящих (более мягкими методами, чем при И. В. Сталине).

Укрепление роли армии и органов безопасности

В это время возрастает роль армейских генералов и армии как таковой, а также органов госбезопасности. С приходом к власти Брежнева увеличилось в несколько раз финансирование оборонных программ.

С 1967 года руководителем КГБ становится секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андропов, который начал уделять особое внимание борьбе с инакомыслием. По его предложению создается пятое управление КГБ, цель которого – борьба с диссидентством.

Диссиденты – граждане СССР, открыто выражавшие свои политические взгляды, которые существенно отличались от господствующей в то время коммунистической идеологии

Сотрудники пятого управления внедрялись в общественные и государственные организации, должны были наблюдать, прослушивать телефонные звонки попавших под подозрение лиц, подсматривать и подслушивать в поисках информации.

Диссидентов не расстреливали и не отправляли в лагеря, их лечили в специализированных психиатрических лечебницам («ведь только сумасшедший человек может быть недоволен советским строем»). Органы госбезопасности контролировали даже научные дискуссии в университетах, ведь в них тоже могла содержаться крамола.

Массовый террор ушел в прошлое, но политические преследования приобрели более изощренный характер.

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Ю.А. Андропов

Принятие Конституции СССР 1977 года


Приближался 1980 год, а вместе с ним и тот момент, когда должен наступить коммунизм, но на горизонте его пока не было видно. Это нужно было как-то объяснить советскому народу, для чего и была придумана концепция «развитого социализма» (промежуточной стадии между социализмом и коммунизмом)

Общие положения

  • Закреплено понятие развитого социализма («Конституция развитого социализма»).

  • Объявлено о построении общенародного государства.

  • В Конституции было закреплено руководящее положение коммунистической партии (статья 6 гласила: «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза»).

  • Усиление экономической и политической роли союзного центра и ущемление прав республик.

  • Расширены права общественных организаций в политической жизни (разумеется, только формально).

  • Введены принципы межгосударственного общения (в основе Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе «Хельсинки-75»).

Конституция 1977 г. в целом носила демократический характер. Так, именно в этой конституции впервые появились международные обязательства СССР (положения Хельсинкского акта о принципах межгосударственных отношений). Однако многие зафиксированные в Конституции права и свободы либо так и остались на бумаге (например, право на свободу демонстраций), либо нарушались.

Итоги

Главной особенностью политического развития СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. стала консервация политического режима, усиление господства партийного аппарата, наметившийся кризис официальной идеологии.