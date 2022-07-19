НОВОЕ ВРЕМЯ

Во Франции в XVII веке расцветает абсолютная монархия:
В 1610 году королем становится Людовик XIII.
В целом в XVII веке происходит рост чиновников, через которых король беспрепятственно осуществляет свою волю в государстве. В XVII веке их было уже около 46 тысяч.
Пик абсолютизма приходится на правление Людовика XIV (1643–1715), который именовался Королем-Солнцем. Его культ насаждался через живопись, литературу, народные гуляния.
Кардинал Ришелье и Людовик XIII
В Англии становление абсолютизма было прервано в XVII веке Английской революцией и «Славной революцией», итогом которых стало создание конституционной монархии. Во Франции в то же самое время происходили подобные события, но их итогом стало еще большее упрочение абсолютизма. В 1648–1653 годах произошел ряд антиправительственных выступлений со стороны Парижского парламента (парламенты во Франции – судебные органы власти) и некоторых аристократов. Суть выступлений сводилась к попыткам ограничения правительственного произвола в деле наложения новых податей и в лишении свободы, звучали требования, похожие на те, что Долгий парламент предъявлял английскому королю Карлу I Стюарту. Закончилось все кровавыми казнями и упрочением королевского абсолютизма.
Прием Конде в Версале (Конде – один из фрондеров)