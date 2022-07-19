Крестовые походы

Зрелое средневековье в конце XI – начале XIV века: крестовые походы, усиление Франции и Англии.

1. Крестовые походы

Возросшее влияние Церкви позволило ей организовать так называемые крестовые походы. В конце XI века Византия попросила у Запада помощи в ее борьбе с турками-сельджуками, которые захватили Малую Азию. Если раньше путь к Иерусалиму был более-менее свободен, то теперь дороги к Святой земле стали опасны для христианских паломников. Осенью 1095 года папа Урбан II выступил с речью на церковном соборе в Клермоне и призвал изгнать турок-мусульман из Святой земли. Всем причастным к изгнанию было обещано отпущение грехов.

Первый Крестовый поход . Уже весной 1096 года начался так называемый крестовый поход бедноты: толпы крестьян отправились в Малую Азию, где тут же были разбиты турками. Летом и осенью 1096 года в поход выдвинулись рыцари, которым к 1099 году удалось таки отвоевать у сельджуков Иерусалим . Здесь, на восточном берегу Средиземного моря, крестоносцами было создано несколько государств: Иерусалимское королевство, княжество Антиохия, графство Эдесса и графство Триполи . Также распространение получило такое явление как духовно-рыцарские ордена (орден госпитальеров, тамплиеров, тевтонский), члены которых вместо молитвы и труда (как в монашеских орденах) должны были с оружием в руках сражаться за веру.

Второй Крестовый поход . В середине XII века мусульманам удалось захватить Эдессу . В ответ на это был организован Второй Крестовый поход, закончившийся провалом.

Третий Крестовый поход . Во второй половине XII века у крестоносцев на Востоке появился грозный противник – султан Саладин , объединивший под своей властью Египет, Месопотамию и Сирию. В 1187 году он захватил Иерусалим , в ответ на это был организован Третий поход (1189-1192), который возглавили император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса , король Франции Филипп II , король Англии Ричард I Львиное Сердце . Несмотря на такой серьезный состав, поход закончился неудачей: император погиб, французский король заболел и вернулся домой. Оставшемуся в одиночестве Ричарду пришлось заключить с Саладином перемирие.

Четвертый Крестовый поход продолжался с 1202 по 1204 год. Рыцари, двигавшиеся в Египет, были остановлены посланцами византийского цесаревича, отец которого был свергнут собственным братом. Цесаревич попросил крестоносцев вернуть ему престол, пообещав за это щедрую награду. Рыцари согласились и в 1204 году штурмом овладели столицей Византийской империи, подвергнув ее жесточайшему разграблению. Захватив богатства, крестоносцы не захотели продолжить поход. Вместо этого они основали государство со столицей в Константинополе – Латинскую империю – просуществовавшую до 1261 года.

После 1204 года крестоносное движение пошло на спад. В XIII веке было организовано еще несколько походов, однако после падения Акры в 1291 году крестоносцы потеряли всякое влияние на Ближнем Востоке.

Папа Убран II благословляет Первый крестовый поход; государства крестоносцев на Ближнем Востоке

2. Образование централизованного государства во Франции

До XII века Франция представляла из себя слабо централизованное раздробленное государство. Власть короля во многом была номинальной, зато его вассалы – графы и герцоги, владеющие отдельными частями Франции, были чуть ли не полноправными правителями своих территорий (вспомнить хотя бы герцога Нормандии, который, будучи вассалом французского короля, завоевал Англию). Воля короля распространялась лишь на его землю – домен (на карте голубым цветом). Чтобы централизовать государство, необходимо было включить остальные земли – бывшие феоды – в свой домен (отобрать силой или, например, жениться на наследнице феода).

Людовику VI (1108-1137) удалось женить своего сына (будущего Людовика VII ) на Альеноре – наследнице герцогства Аквитанского , присоединив, тем самым, эти земли к королевскому домену. Брак, однако, оказался непрочным, Людовик VII развелся, Альенора вновь вышла замуж, но уже за вассала короля – графа Анжу Генриха II Плантагенета – главного соперника короля (тем самым Генрих II объединил под своей властью Анжу и Аквитанию; а так как по матери он был наследником Англии и Нормандии, то включил и эти земли в состав своих владений).

Сын Людовика VII – Филипп II Август (1180-1223) – вел борьбу за земли с сыном Генриха II Плантагенета – Иоанном Безземельным . Итогом борьбы стало то, что к королевскому домену были присоединены Нормандия и графство Тулузское .

Внук Филиппа II Августа – Людовик IX (1226-1270) – начал налаживать новый порядок управления: на подчиненных ему землях происходила унификация управления, судопроизводства, сбора налогов. Король ограничил войны среди своих вассалов, а в своем домене полностью запретил их.

Его внук – Филипп IV Красивый (1285-1314) – женился на наследнице графства Шампань, присоединив эти земли к своему домену. Также он распустил Орден тамплиеров, чтобы получить огромные богатства данной организации. Деньги выбивались и из Церкви – на ее земли были наложены новые налоги, что вызвало конфликт к папой Бонифацием VIII. После смерти Бонифация новым папой стал француз, поселившийся не в Италии, а на юге Франции – в Авиньоне. Период, когда папы находились здесь и испытывали влияние французских королей будет назван Авиньонским пленением (1309-1377). Во время конфликта с папой, в 1302 году Филипп созвал Генеральные штаты – сословно-представительный орган власти. Задумывался он как опора короля, как то, что будет придавать легитимности реформам короля. И действительно, несмотря на то, что иногда межу монархом и сословиям были противоречия, в целом Генеральные штаты поддерживали Филиппа.

Карта, показывающая, из каких частей состояла Франции в X веке (домен короля синим); карта роста домена короля с 1180 по 1223 год (домен короля синим)

3. Образование централизованного государства в Англии

Как вы помните, в 1066 году вассал французского короля, герцог Нормандии Вильгельм подчинил себе Англию. Он не хотел, чтобы здесь сложились такие же феодальные отношения, как во Франции (когда король лишь номинален, а реальная власть принадлежит его вассалам, которые владеют огромными территориями). Поэтому Вильгельм позаботился о том, чтобы у местной аристократии – баронов, были маленькие земельные наделы, разбросанные, к тому же, по разным частям государства. Себе же Вильгельм оставил огромный домен. Помимо этого, все феодалы Англии принесли вассальную клятву королю, став его прямыми вассалами, что усилило централизацию власти (во Франции, например, действовал принцип «вассал моего вассала не мой вассал», который выводил из подчинения короля вассалов его вассалов).

Правнуком Вильгельма Завоевателя был Генрих II Плантагенет – тот самый, который сумел объединить Анжу, Аквитанию и Англию в единую Анжуйскую державу. Генрих провел судебную реформу, согласно которой любой свободный человек мог за плату перенести свое дело из суда сеньора в суд короля, что опять таки увеличивало власть монарха по отношению к его вассалам, делая Генриха высшей судебной инстанцией в Англии.

Изображение Генриха II Плантагенета и карта его Анжуйской державы по сравнению с доменом французского короля (домен – темно-синим, владения Генриха оранжевым, красным, розовым, коричневым)

4. Издание Великой хартии вольностей в Англии

У Генриха II Плантагенета было несколько сыновей. Один – Ричард I Львиное Сердце – известен нам как предводитель Третьего крестового похода. Второй – Иоанн Безземельный (1199-1216) – как неудачливый король, власть которого в итоге ограничили. Первоначально Иоанн стремился продолжить тенденцию централизации власти, однако действовал неосмотрительно, как тиран: изгонял оппозиционных баронов, лишал их земель. Его чиновники страдали вседозволенностью и сумели настроить против себя и рыцарей, и горожан. В борьбе с французским королем Филиппом II Августом он потерял Нормандию. Это стало последней каплей – бароны подняли мятеж, поддержанный духовенством, рыцарством, горожанами. Итогом стало подписание в 1215 году Великой хартии вольностей, по которой:

Власть короля ограничивалась в пользу баронов, они закрепляли свои привилегии

Горожане и рыцари ограждались от чиновничьего произвола

Изображение Иоанна Безземельного и Великая хартия вольностей