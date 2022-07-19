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11 класс
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Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Русское государство в первой половине XVI в. Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова
Культура России VIII-XX вв.
Наука и словесность во второй половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVI-XVII вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Русская культура в XVIII в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв.

НОВОЕ ВРЕМЯ

Франция в XVII веке

1. Установление и укрепление абсолютной монархии во Франции


Во Франции в XVII веке расцветает абсолютная монархия:

  • В 1610 году королем становится Людовик XIII.

    Первым министром при нем стал кардинал Ришелье, который поставил своей целью укрепление центральной власти.
    Королевская армия захватила гугенотскую крепость Ла-Рошель, также у них были отобраны их города и замки. Тем самым было уничтожено «гугенотское государство» внутри Франции, что несомненно укрепило позиции центра в стране. Власть на местах передавалась чиновникам-интендантам, которые подчинялись правительству.

  • В целом в XVII веке происходит рост чиновников, через которых король беспрепятственно осуществляет свою волю в государстве. В XVII веке их было уже около 46 тысяч.

  • Пик абсолютизма приходится на правление Людовика XIV (1643–1715), который именовался Королем-Солнцем. Его культ насаждался через живопись, литературу, народные гуляния.

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Кардинал Ришелье и Людовик XIII

2. Фронда во Франции

В Англии становление абсолютизма было прервано в XVII веке Английской революцией и «Славной революцией», итогом которых стало создание конституционной монархии. Во Франции в то же самое время происходили подобные события, но их итогом стало еще большее упрочение абсолютизма. В 1648–1653 годах произошел ряд антиправительственных выступлений со стороны Парижского парламента (парламенты во Франции – судебные органы власти) и некоторых аристократов. Суть выступлений сводилась к попыткам ограничения правительственного произвола в деле наложения новых податей и в лишении свободы, звучали требования, похожие на те, что Долгий парламент предъявлял английскому королю Карлу I Стюарту. Закончилось все кровавыми казнями и упрочением королевского абсолютизма.


Прием Конде в Версале (Конде – один из фрондеров)