Русское государство в первой половине XVI в.

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
Культура России VIII-XX вв.
Советская культура первой половины ХХ в. Советская культура второй половины ХХ в. Русская культура в XVIII в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVI-XVII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в.
Формат ЕГЭ
Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ
Древняя Русь
Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.)
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Отечественная война 1812 г. Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Общественные движения в пореформенной России Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.)
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3
Россия в Новое время
Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.)
Всеобщая история
Америка в XVIII веке Страны Азии в XIX веке Франция в XVII веке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Международные отношения в XVIII веке США в XIХ веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Реформация и её последствия Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Эпоха Эллинизма Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Великие географические открытия Англия в XIХ веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Церковь в Средневековье Древняя Греция Древний Рим Основные события всеобщей истории ХХ в. Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Восточная Европа в XVI в. Франция в XVIII веке Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Англия в XVIII веке Франция в XIX веке XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Тридцатилетняя война Образование независимых государств в Латинской Америке XIV-XV вв.: что происходило на Западе Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Европейская культура в XIV-XV вв. Англия в XVII веке Франция в XV-XVI вв. Объединительные движения в Италии Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Эпоха Крестовыых походов Англия в XV-XVI вв.
Новейшая история России
СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Образование СССР НЭП Индустриализация и коллективизация в СССР История современной России (1991 - 2014 гг.) Основные этапы ВОВ Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) "Военный коммунизм" Конференции Антигитлеровской коалиции Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Октябрьская революция Гражданская война Внешняя политика Л.И.Брежнева Внешняя политика Н.С.Хрущёва Февральская революция Герои ВОВ и их подвиги СССР накануне Великой Отечественной войны Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.
Средневековый период
Эпоха Ивана III Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Правление Бориса Годунова Феодальная война второй четверти XV в. Русское государство в первой половине XVI в. Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Александр Невский и отражение агрессии с Запада

Русское государство в первой половине XVI в.

Правление Василия III

После смерти Ивана III в 1505 году на престол вступил его сын Василий III Иванович, который продолжил политическую линию своего отца, закончив собирать земли вокруг Москвы. Так в 1510 году Василий присоединил Псков. Наиболее активно протестующие против присоединения к Москве псковские бояре были выселены из города, на их место переселили лояльных бояр из московских городов.

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Василий III на французской гравюре Андре Теве.

Так же, как и в случае с Новгородом, в Пскове был упразднен вечевой строй. Управление городом было отдано в руки наместников.

В 1514 году к Московскому государству был присоединен Смоленск, который удалось отвоевать у Литвы. В 1521 году произошло присоединение Рязани.

Так при Василии III завершился длительный процесс объединения русских земель в московское государство.

Особого внимания в правление Василия III заслуживает появление концепции «Москва третий Рим» политической теории, обосновывавшей всемирно-историческое значение столицы Русского государства — Москвы как политического и церковного центра. Теория была изложена в характерной для средневекового мышления религиозной форме и утверждала, что исторической преемницей Римской и Византийской империй, павших, по мнению теоретиков, из-за уклонения от «истинной веры», является Московская Русь — «Третий Рим» (Два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не бысти). Теория «Москва — Третий Рим» была сформулирована в начале XVI века в посланиях монаха Спасо-Елизарова монастыря Филофея к московскому великому князю Василию III Ивановичу.

Теория была подготовлена предшествующим развитием политической мысли на Руси, ростом национального самосознания в годы воссоединения русских земель, окончательного освобождения от татарского ига и утверждения независимости Русского государства. Она сыграла значительную роль в оформлении официальной идеологии Русского централизованного государства и в борьбе против попыток Ватикана распространить свое влияние на русские земли. В XVI-XVII веках в славянских странах Балканского полуострова теория «Москва — Третий Рим» служила обоснованием идеи славянского единства и имела большое значение в борьбе южного славянства с турецким гнетом. Вместе с тем теория содержала и негативные черты — идею богоизбранности и национальной исключительности великоруссов.

В эпоху Василия III продолжилось противостояние иосифлян и нестяжателей. Царь, как и его отец Иван III, поддержал иосифлян. На это были причины: последователи Иосифа Волоцкого развивали идею о божественном происхождении власти, а также возводили родословную русских царей к Византийским императорам, что существенно поднимало авторитет власти.

Регентство Елены Глинской (1533 – 1538 гг.)

После смерти Василия III на престол вступил его сын Иван Васильевич, будущий Иван Грозный.

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Василий III благословляет сына своего Ивана IV перед своей кончиной.

Великому князю в год смерти отца было всего три года, поэтому государством управляла его мать Елена Глинская. И в годы правления Елены, и после ее смерти в 1538 году (есть предположение, что она была отравлена) не прекращалась борьба за власть между боярскими группировками Бельских, Шуйских, Глинских.

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Елена Глинская. Реконструкция по черепу, С. Никитин, 1999.

Елене Глинской во всем помогал ее талантливый фаворит Иван Федорович Овчина Телепнев-Оболенский, вместе они боролись против недружественных боярских группировок и против опекунского совета, в который входили представители различных боярских родов. Елене Глинской в итоге удалось укрепить собственную власть, опекунский совет был распущен.

Стародубская война (1534 1537 гг.)

Последней в череде русско-литовских конфликтов конца XV – первой половины XVI вв. стала война 1534 – 1537 годов. Её начал Сигизмунд I, надеявшийся на внутренние смуты в Москве после смерти Василия III, когда государство возглавила его вдова Елена Глинская.

Соперничество придворных группировок усугублялось стремлением части высшей московской знати вернуть себе бывшие уделы и привилегии. Не располагая реальной вооруженной силой, недовольная аристократия не могла выступить открыто. Поэтому она рассчитывала на поддержку других государств, прежде всего Литвы. Об этом свидетельствует бегство туда князей Ивана Ляцкого и Семена Бельского. Последний стал убеждать Сигизмунда напасть на Москву, желая с помощью литовского оружия отвоевать у российского государства свои родовые вотчины. Приезд знатных беглецов укрепил веру Сигизмунда в поддержку со стороны части московской знати.

Летом 1534 года литовские войска под командованием гетмана Радзивилла перешли российскую границу и вместе с крымскими отрядами совершили рейд по брянским и черниговским областям. Они не сумели захватить крупные города и в то же время не встретили на пути какие-либо значительные московские войска. Из-за угрозы нападения крымского хана главные российские силы стояли в то время под Серпуховом. Но в сентябре - октябре московская сторона сумела нанести контрудар. Русские полки под командованием Никиты Оболенского и Бориса Горбатого вторглись в литовские области и совершили рейд почти до Вильны.

В следующем году литовцам удалось овладеть Гомелем и взять штурмом Стародуб. В свою очередь, русские воздвигли на пограничных литовских землях крепости Себеж и Заволочье. Расчеты Сигизмунда на бессилие московского правительства и на внутренние неурядицы не оправдались. Борьба приобретала затяжной характер, а к ней литовский князь не был готов. Сигизмунд стал склоняться к мирным переговорам, начало которых ускорил разгром 20-тысячной литовской армии под стенами крепости Себеж 27 февраля 1536 года. В честь этой победы Елена Глинская велела заложить в Себеже церковь Живоначальной Троицы. Но несмотря на этот успех, московская сторона, озабоченная угрозой нападения со стороны Казани и Крыма, не могла перейти к активным наступательным действиям.

Наконец, обе стороны заключили перемирие. Русские уступили литовцам Гомель, но сохранили за собой построенные на литовской территории крепости Заволочье и Себеж.

Мятеж Андрея Старицкого (1537 г.)

Андрей Старицкий был младшим сыном Ивана III и Софьи Палеолог, его единственный сын Владимир Старицкий фактически стал последним удельным князем Руси. Андрей Старицкий только потому не был среди мятежников, что отъезжал в ту пору в Старицу, но, как позднее писал летописец, «учал на Великого князя и на его матерь гнев держати». И когда в конце 1536 года казанский хан Сафа-Гирей двинулся на Муром и Нижний Новгород, князь Андрей против него не выступил, а когда Елена велела ему ехать в Москву, чтобы дать за это ответ, то, сказавшись больным, в Москву не поехал. Но после того как к нему прибыл князь Борис Щепин-Оболенский и потребовал выступления старицких полков с воеводами к Коломне, Андрей приказ Елены выполнил и оказался из-за этого сильно ослабленным. Он понял, что допустил ошибку, однако замысла о мятеже не оставил и решил привлечь на свою сторону Новгород Великий, предлагая себя новгородцам в князья. Однако Андрей просчитался: новгородцы крепко держались Москвы, и даже более того: как раз в этот момент новгородские полки должны были выступать на московскую службу. Андрей Старицкий, поняв, что ход событий движется против него, забрал жену и детей и выехал в Торжок. Он еще надеялся на то, что его обещания «жалования» Новгороду сыграют свою роль, однако пока «прелестные грамоты» старицкого князя шли в Новгород, в Москву прилетели сообщения о его измене. Овчина тотчас же пошел к Старице, чтобы «поймать» переметчика, а князь Никита Оболенский быстро пошел к Новгороду, чтобы воспрепятствовать мятежнику засесть за его стенами.

Да и сами новгородцы не только не поддержали князя Андрея, но и вышли с войсками ему навстречу на подмогу московской рати.

Не оказали содействия Андрею и его собственные воеводы, стоявшие у Коломны, а те, кто отправился с ним в поход, убегали из его войска один за другим. Осталась, по словам летописца, лишь малая кучка его сторонников, которые «упилися безумьем своим яко пьяни».

Старицкий князь проиграл. Овчина Телепнев-Оболенский, выведший навстречу мятежному князю московские войска, «поцеловал крест», что «вулос не упадет» с головы Андрея Ивановича, если он добровольно приедет в Москву. Удельный князь поверил. В Москве Елена Глинская разыграла удивление: как мог боярин Иван Овчина дать такое обещание сам, «с великим князем не обослався», для виду даже наложила на него опалу. А Андрея Старицкого бросили в темницу, где он и умер «страдальческою смертью» через полгода точно так же, как и Глинский, «под шляпою железной». А более тридцати новгородцев, примкнувших к мятежу, были повешены вдоль дороги из Москвы в Новгород. Но и Елена Васильевна, погубившая своего дядю и двух братьев покойного мужа, прожила после этого меньше года.

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Иван Федорович Овчина Телепнев-Оболенский

Боярское правление (1538 – 1547 гг.)

После смерти Елены Глинской установилось так называемое боярское правление, когда, при малолетнем и беспомощном Иване IV, оставшемся без покровителей, за власть боролись боярские кланы. Причиной данному феномену было то, что процесс централизации, начатый Иваном III и Василием III, не завершился. Бояре и удельные князья, помня о периоде феодальной раздробленности, были могучей силой, часто оппозиционной центральной власти. После захвата власти бояре приступили к раздаче земель своим сторонникам, стали расхищать казну, безжалостно расправлялись со своими политическими оппонентами. Центральная власть ослабла, в уездах и волостях усилился произвол никем не контролируемых бояр-кормленщиков. Свидетелем всему этому был 8-летний великий князь, который потерял отца и мать.

Недовольство сложившимся положением вещей высказывало духовенство, связывая надежды на укрепление государственной власти с Иваном IV.

Несложно догадаться, в каких тяжелых условиях приходилось взрослеть и набираться опыта Ивану IV. Забытый всеми ребенок рос недоверчивым, скрытным и нервным. Наблюдая за своеволием бояр, великий князь становился жестоким и бессердечным.

Так в 13 лет он принял свое первое взрослое жестокое решение, приказав убить князя Андрея Шуйского. Тогда впервые в образе юного князя промелькнули страшные черты будущего грозного царя.

Период боярского правления привёл к ослаблению центральной власти, усилению бесконтрольности и злоупотреблений кормленщиков. Недовольство правящими группами со стороны общества вылилось в московское восстание летом 1547 года, в ходе которого были разграблены усадьбы Глинских. Волнения произошли и в других городах.

К положительному наследию боярского правления следует отнести губную реформу.

Причины

Начало реформы было положено еще в 1530-е годы, во время царствования Елены Глинской. Наместники и волостели (лица, возглавлявшие волости и уезды и осуществлявшие административные, финансовые и судебные функции), назначаемые для управления великим князем, не справлялись с борьбой против разбоев и грабежей, а зачастую просто подкупались «лихими людьми». С другой стороны, население местностей, особенно подверженных нападениям разбойников, само старалось организовать противодействие, объединяясь в некие «отряды самообороны».

Ход реформы

Для придания «законности» этим отрядам самообороны в волости и уезды посылались Губные грамоты, согласно которым дворяне были обязаны избрать из своей среды губного старосту, а крестьяне (если в местности отсутствовали представители дворянства) — избрать губного целовальника, в ведение которых и переходила борьба с разбойниками, суд над ними и все сопутствующие мероприятия.

Окончательно губные органы самоуправления (губные избы) оформились во время правления Избранной Рады при Иване Грозном к 1555 – 1556 годам.

Земская реформа 1550 года стала дальнейшим развитием Губной реформы и предоставляла местному населению право собственного управления, вплоть до просьбы об освобождении от наместника или волостеля с уплатой в государственную казну полагающегося им оброка и обязательным выбором ответственных лиц для исполнения административных и судебных функций.

Но в целом итоги боярского правления негативны. Оно привело не только к обострению социальных противоречий, но и к ослаблению международных позиций России. Враждебную России позицию заняло Казанское ханство, до тех пор подконтрольное Москве. Замерли отношения с европейскими странами. По оценке историка В.О. Ключевского, десятилетие боярского правления «прошло не только бесплодно для политического положения боярства, но и уронило его политический авторитет в глазах русского общества».