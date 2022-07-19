Всеобщая история

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Средневековый период
Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Эпоха Ивана III Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв.
Древняя Русь
Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.)
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Россия в Первой мировой войне Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Отечественная война 1812 г. Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Советская культура первой половины ХХ в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура современной России Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в.
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3
Формат ЕГЭ
Задание 21 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ
Россия в Новое время
Преобразования Петра I Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I Россия накануне преобразований Начало эпохи дворцовых переворотов Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Восстание Е. Пугачёва Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.)
Всеобщая история
Англия в XIХ веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Международные отношения в XVIII веке Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Эпоха Эллинизма Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Церковь в Средневековье Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Франция в XVII веке Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Англия в XVIII веке Образование независимых государств в Латинской Америке Восточная Европа в XVI в. Древний Рим Англия в XVII веке Франция в XV-XVI вв. Объединительные движения в Италии XIV-XV вв.: что происходило на Западе Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Америка в XVIII веке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Эпоха Крестовыых походов Европейская культура в XIV-XV вв. Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток США в XIХ веке Реформация и её последствия Древняя Греция Страны Азии в XIX веке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Франция в XIX веке Основные события всеобщей истории ХХ в. Великие географические открытия Франция в XVIII веке Англия в XV-XVI вв. Тридцатилетняя война
Новейшая история России
Внешняя политика Л.И.Брежнева Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Февральская революция Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Образование СССР Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Октябрьская революция Гражданская война Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) Конференции Антигитлеровской коалиции "Военный коммунизм" Основные этапы ВОВ Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Герои ВОВ и их подвиги НЭП Внешняя политика Н.С.Хрущёва Индустриализация и коллективизация в СССР 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" СССР накануне Великой Отечественной войны

Всеобщая история

Раннее средневековье: конец V века – конец XI века: что происходило на Востоке

1. Внешняя и внутренняя политика Византийской империи в VI веке

После разделения Римской империи в 395 году ее восточная часть со временем начала называться Византийской империей. Пика своего могущества это государство достигло в VI веке во время правления Юстиниана I (527-565). При нем Византия достигла невероятного культурного развития, чего только стоит постройка храма Святой Софии в Константинополе. В области права были сведены и упорядочены древнеримские законы в единый кодекс – Свод Юстиниана. Во внешней политике он сумел разбить германские королевства на бывших землях Западной Римской империи: вандалов в Африке, остготов в Италии. Помимо этого, присоединил часть земель вестготов в Испании.

Византийская империя в VI веке и изображение Юстиниана I

2. Возникновение ислама

В это время к юго-востоку от Византии на Аравийском полуострове жили многочисленные арабские племена. Некоторые из них вели кочевой образ жизни и назывались бедуинами, то есть «степняками». Другие же на побережье Красного моря, где была пригодной земля, основали города, крупнейшим из которых была Мекка. С точки зрения религии арабы были язычниками. Примерно в 570 году в Мекке родился будущий основатель новой религии – Мухаммад. В 610 году ему было видение архангела Гавриила, после чего он провозгласил себя пророком. Мухаммад призывал отказаться от многобожия и уверовать в единого Бога (Бог по-арабски – Аллах). В Мекке проповедь Мухаммада не приняли, зато его поддержали в соседнем городе Ясриб, куда он в 622 году бежал, опасаясь расправы. Жители Ясриба приняли новое учение и переименовали город в Медину – «город пророка». Там была возведена первая мечеть. В 630 году Мухаммаду удалось силой подчинить Мекку, где были уничтожены языческие идолы.

Карта Аравийского полуострова и изображение современного бедуина

3. Возникновение Арабского халифата и его распад

После смерти Мухаммада в 632 году завоеванные им земли были объявлены Халифатом. Управлялся Арабский халифат халифами – ближайшими сподвижниками пророка. Халифы начали проводить активную экспансию под знаменем «подчинения неверных». В 636 году арабам удалось разбить Византию на реке Ярмук и после этого захватить Сирию, Палестину, Египет и Северное побережье Африки. В 711-714 годах они захватили Вестготское королевство в Испании, перешли Пиренеи и только в 732 году были остановлены Карлом Мартеллом в битве при Пуатье. На востоке к середине VIII века они вышли к реке Инд и подчинили Среднюю Азию, после чего их завоевания в основном закончились. Внутри Арабского халифата, однако, было не все спокойно: единый костяк мусульман разделился на шиитов и суннитов, что подточило могущество государства. Да и покоренные народы зачастую восставали, не желая мириться с завоевателями. Наконец, злую шутку с Халифатом сыграла его территориальная протяженность – правители отдельных областей – эмиры – чувствовали себя независимыми от центра, что порождало сепаратизм. Сначала отделилась Испания, затем Марокко, Египет, Средняя Азия. Единый Халифат распался на несколько независимых государств.