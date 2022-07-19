НОВОЕ ВРЕМЯ

Франция в XVII веке

1. Установление и укрепление абсолютной монархии во Франции





Во Франции в XVII веке расцветает абсолютная монархия:

В 1610 году королем становится Людовик XIII . Первым министром при нем стал кардинал Ришелье , который поставил своей целью укрепление центральной власти. Королевская армия захватила гугенотскую крепость Ла-Рошель, также у них были отобраны их города и замки. Тем самым было уничтожено «гугенотское государство» внутри Франции, что несомненно укрепило позиции центра в стране. Власть на местах передавалась чиновникам-интендантам, которые подчинялись правительству.

Королевская армия захватила гугенотскую крепость Ла-Рошель, также у них были отобраны их города и замки. Тем самым было уничтожено «гугенотское государство» внутри Франции, что несомненно укрепило позиции центра в стране. Власть на местах передавалась чиновникам-интендантам, которые подчинялись правительству. В целом в XVII веке происходит рост чиновников, через которых король беспрепятственно осуществляет свою волю в государстве. В XVII веке их было уже около 46 тысяч.

Пик абсолютизма приходится на правление Людовика XIV (1643–1715), который именовался Королем-Солнцем. Его культ насаждался через живопись, литературу, народные гуляния.





Кардинал Ришелье и Людовик XIII

2. Фронда во Франции

В Англии становление абсолютизма было прервано в XVII веке Английской революцией и «Славной революцией», итогом которых стало создание конституционной монархии. Во Франции в то же самое время происходили подобные события, но их итогом стало еще большее упрочение абсолютизма. В 1648–1653 годах произошел ряд антиправительственных выступлений со стороны Парижского парламента (парламенты во Франции – судебные органы власти) и некоторых аристократов. Суть выступлений сводилась к попыткам ограничения правительственного произвола в деле наложения новых податей и в лишении свободы, звучали требования, похожие на те, что Долгий парламент предъявлял английскому королю Карлу I Стюарту. Закончилось все кровавыми казнями и упрочением королевского абсолютизма.





Прием Конде в Версале (Конде – один из фрондеров)