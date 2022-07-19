Общество и государство в эпоху реформ Петра I

Проведение реформ требовало невероятных усилий со стороны общества, и значительная тяжесть легла на долю крестьянства и посадских людей – на тех людей, кто являлся основным плательщиком налогов, отправлялся на крупные стройки, заводы и мануфактуры, а также набирался в качестве рекрутов. В первой четверти XVIII в. налоговое бремя увеличилось в три раза, во многом, благодаря введению подушной подати для государственных крестьян. Помимо прежних налогов, появились также и другие – драгунские, корабельные, рекрутские.

В период с конца 1670-х по 1710 г. численность податных сословий сократилась более чем на 150 тысяч человек, что было ощутимой потерей для России с пятнадцатью миллионами жителей.

Ответная реакция не заставила себя долго ждать, и уже к концу правления Петра I в стране числилось 200 тыс. беглецов: крестьяне оставляли сёла и деревни, верфи, уральские заводы, крупные стройки Петербурга и Таганрога.

Строительство Петербурга

Численность неподатных сословий росла: дворянство, духовенство и купечество оставались привилегированными сословиями. Однако и их Пётр вынуждал вносить свой вклад в общее дело: купцы спонсировали промышленность, церковь платила сборы, а дворяне служили пожизненно.

Россия стала «регулярным» государством со своим устоявшимся абсолютистским режимом: перед государем все сословия были равными как его подданные, каждый выполнял свою функцию в государстве. Государство, по задумке Петра, – это воплощение всеобщего блага, где каждый должен трудиться и играть свою роль в общем процессе, в государстве нет места отдельной личности.

Дворянство в петровскую эпоху

Привилегированной частью населения были дворяне. Менее процента дворян относились к зажиточным, остальные считались мелкопоместными и владели душами численностью не более ста. К дворянам могли применяться телесные наказания, а Пётр всячески стремился заставлять их служить и получать образование. В частности, один из указов запрещал жениться и покупать земли безграмотным дворянам.

В 1714 году будет принят указ о единонаследии (не путать с указом о престолонаследии 1722!). Дворяне встретили данный указ враждебно. Тем не менее, одним из важнейших положений стало уравнивание в правах вотчины и поместья. Ранее они отличались тем, что поместье не передавалось по наследству и давалось лишь на время службы, а вотчина как раз передавалась по наследству и являлась родовым владением. Теперь же права уравнены, и бывшие поместья также передаются по наследству.

Указ о единонаследии (1714)

Ликвидация разницы между вотчиной и поместьем: «недвижимые имения» дворян становились наследственными, и их можно было отчуждать

Предписывалось передавать всё имение одному из сыновей, остальные должны были служить

Военным покупка разрешалась после 7 лет службы, а гражданским служащим – после 10 лет.

В 1722 году принимается Табель о рангах - таблица, содержащая перечень соответствий между военными, гражданскими и придворными чинами, ранжированными по 14 классам. Введение Табели открывало путь к карьере неродовитым дворянам и выходцам из низших сословий, а практика награждения орденами и титулами становилась стимулом к службе.

Таким образом, в результате преобразований Петра был утверждён единый порядок службы и владения собственностью, а разнородные прежде чины превращаются в единое дворянское сословие. При этом старая знать не потеряла свои земли и влияние.

Горожане

Горожане составляли примерно 4% всего населения

В 1720 году были утверждены магистраты (по европейскому образцу), их задача – выполнение полицейский обязанностей (тушить пожары, расчищать дороги, заниматься документацией). Однако при этом Города не получили полноценного самоуправления, не имели гарантированных законом источников дохода, следовательно, не могли развивать городскую экономику и инфраструктуру.

В соответствии с Регламентом главного магистрата (1721) горожане делились на две категории: «регулярные граждане», которые входили в гильдии и цехи, и «подлые», которые нанимались на чёрные работы.

1 гильдия: крупные купцы, доктора, аптекари, ремесленники-ювелиры, иконники, живописцы

2 гильдия: мелкие торговцы, содержатели постоялых дворов и мастера-ремесленники

Крестьяне

Большая часть населения

Крестьяне отличались традиционным образом жизни, который практически не менялся веками. В петровскую эпоху они получили новые денежные спросы (спровоцированные Северной войной, строительством флота и городов и др.), рекрутскую повинность (предполагавшую пожизненную службу), а заодно и обязанность возить грузы и отправляться на стройки. «Приписные» крестьяне работали на заводах вместо уплаты налогов.

Введение подушной (от слова «душа») подати обеспечило рост государственных доходов.

В 1721 году владельцы заводов - недворяне получили право покупать крестьян, а в 1724 году вводятся крестьянские паспорта, и теперь на заработки стало можно уходить лишь с письменного согласия помещика.

Крестьян массово продавали, дарили и проигрывали, потому наблюдалось активное их бегство от помещиков.

Народные восстания

Беглые крестьяне и солдаты образовывали банды разбойников, присоединялись к народным восстаниям. Особенно сильно неповиновение властям проявлялось на окраинах страны – на Дону, в Поволжье, Приуралье. Сюда стекались беглые, сюда же ссылались противники государства и царя лично.

Так, вспыхивает Астраханское восстание 1705 г., спровоцированное самоуправством воеводы Ржевского, который продвигал всё новые инициативы и поборы. Воевода будет убит, а власть захвачена бунтовщиками: ими будет воссоздано подобие казачьего управления с выбранными атаманом и старшинами. Продвижение далее ничего не даст, и взять Царицын восставшие не смогли, а затем были разбиты правительственными войсками.

Район Астраханского восстания (1705)

В том же году начинается восстание в Башкирии: жители этого региона также страдали от самоуправства чиновников, но также скажутся национальные и религиозные противоречия. У местных забирали лошадей для военных нужд, теснили приезжие, строили православные храмы, и на фоне этого верхушка башкир стала склоняться в сторону центра мусульманского мира – Турции. В ходе восстания будут гибнуть чиновники и сборщики налогов, погибать в огне русские поселения. Правительственные войска ликвидируют основные отряды бунтовщиков, жестокие наказания понесут зачинщики и руководители, однако отдельные очаги будут полыхать ещё долгое время.

Башкирское восстание

Восстание Кондратия Булавина (1707-1708) стало одним из самых массовых в XVIII веке. Попытки ограничить казачье самоуправление, массовое принудительное использование людей на строительстве флота и крепостей в районе Таганрога и Азова, а также постоянные экспедиции по розыску беглых крестьян привели стали причинами восстания. Участниками его были преимущественно казаки и беглые крестьяне. Охвачена была территория Украины, Тамбовского, Воронежского, Борисоглебского уездов.

Булавин будет избран атаманом «всевеликого» войска Донского. Силы восставших распределяются для атаки на разные города, и отряд Булавина терпит поражение под Азовом, а затем он становится жертвой заговора. Однако даже после потери руководителя восстание будет продолжаться, пока окончательно не окажется подавлено регулярной армией.

Р. Ф. Штейн. Смерть атамана донских казаков Булавина под Азовом в 1708 году.

Меры Петра в отношении старообрядцев были относительно терпимыми (хотя преследования продолжались), но также отличались стремлением извлечь пользу. Правительство даёт старообрядцам возможность работать на предприятиях, заниматься торговлей, промыслами, но при этом накладывает двойное налогообложение и запрещает занимать государственные должности. Крестьяне старообрядцы всё также выступают против властей, устраивают гари (самосожжения).

Активное развитие мануфактурного производства привело к массовым выступлениям «работных людей» против условий труда и долгого отрыва от семей. Локальные восстания вспыхивали на Урале, где была сконцентрирована значительная часть промышленных предприятий. Устраивались побеги, многие рабочие надеялись найти правду у вышестоящих руководителей (вплоть до самого царя), но чаще безуспешно.

Итоги